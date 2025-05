Fa caldo? Colpa del patriarcato

Per ridere un pò…

Secondo l’europarlamentare della Die Linke (la “sinistra” tedesca, sorella quasi gemella della italiana AVS) anche il riscaldamento climatico “è sessista perchè dovuto al patriarcato”. “Infatti – spiega – colpisce soprattutto donne e transessuali. Per non parlare dei palestinesi”. Le donne sono molto più colpite dalle conseguenze dell’emergenza climatica rispetto agli uomini perché la violenza domestica spesso aumenta dopo i disastri ambientali, così come il matrimonio infantile” (la dichiarazione è riportata da un quotidiano, uno dei tanti, a cui non voglio fare pubblicità).Ora, in un contesto relativamente normale, ad una persona che dice simili sciocchezze, le si suggerirebbe di prendersi un lungo periodo di riposo e di farsi curare, anche da uno (molto) bravo, come si suol dire. Qualora invece si rifiutasse e continuasse con simili esternazioni si renderebbe inevitabile il TSO, quanto meno per impedirle di fare danni in seno ad una istituzione come l’Europarlamento (è vero che conta quanto il due di coppe, però…). E invece questa è una delle leader di un partito politico che ha preso qualche milione di voti ed è pure stata eletta all’Europarlamento.Conclusioni: è evidente che non siamo in un contesto relativamente normale. Qualcosa ci è sfuggito di mano…

