L’ultima tentazione di Giuseppe Conte

La mossa odierna di Calenda, gnoseologie contemporanee a parte di un coatto pariolino, insulsita’ a parte di queste solenni nullità prodotte dalla distruzione globale culturale neoliberista, sulla putrefazione della sinistra occidentale, ha invece una chiara spiegazione.

Credo che le rassicurazioni atlantiste della Meloni abbiano sortito un effetto di maggiore sicurezza rispetto ad una sventata vittoria della signora Lepen in Francia, che solo il ritardato politico Melenchon non ha saputo interpretare, dimostrando il buio dopo il tramonto della citata sinistra europea occidentale.

Il centrodestra ha già vinto le elezioni, almeno non si creda a babbo natale; basta soltanto il sistema elettorale non modificato a garantirne il successo, a meno che non vi sia una “fintissima coalizione antifascista da Unione Popolare alla palude centista,sostanzialmente con l’Agenda Draghi come collante ineludibile.

Calenda è una delle tante testa del “drago” che non è Draghi, essendone stato anch’ egli una testa funzionale, ma IL SISTEMA NATO A GUIDA USA e la sovrastruttura UE.

I piccoli partiti sovranisti, no vax o identitari rossi non mettono paura: fa paura Giuseppe Conte o qualsiasi moderato, sensato, concreto e non analfabeta timido sinistro-laburista che non butti la testa ed il proprio schieramento all’ammasso.

Il 5 stelle aderendo al governo Draghi e permettendone la nascita indolore, ha già compiuto un errore madornale.

Ora 5 stelle e Conte sono ad un bivio:

O abboccare in cambio di fumose promesse a Letta,sui 9 punti

….oppure tenere il punto e sviluppare un primo embrione di Resistenza Costituzionale e non liberista al PEGGIO CHE STA ARRIVANDO.

Dalla chiarezza si potrà ripartire; i nodi del sovragoverno NATO ( la guerra è la vera questione centrale) verranno presto al pettine.

Saranno momenti duri per tutti, ma una nuova Italia potrà nascere dalle ceneri di un periodo di lunga decadenza etica, politica, sociale, culturale ed economica, che ha corrisposto con la sparizione della SINISTRA STORICA ED ANCHE DEL CRISTIANESIMO SOCIALE EGEMONE, oltre le diocesi.

Ma tutto o gran parte dipenderà da come Conte, chiamato ora a trattare da Letta, resisterà a PRESSIONE ASSEDIO….TENTAZIONE.

Non credo che Letta sia disposto ad eludere la maledetta e diabolica agenda Draghi; le promesse sui 9 punti non bastano.

Il punto centrale che tanti sinistrati non vogliono vedere di sostanza è la GUERRA.

Starne fuori anche non inviando armi ed invocando trattativa oppure essere completamente subalterni fa la differenza.

I 5 stelle debbono tenere il punto e non solo per la loro sopravvivenza politica.

Vediamo…

