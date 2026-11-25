Dinamiche materiali, cliniche e relazionali nell’omicidio in ambito affettivo e familiare

Introduzione

Il presente saggio propone una disaggregazione eziologica degli omicidi consumati in ambito relazionale e familiare, con l’obiettivo di sostituire la categoria mediatica e ideologica di “femminicidio” — trattata come blocco unitario e riconducibile a un’unica matrice culturale — con una tassonomia clinico-criminologica differenziata. L’ipotesi di lavoro è che l’omicidio in ambito affettivo non costituisca un fenomeno monolitico, ma l’esito finale di traiettorie eziologiche eterogenee: psichiatriche, situazionali, economiche e, per un sottoinsieme circoscritto di casi, psicopatologiche in senso stretto (organizzazione narcisistica, antisociale, borderline, paranoide). Si sostiene che l’adozione di un paradigma esplicativo unico, fondato sulla nozione sociologica di “dominio patriarcale”, non solo non sia empiricamente sostenuta dalla distribuzione dei dati, ma risulti controproducente sul piano delle politiche pubbliche, in quanto orienta le risorse verso interventi culturali generici anziché verso protocolli clinici, sanitari e giudiziari mirati e verificabili.

Nota sul rapporto con il saggio complementare

Il presente lavoro si concentra deliberatamente sui meccanismi eziologici individuali, clinici, situazionali e giudiziari degli omicidi in ambito relazionale e familiare. Fattori di sfondo culturale più ampi — la crisi della funzione paterna nella sua declinazione più ampia e le relative ricadute sulla strutturazione dell’identità maschile, la letteratura sui tratti di dominanza e attrazione, le dinamiche sociologiche di formazione della coppia — sono esaminati nel saggio complementare “La tenaglia del maschile”, a cui si rimanda per l’approfondimento. Si è scelto di non trasferire in questa sede la letteratura su tratti di dominanza e attrattività relazionale, per quanto scientificamente fondata nel proprio ambito: collocata all’interno di un’analisi degli omicidi, rischierebbe di essere letta come un’attribuzione di responsabilità alla vittima per la condotta del proprio aggressore, inferenza che questo saggio respinge esplicitamente e su cui non intende lasciare margini di ambiguità.

1. Premessa metodologica

L’obiettivo del presente lavoro è dimostrare che l’omicidio in ambito relazionale e familiare non è un fenomeno monolitico, bensì il risultato di fragilità eziologicamente distinte, ciascuna delle quali richiede una risposta preventiva specifica. Il metodo adottato incrocia i dati criminologici aggregati con l’analisi puntuale della casistica di cronaca giudiziaria e con i modelli clinici dell’omicidio relazionale da incapacità di elaborazione della perdita, dell’abbandono e della separazione.

La struttura dell’analisi prevede l’individuazione di due macroaree — gli omicidi privi di movente relazionale in senso stretto e gli omicidi autenticamente relazionali — a loro volta suddivise in sottocategorie criminologiche. A conclusione di ciascuna categoria viene indicato il corrispondente modello di prevenzione, nella convinzione che una politica pubblica efficace debba essere costruita su meccanismi causali verificabili, e non su cornici interpretative aprioristiche.

Va precisato, per onestà intellettuale, un limite metodologico: i dati quantitativi discussi nel presente saggio derivano da una ricognizione della cronaca giudiziaria relativa a un singolo anno di riferimento (2024) e non da un campione randomizzato o da una rilevazione ufficiale a lungo termine. Le percentuali riportate vanno pertanto lette come indicative di una tendenza plausibile, meritevole di verifica su serie storiche più ampie e con fonti istituzionali (ISTAT, Ministero dell’Interno, Eures), e non come dato consolidato in senso statistico-inferenziale.

2. La decostruzione del dato aggregato: oltre l’etichetta di “femminicidio”

L’analisi della cronaca giudiziaria relativa alle morti violente in ambito domestico e relazionale evidenzia la necessità di depurare il dato aggregato per comprendere la reale matrice dei delitti. Raggruppare un centinaio di casi di omicidio sotto l’unica etichetta di “femminicidio” costituisce una fallacia metodologica di aggregazione1: una quota maggioritaria di questi eventi non presenta alcuna attinenza con la nozione di possesso relazionale, né con le categorie sociologiche del dominio di genere o della misoginia strutturale — la cui validità esplicativa resta, del resto, oggetto di un ampio dibattito accademico — ma deriva da matrici materiali, psichiatriche e criminali del tutto distinte. Leggere sistematicamente queste tragedie attraverso la lente del conflitto tra i sessi rischia non solo di mistificarne la comprensione, ma di paralizzare la progettazione di politiche di prevenzione realmente efficaci.

2.1 Il collasso psichiatrico e le dipendenze patologiche

Una quota rilevante dei casi analizzati, prossima al 22%, riguarda omicidi commessi da soggetti affetti da patologie psichiatriche conclamate, spesso già note ai servizi sanitari. Si tratta prevalentemente di figli che uccidono i genitori, o di coniugi in stato di scompenso psicotico, all’interno di quadri clinici aggravati da tossicodipendenza o dalla cosiddetta “doppia diagnosi”. In questi scenari il movente relazionale o possessivo è assente: la vittima non viene aggredita in quanto donna o partner, ma in quanto figura fisicamente prossima a un soggetto in acuto scompenso clinico.

Prevenzione. Ricondurre questi casi al “patriarcato” costituisce una lettura fuorviante che sottrae risorse alle famiglie lasciate sole nella gestione di pazienti pericolosi. La leva preventiva richiede un investimento strutturale nella psichiatria territoriale: procedure semplificate per i trattamenti sanitari obbligatori quando i familiari segnalano un’escalation di aggressività, reti di supporto residenziale per patologie invalidanti e dipendenze, e un sistema che non scarichi il peso della contenzione psichiatrica su genitori e coniugi privi di strumenti di difesa.

