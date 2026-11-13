Gli orchi russi e misogini

Gli attacchi hacker di questi
giorni sarebbero opera di russi e misogini. Guarda caso, per orchestrare questa
messinscena chi hanno tirato in ballo? I due mostri per eccellenza, secondo il
mainstream-pensiero occidentale, cioè gli orchi russi – che per definizione sono
maschilisti, patriarcali e naturalmente misogini – e gli odiatori seriali delle
donne, perché reazionari, fascisti e sciovinisti oppure perché “sfigati”,
incapaci di ricevere la benchè minima attenzione dalle donne (come se ciò fosse
una colpa e non una condizione di sofferenza e disagio) e in quanto tali
respinti, risentiti e rancorosi.
Il combinato disposto dei due
crea il mostro perfetto. L’odiatore seriale del mondo e della civiltà occidentale
che è, appunto, il russo, e il misogino, il nemico delle donne occidentali liberate
ed evolute che rifiutano di sottomettersi alla sua volontà.
Verrebbe da ridere se le cose non
fossero serie. Non tanto la ridicola messinscena mediatica difficile anche da
prendere sul serio ma l’obiettivo che c’è alle spalle. Guerra ibrida, come viene
ormai definita, che prevede quella mediatica e soprattutto psicologica. E
naturalmente quella della riscrittura della storia. E’ attraverso quest’ultima
che un paese che negli ultimi due secoli è stato ripetutamente aggredito dall’Occidente,
in taluni casi brutalmente, con l’intento dichiarato di annichilirlo e
asservirlo, viene trasformato nell’aggressore seriale, nell’orco pronto ad
approfittare di ogni occasione per poterci divorare. Un vero e proprio capovolgimento
della storia. Grossolano, per chi l’ha studiata un pochino, ma una gran parte
delle persone non lo ha fatto e quindi può cadere in questi maldestri tranelli.
L’ostilità nei confronti della
Russia ha origini antiche e a mio parere nasce proprio dal fatto che nonostante
i ripetuti tentativi, l’Occidente non è mai riuscito ad avere la meglio. Un
paese con un territorio immenso, ricchissimo di risorse naturali (quanto sarebbe
bello averle a nostra totale disposizione…) e scarsamente popolato (in
relazione alla sua estensione) è un piatto troppo ghiotto per potervi
rinunciare. E infatti non hanno mai smesso di provarci. Dopo tanti tentativi –
leggi guerre di sterminio – e altrettante sconfitte ci hanno riprovato con l’ubriacone
Eltsin, uomo delle mafie e degli USA, in seguito allo scioglimento dell’URSS.
Ma gli è andata buca per l’ennesima volta perché è arrivato Putin, l’orco per
eccellenza, che gli ha fatto capire che la Russia non potrà mai diventare una
colonia dell’Occidente. E allora ci hanno riprovato e ci stanno riprovando ancora
con l’Ucraina con la scusa che dopo di questa la Russia vorrà fare un sol
boccone anche dei paesi baltici, di quelli dell’est europeo e infine di quelli
dell’Europa occidentale e poi magari chissà, prendere il mare per andare a
conquistare le Americhe come fece Cristoforo Colombo. Verrebbe da ridere, come dicevo, se le cose
non fossero purtroppo maledettamente serie. Non le fesserie dei presunti hacker
russi e dello stato del “Misogistan” o come è stato chiamato, che fanno sorridere
qualsiasi persona dotata di buon senso e che non ha portato il cervello all’ammasso,
ma le intenzioni che ci sono dietro.
Nel frattempo, mentre vengono
diffuse queste sciocchezze, si lanciano allarmi bomba con l’intento di seminare
il panico fra la popolazione e preparare psicologicamente alla guerra.
Una volta un celebre manifesto anarchico di fine ‘800 recitava testualmente: “Sarà una risata che vi seppellirà”. Non so se sarà sufficiente una risata e neanche una pernacchia, che sarebbe di gran lunga più appropriata per questa gente, ma la situazione è seria. Vogliono prepararci alla guerra. Dobbiamo fermarli.
Fonte foto: https://www.etsy.com/it/listing/1441773058/stampa-giclee-originale-in-edizione (da Google)