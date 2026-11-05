Governabilità e trasformazione del sistema politico italiano

Il rapporto tra ciclo economico, ciclo elettorale e rappresentanza dagli anni Ottanta a oggi

Il dibattito sulle leggi elettorali che attraversa la storia politica italiana dagli anni Ottanta a oggi viene generalmente presentato come una ricerca delle condizioni necessarie per assicurare stabilità ai governi, certezza delle maggioranze e capacità di decisione. È una rappresentazione che coglie un problema reale, ma che rischia di lasciare in ombra una questione altrettanto importante: il rapporto tra le regole della competizione politica, la direzione delle politiche economiche e la capacità delle istituzioni di rappresentare i mutamenti della società.

La domanda dalla quale occorre partire è dunque questa: la governabilità è stata perseguita per rendere più efficace la rappresentanza democratica oppure ha finito, almeno in parte, per diventare un obiettivo autonomo, rispetto al quale la rappresentanza è stata progressivamente subordinata?

Per affrontare questo interrogativo è necessario distinguere la durata dei governi dalla continuità degli indirizzi politici ed economici. La storia della Prima Repubblica dimostra infatti che la frequente successione degli esecutivi non coincideva necessariamente con una corrispondente discontinuità delle maggioranze parlamentari, degli equilibri tra i partiti o delle politiche pubbliche. I governi duravano mediamente poco, spesso meno di un anno, ma si collocavano all’interno di un sistema politico relativamente stabile, fondato su partiti di massa, organizzazioni sociali, sindacati, associazioni e strutture territoriali capaci di assicurare continuità alla mediazione politica. In quel contesto la competizione elettorale non determinava ordinariamente un’alternanza completa delle forze di governo, ma il sistema dei partiti esercitava una funzione di rappresentanza e di organizzazione del conflitto sociale molto più estesa di quella che avrebbe caratterizzato le fasi successive. La partecipazione alle elezioni politiche superava frequentemente il novanta per cento degli aventi diritto e il rapporto tra società e istituzioni era alimentato da forme permanenti di militanza e appartenenza. Questo non significa idealizzare la Prima Repubblica, ignorandone i limiti, le esclusioni, il clientelismo, le degenerazioni del sistema partitico e le difficoltà di ricambio delle classi dirigenti. Significa riconoscere che la stabilità di un sistema politico non si misura soltanto attraverso la durata dei governi, ma anche attraverso la capacità delle istituzioni di mantenere un rapporto con la società e di trasformare il conflitto in decisione pubblica. Anche l’andamento delle politiche economiche suggerisce di evitare una lettura semplificata. Negli anni Cinquanta la stabilizzazione monetaria e l’industrializzazione accompagnarono una trasformazione profonda dell’economia italiana; negli anni Sessanta la crescita economica si intrecciò con l’allargamento dell’intervento pubblico, le riforme sociali e i tentativi di programmazione; negli anni Settanta l’espansione dei diritti sociali, le conquiste del lavoro e l’intervento dello Stato si confrontarono con l’inflazione, le crisi energetiche e i conflitti distributivi; negli anni Ottanta la lotta all’inflazione, la ristrutturazione industriale e il crescente rilievo degli equilibri finanziari modificarono progressivamente le priorità della politica economica, mentre il debito pubblico continuava ad aumentare. Non si trattò di fasi separate da confini netti, né di orientamenti condivisi unanimemente, ma di trasformazioni che dimostrano come gli indirizzi economici potessero mutare anche all’interno di un sistema caratterizzato da una relativa continuità delle forze di governo.

