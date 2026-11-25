Dinamiche
materiali, cliniche e relazionali nell’omicidio in ambito affettivo e
familiare
Introduzione
Il
presente saggio propone una disaggregazione eziologica degli omicidi
consumati in ambito relazionale e familiare, con l’obiettivo di
sostituire la categoria mediatica e ideologica di “femminicidio”
— trattata come blocco unitario e riconducibile a un’unica matrice
culturale — con una tassonomia clinico-criminologica differenziata.
L’ipotesi di lavoro è che l’omicidio in ambito affettivo non
costituisca un fenomeno monolitico, ma l’esito finale di traiettorie
eziologiche eterogenee: psichiatriche, situazionali, economiche e,
per un sottoinsieme circoscritto di casi, psicopatologiche in senso
stretto (organizzazione narcisistica, antisociale, borderline,
paranoide). Si sostiene che l’adozione di un paradigma esplicativo
unico, fondato sulla nozione sociologica di “dominio
patriarcale”, non solo non sia empiricamente sostenuta dalla
distribuzione dei dati, ma risulti controproducente sul piano delle
politiche pubbliche, in quanto orienta le risorse verso interventi
culturali generici anziché verso protocolli clinici, sanitari e
giudiziari mirati e verificabili.
Nota sul rapporto con il saggio complementare
Il
presente lavoro si concentra deliberatamente sui meccanismi
eziologici individuali, clinici, situazionali e giudiziari degli
omicidi in ambito relazionale e familiare. Fattori di sfondo
culturale più ampi — la crisi della funzione paterna nella sua
declinazione più ampia e le relative ricadute sulla strutturazione
dell’identità maschile, la letteratura sui tratti di dominanza e
attrazione, le dinamiche sociologiche di formazione della coppia —
sono esaminati nel saggio complementare “La tenaglia del
maschile”, a cui si rimanda per l’approfondimento. Si è scelto
di non trasferire in questa sede la letteratura su tratti di
dominanza e attrattività relazionale, per quanto scientificamente
fondata nel proprio ambito: collocata all’interno di un’analisi degli
omicidi, rischierebbe di essere letta come un’attribuzione di
responsabilità alla vittima per la condotta del proprio aggressore,
inferenza che questo saggio respinge esplicitamente e su cui non
intende lasciare margini di ambiguità.
1. Premessa metodologica
L’obiettivo
del presente lavoro è dimostrare che l’omicidio in ambito
relazionale e familiare non è un fenomeno monolitico, bensì il
risultato di fragilità eziologicamente distinte, ciascuna delle
quali richiede una risposta preventiva specifica. Il metodo adottato
incrocia i dati criminologici aggregati con l’analisi puntuale della
casistica di cronaca giudiziaria e con i modelli clinici
dell’omicidio relazionale da incapacità di elaborazione della
perdita, dell’abbandono e della separazione.
La
struttura dell’analisi prevede l’individuazione di due macroaree —
gli omicidi privi di movente relazionale in senso stretto e gli
omicidi autenticamente relazionali — a loro volta suddivise in
sottocategorie criminologiche. A conclusione di ciascuna categoria
viene indicato il corrispondente modello di prevenzione, nella
convinzione che una politica pubblica efficace debba essere costruita
su meccanismi causali verificabili, e non su cornici interpretative
aprioristiche.
Va
precisato, per onestà intellettuale, un limite metodologico: i dati
quantitativi discussi nel presente saggio derivano da una
ricognizione della cronaca giudiziaria relativa a un singolo anno di
riferimento (2024) e non da un campione randomizzato o da una
rilevazione ufficiale a lungo termine. Le percentuali riportate vanno
pertanto lette come indicative di una tendenza plausibile, meritevole
di verifica su serie storiche più ampie e con fonti istituzionali
(ISTAT, Ministero dell’Interno, Eures), e non come dato consolidato
in senso statistico-inferenziale.
2. La decostruzione del dato aggregato: oltre l’etichetta di “femminicidio”
L’analisi
della cronaca giudiziaria relativa alle morti violente in ambito
domestico e relazionale evidenzia la necessità di depurare il dato
aggregato per comprendere la reale matrice dei delitti. Raggruppare
un centinaio di casi di omicidio sotto l’unica etichetta di
“femminicidio” costituisce una fallacia metodologica di
aggregazione1:
una quota maggioritaria di questi eventi non presenta alcuna
attinenza con la nozione di possesso relazionale, né con le
categorie sociologiche del dominio di genere o della misoginia
strutturale — la cui validità esplicativa resta, del resto,
oggetto di un ampio dibattito accademico — ma deriva da matrici
materiali, psichiatriche e criminali del tutto distinte. Leggere
sistematicamente queste tragedie attraverso la lente del conflitto
tra i sessi rischia non solo di mistificarne la comprensione, ma di
paralizzare la progettazione di politiche di prevenzione realmente
efficaci.
2.1 Il collasso psichiatrico e le dipendenze patologiche
Una
quota rilevante dei casi analizzati, prossima al 22%, riguarda
omicidi commessi da soggetti affetti da patologie psichiatriche
conclamate, spesso già note ai servizi sanitari. Si tratta
prevalentemente di figli che uccidono i genitori, o di coniugi in
stato di scompenso psicotico, all’interno di quadri clinici aggravati
da tossicodipendenza o dalla cosiddetta “doppia diagnosi”.
In questi scenari il movente relazionale o possessivo è assente: la
vittima non viene aggredita in quanto donna o partner, ma in quanto
figura fisicamente prossima a un soggetto in acuto scompenso clinico.
Prevenzione.
Ricondurre questi casi al “patriarcato” costituisce una
lettura fuorviante che sottrae risorse alle famiglie lasciate sole
nella gestione di pazienti pericolosi. La leva preventiva richiede un
investimento strutturale nella psichiatria territoriale: procedure
semplificate per i trattamenti sanitari obbligatori quando i
familiari segnalano un’escalation di aggressività, reti di supporto
residenziale per patologie invalidanti e dipendenze, e un sistema che
non scarichi il peso della contenzione psichiatrica su genitori e
coniugi privi di strumenti di difesa.
2.2 Il caregiver burden: l’esaurimento del prestatore di cura
Una
prima sotto-categoria, riconducibile a quello che la letteratura
clinica definisce caregiver
burden,
riguarda l’esaurimento fisico e psicologico da accudimento
prolungato. Si tratta tipicamente di uomini anziani, unici prestatori
di cura di un coniuge affetto da demenza o da patologie fortemente
invalidanti, oppure di genitori che sopprimono figli gravemente
disabili e viceversa. Il tratto distintivo di questa dinamica è che
la saturazione riguarda il caregiver stesso: il gesto nasce dal
bisogno, spesso non elaborato consapevolmente, di liberare sé stessi
da un carico psicofisico non più sostenibile, dopo mesi o anni di
accudimento solitario e privo di supporto esterno adeguato. Il timore
per il futuro assistenziale del familiare fragile concorre come
fattore aggravante, ma il baricentro motivazionale resta
l’esaurimento di chi accudisce.
Prevenzione.
Questa tipologia di omicidio si previene attraverso il potenziamento
del welfare assistenziale: reti di assistenza domiciliare (personale
infermieristico, operatori socio-sanitari, supporto psicologico
strutturato per il caregiver), assegni di accompagnamento che
consentano di alleggerire il carico di cura, e strutture di sollievo
temporaneo che garantiscano un riposo effettivo a chi presta
assistenza continuativa.
