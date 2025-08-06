Donald Trump, vuole disarticolare l’unità dei Brics partendo dalla “Fortezza America”

L’ultimo Summit dei Paesi Brics, che s’è tenuto a luglio a Rio de Janeiro in Brasile, ha visto la denuncia da parte del presidente Lula del genocidio di Gaza. Un attacco frontale all’imperialismo USA, nella variante trumpiana, sistema di potere sottoposto tramite la famiglia Kushner alla famigerata lobby della destra israeliana: Donald Trump è un manutengolo del neo-sionismo, rappresentato nel gigante sudamericano dal suo “amico” ed alleato Jair Bolsonaro.

L’obiettivo di Trump è quello di subordinare il Brasile come “stato vassallo” inglobandolo nella sua visione della “Fortezza America”, parte integrante del nuovo Occidente collettivo. Una globalizzazione modificata la quale non destruttura il paradigma liberal-globalista, ma lo rapporta alle linee strategiche dell’Alt Right: guerra economica e commerciale, strapotere delle intelligence e nazi-punk a cielo aperto.

Il presidente USA ha richiesto l’immediata cessazione del processo contro il golpista Bolsonaro, minacciando dazi commerciali del 50% con ricadute inevitabili sulla base dei Brics. La dimensione economica di questa tariffa potrebbe degenerare fino al 100%, qualora il Brasile dovesse continuare a tessere scambi bilaterali con Russia e Cina. Trump non si limita a spezzare l’equilibrio dei Paesi in via di sviluppo coi suoi colpi di testa da “psicotico al potere”, ma punta ad integrare il Brasile nella “Fortezza America” una sua visione imperiale-imperialista dell’Occidente globale, altrimenti decotto. In questo modo, Washington colpirebbe una polarità ascendente nel Nuovo Ordine Multipolare.

Le relazioni brasiliano-statunitensi, attraverso la triplice alternanza socialismo/conservatorismo/globalismo, risultano oggettivamente complesse per una disamina esaustiva. Leggiamo l’analista strategico, collaboratore di Russia Today, Andrew Korybko:

“Il complotto degli Stati Uniti per subordinare il Brasile è fallito nel corso degli anni. L’amministrazione Obama ha contribuito a rimuovere i socialisti al potere dopo che erano diventati troppo indipendenti dal punto di vista geopolitico, ma quella di Biden ha aiutato Lula a tornare al potere dopo che è arrivato ad abbracciare la visione del mondo liberal-globalista dei democratici mentre era in prigione, come documentato nelle diverse dozzine di analisi elencate alla fine di questo qui. L’amministrazione Trump non vuole solo rimuovere ancora una volta i socialisti, ma subordinare più pienamente il Brasile.” 1

Col rilancio della politica anti-Nato della socialdemocratica Colombia, la “marea rosa” è oggettivamente fallita: a parte la “sinistra neoliberale” cilena, non ci sarà in America Latina un polo progressista filo-statunitense. Gustavo Petro, presidente colombiano, è stato chiaro: “Adesso basta, usciamo dalla Nato” 2, ha dichiarato senza mezzi termini. La “guerra ibrida”, un attacco mediatico e giudiziario coadiuvato dalla guerra a bassa intensità dei nazi-punk (più che altro un fattore autoctono), è il mezzo di cui dispone Trump per istituzionalizzare il vassallaggio neo-imperialista e disarticolare l’unità economica dei Brics. Trump, individuo narcisista e sociopatico, s’è autoproclamato imperatore dell’Impero delle banane: gli Stati (dis)Uniti d’America.

L’agonia del capitalismo, accelerata dalla guerra economica di Trump, è entrata in una nuova congiuntura in parte nuova soprattutto a causa della barbara politica genocida dei sionisti-revisionisti: Trump, dismessa la lezione di Andrew Jackson, considera il massacro una opzione politica. Qual è l’unica politica alternativa dinanzi i dazi statunitensi? Trasformare la pianificazione economica nella logica centrale per qualsiasi partito o movimento, socialista e comunista, rappresentante degli interessi del “proletariato lavoratore”.

https://ilmanifesto.it/colombia-petro-stanco-di-guerra-adesso-basta-usciamo-dalla-nato