2.2 Il caregiver burden: l’esaurimento del prestatore di cura

Una prima sotto-categoria, riconducibile a quello che la letteratura clinica definisce caregiver burden, riguarda l’esaurimento fisico e psicologico da accudimento prolungato. Si tratta tipicamente di uomini anziani, unici prestatori di cura di un coniuge affetto da demenza o da patologie fortemente invalidanti, oppure di genitori che sopprimono figli gravemente disabili e viceversa. Il tratto distintivo di questa dinamica è che la saturazione riguarda il caregiver stesso: il gesto nasce dal bisogno, spesso non elaborato consapevolmente, di liberare sé stessi da un carico psicofisico non più sostenibile, dopo mesi o anni di accudimento solitario e privo di supporto esterno adeguato. Il timore per il futuro assistenziale del familiare fragile concorre come fattore aggravante, ma il baricentro motivazionale resta l’esaurimento di chi accudisce.

Prevenzione. Questa tipologia di omicidio si previene attraverso il potenziamento del welfare assistenziale: reti di assistenza domiciliare (personale infermieristico, operatori socio-sanitari, supporto psicologico strutturato per il caregiver), assegni di accompagnamento che consentano di alleggerire il carico di cura, e strutture di sollievo temporaneo che garantiscano un riposo effettivo a chi presta assistenza continuativa.

2.3 L’omicidio pietatis causa: il delitto a movente eutanasico

Distinta, per quanto talora sovrapposta nello stesso evento, è la dinamica che può essere definita omicidio pietatis causa o delitto a movente eutanasico. Qui il baricentro motivazionale non è l’esaurimento di chi accudisce, ma la sofferenza della vittima stessa: l’autore del gesto è mosso dalla volontà, dichiarata o desumibile dagli atti, di liberare la persona amata da una condizione di dolore ritenuto disumanizzante o umiliante, generata da patologie incurabili e degenerative. In questi casi la saturazione è riferibile primariamente alla vittima, non all’autore, il quale agisce — nella propria rappresentazione soggettiva, giuridicamente irrilevante ai fini della qualificazione del reato, ma clinicamente significativa — come esecutore di una richiesta di liberazione dalla sofferenza.

Questa sotto-categoria presenta, con maggiore frequenza rispetto al caregiver burden in senso stretto, alcuni elementi ricorrenti nella casistica di cronaca giudiziaria: il suicidio dell’autore, anch’egli spesso anziano e malato, immediatamente successivo al gesto; la volontà esplicita della vittima di porre fine alla propria sofferenza, talora dichiarata in precedenza a familiari o operatori sanitari; biglietti o lettere lasciati sulla scena, che in diversi casi documentati escludono esplicitamente qualunque dinamica di prevaricazione, controllo o conflitto di coppia, e in almeno un caso hanno riportato la richiesta esplicita di essere sepolti insieme; e la consapevolezza, talvolta esplicitata per iscritto, di non voler costituire un peso ulteriore per i figli o per gli altri familiari. Si tratta di elementi che, quando presenti, depongono con chiarezza documentale contro qualunque lettura di questi eventi in termini di dominio di genere o di odio verso la vittima in quanto donna.

Prevenzione. La leva preventiva più efficace resta, anche qui, il potenziamento dell’assistenza sanitaria e palliativa: un accesso più ampio e tempestivo alle cure palliative, il supporto psicologico specialistico per i familiari di malati terminali, e una maggiore disponibilità di strutture residenziali specializzate possono ridurre la percezione di isolamento e di assenza di alternative che precede questi gesti.

2.4 Dinamiche economiche, criminali e situazionali

Esiste infine un’ampia eterogeneità di casi in cui l’appartenenza della vittima al sesso femminile è incidentale rispetto alla natura del crimine: stragi familiari senza distinzione di sesso tra le vittime, omicidi originati da dispute condominiali o ereditarie, moventi economici, fino a decessi accidentali in contesti di criminalità organizzata (vittime di proiettili vaganti durante regolamenti di conti).

Prevenzione. In questi scenari la violenza è sintomo di un degrado sociale trasversale, e si contrasta esclusivamente potenziando la sicurezza urbana, smantellando le reti criminali organizzate e riducendo l’indigenza che costringe a convivenze forzate in contesti di marginalità.

2.5 Sintesi statistica

Sulla base della ricognizione condotta sui cento casi del periodo di riferimento, la scomposizione empirica indica: 22 casi riconducibili a patologie psichiatriche, 12 casi di caregiver burden/pietatis causa, 11 casi di stragi familiari, 8 casi legati a dinamiche economiche o di vicinato, 4 casi connessi ad attività criminali o a fattori di casualità, 8 casi tra infanticidi, suicidi e decessi dalla dinamica non definitivamente accertata, e 35 casi rigorosamente qualificabili come omicidi relazionali in senso stretto — oggetto dell’analisi clinica sviluppata nel paragrafo 4.

3. Composizione demografica del fenomeno: cautele interpretative

Se l’obiettivo è verificare la tenuta empirica della lettura che attribuisce gli omicidi relazionali a un “dominio patriarcale sistemico”2 e a una “mascolinità tossica” diffusa nella maggioranza della popolazione, è necessario esaminare la distribuzione demografica del fenomeno. In questa operazione occorre procedere con cautela per non sostituire una narrazione totalizzante con un’altra, egualmente semplificatoria.

Sul totale dei cento casi esaminati, 18 omicidi (il 18%) risultano commessi da cittadini di origine straniera. Incrociando questo dato con il sottoinsieme dei 35 delitti qualificabili come relazionali in senso stretto, e ipotizzando prudenzialmente che la totalità dei 18 casi rientri in tale perimetro, l’incidenza dei cittadini stranieri regolari in questa specifica tipologia di reato si attesterebbe attorno al 51%. Rapportando il dato alla popolazione di riferimento — i cittadini stranieri di sesso maschile regolarmente residenti in Italia rappresentano circa il 4,3% della popolazione totale — emerge una sovrarappresentazione statistica rilevante, che merita di essere segnalata piuttosto che rimossa dal dibattito pubblico.

