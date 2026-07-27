Ci vogliono abituare alla guerra

Non entro neanche nel merito delle “ragioni” che hanno portato al siluramento di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale di calcio italiano perché sono troppo stupide, direi grottesche.

La domanda da farsi quindi è un’altra: cosa giustifica un atteggiamento così demenziale? Talmente demenziale da essere percepito come tale praticamente da tutti?

La risposta non può che essere una sola, e cioè che ci stanno preparando alla guerra contro la Russia. E quando si è in guerra il nemico è il nemico e non ci si può neanche scambiare una collezione di francobolli. E’ il nemico. Punto. E con il nemico non si fa null’altro che non sia fargli la guerra.

Non riesco a vedere altro. E forse è anche con queste che ci sembrano solo delle palesi idiozie, come appunto il boicottaggio nei confronti di Pirlo, che ci stanno preparando, pian piano, alla guerra.

E’ la famosa strategia della finestra di Overton. Ci vogliono abituare pian piano, ma neanche tanto, all’idea che la guerra sia inevitabile.

Quella che molti di noi leggono soltanto come una stupida forma di propaganda, è invece una strategia. Quanto sia efficace non lo so e mi auguro che non lo sia affatto, ma tant’è.

Cerchiamo di non farci ingannare e di non lasciarci trascinare in questa follia.

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