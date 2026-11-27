L’evento che si è tenuto in data 26 Novembre a Roma, al Caffè Letterario di Via Ostiense, ha ottenuto il suo obiettivo. Difatti, grazie alla grande partecipazione di pubblico (con il determinante contributo del movimento Agorà) e alla competenza e lucidità dei relatori, la serata intitolata “Russia – Il nemico immaginario di un Occidente in declino” è riuscita a riallacciare e riaffermare il profondo legame tra l’Italia e la Russia, permettendo infatti ai convenuti di denunciare a gran voce l’assurdità delle menzogne che ci vengono propinate dai media, la verità profonda invece di una relazione che ha attraversato i secoli e che tanto potrebbe giovare a entrambe le parti, nonché a consentire a chi non è mancato all’appuntamento di esternare anche solo attraverso gli applausi la frustrazione per l’apparente impotenza davanti ai tragici avvenimenti che stiamo vivendo. Apparente, però. Infatti, l’ospite d’eccezione della serata era niente meno che l’ambasciatore russo Alexey Paramonov, ovvero il rappresentante ufficiale di Putin in Italia, il quale ha potuto verificare concretamente la stima e l’affetto che una parte non così minoritaria del Belpaese prova per la Russia, resi ancor più vivi ed intensi dall’ormai insostenibile insofferenza per una gestione, italiana ed europea, che continua a trascinarci nel baratro senza alcun appiglio nella realtà e nella logica. Tutto ciò, del resto, rappresenta uno dei presupposti della nascita stessa di Agorà, movimento nato grazie al professor d’Orsi che infatti era uno dei relatori assieme, oltre al suddetto ambasciatore, a Luca Brusca e Vito Petrocelli de “L’AntiDiplomatico”, l’ex ambasciatore Alberto Bradanini e i contributi filmati o scritti di Fabrizio Verde, Marco Marsili e il fisico Carlo Rovelli.

Il nome dell’evento infatti ricalca quello di un quaderno pubblicato dalla nota rivista, che si pone il compito di rappresentare la Russia per quella che è e non per come viene raccontata, raccogliendo anche le testimonianze di chi ha visitato il paese e auspicando la fine di un conflitto che, fomentato da una vera officina della paura (in particolare mediatica) sta portando alla catastrofe economica oltre a quella umanitaria. L’invito ad andare in Russia a parlare direttamente con la popolazione locale è stato del resto ribadito dall’ambasciatore stesso, che ha definito il suo popolo come sempre disponibile al dialogo con gli stranieri, fatto già dimostrato anche dal professor d’Orsi, il quale ha recentemente svolto il ruolo di osservatore internazionale alle elezioni russe, realizzando anche diversi video per l’occasione. L’ambasciatore inoltre ha denunciato come il nemico (l’Ucraina e i suoi alleati) cerchi da anni di stravolgere la realtà in senso russofobo, raffazzonando al contempo le basi di una millantata identità ucraina radicata nei secoli e ben distinta da quella russa. A supporto di tale tesi, Paramonov ha presentato numerosi esempi, come ciò che accadde in Francia già 30 anni fa, dove una lapide dedicata ad Anna di Russia si vide ribattezzare come Anna di Kiev! Il nemico procede addirittura da tempo in una subdola opera di appropriazione storica, rivendicando tra i suoi persino Čechov, senza rendersi conto, nel farlo, di comportarsi esattamente come preconizzato con tanto anticipo da Bulgakov. Un nemico che non si trattiene, al contempo, dal commemorare noti collaboratori nazisti, quelli sì ucraini.

Curioso come proprio a questo punto sia entrato in sala Calenda, il quale aveva da giorni anticipato la volontà di boicottare tale evento. Era difatti in compagnia di alcuni gorilla mentre altri figuri inquietanti erano davanti all’entrata del locale. Ma, chissà perché, Calenda si è trattenuto dall’intervenire, anche solo a parole, e anzi ha lasciato presto la sala insieme ai suoi, con la coda tra le gambe. E dire che dal palco si sono invece riferiti più volte proprio al senatore, ringraziandolo per aver garantito il successo della serata e nell’auspicio che anche lui, partecipando, ci avesse capito qualcosa!

I relatori hanno citato più d’uno dei più importanti esperti e commentatori geopolitici internazionali, in particolare Jeffrey Sachs, lodato per il suo strenuo lavoro in funzione del raggiungimento della pace e per l’accusa da lui rivolta ai potenti di Washington, compreso il famoso complesso militare-industriale denunciato dal presidente Eisenhower già nel 1961, che non vogliono la pace ma desiderano anzi rilanciare il conflitto. Ciò avviene, per di più, nonostante sia il popolo americano sia quello europeo si siano espressi in maggioranza per la fine delle ostilità. Illuminante, a tale riguardo, una battuta dell’ambasciatore sul fatto di presenziare ad un evento de l’AntiDiplomatico, lui che è un diplomatico! Ma tale apparente paradosso, appunto, come chiarito anche da altri relatori, trova spiegazione proprio nel livello infimo in cui sono precipitate oggi le dichiarazioni ufficiali di chi ci rappresenta, come quelle del ministro Tajani col suo diritto internazionale che conta “fino a un certo punto” e della Kallas, che viene tenuta a distanza persino dagli americani. Addirittura durante la Guerra Fredda, laddove l’URSS era sì antitetica alla NATO, sarebbero state inimmaginabili tali mancanze di rispetto. Ma oggi gli USA, ovvero le élite americane, non accettano la realtà di un mondo multipolare. Non a caso, a tal riguardo è stato evocato il nome del grande Giulietto Chiesa, che con grande anticipo aveva parlato della guerra per il dominio sul mondo che sarebbe scoppiata proprio in Ucraina. Sulla sua scia, i relatori hanno denunciato la quadruplice natura del conflitto, che è sì tra Ucraina e Russia ma anche tra USA e Russia, USA ed UE e addirittura tra USA e Cina, guidato ovvero dal terrore americano per una saldatura tra Europa ed Asia che porrebbe fine a qualunque loro velleità di onnipotenza.

Come ricordato anche da Rovelli nel suo filmato, l’epoca che stiamo vivendo somiglia paurosamente a quella che precedette lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, laddove, prima del riarmo, fu lo sdoganamento e l’esaltazione intellettuale della guerra a portare alla tragedia, un fatto spesso ricordato anche dal professor Barbero. Per questo, l’opera di disvelamento a favore della verità e la denuncia dell’assetto neoliberale per quello che è, ovvero il nuovo fascismo (secondo la lezione di Togliatti, Pasolini e Canfora), serve ad allontanare proprio i presupposti culturali e sociali della catastrofe. Non è il momento, però, di essere equidistanti e moderati, ma anzi di prendere nettamente le parti di chi è nel giusto e di chi difende, oltre a se stesso, anche ciò in cui noi crediamo e di cui abbiamo disperatamente bisogno. Del resto, lo hanno fatto persino due papi consecutivi.