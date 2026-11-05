Governabilità e trasformazione del sistema politico italiano

Il rapporto tra ciclo economico, ciclo elettorale e rappresentanza dagli
anni Ottanta a oggi
Il
dibattito sulle leggi elettorali che attraversa la storia politica italiana
dagli anni Ottanta a oggi viene generalmente presentato come una ricerca delle
condizioni necessarie per assicurare stabilità ai governi, certezza delle
maggioranze e capacità di decisione. È una rappresentazione che coglie un
problema reale, ma che rischia di lasciare in ombra una questione altrettanto
importante: il rapporto tra le regole della competizione politica, la direzione
delle politiche economiche e la capacità delle istituzioni di rappresentare i
mutamenti della società.
La
domanda dalla quale occorre partire è dunque questa: la governabilità è stata
perseguita per rendere più efficace la rappresentanza democratica oppure ha
finito, almeno in parte, per diventare un obiettivo autonomo, rispetto al quale
la rappresentanza è stata progressivamente subordinata?
Per
affrontare questo interrogativo è necessario distinguere la durata dei governi
dalla continuità degli indirizzi politici ed economici. La storia della Prima
Repubblica dimostra infatti che la frequente successione degli esecutivi non
coincideva necessariamente con una corrispondente discontinuità delle
maggioranze parlamentari, degli equilibri tra i partiti o delle politiche
pubbliche. I governi duravano mediamente poco, spesso meno di un anno, ma si
collocavano all’interno di un sistema politico relativamente stabile, fondato
su partiti di massa, organizzazioni sociali, sindacati, associazioni e
strutture territoriali capaci di assicurare continuità alla mediazione
politica. In quel contesto la competizione elettorale non determinava
ordinariamente un’alternanza completa delle forze di governo, ma il sistema dei
partiti esercitava una funzione di rappresentanza e di organizzazione del
conflitto sociale molto più estesa di quella che avrebbe caratterizzato le fasi
successive. La partecipazione alle elezioni politiche superava frequentemente
il novanta per cento degli aventi diritto e il rapporto tra società e
istituzioni era alimentato da forme permanenti di militanza e appartenenza.
Questo non significa idealizzare la Prima Repubblica, ignorandone i limiti, le
esclusioni, il clientelismo, le degenerazioni del sistema partitico e le
difficoltà di ricambio delle classi dirigenti. Significa riconoscere che la
stabilità di un sistema politico non si misura soltanto attraverso la durata dei
governi, ma anche attraverso la capacità delle istituzioni di mantenere un
rapporto con la società e di trasformare il conflitto in decisione pubblica.
Anche l’andamento delle politiche economiche suggerisce di evitare una lettura
semplificata. Negli anni Cinquanta la stabilizzazione monetaria e
l’industrializzazione accompagnarono una trasformazione profonda dell’economia
italiana; negli anni Sessanta la crescita economica si intrecciò con
l’allargamento dell’intervento pubblico, le riforme sociali e i tentativi di
programmazione; negli anni Settanta l’espansione dei diritti sociali, le
conquiste del lavoro e l’intervento dello Stato si confrontarono con
l’inflazione, le crisi energetiche e i conflitti distributivi; negli anni
Ottanta la lotta all’inflazione, la ristrutturazione industriale e il crescente
rilievo degli equilibri finanziari modificarono progressivamente le priorità
della politica economica, mentre il debito pubblico continuava ad aumentare.
Non si trattò di fasi separate da confini netti, né di orientamenti condivisi
unanimemente, ma di trasformazioni che dimostrano come gli indirizzi economici
potessero mutare anche all’interno di un sistema caratterizzato da una relativa
continuità delle forze di governo.
