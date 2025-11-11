“E’ vero, aveva 15 anni ma era alto più di 1,80”

Il 30 Ottobre scorso la Corte di Appello di Bari ha assolto l’insegnante elementare Daniela Casulli dalle accuse di pornografia minorile e corruzione di minorenni per la quale in primo grado lo scorso anno era stata condannata a sette anni e tre mesi, “perché il fatto non costituisce reato”.

La Casulli non sarebbe responsabile – e ne prendiamo atto affidandoci in toto alla sentenza – della diffusione di video hard in cui lei fa sesso con alcuni ragazzini e non era consapevole di essere ripresa durante i suddetti incontri sessuali. Secondo i giudici non ci sarebbe stata neanche corruzione di minorenni, e anche di questo ne prendiamo atto.

La Casulli stessa ha pubblicamente dichiarato di aver fatto sesso con minorenni sopra i 14 (quattordici) anni. In particolare, nella trasmissione “Mattino Cinque” andata in onda alcuni giorni fa, ha dichiarato (l’ho ascoltato con le mie orecchie) di aver fatto sesso con un ragazzino di 15 (quindici) anni che però era alto più di un metro e ottanta”. Come se l’altezza garantisse o corrispondesse al grado di maturità di un ragazzino e il metro di misura per decidere se è possibile fare sesso con lui o anche no. Ma lasciamo stare…

Al “Fatto Quotidiano ha dichiarato che (riporto testualmente):” Forse in quel periodo avevo la testa da ragazzina e da adolescente – aggiunge – cosa che poi ho abbandonato totalmente. Non ho più neanche nessun interesse o piacere ad avere contatti o chat con persone molto giovani, provo un senso di fastidio. Non per quello che è successo e per il processo ma perché sono maturata: un ragazzo giovane mi sembra infantile e insignificante, ci sono arrivata lentamente”.

E va bè, all’epoca aveva la testa da ragazzina, ma ora è maturata, bisogna capirla…E va bè, meglio tardi che mai (ma molto meglio stendere un velo pietoso…).

Ora, non voglio entrare – anche se sarebbe giusto farlo – nel merito della questione, sia dal punto di vista morale che psicologico, perché è una questione estremamente complessa e a dir poco delicata che richiederebbe un analisi a parte. In questa sede mi limito solo a dire che i minorenni e le minorenni, a prescindere, anche laddove fossero consenzienti, e ancor più se fossero loro stessi/e ad intraprendere un gioco di seduzione con persone adulte (cosa che a volte avviene, e chi per professione è a contatto con loro sa perfettamente che questo può accadere e a volte accade) devono essere lasciati in pace, salvaguardati ed eventualmente stoppati con autorevolezza e determinazione proprio da quegli adulti che fossero oggetto delle loro attenzioni. Tornerò comunque sul tema in un prossimo articolo che necessita di ben altro approfondimento.

Chiarito questo, la questione che voglio porre è un’altra. Se al posto di una Daniela Casulli ci fosse stato un Daniele Casulli, se al posto di una insegnante ci fosse stato un insegnante, come sarebbero andate le cose? Il soggetto in questione sarebbe stato assolto? E anche se lo fosse stato dall’accusa di diffusione di video pornografici lo sarebbe stato da quella di corruzione di minorenni? Ho i miei dubbi, francamente, se non delle certezze.

E quale campagna mediatica si sarebbe scatenata prima ancora della sentenza? E quale sarebbe stata la reazione dell’opinione pubblica, dei media, della politica, qualora fosse stato assolto? E se avesse rilasciato le stesse dichiarazioni a parti invertite, “Era una ragazzina di quindici anni ma molto alta (e magari anche sensuale…)”, oppure “all’epoca avevo la testa da ragazzino”, quali sarebbero state le reazioni?

Ciascuno/a, se vuole e se ha un briciolo di onestà intellettuale, si facesse qualche domanda e provasse anche a darsi delle risposte.

Fonte foto: da Google