2.3 L’omicidio pietatis causa: il delitto a movente eutanasico
Distinta,
per quanto talora sovrapposta nello stesso evento, è la dinamica che
può essere definita omicidio pietatis
causa o
delitto a movente eutanasico. Qui il baricentro motivazionale non è
l’esaurimento di chi accudisce, ma la sofferenza della vittima
stessa: l’autore del gesto è mosso dalla volontà, dichiarata o
desumibile dagli atti, di liberare la persona amata da una condizione
di dolore ritenuto disumanizzante o umiliante, generata da patologie
incurabili e degenerative. In questi casi la saturazione è
riferibile primariamente alla vittima, non all’autore, il quale
agisce — nella propria rappresentazione soggettiva, giuridicamente
irrilevante ai fini della qualificazione del reato, ma clinicamente
significativa — come esecutore di una richiesta di liberazione
dalla sofferenza.
Questa
sotto-categoria presenta, con maggiore frequenza rispetto al
caregiver
burden in
senso stretto, alcuni elementi ricorrenti nella casistica di cronaca
giudiziaria: il suicidio dell’autore, anch’egli spesso anziano e
malato, immediatamente successivo al gesto; la volontà esplicita
della vittima di porre fine alla propria sofferenza, talora
dichiarata in precedenza a familiari o operatori sanitari; biglietti
o lettere lasciati sulla scena, che in diversi casi documentati
escludono esplicitamente qualunque dinamica di prevaricazione,
controllo o conflitto di coppia, e in almeno un caso hanno riportato
la richiesta esplicita di essere sepolti insieme; e la
consapevolezza, talvolta esplicitata per iscritto, di non voler
costituire un peso ulteriore per i figli o per gli altri familiari.
Si tratta di elementi che, quando presenti, depongono con chiarezza
documentale contro qualunque lettura di questi eventi in termini di
dominio di genere o di odio verso la vittima in quanto donna.
Prevenzione.
La leva preventiva più efficace resta, anche qui, il potenziamento
dell’assistenza sanitaria e palliativa: un accesso più ampio e
tempestivo alle cure palliative, il supporto psicologico
specialistico per i familiari di malati terminali, e una maggiore
disponibilità di strutture residenziali specializzate possono
ridurre la percezione di isolamento e di assenza di alternative che
precede questi gesti.
2.4 Dinamiche economiche, criminali e situazionali
Esiste
infine un’ampia eterogeneità di casi in cui l’appartenenza della
vittima al sesso femminile è incidentale rispetto alla natura del
crimine: stragi familiari senza distinzione di sesso tra le vittime,
omicidi originati da dispute condominiali o ereditarie, moventi
economici, fino a decessi accidentali in contesti di criminalità
organizzata (vittime di proiettili vaganti durante regolamenti di
conti).
Prevenzione.
In questi scenari la violenza è sintomo di un degrado sociale
trasversale, e si contrasta esclusivamente potenziando la sicurezza
urbana, smantellando le reti criminali organizzate e riducendo
l’indigenza che costringe a convivenze forzate in contesti di
marginalità.
2.5 Sintesi statistica
Sulla
base della ricognizione condotta sui cento casi del periodo di
riferimento, la scomposizione empirica indica: 22 casi riconducibili
a patologie psichiatriche, 12 casi di caregiver burden/pietatis
causa, 11
casi di stragi familiari, 8 casi legati a dinamiche economiche o di
vicinato, 4 casi connessi ad attività criminali o a fattori di
casualità, 8 casi tra infanticidi, suicidi e decessi dalla dinamica
non definitivamente accertata, e 35 casi rigorosamente qualificabili
come omicidi relazionali in senso stretto — oggetto dell’analisi
clinica sviluppata nel paragrafo 4.
3. Composizione demografica del fenomeno: cautele interpretative
Se
l’obiettivo è verificare la tenuta empirica della lettura che
attribuisce gli omicidi relazionali a un “dominio patriarcale
sistemico”2
e a una “mascolinità tossica” diffusa nella maggioranza
della popolazione, è necessario esaminare la distribuzione
demografica del fenomeno. In questa operazione occorre procedere con
cautela per non sostituire una narrazione totalizzante con un’altra,
egualmente semplificatoria.
Sul
totale dei cento casi esaminati, 18 omicidi (il 18%) risultano
commessi da cittadini di origine straniera. Incrociando questo dato
con il sottoinsieme dei 35 delitti qualificabili come relazionali in
senso stretto, e ipotizzando prudenzialmente che la totalità dei 18
casi rientri in tale perimetro, l’incidenza dei cittadini stranieri
regolari in questa specifica tipologia di reato si attesterebbe
attorno al 51%. Rapportando il dato alla popolazione di riferimento —
i cittadini stranieri di sesso maschile regolarmente residenti in
Italia rappresentano circa il 4,3% della popolazione totale —
emerge una sovrarappresentazione statistica rilevante, che merita di
essere segnalata piuttosto che rimossa dal dibattito pubblico.
È
tuttavia necessario circoscrivere con rigore la portata di questo
dato, per almeno tre ragioni metodologiche. In primo luogo, il
campione (35 casi) è troppo esiguo per sostenere inferenze robuste
in termini di significatività statistica. In secondo luogo, la
sovrarappresentazione di una minoranza demografica in reati violenti
è un fenomeno noto alla criminologia comparata e risulta
storicamente associato non all’appartenenza etnica in sé, ma a
variabili di confondimento quali marginalità socioeconomica, minore
accesso ai servizi di mediazione familiare e sociale, e maggiore
esposizione a condizioni di precarietà abitativa e lavorativa —
fattori che colpiscono in modo sproporzionato anche le popolazioni
migranti. In terzo luogo, il dato non deve essere impiegato per
sostituire un bersaglio ideologico con un altro: l’obiettivo
dell’analisi non è la stigmatizzazione di un gruppo nazionale, ma la
dimostrazione che la violenza letale in ambito relazionale non è
distribuita in modo omogeneo nella popolazione maschile italiana nel
suo complesso, come invece implicherebbe l’ipotesi di un “patriarcato
diffuso e trasversale”.
Se
la violenza fosse il prodotto di una cultura patriarcale
interiorizzata dalla maggioranza sistemica, la sua distribuzione
dovrebbe riflettere la composizione demografica complessiva della
popolazione, e non concentrarsi in modo così marcato in specifiche
fasce sociali. La sovrarappresentazione statistica suggerisce, al
contrario, che le cause vadano ricercate nelle sacche di marginalità
e devianza, nel degrado materiale che esaspera la convivenza, nelle
condizioni socioeconomiche avverse — che colpiscono duramente anche
la popolazione immigrata — e, a livello individuale, nelle
specifiche fragilità psichiatriche e di personalità analizzate nel
paragrafo seguente. Su questo piano, l’investimento in medicina
territoriale e in politiche di inclusione socioeconomica appare una
leva preventiva più solida della sola comunicazione culturale.
4. L’omicidio relazionale in senso stretto: tassonomia clinica dei profili
Depurato
il dato dai 65 eventi eterogenei descritti nei paragrafi precedenti —
per la cui prevenzione occorrono risposte in termini di psichiatria
territoriale, assistenza domiciliare, contrasto alla povertà e
sicurezza urbana — restano 35 casi (il 35% del totale)
rigorosamente qualificabili come omicidi del partner o dell’ex
partner affettivo. È in questo perimetro circoscritto che si consuma
la dinamica dell’annientamento
relazionale e dell’incapacità di accettare la separazione, la
divergenza o l’autonomia dell’altro. L’analisi di questa casistica
evidenzia sottotipi clinici distinti, ciascuno con un proprio
meccanismo eziologico e una propria leva di prevenzione.
