Il capitale monopolistico e la produzione dei chip

Quando si parla di reinternalizzare la produzione dei chip nei paesi a capitalismo avanzato si omettono alcuni particolari rilevanti, ad esempio la ragione per la quale sia stata delocalizzata nei paesi asiatici il complesso industriale di questo settore specifico dando vita ad alleanze strategiche tra multinazionali occidentali e imprese locali.

Erano gli anni della ricerca forsennata di abbattere il costo del lavoro imponendo condizioni di vita, orari e ritmi impensabili nei paesi europei e negli Usa.

La pandemia ha imposto di fatto l’autonomia dell’approvigionamento di componenti essenziali per l’economia e lo saranno in misura crescente con la riconversione energetica.

A detta di alcuni analisti la moderna, e tecnologicamente avanzata, industria dei chip sancirebbe il trionfo delle grandi aziende private sugli enti statali, parliamo di aziende del calibro di Apple, Intel, Samsung, IBM, Facebook, Amazon

Chris Miller autore di Chip war (non disponibile in lingua italiana) asserisce:

Un tipico chip potrebbe essere progettato con progetti della società britannica Arm, di proprietà giapponese, da un team di ingegneri provenienti dalla California e da Israele, utilizzando software di progettazione degli Stati Uniti. Quando un progetto è completo, viene inviato a una struttura a Taiwan, che acquista wafer di silicio ultrapuro e gas specializzati dal Giappone. Il disegno è scolpito nel silicio utilizzando alcuni dei macchinari più precisi al mondo, che possono incidere, depositare e misurare strati di materiali spessi pochi atomi. Questi strumenti sono prodotti principalmente da cinque aziende, una olandese, una giapponese e tre californiane… Quindi il chip viene confezionato e testato, spesso nel sud-est asiatico prima di essere inviato in Cina per essere assemblato in un telefono o un computer.

Se molte aziende produttrici si trovano oggi a Taiwan e in Corea è bene ricordare che le multinazionali occidentali alla fine controllano tutto il processo, dallo studio fino alla ideazione e realizzazione dei micro chip, sarà quindi il caso di partire prima di ogni ulteriore analisi dall’approfondimento di come funzioni il capitale monopolistico nell’industria dei semiconduttori, del ruolo degli stati nazionali in accordo con i loro monopoli nella gestione di questo asset strategico che assicura il dominio tecnologico ed economico.

E nel corso degli anni sono avvenuti anche profondi cambiamenti, ad esempio l’intera produzione necessita di una complessa divisione del lavoro su scala globale, senza la quale non è possibile produrre un solo chip e la gestione dell’intero processo è saldamente nelle mani dei monopoli e degli stati di riferimento. Ad esempio i chip di Taiwan forniscono il 37% , due aziende sudcoreane producono il 44% dei chip di memoria mondiali e l’ASML olandese costruisce tutte le macchine litografiche senza le quali le aziende non potrebbero esistere.

E qui entrano in gioco anche le start up, le tecnologie dual use e una conoscenza approfondita della filiera produttiva che meglio di noi è stata analizzata da un articolo pubblicato sulla rivista Montley review a cui rimandiamo per completezza

https://monthlyreview.org/2023/11/01/what-do-we-learn-about-capitalism-from-chip-war/

Fonte foto: da Google