È quindi
corretto sostenere che la brevità degli esecutivi impedisse necessariamente le
riforme o che la stabilità politica richiedesse inevitabilmente una
trasformazione maggioritaria del sistema elettorale? Già
negli anni Ottanta questa domanda attraversava il dibattito sulla cosiddetta grande
riforma. La riflessione sviluppata nel Partito socialista italiano durante la
segreteria di Bettino Craxi individuava nella debolezza decisionale
dell’esecutivo e nella frammentazione del sistema istituzionale alcuni dei
problemi centrali della democrazia italiana. L’esperienza francese della Quinta
Repubblica, rilanciata anche dalla presidenza di François Mitterrand,
costituiva un riferimento importante, sebbene il semipresidenzialismo francese
e il suo sistema elettorale legislativo a doppio turno non potessero essere
trasferiti automaticamente nel contesto italiano. Il dibattito coinvolse
studiosi, dirigenti politici e istituzioni, trovando espressione in sedi
diverse, dalla Rivista italiana di scienza politica a Democrazia e
Diritto, dalle elaborazioni del Centro per la Riforma dello Stato ai lavori
della Commissione Bozzi tra il 1983 e il 1985. Si trattava di percorsi
differenti, talvolta in contrasto tra loro, ma accomunati dalla consapevolezza
che il funzionamento delle istituzioni non potesse essere separato dalle
trasformazioni del sistema dei partiti. In quella stagione il tema della
governabilità si presentava come una questione di riforma dello Stato; nei
decenni successivi sarebbe diventato sempre più frequentemente il criterio
attraverso il quale valutare la legge elettorale. La svolta decisiva intervenne
all’inizio degli anni Novanta, quando la crisi dei partiti tradizionali, le
inchieste giudiziarie, la crisi finanziaria del 1992, il processo di
integrazione europea e la ridefinizione dei vincoli di politica economica
modificarono contemporaneamente il quadro istituzionale e quello sociale. Il
trattato di Maastricht, la necessità di affrontare gli squilibri della finanza
pubblica, le privatizzazioni, la riorganizzazione delle imprese pubbliche e la
progressiva trasformazione del mercato del lavoro si inserirono in un processo
più ampio, di dimensione europea e internazionale, nel quale acquisivano
centralità la disciplina di bilancio, la liberalizzazione dei mercati e il
contenimento dell’intervento pubblico diretto nell’economia. Non sarebbe
storicamente corretto attribuire alle leggi elettorali la causa esclusiva di
questa trasformazione: gli orientamenti economici dipendevano anche dai
rapporti di forza internazionali, dalle istituzioni europee, dalle scelte delle
classi dirigenti e dalle condizioni strutturali dell’economia italiana.
Tuttavia, è legittimo interrogarsi sul ruolo che le nuove regole della
competizione politica possono avere svolto nel favorire la continuità di tali
orientamenti.
Se
cambiano i governi, ma rimane relativamente stabile il perimetro delle
politiche economiche considerate praticabili, quale significato assume
l’alternanza elettorale?
La legge
del 1993, comunemente denominata Mattarellum, introdusse un sistema misto nel
quale circa tre quarti dei seggi venivano assegnati attraverso collegi
uninominali maggioritari e la parte restante mediante meccanismi proporzionali.
Il nuovo assetto favoriva la formazione di schieramenti contrapposti e
incentivava accordi tra forze politiche differenti per sostenere candidati
comuni nei collegi. La competizione tendeva così a organizzarsi attorno a
coalizioni preelettorali, mentre le formazioni minori potevano incontrare
difficoltà a competere autonomamente, soprattutto in assenza di un radicamento
territoriale sufficiente. Si apriva la stagione del bipolarismo, che rese
possibile un’alternanza più riconoscibile tra coalizioni di governo, senza per
questo garantire automaticamente maggiore coesione programmatica o durata degli
esecutivi. Il Porcellum del 2005 modificò nuovamente il sistema, introducendo
una rappresentanza proporzionale corretta da premi di maggioranza, soglie
differenziate e liste bloccate. La centralità delle coalizioni rimaneva, ma si
rafforzava il potere dei vertici dei partiti nella selezione dei parlamentari,
mentre il premio alla Camera, privo di una soglia minima di voti, poteva
produrre una forte alterazione del rapporto tra consenso elettorale e seggi
assegnati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, dichiarò
illegittimi aspetti fondamentali di quel sistema, intervenendo sul premio di
maggioranza e sulla particolare configurazione delle liste bloccate. L’Italicum
del 2015, concepito per la Camera dei deputati, prevedeva un premio alla lista
e originariamente un ballottaggio; non fu mai utilizzato nelle elezioni
politiche nazionali e fu modificato dall’intervento della Corte costituzionale
con la sentenza n. 35 del 2017. Il Rosatellum del 2017 tornò a combinare
collegi uninominali maggioritari e attribuzione proporzionale dei seggi,
conservando soglie di accesso e un forte incentivo alla formazione di
coalizioni, mentre le liste bloccate nei collegi plurinominali limitavano
nuovamente la possibilità degli elettori di scegliere direttamente i candidati.