4.1 Narcisismo vulnerabile e collasso proiettivo del Sé
Un
primo gruppo di omicidi è riconducibile a una profonda
fragilità dell’Io e a processi patologici di costruzione
dell’identità. Si tratta di soggetti caratterizzati da un narcisismo
vulnerabile (o covert),
privi della struttura psichica necessaria a tollerare la frustrazione
e la ferita narcisistica inflitta dall’abbandono.
In assenza di un’integrazione stabile dell’identità, il partner
smette di essere percepito come entità separata e diventa
il contenitore indispensabile delle istanze interne del soggetto
— l’ancoraggio su cui la mente proietta la propria stabilità. La
rottura del legame recide questa proiezione e può innescare, in
soggetti predisposti, non una semplice reazione di rabbia ma un
vissuto di annientamento del Sé e un’angoscia di frammentazione
psichica di intensità tale da sfociare, in rari casi, nell’agito
distruttivo.
In
alcune vicende di cronaca recente — tra cui il caso di Giada
Zanola, uccisa dal compagno Andrea Favero — gli atti d’indagine e
le prime ricostruzioni processuali hanno delineato un quadro
compatibile con questo tipo di collasso identitario, sebbene una
diagnosi retrospettiva definitiva non possa che spettare alle perizie
psichiatriche formali disposte in sede giudiziaria.
Sul
piano teorico, una parte della psicoanalisi contemporanea colloca la
genesi di queste fragilità identitarie anche in un fenomeno di più
lungo periodo: quella che Lacan definiva “evaporazione del
padre” e che Massimo Recalcati ha ripreso per descrivere il
progressivo venir meno, nella società occidentale contemporanea,
della funzione paterna come istanza simbolica di trasmissione del
limite e della legge. È opportuno restituire fedelmente questa
posizione: né Lacan né Recalcati auspicano un ritorno al
“padre-padrone” tradizionale, di cui Recalcati dichiara
esplicitamente di non avere alcuna nostalgia; l’argomento riguarda
piuttosto il vuoto simbolico lasciato da questa evaporazione, che
alcuni autori ritengono concorra, insieme a fattori clinici
individuali, a rendere più fragile la costruzione dell’identità
maschile nelle generazioni più giovani. Si tratta di un’ipotesi
teorica di ampio credito nel dibattito psicoanalitico, non di un dato
causale verificato in sede clinica sui singoli casi qui esaminati, e
va trattata con la cautela che questo status richiede.
Prevenzione.
Diagnosi precoce dei tratti di fragilità narcisistica in contesti
clinici e di mediazione familiare, accesso facilitato a percorsi
psicoterapeutici per soggetti con storie di reattività
sproporzionata al rifiuto, e programmi strutturati per autori di
violenza che lavorino sulla capacità di tollerare la perdita
relazionale.
4.2 Organizzazioni di personalità borderline e dipendenti: la simbiosi patologica
A
un livello clinico distinto si collocano le dipendenze simbiotiche
riconducibili a organizzazioni di personalità di spettro borderline
o dipendente, in cui l’Io risulta frammentato e non ha integrato la
propria componente aggressiva (l'”Ombra”, nell’accezione
junghiana del termine, intesa qui come dimensione psichica
individuale rimossa, non come proiezione collettiva di genere)3.
Per queste strutture psichiche, il nucleo del problema non risiede in
una carenza educativa genericamente intesa, ma nell’incapacità
psichica di rappresentare l’altro come entità autonoma. La fine
della relazione non è vissuta come una perdita elaborabile, bensì
come una minaccia alla coesione stessa del Sé.
Prevenzione.
Screening clinico delle organizzazioni di personalità in fase di
conflitto coniugale conclamato, servizi di supporto psicologico
d’urgenza attivabili su segnalazione di terzi (medici di base,
servizi sociali), e formazione degli operatori di prima linea al
riconoscimento dei segnali di scompenso identitario in fase di
separazione.
4.3 Disturbo antisociale di personalità e violenza strumentale
Un
profilo clinicamente distinto, spesso sottostimato nel dibattito
pubblico, è quello del soggetto con tratti antisociali o francamente
psicopatici, per il quale la violenza non è l’esito di un collasso
emotivo improvviso ma lo strumento pianificato di un controllo
relazionale duraturo (coercive
control).
Si tratta di individui caratterizzati da scarsa empatia,
manipolazione strumentale del partner, escalation progressiva e
calcolata delle condotte intimidatorie, e assenza di rimorso
successivo. In questi casi la violenza pregressa è tipicamente
documentata — denunce, precedenti penali, segnalazioni ripetute —
e l’omicidio rappresenta l’esito atteso di una traiettoria
comportamentale nota, non un evento imprevedibile.
Prevenzione.
Strumenti di valutazione attuariale del rischio (ad esempio
protocolli SARA o analoghi), applicazione rigorosa delle misure
cautelari già previste dall’ordinamento, e formazione delle forze
dell’ordine al riconoscimento dei pattern comportamentali predittivi
di escalation letale, distinguendoli dai profili di collasso emotivo
acuto descritti nei paragrafi precedenti, che richiedono risposte
cliniche diverse.
4.4 Gelosia patologica e delirio di gelosia (sindrome di Otello)
Un
sottogruppo circoscritto ma clinicamente rilevante è costituito da
soggetti affetti da gelosia delirante — la cosiddetta sindrome di
Otello — un quadro psicopatologico spesso associato ad abuso
cronico di alcol, a disturbi
dello spettro paranoide o a decadimento cognitivo.
In questi casi la convinzione di infedeltà del partner assume i
caratteri della certezza delirante, resistente a qualunque prova
contraria, e può sfociare in condotte di controllo ossessivo e, nei
casi più gravi, in violenza letale.
Prevenzione.
Riconoscimento clinico precoce del delirio di gelosia da parte dei
servizi di salute mentale e dei medici di medicina generale,
trattamento integrato delle comorbidità (in particolare
l’alcolismo), e protocolli di allerta per i familiari che osservano
l’insorgenza di convinzioni deliranti persecutorie a sfondo
relazionale.
4.5 Ossessione relazionale post-separazione e stalking
La
fase immediatamente successiva alla rottura del legame costituisce,
secondo la letteratura criminologica, la finestra temporale a più
alto rischio di escalation letale.
Il fenomeno descritto in ambito internazionale come Obsessive
Relational Intrusion
individua una progressione comportamentale tipica — tentativi di
contatto reiterati, monitoraggio delle attività dell’ex partner,
minacce a bassa intensità — che precede, in una quota non
trascurabile di casi, l’atto violento conclusivo. A differenza del
collasso narcisistico acuto (paragrafo 4.1), qui la violenza matura
in un arco temporale più esteso e presenta segnali comportamentali
osservabili e potenzialmente intercettabili.
Prevenzione.
Percorsi di ammonimento tempestivo già nelle prime fasi di
monitoraggio ossessivo, protocolli di valutazione del rischio
specificamente calibrati sulla fase di separazione, e strumenti di
sorveglianza elettronica applicati con tempestività nei casi già
segnalati alle autorità.
