Contrattazione azzerata alla Zecca dello Stato: è sciopero!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), dopo mesi di richieste e confronti, con continui rinvii e una sostanziale chiusura da parte dell’Azienda, sono scattate le proteste con la proclamazione dello Stato di agitazione e misure a sostegno come il blocco degli straordinari, della reperibilità e delle attività programmate. Un pacchetto di ore di sciopero è stato indetto dai componenti della RSU di SLC CGIL, UGL Chimici e USB Lavoro Privato, con iniziative di mobilitazione e presidio con rivendicazioni precise: recuperare il potere d’acquisto dei salari, redistribuire in modo più equo la ricchezza prodotta, riconoscere professionalità e mansioni svolte, superare i disallineamenti economici e professionali, garantire criteri trasparenti per premi e progressioni e pretendere il pieno rispetto di leggi, CCNL e accordi aziendali.

Ma l’attenzione è anche rivolta al futuro stesso del Poligrafico, perché nonostante un utile distribuito all’azionista unico (il Ministero dell’Economia e delle Finanze) di 175 milioni di Euro (486 milioni di € nel triennio), salari, organizzazione e valorizzazione delle professionalità continuano a presentare criticità e contenimento dei costi.

La RSU di SLC, UGL e USB denuncia con forza la totale assenza di un Piano Industriale, delle prospettive occupazionali e produttive di IPZS, così come si evidenzia la mancanza di un piano di investimenti sia su beni strumentali ma anche e soprattutto sulle risorse umane con una reale prospettiva industriale futura.

L’acquisizione di PagoPA da parte di IPZS (con una quota del 51%) non viene declinata esplicitamente nel futuro di IPZS con preoccupazioni che riguardano anche possibili uscite di importanti professionalità.

Con stipendi sostanzialmente fermi e un’inflazione che erode il salario reale, si riscontrano disallineamenti professionali ed economici con premi individuali erogati senza chiari criteri così come le progressioni professionali e, a volte, taluni criteri inerenti i processi di assunzione.

Si riscontra inoltre che, mentre ai lavoratori non viene redistribuita la ricchezza prodotta da loro stessi, tale redistribuzione avviene invece per i soli dirigenti e quadri aziendali creando così delle pericolose divisioni e caste con privilegi.

SLC CGIL , UGL Chimici e USB Lavoro privato dichiarano: “occorre porre fine a queste discriminazioni, occorre riprendere ed esigere il rispetto che le lavoratrici e i lavoratori meritano, perché l’IPZS siamo Noi Lavoratori”.