È quindi corretto sostenere che la brevità degli esecutivi impedisse necessariamente le riforme o che la stabilità politica richiedesse inevitabilmente una trasformazione maggioritaria del sistema elettorale? Già negli anni Ottanta questa domanda attraversava il dibattito sulla cosiddetta grande riforma. La riflessione sviluppata nel Partito socialista italiano durante la segreteria di Bettino Craxi individuava nella debolezza decisionale dell’esecutivo e nella frammentazione del sistema istituzionale alcuni dei problemi centrali della democrazia italiana. L’esperienza francese della Quinta Repubblica, rilanciata anche dalla presidenza di François Mitterrand, costituiva un riferimento importante, sebbene il semipresidenzialismo francese e il suo sistema elettorale legislativo a doppio turno non potessero essere trasferiti automaticamente nel contesto italiano. Il dibattito coinvolse studiosi, dirigenti politici e istituzioni, trovando espressione in sedi diverse, dalla Rivista italiana di scienza politica a Democrazia e Diritto, dalle elaborazioni del Centro per la Riforma dello Stato ai lavori della Commissione Bozzi tra il 1983 e il 1985. Si trattava di percorsi differenti, talvolta in contrasto tra loro, ma accomunati dalla consapevolezza che il funzionamento delle istituzioni non potesse essere separato dalle trasformazioni del sistema dei partiti. In quella stagione il tema della governabilità si presentava come una questione di riforma dello Stato; nei decenni successivi sarebbe diventato sempre più frequentemente il criterio attraverso il quale valutare la legge elettorale. La svolta decisiva intervenne all’inizio degli anni Novanta, quando la crisi dei partiti tradizionali, le inchieste giudiziarie, la crisi finanziaria del 1992, il processo di integrazione europea e la ridefinizione dei vincoli di politica economica modificarono contemporaneamente il quadro istituzionale e quello sociale. Il trattato di Maastricht, la necessità di affrontare gli squilibri della finanza pubblica, le privatizzazioni, la riorganizzazione delle imprese pubbliche e la progressiva trasformazione del mercato del lavoro si inserirono in un processo più ampio, di dimensione europea e internazionale, nel quale acquisivano centralità la disciplina di bilancio, la liberalizzazione dei mercati e il contenimento dell’intervento pubblico diretto nell’economia. Non sarebbe storicamente corretto attribuire alle leggi elettorali la causa esclusiva di questa trasformazione: gli orientamenti economici dipendevano anche dai rapporti di forza internazionali, dalle istituzioni europee, dalle scelte delle classi dirigenti e dalle condizioni strutturali dell’economia italiana. Tuttavia, è legittimo interrogarsi sul ruolo che le nuove regole della competizione politica possono avere svolto nel favorire la continuità di tali orientamenti.

Se cambiano i governi, ma rimane relativamente stabile il perimetro delle politiche economiche considerate praticabili, quale significato assume l’alternanza elettorale?

La legge del 1993, comunemente denominata Mattarellum, introdusse un sistema misto nel quale circa tre quarti dei seggi venivano assegnati attraverso collegi uninominali maggioritari e la parte restante mediante meccanismi proporzionali. Il nuovo assetto favoriva la formazione di schieramenti contrapposti e incentivava accordi tra forze politiche differenti per sostenere candidati comuni nei collegi. La competizione tendeva così a organizzarsi attorno a coalizioni preelettorali, mentre le formazioni minori potevano incontrare difficoltà a competere autonomamente, soprattutto in assenza di un radicamento territoriale sufficiente. Si apriva la stagione del bipolarismo, che rese possibile un’alternanza più riconoscibile tra coalizioni di governo, senza per questo garantire automaticamente maggiore coesione programmatica o durata degli esecutivi. Il Porcellum del 2005 modificò nuovamente il sistema, introducendo una rappresentanza proporzionale corretta da premi di maggioranza, soglie differenziate e liste bloccate. La centralità delle coalizioni rimaneva, ma si rafforzava il potere dei vertici dei partiti nella selezione dei parlamentari, mentre il premio alla Camera, privo di una soglia minima di voti, poteva produrre una forte alterazione del rapporto tra consenso elettorale e seggi assegnati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, dichiarò illegittimi aspetti fondamentali di quel sistema, intervenendo sul premio di maggioranza e sulla particolare configurazione delle liste bloccate. L’Italicum del 2015, concepito per la Camera dei deputati, prevedeva un premio alla lista e originariamente un ballottaggio; non fu mai utilizzato nelle elezioni politiche nazionali e fu modificato dall’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017. Il Rosatellum del 2017 tornò a combinare collegi uninominali maggioritari e attribuzione proporzionale dei seggi, conservando soglie di accesso e un forte incentivo alla formazione di coalizioni, mentre le liste bloccate nei collegi plurinominali limitavano nuovamente la possibilità degli elettori di scegliere direttamente i candidati. Osservate nel loro insieme, queste riforme non rappresentano un percorso lineare verso un unico modello istituzionale, ma mostrano una continuità di obiettivi dichiarati: ridurre la frammentazione, favorire maggioranze riconoscibili, rendere più immediata la formazione dei governi.