Osservate nel loro insieme, queste riforme non rappresentano un percorso
lineare verso un unico modello istituzionale, ma mostrano una continuità di
obiettivi dichiarati: ridurre la frammentazione, favorire maggioranze
riconoscibili, rendere più immediata la formazione dei governi.
Ma quale
bilancio possiamo trarne, se distinguiamo la stabilità degli esecutivi dalla
qualità della rappresentanza e dalla possibilità di scegliere indirizzi
economici effettivamente differenti?
L’esperienza
successiva al 1993 non consente di affermare che il maggioritario o i sistemi
misti abbiano risolto definitivamente il problema della governabilità. Le
maggioranze si sono talvolta rivelate instabili, le coalizioni hanno conosciuto
conflitti interni e la personalizzazione della leadership non ha eliminato la
frammentazione politica, ma ne ha spesso modificato le forme. Parallelamente,
la trasformazione dei partiti di massa in organizzazioni maggiormente
concentrate attorno alla leadership e alla comunicazione elettorale ha
indebolito alcune delle strutture tradizionali di collegamento con la società.
La partecipazione alle elezioni politiche è progressivamente diminuita, fino a
collocarsi intorno al 64 per cento nel 2022. Sarebbe improprio attribuire
questa riduzione a una sola causa, perché incidono sfiducia, trasformazioni
culturali, condizioni sociali e mutamenti delle forme di partecipazione;
tuttavia, il dato obbliga a chiedersi se il rafforzamento dei meccanismi di
selezione delle maggioranze sia stato accompagnato da un corrispondente
rafforzamento della rappresentanza.
Come può
essere valutata la governabilità di un sistema nel quale una quota crescente di
cittadini non partecipa più alla scelta dei propri rappresentanti?
A questa
trasformazione si è affiancato un processo di personalizzazione della politica
che ha progressivamente accentuato il ruolo dei leader nella costruzione del
consenso e nell’identificazione delle coalizioni. La Costituzione italiana è
rimasta parlamentare: il Presidente del Consiglio continua a dipendere dalla
fiducia delle Camere e il Presidente della Repubblica conserva le prerogative
previste dalla Carta. Non si è dunque realizzato un semipresidenzialismo in
senso giuridico. Sul terreno della costituzione materiale, tuttavia, la
centralità delle leadership, la crescente rilevanza delle competizioni
personalizzate e il rafforzamento del ruolo dell’esecutivo hanno prodotto
dinamiche che meritano di essere studiate anche alla luce delle antiche
proposte di riforma istituzionale. Nello stesso periodo, il mutamento dei
rapporti tra Stato ed economia, la riforma del Titolo V del 2001 e
l’introduzione nel 2012 del principio dell’equilibrio di bilancio nella
Costituzione hanno contribuito a ridefinire il contesto entro il quale si
sviluppa la decisione politica. La disciplina europea di bilancio e le
trasformazioni delle politiche monetarie e fiscali non hanno cancellato ogni
possibilità di scelta nazionale, ma hanno modificato i vincoli e gli strumenti
disponibili. Le differenze tra i governi non sono scomparse: sono rimaste
divergenze significative in materia fiscale, previdenziale, sociale,
industriale e del lavoro. Eppure, lungo governi di diverso orientamento, si
possono individuare continuità nelle privatizzazioni, nella centralità della
competitività, nella disciplina finanziaria e in alcune scelte di
riorganizzazione del mercato del lavoro.
