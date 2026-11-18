Il paradosso, apparente, di questo DDL contro l’antisemitismo diventato legge dopo il voto di ieri alla Camera con il voto compatto del centrodestra e di Italia Viva e con la complicità dell’ala filosionista del PD che non ha partecipato alla votazione, è che viene approvato nel momento di massima “espressione” del colonialismo genocidario dell’entità israeliana. Già nel momento in cui scrivo “entità” e non stato israeliano, sono passibile di essere perseguito per legge, perché scrivendo “entità” e non stato si presuppone che il sottoscritto non riconosca Israele oppure auspichi la sua distruzione. Ma il punto vero è che Israele non è in effetti uno stato. Uno stato per essere tale deve infatti avere dei confini definiti. Israele non li ha mai avuti perché, fin dalla sua fondazione, li ha sistematicamente ridefiniti attraverso la guerra e l’aggressione nei confronti dei popoli e dei paesi limitrofi e di tutta l’area mediorientale. Tuttora Israele continua a non avere confini certi e continua ad estendersi attraverso la guerra e l’aggressione nei confronti dei popoli e degli stati confinanti e non.

E’ ormai palese che a Gaza è in corso un genocidio e in Cisgiordania una pulizia etnica, preludio al genocidio. Israele bombarda a tappeto aree abitate, ospedali, uccide medici, infermieri e giornalisti, affama i civili, i suoi cecchini si divertono ad ammazzare le persone che si ammassano per cercare di rimediare un po’ di minestra, di pane e di acqua, come meritoriamente mostrato nel docu-film “Naza”. Per uccidere un solo miliziano di Hamas i soldati dei corpi scelti israeliani sono autorizzati a distruggere anche un intero quartiere e ad uccidere centinaia di civili. E’ dunque evidente che quello di eliminare Hamas è l’obiettivo secondario; quello principale è eliminare la gran parte della popolazione palestinese e scacciare la rimanente.

Quando Hitler invase l’Unione Sovietica l’obiettivo era distruggere una parte della popolazione russa (e delle altre popolazioni dell’URSS) e schiavizzare la rimanente. Non ci sono molte differenze tra le due strategie che sono per lo più simili. La Germania nazista aveva necessità di una grande massa di manodopera schiavizzata per poter estrarre e godere delle immense risorse di cui disponeva l’URSS e dell’enorme spazio di quel paese per potervi col tempo trasferire un certo numero di coloni tedeschi. Israele ha più o meno le stesse necessità anche se in un territorio molto più piccolo. Sia chiaro, né i nazisti né i sionisti hanno inventato nulla. Al contrario sono stati ottimi allievi dei loro maestri, cioè le liberali e cristiane potenze colonialiste e imperialiste occidentali.

All’apice di questo progetto genocidario il governo italiano decide di approvare una legge che ha il solo obiettivo di tappare la bocca a chi si batte contro tale progetto e denuncia i crimini del sionismo.

La responsabilità oggettiva di questa legge infame è ovviamente di chi l’ha partorita e votata ma anche di chi in tutti questi decenni di occupazione sionista della Palestina ha nicchiato, è stato morbido, ha fatto orecchie da mercante, ha balbettato il solito slogan dei “due popoli, due stati” ma nella concretezza delle cose ha finito per essere connivente con quanto stava accadendo.

Per quanto ci riguarda continueremo a batterci contro questa entità razzista e imperialista con lo stesso spirito con cui i nostri padri partigiani combatterono contro il nazifascismo.

E adesso denunciateci per antisemitismo.

Fonte foto: https://www.amnesty.it/israele-gaza-una-crisi-dei-diritti-umani-senza-precedenti/ (da Google)