Ma quale bilancio possiamo trarne, se distinguiamo la stabilità degli esecutivi dalla qualità della rappresentanza e dalla possibilità di scegliere indirizzi economici effettivamente differenti?

L’esperienza successiva al 1993 non consente di affermare che il maggioritario o i sistemi misti abbiano risolto definitivamente il problema della governabilità. Le maggioranze si sono talvolta rivelate instabili, le coalizioni hanno conosciuto conflitti interni e la personalizzazione della leadership non ha eliminato la frammentazione politica, ma ne ha spesso modificato le forme. Parallelamente, la trasformazione dei partiti di massa in organizzazioni maggiormente concentrate attorno alla leadership e alla comunicazione elettorale ha indebolito alcune delle strutture tradizionali di collegamento con la società. La partecipazione alle elezioni politiche è progressivamente diminuita, fino a collocarsi intorno al 64 per cento nel 2022. Sarebbe improprio attribuire questa riduzione a una sola causa, perché incidono sfiducia, trasformazioni culturali, condizioni sociali e mutamenti delle forme di partecipazione; tuttavia, il dato obbliga a chiedersi se il rafforzamento dei meccanismi di selezione delle maggioranze sia stato accompagnato da un corrispondente rafforzamento della rappresentanza.

Come può essere valutata la governabilità di un sistema nel quale una quota crescente di cittadini non partecipa più alla scelta dei propri rappresentanti?

A questa trasformazione si è affiancato un processo di personalizzazione della politica che ha progressivamente accentuato il ruolo dei leader nella costruzione del consenso e nell’identificazione delle coalizioni. La Costituzione italiana è rimasta parlamentare: il Presidente del Consiglio continua a dipendere dalla fiducia delle Camere e il Presidente della Repubblica conserva le prerogative previste dalla Carta. Non si è dunque realizzato un semipresidenzialismo in senso giuridico. Sul terreno della costituzione materiale, tuttavia, la centralità delle leadership, la crescente rilevanza delle competizioni personalizzate e il rafforzamento del ruolo dell’esecutivo hanno prodotto dinamiche che meritano di essere studiate anche alla luce delle antiche proposte di riforma istituzionale. Nello stesso periodo, il mutamento dei rapporti tra Stato ed economia, la riforma del Titolo V del 2001 e l’introduzione nel 2012 del principio dell’equilibrio di bilancio nella Costituzione hanno contribuito a ridefinire il contesto entro il quale si sviluppa la decisione politica. La disciplina europea di bilancio e le trasformazioni delle politiche monetarie e fiscali non hanno cancellato ogni possibilità di scelta nazionale, ma hanno modificato i vincoli e gli strumenti disponibili. Le differenze tra i governi non sono scomparse: sono rimaste divergenze significative in materia fiscale, previdenziale, sociale, industriale e del lavoro. Eppure, lungo governi di diverso orientamento, si possono individuare continuità nelle privatizzazioni, nella centralità della competitività, nella disciplina finanziaria e in alcune scelte di riorganizzazione del mercato del lavoro.

La questione non è dunque sostenere che tutti i governi abbiano fatto le stesse cose, ma comprendere perché l’alternanza politica abbia spesso modificato le modalità di attuazione delle politiche senza mettere radicalmente in discussione il quadro economico entro il quale esse venivano definite.

In questa prospettiva la legge elettorale assume una funzione che va oltre la tecnica di attribuzione dei seggi. Essa contribuisce a organizzare l’offerta politica, a definire gli incentivi alla formazione delle coalizioni, a selezionare le candidature e a determinare le condizioni attraverso le quali nuovi soggetti possono entrare nella competizione. La legge n. 180 del 9 ottobre 2026, entrata in vigore il 24 ottobre, rende particolarmente evidente questa dimensione. Il nuovo sistema prevede una distribuzione proporzionale dei seggi, corretta dalla possibile attribuzione di un premio di governabilità alla lista o coalizione che risulti prima in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna. Alla Camera il premio riguarda settanta seggi complessivi; il meccanismo è accompagnato da disposizioni specifiche per il Senato. La legge introduce fino a tre preferenze per i candidati diversi dal capolista, mantenendo per quest’ultimo una posizione sottratta alla scelta mediante preferenza, e prevede l’indicazione di un nome proposto per l’incarico di Presidente del Consiglio, facendo formalmente salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Si tratta di una combinazione che ripropone la ricerca di una maggioranza riconoscibile, conservando nello stesso tempo un ruolo rilevante dei vertici di partito nella costruzione delle liste e delle coalizioni.