La
questione non è dunque sostenere che tutti i governi abbiano fatto le stesse
cose, ma comprendere perché l’alternanza politica abbia spesso modificato le
modalità di attuazione delle politiche senza mettere radicalmente in
discussione il quadro economico entro il quale esse venivano definite.
In questa
prospettiva la legge elettorale assume una funzione che va oltre la tecnica di
attribuzione dei seggi. Essa contribuisce a organizzare l’offerta politica, a
definire gli incentivi alla formazione delle coalizioni, a selezionare le
candidature e a determinare le condizioni attraverso le quali nuovi soggetti
possono entrare nella competizione. La legge n. 180 del 9 ottobre 2026, entrata
in vigore il 24 ottobre, rende particolarmente evidente questa dimensione. Il
nuovo sistema prevede una distribuzione proporzionale dei seggi, corretta dalla
possibile attribuzione di un premio di governabilità alla lista o coalizione
che risulti prima in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42 per cento dei
voti validi in ciascuna. Alla Camera il premio riguarda settanta seggi
complessivi; il meccanismo è accompagnato da disposizioni specifiche per il
Senato. La legge introduce fino a tre preferenze per i candidati diversi dal
capolista, mantenendo per quest’ultimo una posizione sottratta alla scelta
mediante preferenza, e prevede l’indicazione di un nome proposto per l’incarico
di Presidente del Consiglio, facendo formalmente salve le prerogative
costituzionali del Presidente della Repubblica. Si tratta di una combinazione
che ripropone la ricerca di una maggioranza riconoscibile, conservando nello
stesso tempo un ruolo rilevante dei vertici di partito nella costruzione delle liste
e delle coalizioni.
Il premio
di governabilità produce necessariamente governi più stabili oppure incentiva
aggregazioni elettorali ampie, la cui coesione programmatica rimane da
verificare dopo il voto?
È una
domanda tanto più importante quando le coalizioni comprendono soggetti con
orientamenti economici, sociali e internazionali differenti. L’esigenza di
raggiungere una soglia di consenso può favorire accordi tra organizzazioni
politiche già strutturate, ma non garantisce che tali accordi siano il risultato
di una discussione programmatica sviluppata nella società. La costruzione di
un’alleanza può seguire una logica prevalentemente elettorale, fondata sulla
somma dei consensi, oppure una logica politica, fondata sull’elaborazione
condivisa di un progetto. Le due dimensioni possono incontrarsi, ma non
coincidono necessariamente.
Una
coalizione costruita per conquistare il premio di governabilità possiede per
questo solo fatto un mandato politico sufficientemente coerente per governare?
Accanto a
questo problema se ne presenta uno ancora più rilevante per la rappresentanza:
la disciplina dell’accesso delle nuove formazioni alla competizione elettorale.
La legge del 2026 eleva ordinariamente da 1.500–2.000 a 6.000–7.000 le
sottoscrizioni necessarie per presentare le liste in ciascun collegio
plurinominale, mentre mantiene il requisito ridotto per i partiti o gruppi
politici già costituiti in gruppo o componente parlamentare in almeno una delle
Camere e conserva specifiche esenzioni. Prevede inoltre che ciascuna lista
presenti candidature in almeno metà delle circoscrizioni e in almeno due terzi
dei collegi plurinominali delle circoscrizioni interessate, salvo le eccezioni
stabilite per determinate minoranze linguistiche. In caso di scioglimento
anticipato della Camera oltre il limite temporale previsto dalla legge, il
numero delle sottoscrizioni viene dimezzato, ma resta la differenza tra i
regimi applicabili. Questi requisiti non riguardano soltanto la quantità di
consenso necessaria per ottenere un seggio: incidono sulla possibilità stessa
di comparire sulla scheda elettorale. Una nuova formazione deve disporre di
strutture territoriali, volontari, risorse, capacità di raccolta e
autenticazione delle firme, coordinamento organizzativo e presenza in un numero
sufficientemente ampio di collegi. I partiti già insediati nelle istituzioni
possono invece beneficiare di condizioni più favorevoli. Non si tratta di
negare che una competizione nazionale richieda requisiti di serietà
organizzativa o che il legislatore possa perseguire l’obiettivo di contenere
un’eccessiva frammentazione. Il problema consiste nella proporzione dei
requisiti e nella giustificazione della disparità di trattamento.
