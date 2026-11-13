Gli orchi russi e misogini

Gli attacchi hacker di questi giorni sarebbero opera di russi e misogini. Guarda caso, per orchestrare questa messinscena chi hanno tirato in ballo? I due mostri per eccellenza, secondo il mainstream-pensiero occidentale, cioè gli orchi russi – che per definizione sono maschilisti, patriarcali e naturalmente misogini – e gli odiatori seriali delle donne, perché reazionari, fascisti e sciovinisti oppure perché “sfigati”, incapaci di ricevere la benchè minima attenzione dalle donne (come se ciò fosse una colpa e non una condizione di sofferenza e disagio) e in quanto tali respinti, risentiti e rancorosi.

Il combinato disposto dei due crea il mostro perfetto. L’odiatore seriale del mondo e della civiltà occidentale che è, appunto, il russo, e il misogino, il nemico delle donne occidentali liberate ed evolute che rifiutano di sottomettersi alla sua volontà.

Verrebbe da ridere se le cose non fossero serie. Non tanto la ridicola messinscena mediatica difficile anche da prendere sul serio ma l’obiettivo che c’è alle spalle. Guerra ibrida, come viene ormai definita, che prevede quella mediatica e soprattutto psicologica. E naturalmente quella della riscrittura della storia. E’ attraverso quest’ultima che un paese che negli ultimi due secoli è stato ripetutamente aggredito dall’Occidente, in taluni casi brutalmente, con l’intento dichiarato di annichilirlo e asservirlo, viene trasformato nell’aggressore seriale, nell’orco pronto ad approfittare di ogni occasione per poterci divorare. Un vero e proprio capovolgimento della storia. Grossolano, per chi l’ha studiata un pochino, ma una gran parte delle persone non lo ha fatto e quindi può cadere in questi maldestri tranelli.

L’ostilità nei confronti della Russia ha origini antiche e a mio parere nasce proprio dal fatto che nonostante i ripetuti tentativi, l’Occidente non è mai riuscito ad avere la meglio. Un paese con un territorio immenso, ricchissimo di risorse naturali (quanto sarebbe bello averle a nostra totale disposizione…) e scarsamente popolato (in relazione alla sua estensione) è un piatto troppo ghiotto per potervi rinunciare. E infatti non hanno mai smesso di provarci. Dopo tanti tentativi – leggi guerre di sterminio – e altrettante sconfitte ci hanno riprovato con l’ubriacone Eltsin, uomo delle mafie e degli USA, in seguito allo scioglimento dell’URSS. Ma gli è andata buca per l’ennesima volta perché è arrivato Putin, l’orco per eccellenza, che gli ha fatto capire che la Russia non potrà mai diventare una colonia dell’Occidente. E allora ci hanno riprovato e ci stanno riprovando ancora con l’Ucraina con la scusa che dopo di questa la Russia vorrà fare un sol boccone anche dei paesi baltici, di quelli dell’est europeo e infine di quelli dell’Europa occidentale e poi magari chissà, prendere il mare per andare a conquistare le Americhe come fece Cristoforo Colombo. Verrebbe da ridere, come dicevo, se le cose non fossero purtroppo maledettamente serie. Non le fesserie dei presunti hacker russi e dello stato del “Misogistan” o come è stato chiamato, che fanno sorridere qualsiasi persona dotata di buon senso e che non ha portato il cervello all’ammasso, ma le intenzioni che ci sono dietro.

Nel frattempo, mentre vengono diffuse queste sciocchezze, si lanciano allarmi bomba con l’intento di seminare il panico fra la popolazione e preparare psicologicamente alla guerra.

Una volta un celebre manifesto anarchico di fine ‘800 recitava testualmente: “Sarà una risata che vi seppellirà”. Non so se sarà sufficiente una risata e neanche una pernacchia, che sarebbe di gran lunga più appropriata per questa gente, ma la situazione è seria. Vogliono prepararci alla guerra. Dobbiamo fermarli.

Fonte foto: https://www.etsy.com/it/listing/1441773058/stampa-giclee-originale-in-edizione (da Google)