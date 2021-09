Lettera di ferrovieri per il lavoro, l’uguaglianza e il pluralismo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

La presente per esprimere innanzitutto solidarietà ai lavoratori e agli

studenti colpiti dall’estensione dell’obbligatorietà di certificazione verde

avvenuta col D.L. n°111 del 6 agosto 2021.

Vi scriviamo per diffidarVi sin da ora dall’estensione della suddetta

certificazione al nostro ambito lavorativo, nonché dall’introduzione di

qualsivoglia obbligo vaccinale, invitando le OO.SS. a difendere il lavoro

quale valore fondante del nostro sistema giuridico e sociale e il nostro

Datore di Lavoro a disapplicare quanto venisse eventualmente stabilito da

qualunque norma discriminatoria e lesiva dei diritti naturali degli esseri

umani; diritti che secondo una concezione giusnaturalistica del diritto sono

da considerarsi pre–politici – ossia acquisiti alla nascita e non tali solo

perché riconosciuti e accettati dalle Autorità – e prioritari rispetto alle

codificazioni del diritto positivo. Tali principi permeano le Costituzioni

nazionali, un documento sovranazionale di estrema importanza come La

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che è a sua volta debitrice alle

Dichiarazioni maturate in seno alle rivoluzioni borghesi, anch’esse esiti

piuttosto recenti di una tradizione molto più antica, consolidatasi,

attraverso l’età antica, medievale e moderna, come un cardine della cultura

filosofica e giuridica dell’Occidente.

È con tale sensibilità che ci preme ricordarVi che la responsabilità di

un ordine illegittimo – oltre, ovviamente, a chi lo emana – è in capo anche

a chi lo esegue: «nessun uomo per Kant ha il diritto di obbedire»1 affermò

la filosofa Hannah Arendt, smontando l’uso sconsiderato dell’etica

kantiana da parte del gerarca nazista Adolf Eichmann, il quale giustificò i

suoi crimini affermando «[…] di aver sempre vissuto secondo i principî

dell’etica kantiana, e in particolare conformemente a una definizion kantiana del dovere»2. Alla massima giuspositivistica secondo cui «si deve

ubbidire alle leggi in quanto tali», ne preferiamo un’altra incentrata sulla

concezione dei diritti naturali: «si deve ubbidire alle leggi solo in quanto

sono giuste»3.

A tal proposito riteniamo il Green Pass – e la sua narrazione mediatica

– uno strumento biopolitico profondamente discriminatorio (e,

potenzialmente, di controllo sociale panottico) che fa leva su istanze

pseudo–collettivistiche e che si nutre di una propaganda divisiva e

antiscientifica. Divisiva perché essa ha contribuito in modo decisivo a una

polarizzazione della popolazione in due schieramenti opposti, di cui – di

solito – solo la minoranza è ritenuta meritevole di un’etichettatura

ideologica, dall’accento spesso dispregiativo e approssimativo (no–vax);

antiscientifica perché riteniamo che in molti casi i media abbiano

presentato la vaccinazione in toni così semplicistici, inaccurati e salvifici

da aver spinto alcune persone a trascurare alcune cautele igienico–sanitarie

in tal modo facilitando la circolazione del virus fra individui vaccinati. Una

simile propaganda e lo stesso Certificato Verde ci sembrano dunque

finalizzati a forzare in maniera surrettizia l’estensione della copertura

vaccinale (un vero obbligo sarebbe controverso e difficile da giustificare

dal punto di vista giurisprudenziale), piuttosto che a salvaguardare la salute

della collettività e dei singoli individui. A dare credito ai nostri sospetti

sulla reale finalità del Green Pass sono le dichiarazioni di un sostenitore

della politica vaccinale, il microbiologo Andrea Crisanti: «Il Green Pass è

un incentivo per la vaccinazione, non è uno strumento di sanità pubblica.

È una bufala pazzesca dire che col Green Pass creiamo ambienti sicuri,

serve ad indurre le persone a vaccinarsi»4.

Purtroppo il dibattito pubblico sulla questione è fortemente inquinato,

e chiunque osi anche solo mettere in dubbio le linee guida o si azzardi a

sollevare, pure pacatamente, qualche questione inerente all’argomento,

subisce spiacevoli – e non di rado anche violente – etichettature,

demonizzazioni e ghettizzazioni. Nei social tali sentimenti sono sfociati in

manifestazioni parossistiche di rancorosa discriminazione; lo testimoniano

le parole di alcuni personaggi pubblici che hanno invocato per i non

vaccinati misure di segregazione forzata, augurandosi di vederli «ridursi a

poltiglia verde», «fare una vita da sorci», «morire come mosche», invitando

i riders a sputare nel cibo a loro destinato5.