È tuttavia necessario circoscrivere con rigore la portata di questo dato, per almeno tre ragioni metodologiche. In primo luogo, il campione (35 casi) è troppo esiguo per sostenere inferenze robuste in termini di significatività statistica. In secondo luogo, la sovrarappresentazione di una minoranza demografica in reati violenti è un fenomeno noto alla criminologia comparata e risulta storicamente associato non all’appartenenza etnica in sé, ma a variabili di confondimento quali marginalità socioeconomica, minore accesso ai servizi di mediazione familiare e sociale, e maggiore esposizione a condizioni di precarietà abitativa e lavorativa — fattori che colpiscono in modo sproporzionato anche le popolazioni migranti. In terzo luogo, il dato non deve essere impiegato per sostituire un bersaglio ideologico con un altro: l’obiettivo dell’analisi non è la stigmatizzazione di un gruppo nazionale, ma la dimostrazione che la violenza letale in ambito relazionale non è distribuita in modo omogeneo nella popolazione maschile italiana nel suo complesso, come invece implicherebbe l’ipotesi di un “patriarcato diffuso e trasversale”.

Se la violenza fosse il prodotto di una cultura patriarcale interiorizzata dalla maggioranza sistemica, la sua distribuzione dovrebbe riflettere la composizione demografica complessiva della popolazione, e non concentrarsi in modo così marcato in specifiche fasce sociali. La sovrarappresentazione statistica suggerisce, al contrario, che le cause vadano ricercate nelle sacche di marginalità e devianza, nel degrado materiale che esaspera la convivenza, nelle condizioni socioeconomiche avverse — che colpiscono duramente anche la popolazione immigrata — e, a livello individuale, nelle specifiche fragilità psichiatriche e di personalità analizzate nel paragrafo seguente. Su questo piano, l’investimento in medicina territoriale e in politiche di inclusione socioeconomica appare una leva preventiva più solida della sola comunicazione culturale.

4. L’omicidio relazionale in senso stretto: tassonomia clinica dei profili

Depurato il dato dai 65 eventi eterogenei descritti nei paragrafi precedenti — per la cui prevenzione occorrono risposte in termini di psichiatria territoriale, assistenza domiciliare, contrasto alla povertà e sicurezza urbana — restano 35 casi (il 35% del totale) rigorosamente qualificabili come omicidi del partner o dell’ex partner affettivo. È in questo perimetro circoscritto che si consuma la dinamica dell’annientamento relazionale e dell’incapacità di accettare la separazione, la divergenza o l’autonomia dell’altro. L’analisi di questa casistica evidenzia sottotipi clinici distinti, ciascuno con un proprio meccanismo eziologico e una propria leva di prevenzione.

4.1 Narcisismo vulnerabile e collasso proiettivo del Sé

Un primo gruppo di omicidi è riconducibile a una profonda fragilità dell’Io e a processi patologici di costruzione dell’identità. Si tratta di soggetti caratterizzati da un narcisismo vulnerabile (o covert), privi della struttura psichica necessaria a tollerare la frustrazione e la ferita narcisistica inflitta dall’abbandono. In assenza di un’integrazione stabile dell’identità, il partner smette di essere percepito come entità separata e diventa il contenitore indispensabile delle istanze interne del soggetto — l’ancoraggio su cui la mente proietta la propria stabilità. La rottura del legame recide questa proiezione e può innescare, in soggetti predisposti, non una semplice reazione di rabbia ma un vissuto di annientamento del Sé e un’angoscia di frammentazione psichica di intensità tale da sfociare, in rari casi, nell’agito distruttivo.

In alcune vicende di cronaca recente — tra cui il caso di Giada Zanola, uccisa dal compagno Andrea Favero — gli atti d’indagine e le prime ricostruzioni processuali hanno delineato un quadro compatibile con questo tipo di collasso identitario, sebbene una diagnosi retrospettiva definitiva non possa che spettare alle perizie psichiatriche formali disposte in sede giudiziaria.

Sul piano teorico, una parte della psicoanalisi contemporanea colloca la genesi di queste fragilità identitarie anche in un fenomeno di più lungo periodo: quella che Lacan definiva “evaporazione del padre” e che Massimo Recalcati ha ripreso per descrivere il progressivo venir meno, nella società occidentale contemporanea, della funzione paterna come istanza simbolica di trasmissione del limite e della legge. È opportuno restituire fedelmente questa posizione: né Lacan né Recalcati auspicano un ritorno al “padre-padrone” tradizionale, di cui Recalcati dichiara esplicitamente di non avere alcuna nostalgia; l’argomento riguarda piuttosto il vuoto simbolico lasciato da questa evaporazione, che alcuni autori ritengono concorra, insieme a fattori clinici individuali, a rendere più fragile la costruzione dell’identità maschile nelle generazioni più giovani. Si tratta di un’ipotesi teorica di ampio credito nel dibattito psicoanalitico, non di un dato causale verificato in sede clinica sui singoli casi qui esaminati, e va trattata con la cautela che questo status richiede.

Prevenzione. Diagnosi precoce dei tratti di fragilità narcisistica in contesti clinici e di mediazione familiare, accesso facilitato a percorsi psicoterapeutici per soggetti con storie di reattività sproporzionata al rifiuto, e programmi strutturati per autori di violenza che lavorino sulla capacità di tollerare la perdita relazionale.