4.6 Il timore delle conseguenze materiali della separazione
Una
quota di tragedie risulta connessa al
timore delle conseguenze economiche e sociali del divorzio, percepito
come prospettiva di rovina irreversibile.
In vicende che coinvolgono coppie più mature — come l’omicidio di
Annarita Morelli a Fonte Nuova, uccisa dal marito nel corso delle
pratiche di separazione — il timore dello stravolgimento economico
sembra aver costituito, secondo le prime ricostruzioni, un fattore
precipitante rilevante.
Prevenzione.
Una revisione del diritto di famiglia orientata a ridurre
l’incertezza e la conflittualità economica connesse alla
separazione, insieme a servizi di mediazione familiare accessibili,
può contribuire a disinnescare conflitti degenerativi in una quota
di casi.
4.7 Il fallimento cautelare: la recidiva annunciata
Vi
è infine una quota di casi evitabili a priori, in cui l’omicidio
costituisce l’esito di una violenza pregressa nota alle autorità e
non adeguatamente neutralizzata. Le vicende di Celeste Rita Palmieri,
uccisa dall’ex compagno già sottoposto a misure cautelari, o di Ana
Cristina Correia Duarte, uccisa a breve distanza da un precedente
intervento delle forze dell’ordine, rientrano in questa categoria:
qui l’omicidio relazionale è l’esito annunciato di una traiettoria
di violenza documentata, per la quale la prevenzione è primariamente
giudiziaria e cautelare.
Prevenzione.
Applicazione rigorosa e senza soluzione di continuità delle misure
cautelari già previste dall’ordinamento, coordinamento informativo
tra forze dell’ordine, magistratura e servizi sociali, e monitoraggio
elettronico effettivo nei casi a rischio elevato già segnalato.
Un dato di controllo: le vittime maschili
A
conferma che l’incapacità di elaborare il rifiuto e la separazione
sia una dinamica psicologica trasversale, e non una prerogativa
esclusiva di un genere, la stessa ricognizione temporale registra,
nel medesimo periodo, 13 vittime di sesso maschile uccise da partner
o ex partner donne in dinamiche relazionali sovrapponibili a quelle
sopra descritte. Il dato non ridimensiona la gravità né la
frequenza maggiore degli omicidi a danno di donne, ma indica che i
meccanismi psicopatologici individuati (collasso narcisistico,
gelosia patologica, ossessione post-separazione) non sono meccanismi
di genere, bensì pattern clinici che attraversano entrambi i sessi
con incidenza diseguale (i determinanti di questa differente
prevalenza sono affrontati nel saggio collegato a questo, La tenaglia
del maschile)
5. Fattori relazionali di vulnerabilità: attaccamento e trauma bonding
Un’analisi
realistica della violenza relazionale deve tenere conto anche dei
fattori che, sul versante della vittima, aumentano il rischio di
ingresso e permanenza in relazioni ad alto potenziale di pericolosità
— senza che ciò implichi, in alcun modo, una condivisione di
responsabilità per l’atto violento, la cui imputabilità resta
interamente e unicamente a carico dell’autore.
La
letteratura sull’attaccamento documenta come stili di attaccamento
insicuro (ansioso o disorganizzato), spesso originati da esperienze
relazionali precoci, siano associati a una maggiore probabilità di
stabilire e mantenere legami con partner dal profilo controllante o
instabile, attraverso il meccanismo noto come trauma
bonding:
un’alternanza di episodi di svalutazione e di riparazione affettiva
che rinforza paradossalmente il legame anziché indebolirlo, rendendo
più difficile per la vittima riconoscere la progressione del rischio
e attivare una via d’uscita. Questo meccanismo, ampiamente
documentato nella letteratura clinica sulla violenza domestica, non
descrive una “scelta” della vittima né un’attrazione per
la violenza in quanto tale, ma un pattern relazionale disfunzionale
che intrappola entrambi i membri della coppia in dinamiche difficili
da interrompere autonomamente.
Prevenzione.
Su questo fronte, la leva preventiva più efficace non è la
responsabilizzazione della vittima, bensì l’educazione al
riconoscimento precoce dei segnali di rischio relazionale (isolamento
progressivo, controllo economico, svalutazione sistematica),
l’accesso a percorsi terapeutici per la riparazione di stili di
attaccamento insicuro, e la formazione degli operatori sanitari e
sociali al riconoscimento del trauma
bonding
come ostacolo, e non come colpa, nel percorso di uscita dalla
relazione violenta.
6. Critica del paradigma esplicativo monocausale
L’insieme
dei dati esposti conduce a una conclusione metodologica precisa: la
lettura degli omicidi in ambito relazionale attraverso l’unica chiave
del “dominio patriarcale” o della “cultura dello
stupro” sistemica4
non regge al confronto con l’eterogeneità clinica e situazionale
della casistica reale. Un paradigma esplicativo che pretenda di
ricondurre a un’unica causa culturale fenomeni eziologicamente così
distanti tra loro — lo
scompenso psicotico, l’esaurimento del caregiver, la faida di
vicinato, il collasso narcisistico, la psicopatia strumentale, il
delirio di gelosia
— produce un effetto di appiattimento diagnostico che ostacola,
anziché favorire, l’elaborazione di politiche di prevenzione mirate.
Va
peraltro segnalato, per completezza scientifica, che questa lettura
critica del paradigma patriarcale come chiave esplicativa unica non è
unanimemente condivisa in ambito accademico. Una parte significativa
della criminologia di genere e della sociologia della violenza — e
strumenti normativi sovranazionali come la Convenzione di Istanbul —
continua a interpretare la violenza contro le donne come fenomeno
strutturalmente connesso a rapporti di potere asimmetrici tra i
sessi, pur riconoscendo il ruolo di fattori individuali concorrenti.
Il presente saggio non ignora l’esistenza di questo dibattito, ma
ritiene che l’evidenza empirica qui discussa giustifichi una
impostazione preventiva fondata primariamente su meccanismi causali
individuali e situazionali verificabili, piuttosto che su un’unica
cornice culturale.
6.1 Il paradigma culturale tradotto in politica pubblica: il caso della “cultura del possesso”
La
debolezza esplicativa del paradigma monocausale non resta confinata
al dibattito teorico, ma si traduce direttamente in scelte di policy
che meritano un esame specifico. Il lessico istituzionale italiano ha
adottato in modo esplicito la nozione di “cultura del possesso”
come matrice unica della violenza di genere5:
nel gennaio 2025 l’Assessorato alla Scuola di Roma Capitale ha
motivato lo stanziamento di risorse per l’educazione affettiva nelle
scuole medie richiamando la necessità di intervenire sulla “cultura
del possesso e della violenza”6;
analogo riferimento compare tra le argomentazioni a sostegno del
referendum per l’introduzione strutturale dell’educazione
sessuo-affettiva nelle scuole italiane.7
A fine 2023 il Ministero dell’Istruzione ha inoltre introdotto un
percorso facoltativo di “Educazione alle relazioni” per le
scuole secondarie di secondo grado, esplicitamente motivato dal
contrasto alla violenza maschile sulle donne.8
Per
accuratezza scientifica occorre tuttavia circoscrivere la portata di
queste iniziative: l’Italia resta tra i pochi paesi dell’Unione
Europea privi di un curriculum nazionale obbligatorio di educazione
sessuale, e il percorso ministeriale del 2023 è rimasto in gran
parte disatteso nella sua applicazione pratica nelle scuole. Questa
circostanza, lungi dal ridimensionare la critica qui sviluppata, la
rafforza: le risorse pubbliche e il dibattito politico si concentrano
su un impianto esplicativo — la “cultura del possesso”
come causa trasversale — che né i dati epidemiologici esaminati
nei paragrafi precedenti confermano, né l’attuazione concreta dei
programmi riesce a tradurre in intervento sistematico, con l’effetto
di distogliere attenzione e risorse dalle leve di prevenzione
clinica, assistenziale e giudiziaria discusse in questo saggio.