Qualunque tesi, anche quando ben argomentata e sensata, tende a

essere ridotta, nelle sue caleidoscopiche sfaccettature, a una questione

tecnico–scientifica, il cui dibattito è riservato alla comunità scientifica,

spesso rappresentata dai media come un monolite di sapere univoco e

inscalfibile. Ne deriva che il dibattito pubblico, che in una società civile e

liberale dovrebbe essere auspicato e incentivato, viene invece soffocato e

appianato sulle sole posizioni “consentite”. La furia denigratrice dei fautori

più intransigenti del Certificato Verde non ha risparmiato nep pure le voci



contrarie di alcuni stimati esponenti della cultura italiana, come i filosofi

Giorgio Agamben, Massimo Cacciari6 e lo storico Alessandro Barbero

(Barbero è pure uno dei firmatari di un appello anti–Green Pass

sottoscritto da più di 600 docenti)7, i quali sono stati bacchettati

pubblicamente ed ex cathedra da colleghi e altri personaggi pubblici, che

non gli hanno perdonato la mancata adesione alla vulgata governativa.

Da una prospettiva più strettamente medico–scientifica i dati sulla

letalità della CoViD–19 indicano, al momento, che la mortalità e

l’occupazione delle terapie intensive interessano con una grande

prevalenza le fasce più anziane della popolazione, con il 98,5% dei ricoveri

in terapia intensiva riguardante pazienti ultrasessantenni e un’età media dei

decessi superiore agli 80 anni8. Ci sono fasce di popolazione per le quali la

malattia è notevolmente meno rischiosa e l’estensione forzosa di una

vaccinazione di massa ci sembra un letto di Procuste, se teniamo conto dei

possibili effetti collaterali dei vaccini a breve (vedi, fra i vari effetti

collaterali riportati in letteratura, i casi di pericarditi e miocarditi9) ma

anche a medio e lungo termine (non ancora noti) e del fatto che la

popolazione a rischio risulta in gran parte già vaccinata con doppia dose.

Ad esempio per quanto riguarda la situazione italiana, i decessi degli under–

40 senza patologie concomitanti accertate sono stati (dall’inizio

dell’epidemia al 21–07–2021) 44 su circa 4,35 milioni di positivi (dato

riferito a tutta la popolazione italiana)10. Per quanto riguarda l’età

pediatrica il rapporto rischi/benefici è ancora più contradditorio, poiché

nel nostro Paese (al 01–09–2021) il tasso di ricoveri settimanale riguardante

i ragazzi fino ai 17 anni è di 10–20 casi per milione11; inoltre la malattia per

la maggior parte dei giovani consente lo sviluppo di un’immunità

durevole12 a fronte di una contagiosità che dura non oltre una settimana13

e un’incidenza di Long–Covid in linea con altre virosi comuni14.

Ricordiamo infine che la manipolazione della scienza per fini politici ed



economici è tutt’altro che un’ipotesi folle o remota, com’è stato riportato

dal sociologo Luciano Gallino15.

Per tali ragioni, pur confidando con fermezza nel metodo scientifico,

ci preoccupa la deriva dogmatica di ciò che viene comunemente definita

scienza; così come ci inquieta l’inesorabile degenerazione tecnocratica e

postdemocratica delle democrazie occidentali, soprattutto di alcune di esse

(Italia in testa). Preferiamo pertanto credere nel metodo scientifico

piuttosto che nella scienza. “Credere nella scienza” ci sembra infatti

un’espressione ossimorica, visto che di solito si crede nelle religioni, nei

loro miti e riti, nei loro dogmi. Vorremmo non assistere a nuove

Inquisizioni e professioni di fede estorte col ricatto.

Preferiamo invece intendere la scienza come la concepiva uno dei

maggiori fisici della storia, Richard Feynman, il quale scrisse che «[…] la

Scienza è credere nell’ignoranza degli esperti»16. Siamo convinti che la vera

scienza si fondi sul dubbio e non sul dogma.