4.2 Organizzazioni di personalità borderline e dipendenti: la simbiosi patologica

A un livello clinico distinto si collocano le dipendenze simbiotiche riconducibili a organizzazioni di personalità di spettro borderline o dipendente, in cui l’Io risulta frammentato e non ha integrato la propria componente aggressiva (l'”Ombra”, nell’accezione junghiana del termine, intesa qui come dimensione psichica individuale rimossa, non come proiezione collettiva di genere)3. Per queste strutture psichiche, il nucleo del problema non risiede in una carenza educativa genericamente intesa, ma nell’incapacità psichica di rappresentare l’altro come entità autonoma. La fine della relazione non è vissuta come una perdita elaborabile, bensì come una minaccia alla coesione stessa del Sé.

Prevenzione. Screening clinico delle organizzazioni di personalità in fase di conflitto coniugale conclamato, servizi di supporto psicologico d’urgenza attivabili su segnalazione di terzi (medici di base, servizi sociali), e formazione degli operatori di prima linea al riconoscimento dei segnali di scompenso identitario in fase di separazione.

4.3 Disturbo antisociale di personalità e violenza strumentale

Un profilo clinicamente distinto, spesso sottostimato nel dibattito pubblico, è quello del soggetto con tratti antisociali o francamente psicopatici, per il quale la violenza non è l’esito di un collasso emotivo improvviso ma lo strumento pianificato di un controllo relazionale duraturo (coercive control). Si tratta di individui caratterizzati da scarsa empatia, manipolazione strumentale del partner, escalation progressiva e calcolata delle condotte intimidatorie, e assenza di rimorso successivo. In questi casi la violenza pregressa è tipicamente documentata — denunce, precedenti penali, segnalazioni ripetute — e l’omicidio rappresenta l’esito atteso di una traiettoria comportamentale nota, non un evento imprevedibile.

Prevenzione. Strumenti di valutazione attuariale del rischio (ad esempio protocolli SARA o analoghi), applicazione rigorosa delle misure cautelari già previste dall’ordinamento, e formazione delle forze dell’ordine al riconoscimento dei pattern comportamentali predittivi di escalation letale, distinguendoli dai profili di collasso emotivo acuto descritti nei paragrafi precedenti, che richiedono risposte cliniche diverse.

4.4 Gelosia patologica e delirio di gelosia (sindrome di Otello)

Un sottogruppo circoscritto ma clinicamente rilevante è costituito da soggetti affetti da gelosia delirante — la cosiddetta sindrome di Otello — un quadro psicopatologico spesso associato ad abuso cronico di alcol, a disturbi dello spettro paranoide o a decadimento cognitivo. In questi casi la convinzione di infedeltà del partner assume i caratteri della certezza delirante, resistente a qualunque prova contraria, e può sfociare in condotte di controllo ossessivo e, nei casi più gravi, in violenza letale.

Prevenzione. Riconoscimento clinico precoce del delirio di gelosia da parte dei servizi di salute mentale e dei medici di medicina generale, trattamento integrato delle comorbidità (in particolare l’alcolismo), e protocolli di allerta per i familiari che osservano l’insorgenza di convinzioni deliranti persecutorie a sfondo relazionale.

4.5 Ossessione relazionale post-separazione e stalking

La fase immediatamente successiva alla rottura del legame costituisce, secondo la letteratura criminologica, la finestra temporale a più alto rischio di escalation letale. Il fenomeno descritto in ambito internazionale come Obsessive Relational Intrusion individua una progressione comportamentale tipica — tentativi di contatto reiterati, monitoraggio delle attività dell’ex partner, minacce a bassa intensità — che precede, in una quota non trascurabile di casi, l’atto violento conclusivo. A differenza del collasso narcisistico acuto (paragrafo 4.1), qui la violenza matura in un arco temporale più esteso e presenta segnali comportamentali osservabili e potenzialmente intercettabili.

Prevenzione. Percorsi di ammonimento tempestivo già nelle prime fasi di monitoraggio ossessivo, protocolli di valutazione del rischio specificamente calibrati sulla fase di separazione, e strumenti di sorveglianza elettronica applicati con tempestività nei casi già segnalati alle autorità.

4.6 Il timore delle conseguenze materiali della separazione

Una quota di tragedie risulta connessa al timore delle conseguenze economiche e sociali del divorzio, percepito come prospettiva di rovina irreversibile. In vicende che coinvolgono coppie più mature — come l’omicidio di Annarita Morelli a Fonte Nuova, uccisa dal marito nel corso delle pratiche di separazione — il timore dello stravolgimento economico sembra aver costituito, secondo le prime ricostruzioni, un fattore precipitante rilevante.

Prevenzione. Una revisione del diritto di famiglia orientata a ridurre l’incertezza e la conflittualità economica connesse alla separazione, insieme a servizi di mediazione familiare accessibili, può contribuire a disinnescare conflitti degenerativi in una quota di casi.

4.7 Il fallimento cautelare: la recidiva annunciata

Vi è infine una quota di casi evitabili a priori, in cui l’omicidio costituisce l’esito di una violenza pregressa nota alle autorità e non adeguatamente neutralizzata. Le vicende di Celeste Rita Palmieri, uccisa dall’ex compagno già sottoposto a misure cautelari, o di Ana Cristina Correia Duarte, uccisa a breve distanza da un precedente intervento delle forze dell’ordine, rientrano in questa categoria: qui l’omicidio relazionale è l’esito annunciato di una traiettoria di violenza documentata, per la quale la prevenzione è primariamente giudiziaria e cautelare.

Prevenzione. Applicazione rigorosa e senza soluzione di continuità delle misure cautelari già previste dall’ordinamento, coordinamento informativo tra forze dell’ordine, magistratura e servizi sociali, e monitoraggio elettronico effettivo nei casi a rischio elevato già segnalato.