Un
precedente utile a livello comparato viene dal dibattito
anglosassone. La filosofa americana Christina Hoff Sommers ha
documentato, con riferimento al sistema scolastico statunitense, una
tendenza a leggere come patologici comportamenti maschili ordinari,
ricondotti a una nozione indifferenziata di mascolinità tossica.9
Un riscontro analogo, di natura giornalistica e non scientifica,
proviene dal Regno Unito, dove un’insegnante ha descritto in prima
persona, su un quotidiano nazionale, un clima didattico in cui
l’essere maschio tende a essere trattato come una condizione da
correggere.10
Questi rilievi, circoscritti a contesti specifici e non
generalizzabili automaticamente al caso italiano, indicano tuttavia
che la traduzione pedagogica del paradigma culturale-patriarcale non
è un’anomalia isolata, ma una tendenza osservabile in più contesti
nazionali, meritevole di un vaglio critico che il dibattito pubblico
raramente le riserva.
Una
notazione conclusiva riguarda l’argomento deterrente talora addotto
a sostegno della nuova fattispecie, che incontra due difficoltà
specifiche. In primo luogo, l’omicidio aggravato dal rapporto di
coniugio o convivenza — la generalità dei casi che il nuovo reato
intende colpire — era già punito con l’ergastolo prima della
riforma: lo riconosce lo stesso procuratore Menditto, tra i
sostenitori della nuova fattispecie, osservando che «il femminicidio
non potrebbe prevedere una sanzione inferiore» a quella già
vigente.11
La riforma non innalza dunque la pena massima applicabile, ma ne muta
la qualificazione simbolica. In secondo luogo, e più specificamente,
l’ipotesi di un effetto deterrente presuppone un autore in grado di
valutare razionalmente le conseguenze legali del proprio gesto prima
di commetterlo — presupposto smentito da una quota rilevante della
casistica. Secondo l’ISTAT, nel 2024 l’omicidio della partner o
dell’ex partner è stato seguito dal suicidio dell’autore nel 34%
dei casi.12
Un autore che pianifica la propria morte contestualmente al gesto non
è, per definizione, sensibile all’inasprimento della sanzione
penale che dovrebbe subire. L’argomento deterrente conserva una
qualche presa, semmai, sui soli profili di violenza strumentale e
pianificata discussi al paragrafo 4.3 (disturbo antisociale di
personalità) — dove l’assenza di rimorso e la pianificazione
della condotta rendono l’autore, in linea di principio, sensibile
al calcolo del rischio — e non sulla generalità dei casi,
ulteriore riprova che una risposta preventiva indifferenziata mal si
adatta a un fenomeno eziologicamente composito.
7.
Verso un modello di prevenzione integrato
La
tabella seguente sintetizza la corrispondenza tra le categorie
eziologiche individuate e le rispettive leve di prevenzione, nella
convinzione che una politica pubblica efficace debba essere
multi-traccia: clinica, assistenziale, giudiziaria ed economica, in
luogo di un intervento culturale indifferenziato.
|
Categoria eziologica
|
Meccanismo prevalente
|
Leva di prevenzione primaria
|
Collasso psichiatrico / doppia
diagnosi
|
Scompenso psicotico,
tossicodipendenza
|
Psichiatria territoriale,
snellimento TSO, reti residenziali
|
Omicidio pietatis
causa/caregiver burden
|
Esaurimento da accudimento,
angoscia del “dopo di noi”, percezione di isolamento,
assenza di alternative
|
Assistenza
domiciliare, potenziamento dell’assistenza sanitaria e palliativa,
assegni di accompagnamento, supporto psicologico specialistico per
i familiari di malati terminali, maggiore disponibilità di
strutture residenziali specializzate (strutture di sollievo)
|
Dinamiche situazionali/criminali
|
Degrado sociale, criminalità
organizzata, indigenza
|
Sicurezza urbana, contrasto alla
marginalità economica
|
Narcisismo vulnerabile / collasso
proiettivo
|
Intolleranza alla frustrazione,
angoscia di frammentazione
|
Diagnosi precoce, psicoterapia
individuale, percorsi per autori di reato
|
Disturbo antisociale / psicopatia
strumentale
|
Controllo coercitivo pianificato,
assenza di rimorso
|
Valutazione attuariale del rischio
(es. SARA), misure cautelari rigide
|
Gelosia patologica / delirio
|
Ideazione delirante, spesso
alcol-correlata
|
Trattamento psichiatrico mirato,
monitoraggio clinico del rischio
|
Ossessione relazionale
post-separazione / stalking
|
Escalation nella fase di distacco
|
Ammonimento tempestivo,
braccialetto elettronico, protocolli di rischio in fase di
separazione
|
Timore delle conseguenze materiali
della separazione
|
Terrore della rovina economica e
sociale
|
Riforma del diritto di famiglia,
mediazione familiare, tutela patrimoniale
|
Fallimento cautelare
|
Recidiva nota e non gestita
|
Applicazione rigorosa delle misure
già previste, coordinamento tra Forze dell’Ordine e magistratura
8.
Conclusioni
L’analisi
condotta suggerisce che la categoria unitaria di “femminicidio”,
per come impiegata nel dibattito pubblico e mediatico, aggrega
fenomeni eziologicamente eterogenei la cui sovrapposizione ostacola
la costruzione di politiche di prevenzione efficaci. Su un totale di
cento casi esaminati, soltanto 35 sono rigorosamente riconducibili a
una dinamica autenticamente relazionale, e persino all’interno di
questo sottoinsieme la casistica si articola in profili clinici
distinti — narcisismo vulnerabile, organizzazione borderline,
antisocialità strumentale, gelosia delirante, ossessione
post-separazione, timore economico, fallimento cautelare — ciascuno
dei quali richiede una risposta preventiva specifica e verificabile.
Il
paradigma esplicativo fondato sul “dominio patriarcale
sistemico” non trova conferma nella distribuzione empirica dei
dati analizzati, né nella sovrarappresentazione demografica
osservata, né nella presenza di un numero non trascurabile di
vittime di sesso maschile in dinamiche relazionali sovrapponibili.
Ciò non significa negare l’esistenza di condotte di controllo o di
prevaricazione nelle relazioni intime, né minimizzare la gravità
del fenomeno: significa piuttosto sostenere che tali condotte trovano
una spiegazione più solida, e una prevenzione più efficace,
nell’analisi delle psicopatologie individuali, delle condizioni
socioeconomiche e dei fallimenti del sistema di protezione, piuttosto
che in un’unica narrazione culturale totalizzante.
Una
politica di prevenzione realmente efficace dovrebbe pertanto
orientare le risorse pubbliche verso quattro direttrici concrete: il
potenziamento strutturale della psichiatria territoriale e dei
servizi per le doppie diagnosi; l’espansione del welfare
assistenziale per i caregiver in condizioni di esaurimento;
l’applicazione rigorosa e senza discontinuità delle misure cautelari
nei confronti di soggetti a rischio noto; e l’investimento in
strumenti clinici di valutazione del rischio relazionale, sia sul
versante degli autori sia su quello del supporto alle vittime in fase
di separazione. Solo un approccio di questo tipo, fondato su
meccanismi causali verificabili e differenziati, può tradursi in una
riduzione misurabile del numero di vittime — obiettivo che nessuna
cornice ideologica, da sola, è finora riuscita a conseguire.
