Christian Raimo, ovvero l’inutilità e l’obsolescenza della “sinistra”

Oggi Christian Raimo (sì, se non sapete chi è, va tutto bene) se la prende con il terribile rito autoritario di alzarsi in piedi quando entra in classe l’insegnante. Titolo “Dovremmo smetterla di alzarci in piedi quando in classe entra un professore” (Articolo nei commenti).

Ora, non voglio perdere il mio tempo, e il vostro, con un’analisi di dettaglio. Mi limito ad una domanda. Cosa è successo alla sinistra (di cui Raimo è rappresentante esemplare)? Cioè, c’è stato un tempo in cui la sinistra, o almeno la sua parte migliore socialista e comunista, analizzava la realtà e le contraddizioni presenti. Poi, ad un certo punto, è successa una catastrofe. Hanno smesso di analizzare la realtà. Sembra che abbiano proprio smesso di uscire di casa, di frequentare luoghi pubblici, di parlare col verduriere o col gommista, o più probabilmente hanno imparato a sovrapporre sistematicamente alla realtà corrente una realtà schiettamente libresca, e per di più, come per i programmi scolastici, una realtà libresca in arretrato costante di almeno mezzo secolo. Così quando parlano sembra sempre che abitino una dimensione parallela, una dimensione che gravita intorno ad arcane questioni simboliche, un tempo si sarebbe detto sovrastrutturali, su cui si concentrano come se fossero davvero cruciali, mentre nel migliore dei casi sono sciocchezze inutili, nel peggiore puttanate controproducenti.

Tutte le “gloriose battaglie” su cui si affaticano sono battaglie di retroguardia, battaglie fossili, fuori tempo massimo, tenzoni valorose contro cadaveri tenuti su con degli stecchi.”Tenete questo fascisti!!!” “Vi ammazzo tutti maledetti clericali!” “Vi emanciperemo o servi della gleba!” “Tremate, tremate le streghe son tornate!” “Sconfiggeremo l’autoritarismo scolastico!”

Ora, solo chi esce di casa, prende l’autobus e va al lavoro sempre immerso in uno scafandro di realtà virtuale può pensare che tra i problemi vitali nella scuola odierna ci sia “L’autoritarismo”. A consumare problemi che hanno superato la data di scadenza da mezzo secolo si rischia una severa intossicazione intellettuale. Ma se anche ti va bene e te la cavi con un lieve malessere, comunque stai contribuendo con la tua fuffa a distrarre la gente dal mondo reale – e il fatto che sul mondo reale tu non sappia da tempo dire nulla, non è comunque un buon motivo per rintronare il prossimo.

Fonte foto: da Google