Per quanto riguarda il Decreto sul Certificato Verde, al di là delle

appena accennate criticità inerenti all’ambito scientifico–sanitario ed

epistemologico, ci preme in questa sede porre l’attenzione soprattutto sulle

questioni di natura giuridica e politica, le quali sono state ben argomentate

da un gruppo di giuristi in un documento di 30 pagine17. In questa sede ci

accontentiamo ricordare alcuni articoli della Costituzione della Repubblica

Italiana che ci paiono in contrasto con quanto stabilito dal suddetto

Decreto. Per inciso ci preme ricordare che i Ferrovieri italiani

contribuirono a contrastare il fascismo con dignità, orgoglio, coraggio, e

la nostra Costituzione democratica nacque anche grazie a loro. Essa

stabilisce principi di democrazia, diritto al lavoro, libertà, dignità,

uguaglianza, pluralismo e pace. Da tempo i ripetuti attacchi al testo

originale e la violazione dei suoi principi fondamentali, che la rendono più

formale che sostanziale, ci preoccupano molto.

▪ L’Articolo 1 della nostra Carta fondamentale fonda la nostra

Repubblica sul lavoro.

▪ Nell’Articolo 2 «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità». Riconosce e garantisce

appunto quei diritti di cui siamo portatori e non concede, poiché

essi non sono a disposizione di alcun potere politico.

▪ L’Articolo 3 stabilisce la pari dignità di tutti i cittadini e la loro

eguaglianza, senza distinzione alcuna.

▪ Nell’Articolo 4 «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo

questo diritto».



▪ L’Articolo 13 stabilisce che «la libertà personale è inviolabile»



(se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria).

▪ Nell’Articolo 32 «la Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare

i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

A proposito di quanto stabilito dall’ultimo periodo del secondo comma

dell’Articolo 32, crediamo sia importante fare riferimento all’articolo 3

della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, la quale subordina

ogni trattamento sanitario al consenso libero e informato dell’interessato

e alle leggi 145/2001 e 219/2017, nonché al fondamentale diritto di

autodeterminazione in materia di salute stabilito dalla Convenzione di Oviedo.

Fondamentale è pure l’interpretazione della Corte Costituzionale che, con

sentenza 308/1990, stabilisce che non è permesso il sacrificio della salute

individuale – e i vaccini contro SARS–CoV–2 non sono esenti da rischi

(vedere rapporti EudraVigilance e AIFA comunque viziati dalle sottostime

della farmacoviglianza passiva) – a vantaggio di quella collettiva.

Oltre che dalla nostra Costituzione la discriminazione, in questo caso

introdotta dalla certificazione verde, è condannata pure dalla Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 2), dalla Carta dei Diritti Fondamentali

dell’Unione Europea (art. 21), dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

(art. 14) e, nello specifico, del regolamento UE 953/2021 (combinato

disposto di C. 36 e art. 17) che stabilisce che «è necessario evitare la

discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per

motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti

COVID–19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non

hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate, o hanno scelto di non essere

vaccinate».

Non entriamo nel merito della discutibile gestione dell’emergenza, ma,

nel perdurare dello stato d’emergenza, ravvisiamo un profondo, pericoloso

e preoccupante iato tra la gestione del potere da parte del Governo e

quanto previsto dalla nostra democrazia costituzionale (i Padri Costituenti

non costituzionalizzarono lo stato di emergenza memori dell’abuso

strumentale dell’articolo 48 della Costituzione di Weimar).

Alla luce di tutto ciò, ci opponiamo fermamente a una norma che

percepiamo come vessatoria e ricattatoria, così come ci opponiamo

all’imposizione di qualunque trattamento sanitario per poter ottenere il

pass. Siamo pertanto contrari alla imposizione – diretta oppure surrettizia

– di un vaccino attualmente autorizzato in via condizionata (come da reg.

CE 507/2006), che non ha ancora concluso il normale iter sperimentale,

del quale non sono noti gli effetti a medio e lungo termine e che non

impedisce infezioni e contagi. Anche la soluzione che consiste nel

sottoporre i cittadini non vaccinati a ripetuti tamponi – invasivi, non

sempre attendibili, quand’anche a pagamento – per poter esercitare quei

diritti inviolabili fondamento dello Stato di diritto non è, secondo noi, una

strada percorribile.

Pretendiamo, auspicando la Vostra comprensione e il Vostro sostegno,

un rapido ritorno alle normali pratiche di amministrazione della cosa

pubblica previste nella nostra Carta e un pieno ritorno nella disponibilit

di tutti e di ciascuno dei propri sacrosanti diritti fondamentali. Qualora le

nostre richieste venissero disattese non esiteremo a tutelare i nostri diritti

in ogni sede legale competente e a intraprendere ogni azione mirata a

scongiurare questa indegna discriminazione.





Venezia, 16 Settembre 2021.



Ferrovieri per la Costituzione