Perché la
rappresentanza parlamentare già acquisita deve diventare un titolo che agevola
la partecipazione alle elezioni successive, mentre chi cerca per la prima volta
il consenso degli elettori incontra condizioni più onerose?
La
domanda investe direttamente il rapporto tra eguaglianza formale e possibilità
effettiva di partecipazione politica. Non tutti i soggetti dispongono delle
stesse risorse prima delle elezioni e una legge che attribuisce vantaggi
ulteriori alle organizzazioni già presenti può accentuare differenze
preesistenti. Il sistema delle soglie per l’attribuzione dei seggi, con il
riferimento generale al 3 per cento per le liste e al 10 per cento per le
coalizioni, accompagnato da eccezioni e meccanismi specifici per alcune liste
coalizzate, costituisce un ulteriore livello di selezione. Una formazione può
superare le difficoltà di presentazione delle candidature e ottenere voti,
senza per questo raggiungere le condizioni necessarie per ottenere una
rappresentanza autonoma. L’ingresso in una coalizione può attenuare alcune
difficoltà, ma può anche comportare vincoli nella definizione del programma e
nella selezione delle candidature.
Quale
autonomia può conservare una nuova formazione politica se, per accedere alla
rappresentanza, viene incentivata a collocarsi all’interno di coalizioni già
dominate da partiti consolidati?
Questo
interrogativo diventa particolarmente significativo quando si considera la
crescente distanza tra le istituzioni rappresentative e le mobilitazioni che
attraversano la società. Le piazze nelle quali si esprimono domande di pace,
opposizione alla guerra e al riarmo, tutela del lavoro, aumento dei salari,
contrasto alla precarietà, difesa della sanità pubblica, della scuola e dei
servizi sociali non costituiscono necessariamente un movimento unitario, né
esprimono automaticamente un progetto politico condiviso. Sarebbe sbagliato
attribuire a tutti i partecipanti le stesse posizioni o presumere che una
mobilitazione debba inevitabilmente trasformarsi in un partito. Tuttavia,
quelle esperienze manifestano conflitti, interessi e domande che possono non
trovare una rappresentanza adeguata nelle organizzazioni parlamentari
esistenti. Nella storia della democrazia italiana il rapporto tra movimenti
sociali e partiti ha spesso prodotto trasformazioni significative, anche
attraverso conflitti duri e mediazioni complesse. Oggi il venir meno di molte
strutture tradizionali di organizzazione collettiva rende più difficile quel
passaggio. Se a questa difficoltà si aggiungono barriere normative elevate, il
rischio è che la distanza tra partecipazione sociale e rappresentanza politica
si allarghi ulteriormente.
Che cosa
accade a una democrazia quando i cittadini possono manifestare nelle piazze, ma
incontrano ostacoli particolarmente gravosi nel tentativo di trasformare quelle
domande in una nuova proposta parlamentare?