Il premio di governabilità produce necessariamente governi più stabili oppure incentiva aggregazioni elettorali ampie, la cui coesione programmatica rimane da verificare dopo il voto?

È una domanda tanto più importante quando le coalizioni comprendono soggetti con orientamenti economici, sociali e internazionali differenti. L’esigenza di raggiungere una soglia di consenso può favorire accordi tra organizzazioni politiche già strutturate, ma non garantisce che tali accordi siano il risultato di una discussione programmatica sviluppata nella società. La costruzione di un’alleanza può seguire una logica prevalentemente elettorale, fondata sulla somma dei consensi, oppure una logica politica, fondata sull’elaborazione condivisa di un progetto. Le due dimensioni possono incontrarsi, ma non coincidono necessariamente.

Una coalizione costruita per conquistare il premio di governabilità possiede per questo solo fatto un mandato politico sufficientemente coerente per governare?

Accanto a questo problema se ne presenta uno ancora più rilevante per la rappresentanza: la disciplina dell’accesso delle nuove formazioni alla competizione elettorale. La legge del 2026 eleva ordinariamente da 1.500–2.000 a 6.000–7.000 le sottoscrizioni necessarie per presentare le liste in ciascun collegio plurinominale, mentre mantiene il requisito ridotto per i partiti o gruppi politici già costituiti in gruppo o componente parlamentare in almeno una delle Camere e conserva specifiche esenzioni. Prevede inoltre che ciascuna lista presenti candidature in almeno metà delle circoscrizioni e in almeno due terzi dei collegi plurinominali delle circoscrizioni interessate, salvo le eccezioni stabilite per determinate minoranze linguistiche. In caso di scioglimento anticipato della Camera oltre il limite temporale previsto dalla legge, il numero delle sottoscrizioni viene dimezzato, ma resta la differenza tra i regimi applicabili. Questi requisiti non riguardano soltanto la quantità di consenso necessaria per ottenere un seggio: incidono sulla possibilità stessa di comparire sulla scheda elettorale. Una nuova formazione deve disporre di strutture territoriali, volontari, risorse, capacità di raccolta e autenticazione delle firme, coordinamento organizzativo e presenza in un numero sufficientemente ampio di collegi. I partiti già insediati nelle istituzioni possono invece beneficiare di condizioni più favorevoli. Non si tratta di negare che una competizione nazionale richieda requisiti di serietà organizzativa o che il legislatore possa perseguire l’obiettivo di contenere un’eccessiva frammentazione. Il problema consiste nella proporzione dei requisiti e nella giustificazione della disparità di trattamento.

Perché la rappresentanza parlamentare già acquisita deve diventare un titolo che agevola la partecipazione alle elezioni successive, mentre chi cerca per la prima volta il consenso degli elettori incontra condizioni più onerose?

La domanda investe direttamente il rapporto tra eguaglianza formale e possibilità effettiva di partecipazione politica. Non tutti i soggetti dispongono delle stesse risorse prima delle elezioni e una legge che attribuisce vantaggi ulteriori alle organizzazioni già presenti può accentuare differenze preesistenti. Il sistema delle soglie per l’attribuzione dei seggi, con il riferimento generale al 3 per cento per le liste e al 10 per cento per le coalizioni, accompagnato da eccezioni e meccanismi specifici per alcune liste coalizzate, costituisce un ulteriore livello di selezione. Una formazione può superare le difficoltà di presentazione delle candidature e ottenere voti, senza per questo raggiungere le condizioni necessarie per ottenere una rappresentanza autonoma. L’ingresso in una coalizione può attenuare alcune difficoltà, ma può anche comportare vincoli nella definizione del programma e nella selezione delle candidature.

Quale autonomia può conservare una nuova formazione politica se, per accedere alla rappresentanza, viene incentivata a collocarsi all’interno di coalizioni già dominate da partiti consolidati?

