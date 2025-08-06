Donald Trump, vuole disarticolare l’unità dei Brics partendo dalla “Fortezza America”

L’ultimo
Summit dei Paesi Brics,
che s’è tenuto a luglio a Rio de Janeiro in Brasile, ha visto la
denuncia da parte del presidente Lula del genocidio di Gaza. Un
attacco frontale all’imperialismo USA, nella variante trumpiana,
sistema di potere sottoposto tramite la famiglia Kushner alla
famigerata lobby della destra israeliana: Donald Trump è un
manutengolo del neo-sionismo,
rappresentato nel gigante sudamericano dal suo “amico” ed alleato
Jair Bolsonaro.
L’obiettivo
di Trump è quello di subordinare il Brasile come “stato
vassallo” inglobandolo nella
sua visione della “Fortezza
America”, parte integrante del
nuovo Occidente collettivo. Una globalizzazione
modificata la quale non
destruttura il paradigma liberal-globalista,
ma lo rapporta alle linee strategiche dell’Alt
Right: guerra economica e
commerciale, strapotere delle intelligence e nazi-punk
a cielo aperto.
Il
presidente USA ha richiesto l’immediata cessazione del processo
contro il golpista Bolsonaro, minacciando dazi commerciali del 50%
con ricadute inevitabili sulla base dei Brics.
La dimensione economica di questa tariffa potrebbe degenerare fino al
100%, qualora il Brasile dovesse continuare a tessere scambi
bilaterali con Russia e Cina. Trump non si limita a spezzare
l’equilibrio dei Paesi in via di sviluppo coi suoi colpi di testa
da “psicotico al potere”,
ma punta ad integrare il Brasile nella “Fortezza
America” una sua visione
imperiale-imperialista
dell’Occidente globale, altrimenti decotto. In questo modo,
Washington colpirebbe una polarità ascendente nel Nuovo Ordine
Multipolare.
Le
relazioni brasiliano-statunitensi, attraverso la triplice alternanza
socialismo/conservatorismo/globalismo, risultano oggettivamente
complesse per una disamina esaustiva. Leggiamo l’analista
strategico, collaboratore di Russia
Today, Andrew Korybko:
“Il
complotto degli Stati Uniti per subordinare il Brasile è fallito nel
corso degli anni. L’amministrazione Obama ha
contribuito a rimuovere i socialisti al potere dopo
che erano diventati troppo indipendenti dal punto di vista
geopolitico, ma quella di Biden ha
aiutato Lula a tornare al potere dopo
che è arrivato ad abbracciare la visione del mondo
liberal-globalista dei democratici mentre era in prigione, come
documentato nelle diverse dozzine di analisi elencate alla fine di
questo qui.
L’amministrazione Trump non vuole solo rimuovere ancora una volta i
socialisti, ma subordinare più pienamente il Brasile.” 1
Col
rilancio della politica anti-Nato
della socialdemocratica Colombia, la “marea
rosa”
è oggettivamente fallita: a parte la “sinistra
neoliberale”
cilena, non ci sarà in America Latina un polo progressista
filo-statunitense. Gustavo Petro, presidente colombiano, è stato
chiaro: “Adesso
basta, usciamo dalla Nato”
2,
ha dichiarato senza mezzi termini. La “guerra
ibrida”,
un attacco mediatico e giudiziario coadiuvato dalla guerra a bassa
intensità dei nazi-punk (più che altro un fattore autoctono), è il
mezzo di cui dispone Trump per istituzionalizzare il vassallaggio
neo-imperialista e disarticolare l’unità economica dei Brics.
Trump, individuo narcisista e sociopatico, s’è autoproclamato
imperatore dell’Impero delle banane: gli Stati (dis)Uniti
d’America.
L’agonia del capitalismo, accelerata dalla guerra economica di Trump, è entrata in una nuova congiuntura in parte nuova soprattutto a causa della barbara politica genocida dei sionisti-revisionisti: Trump, dismessa la lezione di Andrew Jackson, considera il massacro una opzione politica. Qual è l’unica politica alternativa dinanzi i dazi statunitensi? Trasformare la pianificazione economica nella logica centrale per qualsiasi partito o movimento, socialista e comunista, rappresentante degli interessi del “proletariato lavoratore”.
https://ilmanifesto.it/colombia-petro-stanco-di-guerra-adesso-basta-usciamo-dalla-nato