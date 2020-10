La nostra “Stalingrado” per la salute e la dignità del lavoro

Riceviamo e volentieri pubblichiamo: Il “nemico” è alle porte.

Si presenta con varie sembianze: una seria pandemia, che provoca gravi problemi di lavoro per milioni di persone, che mette in luce 30 anni di demenziali privatizzazioni, soprattutto nella Sanità.

Non tutto era risolvibile certamente in pochi mesi di interventi anche mirati ed in contraddizione con la vulgata prevalente ordoliberista, che dura da troppo tempo, nonostante tanti avvertimenti non presi sul serio.

Ma è anche evidente, con un poco di buonsenso, che siano stati vanificati almeno 5 mesi di tempo, concessi dalla sanguinosa CHIUSURA (chiamiamola in ITALIANO come scelta politica anti-atlantica) da metà marzo a fine maggio, pagata duramente in termini salariali e di fatturato, con una minimizzazione della imminente prevista seconda ondata.

L’opposizione irresponsabile liberale e le neodestre e la demenza negazionista, hanno contribuito a questa orgia di cretinismo fazioso, trasformando in modo indegno UN PROBLEMA NAZIONALE E MONDIALE in una disputa da strapaese, vergognosa e divisiva, in un momento che TUTTA LA NAZIONE DOVEVA FARE FRONTE COMUNE E SOLIDALE SUI PROBLEMI SERI.

Le neo-destre liberali o ex-missine predicano bene sovranismo formale….razzolando “male” posizioni sempre più euriste, sbattendo il mostro della emigrazione in prima pagina, salvo fare nulla in concreto per contrastarla in modo efficace aldilà della propaganda, fomentando la guerra tra poveri tra partite IVA e salariati dipendenti “emersi” (parte delle partite IVA sono sfruttati mascherati e ricattati), coprendo parallelamente a PD ed “italia morta” (Renzi) la volata a Bonomi e ad una confindustria reazionaria e preistorica.

L’esercito ausiliario di distrazione finto-sovranista (Paragone) invece di fare fronte comune con il movimento dei Lavoratori, i contadini, gli artigiani, la piccola e media impresa ed i pensionati non abbienti, contro la UE, la dittatura bankaria e la Troika ed i suoi amichetti interni finanz-capitalisti, si inventa la dittatura sanitaria e spacca di fatto un fronte Patriottico e Costituzionale possibile.

Il suo vero compito è togliere ulteriore consenso ad 5 stelle, che al netto delle sue timidezze e contraddizioni o impuntature, tranne una seria battaglia etica ed un impegno istituzionale coerente, unito ad un pizzico di sensibilità sociale maggiore, non RISCUOTE LA FIDUCIA e SIMPATIA COMPLETA di MERCATI e CAPITALE.

Il suo vero compito è DEPISTARE, insieme a gruppuscoli estremisti ed autoreferenziali, uniti nel miserrimo tentativo opportunista di rimediare scranni parlamentari e continuare a simulare lotte e sollevazioni immaginarie, la disperazione di milioni di italiani traditi e “perculati” in 40 anni, che si aspettavano magari da 5 stelle o Lega una maggiore potenzialità di CAMBIAMENTO.

Dobbiamo combattere questi mistificatori senza tregua e pietà, evidenziando le falsità, metro per metro, rovina su rovina, seccandoli politicamente come cecchini sovietici a Stalingrado.

Ma dobbiamo soprattutto APRIRCI UN VARCO SOCIALISTA E DI ATTUAZIONE COSTITUZIONALE. I tempi sono maturi. Ci vuole più STATO e meno PRIVATO, pur garantendo e proteggendo la libertà di impresa e lo sviluppo Nazionale, dentro un orizzonte costruttivo MULTIPOLARE. Ci vuole un grande progetto praticabile di moderna riconversione produttiva, capace di garantire L’USCITA DALLA POVERTA’ A TUTTI: LA POVERTA’ E UN DELITTO SOCIALE DA SOSTITUIRE CON LA DIGNITA’ COSTITUZIONALE DEL LAVORO.

Prepariamo la grande offensiva di Classe e Socialista e patriottica di primavera 2021, scenderemo in piazza con le nostre parole serie d’ordine:

– PROGETTARE IL FUTURO – STIMOLARE LA RICERCA – SANITA’ E REDDITO GARANTITO PER TUTTI – UN GRANDE PIANO KEYNESIANO NUOVO DI SVILUPPO – DIFESA DELLE PRODUZIONI LOCALI E DELL’AMBIENTE – REINTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI STRATEGICI

Per ora diffondiamo CALMA, PRUDENZA, CORAGGIO e rispetto RIGOROSO dei presisi sanitari, ma anche incalzare sulla necessità che la BCE apra i cordoni, per una crisi pandemica mondiale, con una seconda ondata che sta mettendo in ginocchio tutti i paesi nella UE: NIENTE SOLDI A STROZZO! NIENTE MES!