Questo interrogativo diventa particolarmente significativo quando si considera la crescente distanza tra le istituzioni rappresentative e le mobilitazioni che attraversano la società. Le piazze nelle quali si esprimono domande di pace, opposizione alla guerra e al riarmo, tutela del lavoro, aumento dei salari, contrasto alla precarietà, difesa della sanità pubblica, della scuola e dei servizi sociali non costituiscono necessariamente un movimento unitario, né esprimono automaticamente un progetto politico condiviso. Sarebbe sbagliato attribuire a tutti i partecipanti le stesse posizioni o presumere che una mobilitazione debba inevitabilmente trasformarsi in un partito. Tuttavia, quelle esperienze manifestano conflitti, interessi e domande che possono non trovare una rappresentanza adeguata nelle organizzazioni parlamentari esistenti. Nella storia della democrazia italiana il rapporto tra movimenti sociali e partiti ha spesso prodotto trasformazioni significative, anche attraverso conflitti duri e mediazioni complesse. Oggi il venir meno di molte strutture tradizionali di organizzazione collettiva rende più difficile quel passaggio. Se a questa difficoltà si aggiungono barriere normative elevate, il rischio è che la distanza tra partecipazione sociale e rappresentanza politica si allarghi ulteriormente.

Che cosa accade a una democrazia quando i cittadini possono manifestare nelle piazze, ma incontrano ostacoli particolarmente gravosi nel tentativo di trasformare quelle domande in una nuova proposta parlamentare?

Il problema non riguarda soltanto il diritto dei promotori di nuove liste a partecipare alle elezioni, ma anche la libertà degli elettori di scegliere tra alternative politiche differenti. Una competizione può essere formalmente aperta e risultare, sul piano organizzativo, fortemente condizionata dalle risorse e dalla posizione istituzionale dei concorrenti. Da questo punto di vista la legge elettorale contribuisce non soltanto a selezionare i rappresentanti, ma anche a delimitare l’insieme delle alternative effettivamente disponibili. La continuità degli indirizzi economici può dunque dipendere non soltanto dagli accordi tra forze che si alternano al governo, ma anche dalla difficoltà incontrata da nuovi soggetti nel proporre orientamenti differenti.

Se l’alternanza si svolge prevalentemente tra organizzazioni già consolidate, quanto spazio rimane per un’alternativa che metta in discussione le priorità economiche condivise da quelle stesse organizzazioni?

Si tratta di un’ipotesi interpretativa che richiede una verifica empirica, non di una conseguenza automatica della legge. Una nuova formazione può incontrare difficoltà per mancanza di consenso, per debolezza organizzativa o per incapacità di costruire un programma convincente, indipendentemente dagli ostacoli normativi. Allo stesso modo, i partiti esistenti possono modificare profondamente le proprie posizioni e accogliere nuove domande sociali. Ma proprio per distinguere queste possibilità occorre studiare il ruolo autonomo delle regole elettorali, confrontando i requisiti di accesso previsti dal Mattarellum, dal Porcellum, dall’Italicum, dal Rosatellum e dalla legge del 2026, e verificando quante nuove formazioni siano riuscite a presentarsi, quali abbiano ottenuto seggi e quali siano rimaste escluse nelle diverse fasi. La nuova legge ha inoltre aperto un confronto sul terreno della giustizia costituzionale. Le iniziative giudiziarie promosse contro diverse disposizioni della legge, comprese quelle relative alle sottoscrizioni, pongono questioni che investono l’eguaglianza del voto, il pluralismo politico, la selezione dei candidati e la ragionevolezza degli strumenti scelti per favorire la governabilità. È importante non ridurre questi ricorsi a una controversia puramente tecnica. Le regole sulla presentazione delle liste, sui premi e sulla scelta dei parlamentari incidono concretamente sull’esercizio dei diritti politici. Ma è altrettanto importante distinguere il giudizio di costituzionalità dalla valutazione politica complessiva della legge. I ricorsi depositati presso i tribunali ordinari non arrivano automaticamente alla Corte costituzionale: occorre che un giudice ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata e decida di sollevarla. Anche qualora la Corte fosse chiamata a pronunciarsi, il suo compito non sarebbe quello di individuare il sistema elettorale politicamente preferibile, ma di verificare il rispetto dei principi e dei limiti costituzionali. Le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 hanno già mostrato che la Corte può dichiarare illegittimi meccanismi elettorali sproporzionati o irragionevoli senza affermare l’incostituzionalità di qualsiasi premio di maggioranza, soglia di sbarramento o forma di lista bloccata.