Il
problema non riguarda soltanto il diritto dei promotori di nuove liste a
partecipare alle elezioni, ma anche la libertà degli elettori di scegliere tra
alternative politiche differenti. Una competizione può essere formalmente
aperta e risultare, sul piano organizzativo, fortemente condizionata dalle
risorse e dalla posizione istituzionale dei concorrenti. Da questo punto di
vista la legge elettorale contribuisce non soltanto a selezionare i
rappresentanti, ma anche a delimitare l’insieme delle alternative
effettivamente disponibili. La continuità degli indirizzi economici può dunque
dipendere non soltanto dagli accordi tra forze che si alternano al governo, ma
anche dalla difficoltà incontrata da nuovi soggetti nel proporre orientamenti
differenti.
Se
l’alternanza si svolge prevalentemente tra organizzazioni già consolidate,
quanto spazio rimane per un’alternativa che metta in discussione le priorità
economiche condivise da quelle stesse organizzazioni?
Si tratta
di un’ipotesi interpretativa che richiede una verifica empirica, non di una
conseguenza automatica della legge. Una nuova formazione può incontrare
difficoltà per mancanza di consenso, per debolezza organizzativa o per
incapacità di costruire un programma convincente, indipendentemente dagli
ostacoli normativi. Allo stesso modo, i partiti esistenti possono modificare
profondamente le proprie posizioni e accogliere nuove domande sociali. Ma
proprio per distinguere queste possibilità occorre studiare il ruolo autonomo
delle regole elettorali, confrontando i requisiti di accesso previsti dal
Mattarellum, dal Porcellum, dall’Italicum, dal Rosatellum e dalla legge del
2026, e verificando quante nuove formazioni siano riuscite a presentarsi, quali
abbiano ottenuto seggi e quali siano rimaste escluse nelle diverse fasi. La
nuova legge ha inoltre aperto un confronto sul terreno della giustizia
costituzionale. Le iniziative giudiziarie promosse contro diverse disposizioni
della legge, comprese quelle relative alle sottoscrizioni, pongono questioni che
investono l’eguaglianza del voto, il pluralismo politico, la selezione dei
candidati e la ragionevolezza degli strumenti scelti per favorire la
governabilità. È importante non ridurre questi ricorsi a una controversia
puramente tecnica. Le regole sulla presentazione delle liste, sui premi e sulla
scelta dei parlamentari incidono concretamente sull’esercizio dei diritti
politici. Ma è altrettanto importante distinguere il giudizio di
costituzionalità dalla valutazione politica complessiva della legge. I ricorsi
depositati presso i tribunali ordinari non arrivano automaticamente alla Corte
costituzionale: occorre che un giudice ritenga la questione rilevante e non
manifestamente infondata e decida di sollevarla. Anche qualora la Corte fosse
chiamata a pronunciarsi, il suo compito non sarebbe quello di individuare il
sistema elettorale politicamente preferibile, ma di verificare il rispetto dei
principi e dei limiti costituzionali. Le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del
2017 hanno già mostrato che la Corte può dichiarare illegittimi meccanismi
elettorali sproporzionati o irragionevoli senza affermare l’incostituzionalità
di qualsiasi premio di maggioranza, soglia di sbarramento o forma di lista
bloccata.
Un
eventuale accoglimento dei ricorsi contro la legge del 2026 eliminerebbe
davvero le barriere all’ingresso di nuove formazioni oppure correggerebbe
soltanto quelle giudicate incompatibili con la Costituzione?
La
seconda possibilità non può essere trascurata. La Corte potrebbe intervenire su
una specifica disparità di trattamento o su un determinato requisito senza
cancellare l’insieme delle soglie e degli incentivi che strutturano la
competizione. Anche una legge pienamente conforme ai parametri costituzionali
potrebbe continuare a essere oggetto di una critica politica fondata sulla sua
insufficiente apertura al pluralismo.
È
sufficiente che una legge elettorale sia costituzionalmente legittima perché
possa essere considerata democraticamente adeguata alle trasformazioni della
società?
