Video. Manlio Dinucci:”Siamo in guerra!”

Pubblichiamo questa intervista a Manlio Dinucci, giornalista, geografo, saggista, esperto di politica internazionale, storico militante comunista, attualmente esponente del Comitato “No NATO, No War” e collaboratore del quotidiano “Il Manifesto”, andata in onda su “Davvero TV”.

L’intervista verte naturalmente sul covid, sulle relative conseguenze sociali ed economiche della crisi, sulla situazione internazionale. Minucci avanza dubbi, perplessità, anche sul covid, propone e sollecita riflessioni che possono essere più o meno, poco, tanto o per nulla condivise, ma non c’è dubbio che le questioni che mette sul piatto siano reali e non possono essere eluse. Ma riporta anche dei dati oggettivi, direi inoppugnabili, sui quali è comunque necessario riflettere.

Il primo: da quando è iniziata la pandemia alcuni grandi gruppi capitalisti di livello mondiale hanno aumentato vertiginosamente il loro fatturato, come abbiamo segnalato anche noi in un recentissimo articolo (e come segnalato anche da un report di Mediobanca).

Il secondo: da un anno a questa parte non si parla più di terrorismo, sembra che sia sparito del tutto, che non ci sia più nessuna attività terroristica. Eppure fino ad un anno fa era il nemico pubblico numero uno, e proprio sul terrorismo era stata costruita – spiega Dinucci – una vera e propria narrazione, il famoso “siamo in guerra” che ora viene mediaticamente riproposto ma spostato sul covid.

Ora, Minucci non è uno sprovveduto né tanto meno un fessacchiotto qualsiasi che si diletta a sparacchiare come uno dei tanti guitti in circolazione, e le sue riflessioni meritano il dovuto rispetto e la dovuta considerazione.

Suggerisco quindi di ascoltare questa intervista senza essere costretti a tirare necessariamente delle conclusioni, cosa che lo stesso Minucci non fa o fa solo in parte, cioè sui dati oggettivi di cui dispone.

Buona visione e buon ascolto.

https://www.davvero.tv/byoblu/videos/siamo-in-guerra-manlio-dinucci-geografo-e-giornalista