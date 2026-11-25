In occasione della giornata mondiale della violenza sulle donne voglio ripubblicare un testo che ho parzialmente riscritto e a cui ho aggiunto qualche considerazione. Per chi fosse interessato, eccolo.

“Quasi cinquantenne, nato e cresciuto in un paesino umbro che transitò in pochissimo tempo dalla civiltà mezzadrile al benessere ordinato della piccola industria diffusa, ebbi modo di conoscere i dettagli di qualche caso di violenza domestica maschilista e – come oggi si è tornato a dire, non so quanto correttamente – patriarcale. Ad accomunare queste situazioni vi era una caratteristica: l’isolamento del nucleo famigliare rispetto a una comunità che esercitava forme di controllo abbastanza efficaci. Mai ebbi a dubitare che quella violenza fosse accettata o anche solo tollerata da una comunità che viveva in stretta simbiosi, in cui le donne avevano in mano l’educazione dei figli e il controllo della moralità pubblica e in cui la vita privata era costantemente oggetto di pettegolezzi e di giudizi. I fatti più gravi riguardavano famiglie rimaste in campagna, all’interno del paese il fenomeno era molto più limitato, i protagonisti erano personalità antisociali che avevano preventivamente rotto i rapporti parentali e di amicizia e si rifacevano sulla moglie e sulla prole, confidando in un contagio omertoso che mai valicò la soglia della prossimità perché la comunità mai lo permise né lo giustificò. Il presupposto di questi deragliamenti sembrava essere la frammentazione, la disgregazione e la riduzione del nucleo famigliare, il fenomeno sembrava attenere alla dissoluzione rapidissima della famiglia mezzadrile allargata e gerarchizzata, alla decomposizione, piuttosto che alla reificazione, di quel tessuto valoriale.

Posti a premessa la soggettività e la limitatezza analitica del mio sguardo e la specificità di un contesto umbro – contadino, contraddistinto da alcuni tratti montani – rispetto a cui un buon sociologo racconterebbe nel dettaglio le peculiarità delle relazioni familiari e dei rapporti fra i sessi, il nesso tra la violenza famigliare maschile e l’isolamento della famiglia nucleare ristretta nata dalla rivoluzione industriale credo che abbia qualche carattere oggettivo. Caddi dalla sedia il giorno in cui, poco più che ventenne, lessi il romanzo L’isola, di Aldous Huxley, in cui questo nesso era posto a critica durissima, la riforma del nucleo famigliare era il primo tassello di una comunità utopica a mezzo della quale i fondatori si erano prefissi di risolvere l’aggressività e l’infelicità della condizione umana. Ogni bambino avrebbe avuto venti vicepadri e venti vicemadri, ergo avrebbe dovuto passare una pur piccola parte del suo tempo a visitare contesti famigliari differenti dal suo, per interiorizzare la relatività e la diversità dei modelli educativi famigliari e bypassare ogni senso di isolamento. Le soluzioni proposte in quell’urcronia erano utopistiche, fricchettone, affascinanti, fantasiose e molto ingenue, ma il problema era vagliato con grande acume e molto allarme, il riformatore-protagonista era cresciuto in un contesto familiare inglese, tardo ottocentesco, claustrofobico e violento.

La situazione odierna è contraddistinta dal decadimento rapidissimo di nuclei familiari temporanei, irrelati e molto ristretti dentro un contesto di atomizzazione sociale in cui lo sradicamento è la norma e le comunità sono quanto meno stinte, se non assenti. In questo quadro, il sistema di pensiero egemone tende a descrivere la violenza maschile come un dato ancestrale e inemendabile, sottratto alle dinamiche della società e della storia, irrelato rispetto ai mutamenti antropologici profondissimi connessi con l’avvento di una società globale e consumistica che in Italia ha ucciso il mondo contadino in poco più di dieci anni. Pasolini paragonava la rapidità del collasso etno-antropologico italiano a quella dell’industrializzazione tedesca di fine Ottocento, in entrambi i casi a saltare fu la fase borghese, l’esito tedesco fu il nazismo, il fascismo italiano non incise in alcun modo nel profondo delle nostre strutture sociali, in Italia il mondo contadino si preservò pressoché intatto fino agli anni Sessanta.

Il pensiero egemone è stato partorito da una società che è fitta a tal punto dentro questo paradigma nuovo da aver perso la contezza delle sue radici, il senso del divenire e la capacità di lettura di una realtà in cui la nostra nazione è saldamente agli ultimi posti d’Europa riguardo alla diffusione della violenza maschile. In questa visione, il maschio contemporaneo non è frutto di una spersonalizzazione conseguente a una frattura della storia che ne ha esponenzialmente acuito la fragilità, è tarato ab origine e deve essere obbligatoriamente involto in un processo di decostruzione (di riprogrammazione) per poter accedere a un eterno presente emendato dall’aggressività e dal conflitto. Insomma, il nostro mondo è il paradiso in terra, non fosse per la sopravvenienza di ignobili atavismi fascisti, maschilisti e razzisti in quasi metà della popolazione.

Questa narrazione è avallata a ogni livello istituzionale e politico e finanziata da investimenti ingentissimi, la dogmaticità insita nella sua postulazione ha strozzato l’immaginario e ha chiuso qualsiasi dibattito, chiunque provi a contrastarla si espone a stigma violentissimi che non tutti, al giorno d’oggi, si possono permettere, perché poi si scontano nella dimensione lavorativa e privata. A ribellarvisi, si finisce inevitabilmente ingolfati nel tritacarne delle polarizzazioni, assimilati agli incel, ai fascistoni, agli oscurantisti, ai provocatori e ai prevaricatori, ai regressivi e ai nostalgici di un paradiso perduto che non è mai esistito, il passato essendo un posto pieno di problemi.

Esattamente come questo presente abitato da uomini e donne fragilissimi, cresciuti come piccoli Buddha narcisisti dentro famiglie disfunzionali; appena mettono il naso fuori di casa si accorgono che la realtà inspiegabilmente non soddisfa il loro bisogno di adorazione, e allora usano il proprio potere per manipolare e ricattare chi gli capita sotto tiro, e si affeziona e vi si lega, e in tutto questo gli uomini hanno anche l’orribile surplus della violenza fisica.

Fonte foto: da Facebook