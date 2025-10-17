C’è un limite alla tolleranza

Un “amico” (di cui non faccio il nome) su facebook ha così pubblicamente commentato un mio post sulla questione palestinese e su Hamas:

“… ha perfettamente ragione; c’è un limite di civiltà, moderna e contemporanea figlia del corso storico e filosofico occidentale, a cui siamo tutti legati. Le atrocità eseguite da Hamas trovano termine di paragone solamente in quelle nazifasciste, bolsceviche e nord coreane.

Ho avuto modo di visionare immagini fotografiche e video diffuse sul web, ma anche da amici e colleghi israeliani che fanno rivoltare lo stomaco a qualsiasi individuo appartenente alla società dei lumi.

Nessuna rivoluzione nella contemporaneità, insisto, può giustificare tali accadimenti barbari e disumani.

La religione, in questo caso, è l’elemento determinante per la quota di violenza aggiunta, la giustificazione ed anche il fine. Ciò vale per tutti, anche nell’altro campo.

È l’occidente, laico e laicista, che salverà il mondo. Non siamo tutti uguali.

PS. pari e patta con i russi”.”

Il commento è palesemente di parte e in cattiva fede perché parla di atrocità con l’esclusivo obiettivo di criminalizzare Hamas, paragonando le supposte atrocità da questa commesse a quelle dei nazifascisti e dei bolscevichi (ovviamente accomunando tutto e tutti indistintamente nello stesso unico calderone) per poi, solo in un secondo momento, aggiungere che ”Ciò vale per tutti, anche nell’altro campo”.

Ma è evidente che è solo un bluff, un maldestro tentativo di mostrarsi equilibrato all’interno di un commento che trasuda sciovinismo da ogni poro, perché la sua posizione è dichiaratamente filoisraeliana. Naturalmente si dimentica (si fa per dire…) che quelli dell’”altro campo” sono un pezzo fondamentale di quell’ “Occidente laico e laicista che salverà il mondo”, aggiungendo pure che “non siamo tutti uguali”. Qui siamo in pieno “suprematismo”, con una vis razzista neanche tanto malcelata.

Ora, tutti coloro che mi seguono e che mi leggono sanno che sono molto tollerante e che credo fermamente nella dialettica e nel dibattito franco e democratico. Però c’è un limite a tutto, anche e soprattutto alla decenza.

Non posso tollerare che dopo una spaventosa pulizia etnica (destinata a continuare), il massacro di 70.000 persone (quelle accertate, la rivista Lancet parlava un anno fa di 180.000 vittime) di cui 20.000 bambini, 200.000 tra feriti e mutilati (operati e amputati senza anestesia perché il laico e laicista Israele non fa passare i medicinali, bombarda gli ospedali e spara scientemente sul personale sanitario), la distruzione dell’80% delle abitazioni di Gaza, lo sfollamento forzato di due milioni di persone, la gente ammazzata dai soldati dell’IDF e dai loro sgherri mentre viene fatta affollare come le bestie per un piatto di minestra o mentre fugge per cercare di mettersi al riparo, la riduzione in uno stato di abbrutimento di milioni di persone ridotte alla fame e in condizioni igieniche e sanitarie spaventose, ci sia qualcuno che possa ancora postare simili commenti che di fatto coprono e giustificano l’operato di uno stato razzista, criminale e terrorista. E dopo tutto ciò ha anche la faccia tosta di paragonare Hamas ai nazisti…

Me ne sono arrivati altri di commenti simili nei giorni scorsi.

Mi dispiace ma, come dicevo, c’è un limite a tutto, anche alla tolleranza e allo spirito democratico. Chi scrive queste cose non è affatto democratico e men che meno tollerante, perché un conto è criticare e avere opinioni – razionalmente argomentate anche se radicalmente diverse da quelle del sottoscritto – sui fatti del mondo, cosa assolutamente legittima, e un altro è straparlare con modalità e parole che diventano di fatto provocatorie. Soprattutto di fronte alla vera e propria ecatombe a cui siamo costretti ad assistere da un paio di anni a questa parte.

Non tollererò più simili nefandezze e bannerò subito chi le scrive.

Palestinians carry the bodies of relatives killed in an Israeli strike, at Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, Tuesday, June 17, 2025. (AP Photo/Mariam Dagga)

Fonte foto: Il Post (da Google)