Dall’isolazionismo all’isolamento: trasformazioni della politica estera statunitense e il caso Trump

L’isolazionismo costituisce una delle matrici originarie della politica estera degli Stati Uniti. Fin dalla Dichiarazione di Neutralità del 1793 , promossa dall’amministrazione di George Washington, si affermò un orientamento volto a evitare il coinvolgimento nei conflitti europei. Tale impostazione trovò una formulazione teorica nel principio del no entanglement, ribadito nel discorso di commiato di Washington e successivamente sistematizzato nella Dottrina Monroe, che delimitava la sfera di influenza statunitense al continente americano.

Tuttavia, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, tale impostazione iniziò a essere progressivamente superata. La Guerra ispano-americana segnò l’ingresso degli Stati Uniti nello scenario imperialista, pur mantenendo una certa cautela negli impegni internazionali.

Dopo la Prima Guerra Mondiale, nonostante l’attivismo del presidente Woodrow Wilson, il mancato ingresso nella Società delle Nazioni confermò la persistenza di un orientamento isolazionista, rafforzato negli anni Trenta dai Neutrality Acts.

La rottura definitiva avvenne con la Seconda Guerra Mondiale. L’attacco giapponese a Pearl Harbor spinse gli Stati Uniti a un coinvolgimento diretto, già prefigurato dal programma Lend – Lease Act .

Nel secondo dopoguerra, con la Guerra Fredda gli Stati Uniti assunsero un ruolo egemonico globale, intervenendo in numerosi contesti, a partire dalla Guerra di Corea, in nome della strategia del contenimento.

Il crollo dell’URSS nel 1991 inaugurò una fase unipolare, caratterizzata dall’espansione della globalizzazione economica e dall’affermazione del modello statunitense. Tuttavia, tale processo ha prodotto effetti contraddittori: accanto alla diffusione del capitalismo globale, si sono registrati fenomeni di deindustrializzazione, aumento delle disuguaglianze e crescente polarizzazione sociale all’interno degli Stati Uniti.

In questo contesto si colloca l’ascesa politica di Donald Trump, il cui slogan “Make America Great Again” esprime una reazione a tali dinamiche. La sua politica estera è stata interpretata come una forma di nazionalismo selettivo, caratterizzata da una critica al multilateralismo e da una rivalutazione degli interessi nazionali. Un elemento rilevante nell’analisi di questa fase riguarda il ruolo dei gruppi di pressione. Il sistema politico statunitense attribuisce un peso significativo all’attività di lobbying, con organizzazioni come l’American Israel Public Affairs Committee che esercitano un’influenza documentata nel promuovere specifici orientamenti di politica estera.

Tuttavia, la letteratura accademica sottolinea come tali influenze si inseriscano in un quadro più ampio, in cui interagiscono fattori strategici, ideologici e istituzionali, evitando interpretazioni riduzionistiche o monocausali. Parallelamente, numerose analisi evidenziano la presenza di tensioni interne all’amministrazione Trump. Divergenze tra consiglieri, apparati militari e leadership politica hanno riflesso una contraddizione strutturale tra una linea interventista e una tendenza al disimpegno internazionale. Tale ambivalenza emerge con particolare evidenza nella gestione del dossier iraniano. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito a una crescente escalation tra Stati Uniti e Iran, culminata in operazioni militari dirette, tra cui i bombardamenti del 2025 su siti nucleari iraniani e le più recenti azioni nel Golfo Persico.

Nel marzo 2026, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi strategici come l’isola di Kharg, nodo cruciale per le esportazioni petrolifere iraniane, contribuendo a un aumento delle tensioni regionali e dei prezzi energetici. Tuttavia, tali scelte sembrano aver prodotto anche un crescente isolamento internazionale degli Stati Uniti. Diversi alleati europei e asiatici hanno mostrato riluttanza a sostenere un conflitto percepito come non condiviso, evidenziando una frattura nelle tradizionali alleanze occidentali.

Sul piano interno, inoltre, i dati mostrano una fiducia limitata dell’opinione pubblica nelle decisioni presidenziali in materia di uso della forza militare, con significative riserve anche all’interno dello stesso elettorato repubblicano.

Alla luce di questi elementi, la prospettiva di un conflitto prolungato con l’Iran presenta rilevanti elementi di rischio sistemico. Più che rafforzare la posizione internazionale degli Stati Uniti, tale dinamica potrebbe produrre effetti controintuitivi, contribuendo a un indebolimento della leadership americana sia sul piano interno sia su quello globale. In questa prospettiva, è possibile ipotizzare che un’escalation militare possa accentuare le divisioni politiche e sociali già presenti nella società statunitense, generando un trauma paragonabile – o potenzialmente superiore – a quello seguito alla Guerra del Vietnam. Analogamente, non può essere esclusa la possibilità che decisioni controverse in ambito di politica estera possano dar luogo a crisi politico-istituzionali, evocando dinamiche di delegittimazione del potere esecutivo simili a quelle emerse durante lo Scandalo Watergate.

In conclusione, il passaggio dall’isolazionismo storico a una possibile condizione di isolamento strategico rappresenta una delle contraddizioni più significative della politica estera statunitense contemporanea. L’esperienza dell’amministrazione Trump evidenzia come il tentativo di ridefinire il ruolo globale degli Stati Uniti possa, in assenza di un equilibrio tra interessi nazionali e sistema internazionale, produrre effetti destabilizzanti non solo sul piano geopolitico, ma anche all’interno della stessa società americana.