Un dato di controllo: le vittime maschili

A conferma che l’incapacità di elaborare il rifiuto e la separazione sia una dinamica psicologica trasversale, e non una prerogativa esclusiva di un genere, la stessa ricognizione temporale registra, nel medesimo periodo, 13 vittime di sesso maschile uccise da partner o ex partner donne in dinamiche relazionali sovrapponibili a quelle sopra descritte. Il dato non ridimensiona la gravità né la frequenza maggiore degli omicidi a danno di donne, ma indica che i meccanismi psicopatologici individuati (collasso narcisistico, gelosia patologica, ossessione post-separazione) non sono meccanismi di genere, bensì pattern clinici che attraversano entrambi i sessi con incidenza diseguale (i determinanti di questa differente prevalenza sono affrontati nel saggio collegato a questo, La tenaglia del maschile)

5. Fattori relazionali di vulnerabilità: attaccamento e trauma bonding

Un’analisi realistica della violenza relazionale deve tenere conto anche dei fattori che, sul versante della vittima, aumentano il rischio di ingresso e permanenza in relazioni ad alto potenziale di pericolosità — senza che ciò implichi, in alcun modo, una condivisione di responsabilità per l’atto violento, la cui imputabilità resta interamente e unicamente a carico dell’autore.

La letteratura sull’attaccamento documenta come stili di attaccamento insicuro (ansioso o disorganizzato), spesso originati da esperienze relazionali precoci, siano associati a una maggiore probabilità di stabilire e mantenere legami con partner dal profilo controllante o instabile, attraverso il meccanismo noto come trauma bonding: un’alternanza di episodi di svalutazione e di riparazione affettiva che rinforza paradossalmente il legame anziché indebolirlo, rendendo più difficile per la vittima riconoscere la progressione del rischio e attivare una via d’uscita. Questo meccanismo, ampiamente documentato nella letteratura clinica sulla violenza domestica, non descrive una “scelta” della vittima né un’attrazione per la violenza in quanto tale, ma un pattern relazionale disfunzionale che intrappola entrambi i membri della coppia in dinamiche difficili da interrompere autonomamente.

Prevenzione. Su questo fronte, la leva preventiva più efficace non è la responsabilizzazione della vittima, bensì l’educazione al riconoscimento precoce dei segnali di rischio relazionale (isolamento progressivo, controllo economico, svalutazione sistematica), l’accesso a percorsi terapeutici per la riparazione di stili di attaccamento insicuro, e la formazione degli operatori sanitari e sociali al riconoscimento del trauma bonding come ostacolo, e non come colpa, nel percorso di uscita dalla relazione violenta.

6. Critica del paradigma esplicativo monocausale

L’insieme dei dati esposti conduce a una conclusione metodologica precisa: la lettura degli omicidi in ambito relazionale attraverso l’unica chiave del “dominio patriarcale” o della “cultura dello stupro” sistemica4 non regge al confronto con l’eterogeneità clinica e situazionale della casistica reale. Un paradigma esplicativo che pretenda di ricondurre a un’unica causa culturale fenomeni eziologicamente così distanti tra loro — lo scompenso psicotico, l’esaurimento del caregiver, la faida di vicinato, il collasso narcisistico, la psicopatia strumentale, il delirio di gelosia — produce un effetto di appiattimento diagnostico che ostacola, anziché favorire, l’elaborazione di politiche di prevenzione mirate.

Va peraltro segnalato, per completezza scientifica, che questa lettura critica del paradigma patriarcale come chiave esplicativa unica non è unanimemente condivisa in ambito accademico. Una parte significativa della criminologia di genere e della sociologia della violenza — e strumenti normativi sovranazionali come la Convenzione di Istanbul — continua a interpretare la violenza contro le donne come fenomeno strutturalmente connesso a rapporti di potere asimmetrici tra i sessi, pur riconoscendo il ruolo di fattori individuali concorrenti. Il presente saggio non ignora l’esistenza di questo dibattito, ma ritiene che l’evidenza empirica qui discussa giustifichi una impostazione preventiva fondata primariamente su meccanismi causali individuali e situazionali verificabili, piuttosto che su un’unica cornice culturale.

6.1 Il paradigma culturale tradotto in politica pubblica: il caso della “cultura del possesso”

La debolezza esplicativa del paradigma monocausale non resta confinata al dibattito teorico, ma si traduce direttamente in scelte di policy che meritano un esame specifico. Il lessico istituzionale italiano ha adottato in modo esplicito la nozione di “cultura del possesso” come matrice unica della violenza di genere5: nel gennaio 2025 l’Assessorato alla Scuola di Roma Capitale ha motivato lo stanziamento di risorse per l’educazione affettiva nelle scuole medie richiamando la necessità di intervenire sulla “cultura del possesso e della violenza”6; analogo riferimento compare tra le argomentazioni a sostegno del referendum per l’introduzione strutturale dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane.7 A fine 2023 il Ministero dell’Istruzione ha inoltre introdotto un percorso facoltativo di “Educazione alle relazioni” per le scuole secondarie di secondo grado, esplicitamente motivato dal contrasto alla violenza maschile sulle donne.8

Per accuratezza scientifica occorre tuttavia circoscrivere la portata di queste iniziative: l’Italia resta tra i pochi paesi dell’Unione Europea privi di un curriculum nazionale obbligatorio di educazione sessuale, e il percorso ministeriale del 2023 è rimasto in gran parte disatteso nella sua applicazione pratica nelle scuole. Questa circostanza, lungi dal ridimensionare la critica qui sviluppata, la rafforza: le risorse pubbliche e il dibattito politico si concentrano su un impianto esplicativo — la “cultura del possesso” come causa trasversale — che né i dati epidemiologici esaminati nei paragrafi precedenti confermano, né l’attuazione concreta dei programmi riesce a tradurre in intervento sistematico, con l’effetto di distogliere attenzione e risorse dalle leve di prevenzione clinica, assistenziale e giudiziaria discusse in questo saggio.