Un eventuale accoglimento dei ricorsi contro la legge del 2026 eliminerebbe davvero le barriere all’ingresso di nuove formazioni oppure correggerebbe soltanto quelle giudicate incompatibili con la Costituzione?

La seconda possibilità non può essere trascurata. La Corte potrebbe intervenire su una specifica disparità di trattamento o su un determinato requisito senza cancellare l’insieme delle soglie e degli incentivi che strutturano la competizione. Anche una legge pienamente conforme ai parametri costituzionali potrebbe continuare a essere oggetto di una critica politica fondata sulla sua insufficiente apertura al pluralismo.

È sufficiente che una legge elettorale sia costituzionalmente legittima perché possa essere considerata democraticamente adeguata alle trasformazioni della società?

Questo interrogativo consente di evitare due errori opposti: svalutare la tutela giurisdizionale dei diritti elettorali e affidare alla giustizia costituzionale il compito di risolvere un problema che investe la responsabilità del legislatore e delle forze politiche. Il ricorso alla Corte è uno strumento di garanzia, non il sostituto di un progetto di riforma democratica. Una critica politica alla legge elettorale deve quindi interrogarsi anche sulle alternative possibili: quali requisiti di presentazione delle liste siano proporzionati, quali differenze di trattamento siano giustificabili, quale rapporto debba esistere tra rappresentatività e stabilità, come garantire agli elettori una scelta effettiva dei candidati e come evitare che la ricerca di maggioranze autosufficienti si traduca in una protezione degli assetti politici esistenti.

La battaglia contro le eventuali illegittimità costituzionali della legge può esaurire la battaglia politica per una rappresentanza più aperta?

La risposta richiede di riconoscere la differenza tra i due terreni: il primo riguarda il rispetto dei limiti costituzionali, il secondo riguarda la concezione della democrazia che si intende perseguire. Questo problema si collega direttamente alle trasformazioni della politica economica. Negli ultimi decenni, le scelte relative alla distribuzione del reddito, al lavoro, alla spesa sociale, alla fiscalità, alla politica industriale e ai servizi pubblici si sono sviluppate entro un quadro nel quale le esigenze della finanza pubblica e della competitività hanno assunto un peso determinante. Le scelte recenti sulla difesa, sulla sicurezza e sugli impegni internazionali introducono ulteriori tensioni nella definizione delle priorità pubbliche. Non esiste necessariamente una corrispondenza automatica tra ogni aumento della spesa militare e una riduzione equivalente della spesa sociale, perché le decisioni di bilancio dipendono da numerose variabili. Rimane però il problema politico della scelta tra impieghi alternativi delle risorse, del loro finanziamento e della distribuzione dei costi.

Chi decide quali bisogni collettivi debbano avere priorità e attraverso quali strumenti gli elettori possono realmente modificare quelle decisioni?

È qui che il rapporto tra ciclo economico e ciclo elettorale assume il suo significato più profondo. Le elezioni scandiscono i tempi della competizione politica, ma le trasformazioni economiche si sviluppano su periodi più lunghi e sono influenzate da vincoli, istituzioni e interessi che non cambiano automaticamente con le maggioranze parlamentari. Un governo può essere sostituito senza che vengano modificate le principali coordinate della politica economica; una maggioranza può mutare orientamento anche senza cambiare composizione; una crisi può imporre decisioni che attraversano gli schieramenti. La questione non è dunque costruire una contrapposizione semplicistica tra volontà popolare e vincoli economici, ma comprendere quali scelte siano effettivamente disponibili, quali siano presentate come inevitabili e come i cittadini possano incidere sulla definizione delle priorità. La stessa possibilità di un Parlamento privo di una maggioranza politicamente omogenea merita di essere considerata senza schematismi. In un sistema parlamentare, accordi successivi alle elezioni e maggioranze formate attraverso negoziati tra forze differenti non sono di per sé anomalie costituzionali. Possono rappresentare strumenti legittimi di mediazione, ma possono anche produrre una distanza tra le alternative presentate agli elettori e le scelte successivamente compiute.

Quando le maggioranze si formano dopo il voto attorno a programmi diversi da quelli sui quali i partiti hanno chiesto il consenso, quale rapporto si stabilisce tra rappresentanza, responsabilità politica e governabilità?