Nota:
i casi di cronaca citati sono riportati a titolo esemplificativo
sulla base delle ricostruzioni giornalistiche e processuali
disponibili al momento della stesura; eventuali qualificazioni
cliniche riferite a persone reali hanno valore puramente illustrativo
e non sostituiscono le perizie psichiatriche formali disposte in sede
giudiziaria.
Bibliografia
I
riferimenti sono ordinati per aree tematiche corrispondenti ai
paragrafi del saggio. Le fonti in lingua originale sono indicate
nell’edizione di riferimento; ove esista una traduzione italiana
consolidata, questa è segnalata tra parentesi.
1. Fonti statistiche e istituzionali
EURES
– Ricerche Economiche e Sociali, Rapporto
sul femminicidio in Italia. Caratteristiche e tendenze,
Roma, edizioni annuali.
European
Institute for Gender Equality (EIGE), Measuring
Femicide in the EU and Internationally: An Assessment,
Vilnius, 2021.
ISTAT,
Vittime
di omicidio,
Statistiche Report, Roma, edizioni annuali.
ISTAT,
Le
vittime di omicidio – Anno 2024,
comunicato stampa, 26 novembre 2025.
ISTAT,
Indicatori
demografici. Cittadini non comunitari e stranieri residenti in
Italia,
Roma, edizioni annuali.
Ministero
dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale,
Servizio Analisi Criminale, Omicidi
volontari con vittime di genere femminile,
report periodici.
Italia,
Legge
2 dicembre 2025, n. 181,
recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne;
introduce l’art. 577-bis c.p. («Femminicidio»). Gazzetta
Ufficiale, 3 dicembre 2025.
Lagarde
y de los Ríos, M., Del
femicidio al feminicidio,
in «Desde el Jardín de Freud», n. 6, 2006, pp. 216-225.
Manes,
V., Diritto
penale simbolico e crisi della legalità,
Torino, Giappichelli, 2019.
Manes,
V., Audizione
sul disegno di legge in materia di femminicidio,
Commissione Giustizia del Senato, 11 giugno 2025, in «Giurisprudenza
Penale Web», 2025, 7-8.
Menditto,
F., Valutazioni
e proposte sul DDL avente ad oggetto l’introduzione del delitto di
femminicidio,
audizione presso la Commissione Giustizia della Camera, 21 ottobre
2025, in «Giurisprudenza Penale Web», 2025, 11.
Menditto,
F., Riflessioni
sul delitto di femminicidio,
in «Sistema Penale», 2 aprile 2025.
AA.VV.,
Contro
l’introduzione del delitto di femminicidio: documento sottoscritto
da oltre settanta professoresse, ricercatrici e studiose penaliste,
in «Sistema Penale», 28 maggio 2025.
Italia,
Legge
24 novembre 2023, n. 168,
«Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della
violenza domestica».
Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità,
Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
2021-2023,
Roma, 17 novembre 2021.
Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità,
Piano
strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica 2025-2027,
adottato con decreto dell’Autorità delegata per le pari
opportunità del 16 settembre 2025, e annesso Quadro operativo
2025-2026.
Ministero
dell’Istruzione e del Merito, Educazione
alle relazioni,
percorso formativo per le scuole secondarie di secondo grado, Roma,
2023.
Consiglio
d’Europa, Convenzione
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul), CETS n. 210, Istanbul, 11 maggio 2011.
2. Psicopatologia, organizzazioni di personalità e narcisismo
American
Psychiatric Association, DSM-5.
Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali,
quinta edizione, Milano, Raffaello Cortina, 2014.
Gunderson,
J. G., Borderline
Personality Disorder: A Clinical Guide,
second edition, Washington DC, American Psychiatric Publishing, 2008.
Hare,
R. D., Without
Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us,
New York, Guilford Press, 1993 (trad. it. La
psicopatia,
Roma, Astrolabio, 2009).
Kernberg,
O. F., Borderline
Conditions and Pathological Narcissism,
New York, Jason Aronson, 1975 (trad. it. Sindromi
marginali e narcisismo patologico,
Torino, Boringhieri, 1978).
Kernberg,
O. F., Severe
Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies,
New Haven, Yale University Press, 1984.
Pincus,
A. L., Lukowitsky, M. R., «Pathological Narcissism and Narcissistic
Personality Disorder», Annual
Review of Clinical Psychology,
6, 2010, pp. 421-446.
Ronningstam,
E., Identifying
and Understanding the Narcissistic Personality,
New York, Oxford University Press, 2005.
Jung,
C. G., Aion.
Ricerche sul simbolismo del Sé
(1951), in Opere,
vol. 9/2, Torino, Bollati Boringhieri, 1982.
Neumann,
E., Tiefenpsychologie
und neue Ethik
(1949), trad. it. Psicologia
del profondo e nuova etica,
Roma, Astrolabio, 1973.
3. Funzione paterna ed evaporazione del padre
Lacan,
J., Il
seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi (1969-1970),
Torino, Einaudi, 2001.
Lacan,
J., Altri
scritti,
Torino, Einaudi, 2013.
Recalcati,
M., Cosa
resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna,
Milano, Raffaello Cortina, 2011.
Recalcati,
M., Il
complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre,
Milano, Feltrinelli, 2013.
4. Patologia mentale, doppia diagnosi e violenza
Fazel,
S., Gulati, G., Linsell, L., Geddes, J. R., Grann, M., «Schizophrenia
and Violence: Systematic Review and Meta-Analysis», PLoS
Medicine,
6(8), 2009.
Nielssen,
O., Large, M., «Rates of Homicide During the First Episode of
Psychosis and After Treatment: A Systematic Review and
Meta-Analysis», Schizophrenia
Bulletin,
36(4), 2010, pp. 702-712.
Swanson,
J. W., Holzer, C. E., Ganju, V. K., Jono, R. T., «Violence and
Psychiatric Disorder in the Community», Hospital
and Community Psychiatry,
41(7), 1990, pp. 761-770.
Kingham,
M., Gordon, H., «Aspects of Morbid Jealousy», Advances
in Psychiatric Treatment,
10(3), 2004, pp. 207-215.
Todd,
J., Dewhurst, K., «The Othello Syndrome: A Study in the
Psychopathology of Sexual Jealousy», Journal
of Nervous and Mental Disease,
122(4), 1955, pp. 367-374.
5. Caregiver burden, omicidio-suicidio in età anziana e movente eutanasico
Bourget,
D., Gagné, P., Whitehurst, L., «Domestic Homicide and
Homicide-Suicide: The Older Offender», Journal
of the American Academy of Psychiatry and the Law,
38(3), 2010, pp. 305-311.
Cohen,
D., Llorente, M., Eisdorfer, C., «Homicide-Suicide in Older
Persons», American
Journal of Psychiatry,
155(3), 1998, pp. 390-396.
Salari,
S., «Patterns of Intimate Partner Homicide Suicide in Later Life:
Strategies for Prevention», Clinical
Interventions in Aging,
2(3), 2007, pp. 441-452.