Un precedente utile a livello comparato viene dal dibattito anglosassone. La filosofa americana Christina Hoff Sommers ha documentato, con riferimento al sistema scolastico statunitense, una tendenza a leggere come patologici comportamenti maschili ordinari, ricondotti a una nozione indifferenziata di mascolinità tossica.9 Un riscontro analogo, di natura giornalistica e non scientifica, proviene dal Regno Unito, dove un’insegnante ha descritto in prima persona, su un quotidiano nazionale, un clima didattico in cui l’essere maschio tende a essere trattato come una condizione da correggere.10 Questi rilievi, circoscritti a contesti specifici e non generalizzabili automaticamente al caso italiano, indicano tuttavia che la traduzione pedagogica del paradigma culturale-patriarcale non è un’anomalia isolata, ma una tendenza osservabile in più contesti nazionali, meritevole di un vaglio critico che il dibattito pubblico raramente le riserva.

Una notazione conclusiva riguarda l’argomento deterrente talora addotto a sostegno della nuova fattispecie, che incontra due difficoltà specifiche. In primo luogo, l’omicidio aggravato dal rapporto di coniugio o convivenza — la generalità dei casi che il nuovo reato intende colpire — era già punito con l’ergastolo prima della riforma: lo riconosce lo stesso procuratore Menditto, tra i sostenitori della nuova fattispecie, osservando che «il femminicidio non potrebbe prevedere una sanzione inferiore» a quella già vigente.11 La riforma non innalza dunque la pena massima applicabile, ma ne muta la qualificazione simbolica. In secondo luogo, e più specificamente, l’ipotesi di un effetto deterrente presuppone un autore in grado di valutare razionalmente le conseguenze legali del proprio gesto prima di commetterlo — presupposto smentito da una quota rilevante della casistica. Secondo l’ISTAT, nel 2024 l’omicidio della partner o dell’ex partner è stato seguito dal suicidio dell’autore nel 34% dei casi.12 Un autore che pianifica la propria morte contestualmente al gesto non è, per definizione, sensibile all’inasprimento della sanzione penale che dovrebbe subire. L’argomento deterrente conserva una qualche presa, semmai, sui soli profili di violenza strumentale e pianificata discussi al paragrafo 4.3 (disturbo antisociale di personalità) — dove l’assenza di rimorso e la pianificazione della condotta rendono l’autore, in linea di principio, sensibile al calcolo del rischio — e non sulla generalità dei casi, ulteriore riprova che una risposta preventiva indifferenziata mal si adatta a un fenomeno eziologicamente composito.

7. Verso un modello di prevenzione integrato

La tabella seguente sintetizza la corrispondenza tra le categorie eziologiche individuate e le rispettive leve di prevenzione, nella convinzione che una politica pubblica efficace debba essere multi-traccia: clinica, assistenziale, giudiziaria ed economica, in luogo di un intervento culturale indifferenziato.

Categoria eziologica Meccanismo prevalente Leva di prevenzione primaria Collasso psichiatrico / doppia diagnosi Scompenso psicotico, tossicodipendenza Psichiatria territoriale, snellimento TSO, reti residenziali Omicidio pietatis causa/caregiver burden Esaurimento da accudimento, angoscia del “dopo di noi”, percezione di isolamento, assenza di alternative Assistenza domiciliare, potenziamento dell’assistenza sanitaria e palliativa, assegni di accompagnamento, supporto psicologico specialistico per i familiari di malati terminali, maggiore disponibilità di strutture residenziali specializzate (strutture di sollievo)

Dinamiche situazionali/criminali Degrado sociale, criminalità organizzata, indigenza Sicurezza urbana, contrasto alla marginalità economica Narcisismo vulnerabile / collasso proiettivo Intolleranza alla frustrazione, angoscia di frammentazione Diagnosi precoce, psicoterapia individuale, percorsi per autori di reato Disturbo antisociale / psicopatia strumentale Controllo coercitivo pianificato, assenza di rimorso Valutazione attuariale del rischio (es. SARA), misure cautelari rigide Gelosia patologica / delirio Ideazione delirante, spesso alcol-correlata Trattamento psichiatrico mirato, monitoraggio clinico del rischio Ossessione relazionale post-separazione / stalking Escalation nella fase di distacco Ammonimento tempestivo, braccialetto elettronico, protocolli di rischio in fase di separazione Timore delle conseguenze materiali della separazione Terrore della rovina economica e sociale Riforma del diritto di famiglia, mediazione familiare, tutela patrimoniale Fallimento cautelare Recidiva nota e non gestita Applicazione rigorosa delle misure già previste, coordinamento tra Forze dell’Ordine e magistratura

8. Conclusioni

L’analisi condotta suggerisce che la categoria unitaria di “femminicidio”, per come impiegata nel dibattito pubblico e mediatico, aggrega fenomeni eziologicamente eterogenei la cui sovrapposizione ostacola la costruzione di politiche di prevenzione efficaci. Su un totale di cento casi esaminati, soltanto 35 sono rigorosamente riconducibili a una dinamica autenticamente relazionale, e persino all’interno di questo sottoinsieme la casistica si articola in profili clinici distinti — narcisismo vulnerabile, organizzazione borderline, antisocialità strumentale, gelosia delirante, ossessione post-separazione, timore economico, fallimento cautelare — ciascuno dei quali richiede una risposta preventiva specifica e verificabile.

Il paradigma esplicativo fondato sul “dominio patriarcale sistemico” non trova conferma nella distribuzione empirica dei dati analizzati, né nella sovrarappresentazione demografica osservata, né nella presenza di un numero non trascurabile di vittime di sesso maschile in dinamiche relazionali sovrapponibili. Ciò non significa negare l’esistenza di condotte di controllo o di prevaricazione nelle relazioni intime, né minimizzare la gravità del fenomeno: significa piuttosto sostenere che tali condotte trovano una spiegazione più solida, e una prevenzione più efficace, nell’analisi delle psicopatologie individuali, delle condizioni socioeconomiche e dei fallimenti del sistema di protezione, piuttosto che in un’unica narrazione culturale totalizzante.

