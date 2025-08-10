Hiroshima-Nagasaki

Hiroshima 6 agosto
1945 e Nagasaki 9 agosto 1945 sono le due città giapponesi annichilite
dall’esperienza atomica dopo i bombardamenti incendiari di Dresda e di Tokio.
Ancora oggi sulle motivazioni reali del bombardamento atomico a guerra ormai terminata vigono più dubbi che certezze.
L’impunità dei vincitori ha limitato la ricerca storica. Non ci furono
processi, ma solo una veloce rimozione delle ceneri dei morti sollevate dal
fungo atomico. Il nostro tempo è il parto doloroso di quella pace ottenuta con
l’impunità. Si possono, comunque, ipotizzare un serie di motivazioni per il
bombardamento. La tesi che furono sganciate le bombe per costringere i
giapponesi alla resa risulta la più debole, se così fosse stato non sarebbero
passati solo tre giorni dal primo al secondo evento atomico. Il Giappone dopo
il bombardamento su Hiroshima era incredulo e non ancora capace di comprendere quanto
era accaduto e, specialmente, si possono immaginare le difficoltà per
organizzare i soccorsi. Tre giorni non sono un tempo sufficiente per avviare
trattative di pace. La seconda bomba resta così ingiustificata. La conferenza
di Potsdam terminò il 2 agosto 1945 e la guerra fredda era già in atto, in
quanto i vincitori stabilirono le aree di influenza. Certamente il
bombardamento atomico del 6 agosto è già politica di contenimento dell’Unione
Sovietica. Non doveva osare superare i confini stabiliti a Potsdam. Il Giappone sperimentò la morte
atomica per contenere il “pericolo rosso”. Questo è molto più probabile.
Hiroshima e Nagasaki furono le candidate tra una serie di città; entrambe non
erano rilevanti da un punto di vista militare e industriale. Nagasaki era città
a maggioranza cattolica e con rilevante resistenza socialista; Hiroshima era
anch’essa città con forte presenza cattolica. Il cattolicesimo non fu esente da
ambiguità e complicità con il fascismo in particolare. Si può ipotizzare che le
due città siano state scelte anche per la presenza dei cattolici, in questo
caso il messaggio era diretto al Vaticano. Vi è la strana coincidenza del
bombardamento atomico su due città nelle
quali il cattolicesimo era molto presente e attivo.
Dopo ottant’anni
possiamo solo fare ipotesi, poiché non vi furono processi per i vincitori, e
dunque le vittime non hanno ricevuto neanche la giustizia morale che consiste
nella verità che libera dal pericolo del ripetersi di eventi incommensurabili nei
quali le vite di innocenti evaporano nel nulla senza un grido e senza un urlo.
Il niente della potenza atomica e di quegli eventi è ancora tra di noi, in
quanto non vi è stata giustizia e, come riportano le cronache, i sopravvissuti
alla strage atomica furono tacitati e trattati con sufficienza nel dopoguerra.
Essi ricordavano il crimine atomico e la sconfitta del Giappone. Gli Hibakusha
(被爆),la parola è costituita da tre ideogrammi: hi
(ricevere/subire), baku (esplosione) e sha (persona), hanno vissuto senza
sapere il “perché” delle loro piaghe e dei ricordi atroci che li hanno,
sicuramente, perseguitati nell’arco della loro esistenza. Il “perché” avrebbe
ridato dignità alle vittime e ai sopravvissuti, ma la guerra fredda con i suoi
calcoli disumani non lo ha permesso. Un mondo senza misericordia non è mai
giusto. Molti di loro hanno testimoniato il terrore atomico impegnandosi
personalmente per la cultura della pace. Immaginiamo il loro impegno e la
saldezza della loro tempra etica nel sublimare il dolore in impegno di pace.
Il Giappone
contemporaneo ha avviato la sua rimilitarizzazione col consenso dell’alleato
statunitense data la sua posizione strategica in direzione della Cina e della
Corea del Nord. Il Giappone nel 2025 ha acquistato missili da crociera stealth e 16 AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface
Standoff Missiles-Extended Range). L’impunità e i processi che non ci sono
stati sono voragini della storia e nella storia, dal cui non senso possono
risorgere gli spettri del passato. Ancora una volta vittime e sopravvissuti sono
morti e hanno sofferto invano, almeno così pare. Le parole della poetessa
giapponese Kurihara Sadako, anche lei hibakusha, ci rammentano il
pericolo in cui siamo. Le macerie della dimenticanza possono trasformarsi nella
dimensione del dolore e del niente nei quali
bruceranno tutte le parole:
Macerie
Non c’è più nulla,
non c’è più nulla.
Anziani e bambini bruciati vivi,
Hiroshima – spazzata via
come una cavità oculare senza più bulbo.
Ossa bianche sparse sulle macerie rossastre,
dall’alto, il sole batte a picco
sulla città delle rovine, ove regna il silenzio.
Guarda: anche sulle mie spalle e sulle mie maniche
brulicano sciami compatti di mosche nere!
[…]
Dal giorno in cui il vento dell’esplosione ci colpì
così forte da spazzare via la Terra,
non è rimasto nulla di questa città.
Il mondo è furioso tanto da esplodere,
ma gli uomini di questa città restano in silenzio,
come le macerie, in quel momento.
C’è il pericolo che solo il fungo atomico rischiari “la notte del mondo” in cui siamo caduti. Lo studio della storia rimane uno dei mezzi paideutici più efficaci per formare ai valori della resistenza e, dunque, alla pace da costruire con l’impegno quotidiano di tutti. Ricordare è il primo dovere morale senza il quale non vi è futuro né progettualità. Il deserto avanza nella forma della dimenticanza pianificata.
