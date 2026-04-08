Germania. Una nuova legge sessista

Berlino. Dal primo gennaio 2026, in Germania, decine di migliaia di cittadini sono diventati “cittadini di serie B”. La nuova legge sul servizio militare, approvata in sordina, impone loro di richiedere un’autorizzazione alla Bundeswehr per qualsiasi soggiorno all’estero superiore ai tre mesi, per studio, lavoro o anche solo per una vacanza prolungata. Una norma che fa a pugni con il principio di uguaglianza e che riporta indietro le lancette della storia.

La disposizione, contenuta nel paragrafo 3, comma 2 della legge di modernizzazione del servizio militare, è stata per mesi una bomba a orologeria inesplosa. È entrata in vigore a inizio anno, ma solo dopo le rivelazioni della “Frankfurter Rundschau” di inizio aprile è esplosa nel dibattito pubblico, scatenando un’ondata di polemiche. La norma, che in teoria riguarda milioni di uomini, non si applica alle donne, creando una disparità di trattamento che ha dell’incredibile in una società che si proclama egualitaria.

Un’eredità della Guerra Fredda che torna a vivere

La norma in sé non è del tutto nuova. Esisteva già dal periodo della Guerra Fredda, ma era confinata a situazioni di emergenza o di tensione internazionale. La modifica introdotta a gennaio ha semplicemente cancellato quella clausola, rendendo operativa l’autorizzazione anche in tempo di pace. L’obiettivo dichiarato dal Ministero della Difesa è quello di tenere un registro aggiornato di tutti i possibili riservisti, per sapere chi si trova all’estero in caso di necessità. In un paese che ha sospeso la leva obbligatoria nel 2011, la mossa appare sproporzionata e profondamente illiberale.

L’assurdo paradosso di un permesso “automatico”.

La reazione del governo tedesco alla bufera mediatica non ha fatto che aumentare la confusione. Il Ministero della Difesa ha cercato di rassicurare i cittadini, annunciando che l’autorizzazione “si considera concessa” finché il servizio militare rimane volontario. In altre parole, il governo ha introdotto un obbligo burocratico che, a suo stesso dire, non ha alcuna utilità pratica. Si chiede a milioni di uomini di perdere tempo a compilare moduli e a interfacciarsi con gli uffici della Bundeswehr per un’autorizzazione che nessuno ha intenzione di negare. Un paradosso kafkiano che rivela la fragilità giuridica della norma.

Discriminazione di genere e violazione dei diritti

È la natura marcatamente sessista della legge a costituire l’aspetto più inquietante. La norma si applica solo agli uomini, lasciando le donne completamente libere di espatriare senza alcun controllo. Questa disparità ha un fondamento costituzionale formale: l’articolo 12a della Legge fondamentale tedesca esonera le donne dal servizio militare obbligatorio. Ma la cosiddetta clausola di “uguaglianza” dell’articolo 3 della stessa Costituzione dovrebbe impedire discriminazioni basate sul sesso. Come ha osservato un cittadino in un’interrogazione parlamentare, la norma “costituisce una limitazione dei diritti fondamentali esclusivamente in base al sesso”.

La politica tedesca è in subbuglio. L’opposizione ha criticato l’esecutivo per aver generato confusione, mentre le associazioni per i diritti civili parlano di un passo indietro epocale. La leader del partito BSW, Sahra Wagenknecht, ha paragonato la misura ai tempi della DDR, chiedendo le dimissioni del ministro della Difesa.

E qui si apre un capitolo ancora più vergognoso della vicenda. Mentre politici di opposizione, giuristi e associazioni per i diritti civili hanno levato la loro voce contro questa discriminazione legalizzata, dal fronte femminista e progressista non è arrivato quasi alcun commento. Un silenzio assordante, che grida più di mille parole. Le stesse organizzazioni che per decenni hanno denunciato ogni forma di disparità, che hanno riempito le piazze per rivendicare la parità di trattamento, oggi tacciono. Perché? Perché a essere colpita è la metà della popolazione che, nel loro immaginario, non avrebbe diritto di lamentarsi, ossia il genere maschile.

Questo silenzio è la prova più evidente che il femminismo mainstream non è affatto interessato all’uguaglianza reale, ma solo al rafforzamento di un certo potere e di una certa narrazione. Una discriminazione basata sul sesso, se colpisce gli uomini, non viene considerata tale. Anzi, viene liquidata come un dettaglio irrilevante o, peggio ancora, come una giusta conseguenza di presunti “privilegi” maschili. È la riprova di un approccio miope e ideologico, che non ha alcuna intenzione egualitaria.

Un meccanismo senza sanzioni e senza controlli

La legge è, inoltre, un capolavoro di inefficienza. Non esistono sanzioni per chi la viola. Non è chiaro come i controlli dovrebbero essere effettuati né quali siano i criteri per la concessione o il diniego dell’autorizzazione. In sostanza, il governo ha introdotto una restrizione draconiana sulla carta, che nella pratica è vuota e inapplicabile.

La Germania, che si presenta come un faro di diritti civili in Europa, ha imboccato una strada pericolosa. Con questa legge, ha legittimato il principio che alcuni cittadini sono più uguali degli altri. Ha aperto un varco nella protezione delle libertà fondamentali, creando un precedente che potrebbe essere utilizzato per ulteriori restrizioni in futuro. La domanda che molti cittadini tedeschi si pongono in queste ore è semplice: se oggi lo stato può limitare la libertà di movimento di un intero basandosi solo sul genere, che cosa potrebbe impedire domani leggi alimentate dallo stesso principio?

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