L’interrogativo assume un rilievo particolare quando la convergenza tra forze politiche differenti riguarda proprio la continuità degli indirizzi economici e strategici. Non sarebbe corretto presumere che ogni accordo parlamentare persegua questo risultato, ma sarebbe altrettanto riduttivo escludere che la continuità delle politiche possa costituire uno degli elementi attorno ai quali si organizzano convergenze trasversali. In questo senso, il problema della governabilità non può essere separato da quello della rappresentanza degli interessi sociali. Una democrazia non vive soltanto della possibilità di individuare una maggioranza capace di decidere, ma anche della capacità di rendere visibili e politicamente contendibili le alternative sulle quali quelle decisioni si fondano. Se il sistema elettorale incentiva la concentrazione dell’offerta politica in coalizioni costruite prevalentemente dall’alto e rende più difficile l’accesso di nuove formazioni, può contribuire a ridurre la permeabilità delle istituzioni alle trasformazioni della società. Se contemporaneamente i partiti perdono radicamento sociale e la partecipazione elettorale diminuisce, la distanza tra governabilità e rappresentanza rischia di diventare una caratteristica strutturale del sistema.

Può essere considerata pienamente riuscita una riforma che rende più semplice la formazione di una maggioranza, ma non rafforza la capacità dei cittadini di riconoscersi nelle alternative politiche disponibili?

La risposta non può essere affidata soltanto a un giudizio astratto sulle formule elettorali. Occorre verificare la durata dei governi, la stabilità delle maggioranze, l’effettiva capacità di attuazione dei programmi, il livello della partecipazione, la rappresentanza territoriale e sociale, le possibilità di ingresso di nuovi soggetti e il grado di differenziazione delle politiche economiche adottate. Occorre inoltre distinguere la continuità derivante da scelte politiche condivise da quella imposta da vincoli esterni o prodotta da una limitazione delle alternative disponibili. Soltanto attraverso questo confronto è possibile valutare se le trasformazioni elettorali abbiano migliorato il funzionamento della democrazia o abbiano soprattutto modificato le modalità attraverso le quali si organizza e si riproduce il potere politico. La riflessione avviata negli anni Ottanta sulla grande riforma ritorna così, a distanza di oltre quarant’anni, sotto una luce diversa. Allora il problema principale veniva individuato nella difficoltà degli esecutivi di assumere decisioni stabili; oggi occorre domandarsi anche quali interessi quelle decisioni rappresentino, quali conflitti riescano a tradurre in scelte pubbliche e quali domande rimangano escluse. La stabilità è un mezzo, non un fine autosufficiente. Può essere una condizione importante per realizzare un programma, ma non garantisce da sola né la qualità del programma né la sua corrispondenza ai bisogni della società. La governabilità democratica non dovrebbe essere misurata soltanto attraverso la capacità di un esecutivo di durare, ma anche attraverso la possibilità per i cittadini di orientare le decisioni, controllarne gli effetti e costruire alternative. In definitiva, il rapporto tra ciclo economico e ciclo elettorale ci conduce a una domanda che attraversa l’intera vicenda delle riforme italiane: se l’elettore può cambiare la maggioranza ma incontra difficoltà crescenti nel cambiare gli indirizzi fondamentali delle politiche economiche, quanto rimane effettiva la sua possibilità di scegliere? E ancora: se il malessere sociale si manifesta nelle piazze, ma trova ostacoli nel trasformarsi in rappresentanza parlamentare, il problema principale è l’instabilità dei governi o la crescente difficoltà del sistema politico di rappresentare la società? Non si tratta di contrapporre la piazza al Parlamento, né di attribuire automaticamente alle nuove formazioni una superiore legittimità democratica. Si tratta di riaffermare che una democrazia vitale deve mantenere aperta la possibilità che nuove domande, nuovi conflitti e nuove proposte entrino nella competizione politica e possano incidere sulle scelte di governo. La questione decisiva non è soltanto chi governa, per quanto tempo e con quale maggioranza, ma quali interessi vengono rappresentati, quali alternative possono concorrere liberamente e in quale misura il voto consente davvero di modificare la direzione economica e sociale del Paese.

La domanda conclusiva che può tenere insieme tutto il dibattito è: «Abbiamo riformato le leggi elettorali per rendere governabile la democrazia, o abbiamo progressivamente ristretto le condizioni attraverso le quali la società può cambiare chi governa e ciò che viene governato?»