Zarit,
S. H., Reever, K. E., Bach-Peterson, J., «Relatives of the Impaired
Elderly: Correlates of Feelings of Burden», The
Gerontologist,
20(6), 1980, pp. 649-655.
6. Omicidio relazionale, controllo coercitivo e tipologie della violenza domestica
Baldry,
A. C., Dai
maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva
e dell’uxoricidio,
Milano, Franco Angeli, 2016.
Campbell,
J. C. et al., «Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships:
Results from a Multisite Case Control Study», American
Journal of Public Health,
93(7), 2003, pp. 1089-1097.
Dobash,
R. E., Dobash, R. P., Violence
Against Wives: A Case Against the Patriarchy,
New York, Free Press, 1979.
Dutton,
D. G., Rethinking
Domestic Violence,
Vancouver, University of British Columbia Press, 2006.
Johnson,
M. P., A
Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent
Resistance, and Situational Couple Violence,
Boston, Northeastern University Press, 2008.
Polk,
K., When
Men Kill: Scenarios of Masculine Violence,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Radford,
J., Russell, D. E. H. (a cura di), Femicide:
The Politics of Woman Killing,
New York, Twayne, 1992.
Stark,
E., Coercive
Control: How Men Entrap Women in Personal Life,
New York, Oxford University Press, 2007.
Wilson,
M., Daly, M., «Spousal Homicide Risk and Estrangement», Violence
and Victims,
8(1), 1993, pp. 3-16.
7. Stalking, ossessione post-separazione e valutazione del rischio
Cupach,
W. R., Spitzberg, B. H., The
Dark Side of Relationship Pursuit: From Attraction to Obsession and
Stalking,
Mahwah, Lawrence Erlbaum, 2004.
Kropp,
P. R., Hart, S. D., Webster, C. D., Eaves, D., Spousal
Assault Risk Assessment Guide (SARA): User’s Manual,
Toronto, Multi-Health Systems, 1999.
Meloy,
J. R. (a cura di), The
Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives,
San Diego, Academic Press, 1998.
8. Attaccamento e trauma bonding
Ainsworth,
M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., Wall, S., Patterns
of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation,
Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 1978.
Bowlby,
J., Attaccamento
e perdita,
3 voll., Torino, Boringhieri, 1972-1983.
Bowlby,
J., «Violence in the Family as a Disorder of the Attachment and
Caregiving Systems», American
Journal of Psychoanalysis,
44(1), 1984, pp. 9-27.
Dutton,
D. G., Painter, S., «Traumatic Bonding: The Development of Emotional
Attachments in Battered Women and Other Relationships of Intermittent
Abuse», Victimology,
6(1-4), 1981, pp. 139-155.
Dutton,
D. G., Saunders, K., Starzomski, A., Bartholomew, K., «Intimacy-Anger
and Insecure Attachment as Precursors of Abuse in Intimate
Relationships», Journal
of Applied Social Psychology,
24(15), 1994, pp. 1367-1386.
9. Marginalità, immigrazione e distribuzione della criminalità violenta
Barbagli,
M., Immigrazione
e sicurezza in Italia,
Bologna, il Mulino, 2008.
Bianchi,
M., Buonanno, P., Pinotti, P., «Do Immigrants Cause Crime?»,
Journal
of the European Economic Association,
10(6), 2012, pp. 1318-1347.
Sampson,
R. J., «Rethinking Crime and Immigration», Contexts,
7(1), 2008, pp. 28-33.
10. Il dibattito critico sul paradigma culturale
Archer, J., «Sex Differences in Aggression Between Heterosexual Partners: A Meta-Analytic Review», Psychological Bulletin, 126(5), 2000, pp. 651-680.
Sommers, C. H., The War Against Boys: How Misguided Feminism Is Harming Our Young Men, New York, Simon & Schuster, 2000 (edizione riveduta 2013).
Sommers, C. H., Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women, New York, Simon & Schuster, 1994.
Straus, M. A., «Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment», Partner Abuse, 1(3), 2010, pp. 332-362.
Note
1�
Il termine, nella sua forma inglese femicide,
fu introdotto da Diana Russell negli anni Settanta ed elaborato
teoricamente da Radford e Russell nel volume citato in bibliografia.
La sua variante spagnola feminicidio,
oggi corrente anche in italiano, si deve all’antropologa messicana
Marcela Lagarde y de los Ríos, che a partire dagli anni Novanta la
elaborò con riferimento specifico ai delitti di Ciudad Juárez,
definendo il femminicidio come l’esito di un collasso
istituzionale e dell’impunità statale, non come sinonimo di ogni
omicidio con vittima donna. Il presente saggio non contesta la
legittimità accademica di questa elaborazione teorica, sviluppata
con riferimento a un contesto — quello della violenza sistemica e
dell’impunità giudiziaria in Messico e Centro America —
storicamente distante da quello italiano; contesta piuttosto la sua
trasposizione acritica, come cornice esplicativa unica, a un insieme
di casi italiani empiricamente eterogeneo (cfr. supra, § 2).
2�
Cfr. ad esempio le dichiarazioni di Valeria Valente, già presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio,
secondo cui il femminicidio sarebbe riconducibile
alla profonda asimmetria di potere esistente tra uomini e donne
nella società, definito
come problema strutturale che investe lavoro, istituzioni, famiglia
e giustizia (intervista, settembre 2021). La formulazione è qui
richiamata non a titolo polemico, ma perché esprime in modo
particolarmente netto il paradigma esplicativo di cui il presente
paragrafo discute la tenuta empirica.
3�
Sulla nozione junghiana di Ombra si rinvia a C. G. Jung, Aion.
Ricerche sul simbolismo del Sé
(1951), e a E. Neumann, Psicologia
del profondo e nuova etica
(1949). Si tratta, in entrambi gli autori, di una dimensione
psichica individuale rimossa e non integrata, non di una categoria
collettiva o di genere.
4�
Che si tratti del paradigma dominante nel discorso istituzionale
italiano, e non di una posizione minoritaria o di parte, è
documentabile lungo l’intera scala delle fonti. (i) Sul piano
sovranazionale, il preambolo della Convenzione di Istanbul (2011)
qualifica la violenza contro le donne come manifestazione di
rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. (ii) Sul piano
della programmazione nazionale, il Piano strategico nazionale sulla
violenza maschile contro le donne 2021-2023 (adottato il 17 novembre
2021, Ministra Bonetti) e il successivo Piano 2025-2027 (decreto
della Ministra Roccella del 16 settembre 2025, previo parere della
Conferenza unificata del 10 settembre 2025) condividono la Priorità
1.1 dell’Asse Prevenzione, che indica come obiettivo l’aumento
della consapevolezza pubblica sulle radici
strutturali della violenza
maschile contro le donne e la destrutturazione degli stereotipi che
ne starebbero alla base. La circostanza che due governi di
orientamento opposto abbiano mantenuto invariata la medesima
formulazione, con il concorso di Regioni ed enti locali in
Conferenza unificata, è il dato più significativo: il paradigma
non è oggetto di contesa politica, ma costituisce la cornice
condivisa entro cui si programma la spesa. (iii) Sul piano delle
dichiarazioni istituzionali, si veda la contestazione, nel luglio
2025, dell’apertura di uno sportello di ascolto per uomini
maltrattati presso il VI Municipio di Roma, definita dalla senatrice
Valeria Valente un attacco all’impegno volto a sconfiggere lacultura patriarcale
che è la matrice della violenza maschile sulle donne
(Editoriale Domani, 7 luglio 2025). L’episodio è rilevante ai
fini del presente saggio perché mostra il paradigma operare in
senso preclusivo rispetto alla rilevazione di vittime che non vi
rientrano (cfr. supra, il dato di controllo sulle vittime maschili).