Una politica di prevenzione realmente efficace dovrebbe pertanto orientare le risorse pubbliche verso quattro direttrici concrete: il potenziamento strutturale della psichiatria territoriale e dei servizi per le doppie diagnosi; l’espansione del welfare assistenziale per i caregiver in condizioni di esaurimento; l’applicazione rigorosa e senza discontinuità delle misure cautelari nei confronti di soggetti a rischio noto; e l’investimento in strumenti clinici di valutazione del rischio relazionale, sia sul versante degli autori sia su quello del supporto alle vittime in fase di separazione. Solo un approccio di questo tipo, fondato su meccanismi causali verificabili e differenziati, può tradursi in una riduzione misurabile del numero di vittime — obiettivo che nessuna cornice ideologica, da sola, è finora riuscita a conseguire.

Nota: i casi di cronaca citati sono riportati a titolo esemplificativo sulla base delle ricostruzioni giornalistiche e processuali disponibili al momento della stesura; eventuali qualificazioni cliniche riferite a persone reali hanno valore puramente illustrativo e non sostituiscono le perizie psichiatriche formali disposte in sede giudiziaria.

Bibliografia

I riferimenti sono ordinati per aree tematiche corrispondenti ai paragrafi del saggio. Le fonti in lingua originale sono indicate nell’edizione di riferimento; ove esista una traduzione italiana consolidata, questa è segnalata tra parentesi.

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Note

1 Il termine, nella sua forma inglese femicide, fu introdotto da Diana Russell negli anni Settanta ed elaborato teoricamente da Radford e Russell nel volume citato in bibliografia. La sua variante spagnola feminicidio, oggi corrente anche in italiano, si deve all’antropologa messicana Marcela Lagarde y de los Ríos, che a partire dagli anni Novanta la elaborò con riferimento specifico ai delitti di Ciudad Juárez, definendo il femminicidio come l’esito di un collasso istituzionale e dell’impunità statale, non come sinonimo di ogni omicidio con vittima donna. Il presente saggio non contesta la legittimità accademica di questa elaborazione teorica, sviluppata con riferimento a un contesto — quello della violenza sistemica e dell’impunità giudiziaria in Messico e Centro America — storicamente distante da quello italiano; contesta piuttosto la sua trasposizione acritica, come cornice esplicativa unica, a un insieme di casi italiani empiricamente eterogeneo (cfr. supra, § 2).

2 Cfr. ad esempio le dichiarazioni di Valeria Valente, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, secondo cui il femminicidio sarebbe riconducibile alla profonda asimmetria di potere esistente tra uomini e donne nella società, definito come problema strutturale che investe lavoro, istituzioni, famiglia e giustizia (intervista, settembre 2021). La formulazione è qui richiamata non a titolo polemico, ma perché esprime in modo particolarmente netto il paradigma esplicativo di cui il presente paragrafo discute la tenuta empirica.

3 Sulla nozione junghiana di Ombra si rinvia a C. G. Jung, Aion. Ricerche sul simbolismo del Sé (1951), e a E. Neumann, Psicologia del profondo e nuova etica (1949). Si tratta, in entrambi gli autori, di una dimensione psichica individuale rimossa e non integrata, non di una categoria collettiva o di genere.

4 Che si tratti del paradigma dominante nel discorso istituzionale italiano, e non di una posizione minoritaria o di parte, è documentabile lungo l’intera scala delle fonti. (i) Sul piano sovranazionale, il preambolo della Convenzione di Istanbul (2011) qualifica la violenza contro le donne come manifestazione di rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. (ii) Sul piano della programmazione nazionale, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 (adottato il 17 novembre 2021, Ministra Bonetti) e il successivo Piano 2025-2027 (decreto della Ministra Roccella del 16 settembre 2025, previo parere della Conferenza unificata del 10 settembre 2025) condividono la Priorità 1.1 dell’Asse Prevenzione, che indica come obiettivo l’aumento della consapevolezza pubblica sulle radici strutturali della violenza maschile contro le donne e la destrutturazione degli stereotipi che ne starebbero alla base. La circostanza che due governi di orientamento opposto abbiano mantenuto invariata la medesima formulazione, con il concorso di Regioni ed enti locali in Conferenza unificata, è il dato più significativo: il paradigma non è oggetto di contesa politica, ma costituisce la cornice condivisa entro cui si programma la spesa. (iii) Sul piano delle dichiarazioni istituzionali, si veda la contestazione, nel luglio 2025, dell’apertura di uno sportello di ascolto per uomini maltrattati presso il VI Municipio di Roma, definita dalla senatrice Valeria Valente un attacco all’impegno volto a sconfiggere lacultura patriarcale che è la matrice della violenza maschile sulle donne (Editoriale Domani, 7 luglio 2025). L’episodio è rilevante ai fini del presente saggio perché mostra il paradigma operare in senso preclusivo rispetto alla rilevazione di vittime che non vi rientrano (cfr. supra, il dato di controllo sulle vittime maschili).

