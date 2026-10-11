Autonomia dell’Unione Europea e finanza

Quando si parla di autonomia strategica dell’Unione Europea pensiamo anche agli strumenti economici e finanziari per raggiungere questo obiettivo. Da qui la proposta di istituire degli Eurobond approfittando di un momento storico in cui la stabilità del dollaro inizia a traballare.

Ma siamo certi che la UE creda fino in fondo agli Eurobond, anche a costo di inimicarsi gli Usa, pur sapendo che questo strumento in teoria potrebbe essere utile a ridurre il costo del finanziamento del debito pubblico europeo?

La scommessa riguarda la costruzione di un vasto mercato obbligazionario europeo in alternativa ai titoli del Tesoro statunitensi. Crescendo le spese militari, la UE inizia a preoccuparsi di come finanziare la spesa per

la difesa e il salto di qualità tecnologico. La instabilità del dollaro è dimostrata dal parziale fallimento delle politiche fiscali statunitensi e dal declassamento del debito pubblico statunitense da parte di Moody’s.

Pertanto, se l’Europa intende offrire agli investitori un’alternativa al dollaro secondo alcuni economisti dovrà incrementare il mercato degli Eurobond. Blanchard si chiede quanta parte del debito pubblico dei paesi dell’UE debba essere sostituita con obbligazioni blu.

Da un lato, affinché il mercato sia sufficientemente profondo e liquido, la proporzione di debito pubblico deve essere abbastanza elevata. Il significato di ciò dipende dalla relazione tra la dimensione del mercato,

il volume delle transazioni, la profondità e la liquidità. A parità di altre condizioni, maggiore è la dimensione del mercato, maggiore è la probabilità che sia profondo e liquido e che ciò porti allo sviluppo delle infrastrutture necessarie (accettazione di obbligazioni nelle operazioni di riacquisto della banca centrale, presenza di un mercato dei futures profondo) per essere efficace.

D’altro canto, maggiore è la percentuale di debito blu, maggiore è la preoccupazione per la condivisione del rischio. Una garanzia solidale, pur essendo ideale in teoria, probabilmente non è fattibile nella pratica, poiché i piccoli paesi dell’UE sarebbero responsabili di un’enorme quantità di debito rispetto al loro PIL. Riteniamo che il debito blu debba avere priorità, sia in senso politico che giuridico. La percezione di sicurezza dipenderà quindi dalla solidità e dalla credibilità degli impegni assunti dai governi per il pagamento degli interessi sulla loro quota di debito blu (pari alla quota di debito blu emessa in cambio del debito nazionale). Ad esempio, i governi potrebbero impegnarsi, ai sensi della legislazione nazionale, ad allocare le entrate IVA necessarie al pagamento degli interessi sul debito blu (direttamente o, se legalmente non fattibile, versando le entrate IVA necessarie al bilancio dell’UE, il quale a sua volta provvederebbe al

pagamento degli interessi). Anche in tal caso, maggiore è la percentuale di obbligazioni blu sul debito totale, maggiore sarà il problema della condivisione del rischio, e quindi sarà necessario trovare il giusto equilibrio.

https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2025/now-time-eurobonds-specific-proposal

Senza entrare nel merito di complicate questioni sia sufficiente ricordare che la prossima scommessa della UE sarà quella di dotarsi di un grande mercato finanziario, di obbligazioni, di regole fiscale diverse dal passato specie se la direzione sarà quella di ridurre i tassi, pubblici e privati trovando facili acquirenti del nostro debito Perchè l’indebitamento è scontato come scontata è la ricerca di strumenti finanziari più efficaci visto che negli ultimi 25 anni gli indici americani presentano un apprezzamento di gran lunga superiore a quello europeo.

Tuttavia ad essere sottovalutato è l’aspetto economico, per troppi anni le regole di Maastricht hanno limitato la crescita, al resto ci ha pensato la mancata innovazione tecnologica, la mancata trasmissione dei processi innovativi a tutti i settori produttivi. Pensare allora che l’economia non sia rappresentata dai soli mercati azionari, dai loro andamenti, è di fondamentale importanza come non prestare ascolto alla suggestione delle riduzione delle tasse che non prende in esame un elemento qualificante di straordinaria attualità: le tasse andrebbero pagate in maniera progressiva aumentando le aliquote fiscali.