5�
L’adozione non è rimasta sul piano lessicale: con la legge 2
dicembre 2025, n. 181 — approvata all’unanimità dalla Camera il
25 novembre 2025, dopo il voto del Senato del 23 luglio 2025 — la
categoria è stata trasposta nel diritto penale sostanziale. Il
nuovo art. 577-bis c.p. punisce con l’ergastolo l’uccisione di
una donna commessa come atto
di controllo o possesso o dominio in quanto donna,
ovvero come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, ovvero
in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un
rapporto affettivo. La norma recepisce dunque, come elemento
costitutivo di una fattispecie autonoma di omicidio, proprio la
lettura monocausale di cui il presente paragrafo discute la tenuta
empirica. Si segnala che i primi commentatori hanno sollevato dubbi
di legittimità costituzionale sotto il profilo della tassatività e
determinatezza — nozioni come «odio», «prevaricazione» e «in
quanto donna» non sono definite dal legislatore — e sotto il
profilo dell’onere probatorio, data la preponderanza della
componente soggettiva. Tali rilievi convergono con la tesi qui
sostenuta: una categoria costruita su un movente culturale presunto
anziché su meccanismi eziologici accertabili genera difficoltà
applicative proporzionali alla sua indeterminatezza. Il dibattito
dottrinale successivo all’approvazione ha confermato questi
rilievi. Nella sua audizione alla Commissione Giustizia del Senato
dell’11 giugno 2025, il penalista Vittorio Manes ha qualificato
l’operazione come un caso paradigmatico di diritto
penale simbolico, nel quale
la norma viene impiegata come strumento di comunicazione politica e
pedagogia sociale anziché di tutela effettiva di beni giuridici:
«Lo strumentario punitivo dovrebbe servire a proteggere beni e
interessi, non a promuovere valori». Manes ha inoltre segnalato un
possibile contrasto con l’art. 3 Cost., poiché la fattispecie
introduce una tutela differenziata in base al sesso della vittima, e
con l’art. 25, comma 2, Cost., poiché l’accertamento di un
elemento puramente soggettivo — l’odio o il dominio «in quanto
donna» — rischia di risolversi in una delega in bianco al
giudice, in tensione con i precedenti della Corte costituzionale in
materia di tassatività (sent. n. 96/1981 sul reato di plagio; sent.
n. 98/2021). A conferma che il dibattito penalistico sulla legge non
si è polarizzato lungo linee di genere, il 28 maggio 2025 oltre
settanta tra professoresse, ricercatrici e studiose di diritto
penale hanno sottoscritto un documento pubblico critico verso
l’introduzione della nuova fattispecie. Sul piano statistico, lo
stesso procuratore Menditto, nel sostenere l’opportunità della
riforma, offre un esempio dell’ambiguità quantitativa qui
discussa: nel definire l’incidenza dei femminicidi in Italia
scrive che nel 2024 essa si attesta «intorno al 20% dei omicidi
volontari», riportando tra parentesi il dato di «99 omicidi di
donne in ambito familiare/affettivo sul totale di 321 omicidi» —
rapporto che restituisce in realtà il 30,8%, non il 20%.
L’incongruenza, interna al medesimo testo, illustra bene la
difficoltà, già segnalata nel presente saggio, di stabilire con
precisione quale sottoinsieme di omicidi femminili rientri nella
categoria.
6�
Roma Capitale, comunicato «Educazione affettiva nelle scuole, bando
per progetti condivisi», gennaio 2025. L’intervento, presentato
dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessora alla Scuola,
Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, stanzia 420.000 euro per le
scuole secondarie di I grado (fascia 11-14 anni). Nel comunicato
l’Assessora afferma che la
cultura del possesso e della violenza colpisce le ragazze, ma
soprattutto i ragazzi. Testo
integrale:
www.comune.roma.it/web/it/notizia/educazione-affettiva-nelle-scuole-presentato-il-bando.page
7�
Il riferimento alla «cultura del possesso» ricorre con frequenza
nelle argomentazioni a sostegno della raccolta firme per il
referendum sull’introduzione strutturale dell’educazione
sessuo-affettiva. Si veda, a titolo esemplificativo, la
dichiarazione di Arianna Poli (Coalizione Civica per Ferrara), per
cui occorrerebbe agire prima che la violenza si verifichi,
intervenendo sulla cultura del possesso e sugli stereotipi
(«estense.com» e «FerraraToday», settembre 2026). Si segnala che
si tratta di dichiarazioni di singoli sostenitori locali
dell’iniziativa e non di un testo ufficiale dei promotori: il
rilievo vale dunque come indizio della diffusione del lessico, non
come posizione formalizzata del comitato referendario.
8�
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direttiva n. 83 del 24
novembre 2023, «Educazione alle relazioni – Percorsi progettuali
per le scuole». L’art. 1 individua tra le finalità il contrasto
della violenza maschile sulle donne;
l’art. 3 stanzia 15 milioni di euro. I percorsi sono destinati in
via prioritaria alle scuole secondarie di secondo grado, si svolgono
in orario extracurricolare e l’adesione è volontaria sia per gli
istituti sia per le famiglie. Testo:
www.mim.gov.it/web/guest/-/direttiva-n-83-del-24-novembre-2023
9�
C. H. Sommers, The War
Against Boys: How Misguided Policies Are Harming Our Young Men,
New York, Simon & Schuster, ed. riveduta 2013. Si precisa che la
ricerca di Sommers ha per oggetto il sistema scolastico statunitense
e non quello britannico: l’estensione al Regno Unito, talora
ricorrente nel dibattito divulgativo, non trova riscontro nel testo.
10�
F. Child, «Why Do Women Teachers Like Me Treat Being a Boy As an
Illness?», Daily Mail,
2 settembre 2010. Si tratta di una testimonianza in prima persona
pubblicata su un quotidiano, priva di valore campionario: è citata
come indizio della circolazione del tema nel dibattito pubblico
britannico, non come evidenza empirica. La stessa testimonianza è
discussa, in chiave critica, in C. Haywood, M. Mac an Ghaill,
Schools, Masculinity and
Boyness in the War Against Boys,
2015.
11�
F. Menditto, Riflessioni sul
delitto di femminicidio,
cit. La medesima osservazione vale per l’omicidio pluriaggravato
ex art. 577 c.p. già vigente, che consentiva ed ancora consente
l’ergastolo in presenza delle circostanze aggravanti pertinenti
alla generalità dei casi qui discussi.
12� ISTAT, Le vittime di omicidio – Anno 2024, comunicato stampa, 26 novembre 2025: «Il femminicidio avvenuto all’interno della coppia o comunque ad opera di altri familiari è stato seguito dal suicidio dell’autore in poco meno di un terzo dei casi (31,3%). Considerando solo gli omicidi nella coppia (coniuge o ex coniuge, partner o ex partner) la percentuale sale al 34%». Il dato è indipendentemente confermato, per il 2025, dall’Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno (29 casi di suicidio dell’autore su 84 omicidi accertati, pari al 34,5%) — fonte di orientamento opposto a quello qui sostenuto, la cui convergenza sul dato numerico ne rafforza l’attendibilità.