Questo interrogativo
consente di evitare due errori opposti: svalutare la tutela giurisdizionale dei
diritti elettorali e affidare alla giustizia costituzionale il compito di
risolvere un problema che investe la responsabilità del legislatore e delle
forze politiche. Il ricorso alla Corte è uno strumento di garanzia, non il
sostituto di un progetto di riforma democratica. Una critica politica alla
legge elettorale deve quindi interrogarsi anche sulle alternative possibili:
quali requisiti di presentazione delle liste siano proporzionati, quali
differenze di trattamento siano giustificabili, quale rapporto debba esistere
tra rappresentatività e stabilità, come garantire agli elettori una scelta
effettiva dei candidati e come evitare che la ricerca di maggioranze autosufficienti
si traduca in una protezione degli assetti politici esistenti.
La
battaglia contro le eventuali illegittimità costituzionali della legge può
esaurire la battaglia politica per una rappresentanza più aperta?
La
risposta richiede di riconoscere la differenza tra i due terreni: il primo
riguarda il rispetto dei limiti costituzionali, il secondo riguarda la
concezione della democrazia che si intende perseguire. Questo problema si
collega direttamente alle trasformazioni della politica economica. Negli ultimi
decenni, le scelte relative alla distribuzione del reddito, al lavoro, alla
spesa sociale, alla fiscalità, alla politica industriale e ai servizi pubblici
si sono sviluppate entro un quadro nel quale le esigenze della finanza pubblica
e della competitività hanno assunto un peso determinante. Le scelte recenti
sulla difesa, sulla sicurezza e sugli impegni internazionali introducono
ulteriori tensioni nella definizione delle priorità pubbliche. Non esiste
necessariamente una corrispondenza automatica tra ogni aumento della spesa
militare e una riduzione equivalente della spesa sociale, perché le decisioni
di bilancio dipendono da numerose variabili. Rimane però il problema politico
della scelta tra impieghi alternativi delle risorse, del loro finanziamento e
della distribuzione dei costi.
Chi
decide quali bisogni collettivi debbano avere priorità e attraverso quali
strumenti gli elettori possono realmente modificare quelle decisioni?
È qui che
il rapporto tra ciclo economico e ciclo elettorale assume il suo significato
più profondo. Le elezioni scandiscono i tempi della competizione politica, ma
le trasformazioni economiche si sviluppano su periodi più lunghi e sono
influenzate da vincoli, istituzioni e interessi che non cambiano
automaticamente con le maggioranze parlamentari. Un governo può essere
sostituito senza che vengano modificate le principali coordinate della politica
economica; una maggioranza può mutare orientamento anche senza cambiare
composizione; una crisi può imporre decisioni che attraversano gli
schieramenti. La questione non è dunque costruire una contrapposizione
semplicistica tra volontà popolare e vincoli economici, ma comprendere quali
scelte siano effettivamente disponibili, quali siano presentate come
inevitabili e come i cittadini possano incidere sulla definizione delle
priorità. La stessa possibilità di un Parlamento privo di una maggioranza
politicamente omogenea merita di essere considerata senza schematismi. In un
sistema parlamentare, accordi successivi alle elezioni e maggioranze formate
attraverso negoziati tra forze differenti non sono di per sé anomalie
costituzionali. Possono rappresentare strumenti legittimi di mediazione, ma
possono anche produrre una distanza tra le alternative presentate agli elettori
e le scelte successivamente compiute.
Quando le
maggioranze si formano dopo il voto attorno a programmi diversi da quelli sui
quali i partiti hanno chiesto il consenso, quale rapporto si stabilisce tra
rappresentanza, responsabilità politica e governabilità?
L’interrogativo
assume un rilievo particolare quando la convergenza tra forze politiche
differenti riguarda proprio la continuità degli indirizzi economici e
strategici. Non sarebbe corretto presumere che ogni accordo parlamentare
persegua questo risultato, ma sarebbe altrettanto riduttivo escludere che la
continuità delle politiche possa costituire uno degli elementi attorno ai quali
si organizzano convergenze trasversali. In questo senso, il problema della
governabilità non può essere separato da quello della rappresentanza degli
interessi sociali. Una democrazia non vive soltanto della possibilità di
individuare una maggioranza capace di decidere, ma anche della capacità di
rendere visibili e politicamente contendibili le alternative sulle quali quelle
decisioni si fondano. Se il sistema elettorale incentiva la concentrazione
dell’offerta politica in coalizioni costruite prevalentemente dall’alto e rende
più difficile l’accesso di nuove formazioni, può contribuire a ridurre la
permeabilità delle istituzioni alle trasformazioni della società. Se
contemporaneamente i partiti perdono radicamento sociale e la partecipazione
elettorale diminuisce, la distanza tra governabilità e rappresentanza rischia
di diventare una caratteristica strutturale del sistema.