5 L’adozione non è rimasta sul piano lessicale: con la legge 2 dicembre 2025, n. 181 — approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, dopo il voto del Senato del 23 luglio 2025 — la categoria è stata trasposta nel diritto penale sostanziale. Il nuovo art. 577-bis c.p. punisce con l’ergastolo l’uccisione di una donna commessa come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, ovvero come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, ovvero in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. La norma recepisce dunque, come elemento costitutivo di una fattispecie autonoma di omicidio, proprio la lettura monocausale di cui il presente paragrafo discute la tenuta empirica. Si segnala che i primi commentatori hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della tassatività e determinatezza — nozioni come «odio», «prevaricazione» e «in quanto donna» non sono definite dal legislatore — e sotto il profilo dell’onere probatorio, data la preponderanza della componente soggettiva. Tali rilievi convergono con la tesi qui sostenuta: una categoria costruita su un movente culturale presunto anziché su meccanismi eziologici accertabili genera difficoltà applicative proporzionali alla sua indeterminatezza. Il dibattito dottrinale successivo all’approvazione ha confermato questi rilievi. Nella sua audizione alla Commissione Giustizia del Senato dell’11 giugno 2025, il penalista Vittorio Manes ha qualificato l’operazione come un caso paradigmatico di diritto penale simbolico, nel quale la norma viene impiegata come strumento di comunicazione politica e pedagogia sociale anziché di tutela effettiva di beni giuridici: «Lo strumentario punitivo dovrebbe servire a proteggere beni e interessi, non a promuovere valori». Manes ha inoltre segnalato un possibile contrasto con l’art. 3 Cost., poiché la fattispecie introduce una tutela differenziata in base al sesso della vittima, e con l’art. 25, comma 2, Cost., poiché l’accertamento di un elemento puramente soggettivo — l’odio o il dominio «in quanto donna» — rischia di risolversi in una delega in bianco al giudice, in tensione con i precedenti della Corte costituzionale in materia di tassatività (sent. n. 96/1981 sul reato di plagio; sent. n. 98/2021). A conferma che il dibattito penalistico sulla legge non si è polarizzato lungo linee di genere, il 28 maggio 2025 oltre settanta tra professoresse, ricercatrici e studiose di diritto penale hanno sottoscritto un documento pubblico critico verso l’introduzione della nuova fattispecie. Sul piano statistico, lo stesso procuratore Menditto, nel sostenere l’opportunità della riforma, offre un esempio dell’ambiguità quantitativa qui discussa: nel definire l’incidenza dei femminicidi in Italia scrive che nel 2024 essa si attesta «intorno al 20% dei omicidi volontari», riportando tra parentesi il dato di «99 omicidi di donne in ambito familiare/affettivo sul totale di 321 omicidi» — rapporto che restituisce in realtà il 30,8%, non il 20%. L’incongruenza, interna al medesimo testo, illustra bene la difficoltà, già segnalata nel presente saggio, di stabilire con precisione quale sottoinsieme di omicidi femminili rientri nella categoria.

6 Roma Capitale, comunicato «Educazione affettiva nelle scuole, bando per progetti condivisi», gennaio 2025. L’intervento, presentato dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, stanzia 420.000 euro per le scuole secondarie di I grado (fascia 11-14 anni). Nel comunicato l’Assessora afferma che la cultura del possesso e della violenza colpisce le ragazze, ma soprattutto i ragazzi. Testo integrale: www.comune.roma.it/web/it/notizia/educazione-affettiva-nelle-scuole-presentato-il-bando.page

7 Il riferimento alla «cultura del possesso» ricorre con frequenza nelle argomentazioni a sostegno della raccolta firme per il referendum sull’introduzione strutturale dell’educazione sessuo-affettiva. Si veda, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di Arianna Poli (Coalizione Civica per Ferrara), per cui occorrerebbe agire prima che la violenza si verifichi, intervenendo sulla cultura del possesso e sugli stereotipi («estense.com» e «FerraraToday», settembre 2026). Si segnala che si tratta di dichiarazioni di singoli sostenitori locali dell’iniziativa e non di un testo ufficiale dei promotori: il rilievo vale dunque come indizio della diffusione del lessico, non come posizione formalizzata del comitato referendario.

8 Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direttiva n. 83 del 24 novembre 2023, «Educazione alle relazioni – Percorsi progettuali per le scuole». L’art. 1 individua tra le finalità il contrasto della violenza maschile sulle donne; l’art. 3 stanzia 15 milioni di euro. I percorsi sono destinati in via prioritaria alle scuole secondarie di secondo grado, si svolgono in orario extracurricolare e l’adesione è volontaria sia per gli istituti sia per le famiglie. Testo: www.mim.gov.it/web/guest/-/direttiva-n-83-del-24-novembre-2023

9 C. H. Sommers, The War Against Boys: How Misguided Policies Are Harming Our Young Men, New York, Simon & Schuster, ed. riveduta 2013. Si precisa che la ricerca di Sommers ha per oggetto il sistema scolastico statunitense e non quello britannico: l’estensione al Regno Unito, talora ricorrente nel dibattito divulgativo, non trova riscontro nel testo.

10 F. Child, «Why Do Women Teachers Like Me Treat Being a Boy As an Illness?», Daily Mail, 2 settembre 2010. Si tratta di una testimonianza in prima persona pubblicata su un quotidiano, priva di valore campionario: è citata come indizio della circolazione del tema nel dibattito pubblico britannico, non come evidenza empirica. La stessa testimonianza è discussa, in chiave critica, in C. Haywood, M. Mac an Ghaill, Schools, Masculinity and Boyness in the War Against Boys, 2015.

11 F. Menditto, Riflessioni sul delitto di femminicidio, cit. La medesima osservazione vale per l’omicidio pluriaggravato ex art. 577 c.p. già vigente, che consentiva ed ancora consente l’ergastolo in presenza delle circostanze aggravanti pertinenti alla generalità dei casi qui discussi.

12 ISTAT, Le vittime di omicidio – Anno 2024, comunicato stampa, 26 novembre 2025: «Il femminicidio avvenuto all’interno della coppia o comunque ad opera di altri familiari è stato seguito dal suicidio dell’autore in poco meno di un terzo dei casi (31,3%). Considerando solo gli omicidi nella coppia (coniuge o ex coniuge, partner o ex partner) la percentuale sale al 34%». Il dato è indipendentemente confermato, per il 2025, dall’Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno (29 casi di suicidio dell’autore su 84 omicidi accertati, pari al 34,5%) — fonte di orientamento opposto a quello qui sostenuto, la cui convergenza sul dato numerico ne rafforza l’attendibilità.