Può
essere considerata pienamente riuscita una riforma che rende più semplice la
formazione di una maggioranza, ma non rafforza la capacità dei cittadini di
riconoscersi nelle alternative politiche disponibili?
La
risposta non può essere affidata soltanto a un giudizio astratto sulle formule
elettorali. Occorre verificare la durata dei governi, la stabilità delle
maggioranze, l’effettiva capacità di attuazione dei programmi, il livello della
partecipazione, la rappresentanza territoriale e sociale, le possibilità di ingresso
di nuovi soggetti e il grado di differenziazione delle politiche economiche
adottate. Occorre inoltre distinguere la continuità derivante da scelte
politiche condivise da quella imposta da vincoli esterni o prodotta da una
limitazione delle alternative disponibili. Soltanto attraverso questo confronto
è possibile valutare se le trasformazioni elettorali abbiano migliorato il
funzionamento della democrazia o abbiano soprattutto modificato le modalità
attraverso le quali si organizza e si riproduce il potere politico. La
riflessione avviata negli anni Ottanta sulla grande riforma ritorna così, a
distanza di oltre quarant’anni, sotto una luce diversa. Allora il problema
principale veniva individuato nella difficoltà degli esecutivi di assumere
decisioni stabili; oggi occorre domandarsi anche quali interessi quelle
decisioni rappresentino, quali conflitti riescano a tradurre in scelte
pubbliche e quali domande rimangano escluse. La stabilità è un mezzo, non un
fine autosufficiente. Può essere una condizione importante per realizzare
un programma, ma non garantisce da sola né la qualità del programma né la sua
corrispondenza ai bisogni della società. La governabilità democratica non
dovrebbe essere misurata soltanto attraverso la capacità di un esecutivo di durare,
ma anche attraverso la possibilità per i cittadini di orientare le decisioni,
controllarne gli effetti e costruire alternative. In definitiva, il rapporto
tra ciclo economico e ciclo elettorale ci conduce a una domanda che attraversa
l’intera vicenda delle riforme italiane: se l’elettore può cambiare la
maggioranza ma incontra difficoltà crescenti nel cambiare gli indirizzi
fondamentali delle politiche economiche, quanto rimane effettiva la sua
possibilità di scegliere? E ancora: se il malessere sociale si manifesta
nelle piazze, ma trova ostacoli nel trasformarsi in rappresentanza
parlamentare, il problema principale è l’instabilità dei governi o la crescente
difficoltà del sistema politico di rappresentare la società? Non si tratta
di contrapporre la piazza al Parlamento, né di attribuire automaticamente alle
nuove formazioni una superiore legittimità democratica. Si tratta di
riaffermare che una democrazia vitale deve mantenere aperta la possibilità che
nuove domande, nuovi conflitti e nuove proposte entrino nella competizione
politica e possano incidere sulle scelte di governo. La questione decisiva non
è soltanto chi governa, per quanto tempo e con quale maggioranza, ma quali
interessi vengono rappresentati, quali alternative possono concorrere liberamente
e in quale misura il voto consente davvero di modificare la direzione economica
e sociale del Paese.
La domanda conclusiva che può tenere insieme tutto il dibattito è: «Abbiamo riformato le leggi elettorali per rendere governabile la democrazia, o abbiamo progressivamente ristretto le condizioni attraverso le quali la società può cambiare chi governa e ciò che viene governato?»