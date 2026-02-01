I cretini che giocano alla rivoluzione

Ci sono ancora (troppi) deficienti che credono che fare la rivoluzione significhi provocare sistematicamente degli incidenti in coda alle manifestazioni o, peggio ancora, malmenare un agente di polizia (che, tra parentesi, può piacerci o non piacerci ma è soltanto un lavoratore salariato che sta facendo il proprio lavoro) magari anche davanti alle telecamere, come accaduto ieri a Torino. Se non fosse per i danni (politici) che fanno, mi sentirei di dire che siamo di fronte ad un fenomeno folkloristico che si perpetra da quando fin da giovanissimo ho iniziato ad occuparmi di politica e si tramanda di generazione in generazione. Ieri avrei scommesso che ci sarebbero stati dei disordini al termine di quella manifestazione e che naturalmente i media cosiddetti “mainstream” ci avrebbero sguazzato.

Ora, la domanda che pongo è molto semplice: i comportamenti di questi imbecilli a chi giovano? Ai lavoratori? Ai ceti popolari? A chi critica l’ordine sociale e politico dominante? A chi vorrebbe trasformarlo?

La risposta è molto semplice. No. Questi comportamenti fanno il gioco del governo (e in generale di quello che per semplificare chiamiamo “sistema dominante”) per il quale queste ”pratiche” sono una vera e propria manna del cielo. Grazie a questi imbecilli lo stesso governo avrà buon gioco nel difendere le misure repressive già approvate e per vararne delle altre, ancora più liberticide. Naturalmente il tutto accompagnato dalla solita grancassa mediatica chiamata a svolgere il proprio compitino. Bel caxxo di capolavoro, mi viene da dire! Chapeau!

Ho pudore, devo dire, a citare uno dei più famosi testi di Lenin, perché questi soggetti non lo meritano, però mi tocca farlo. Il testo è il celebre “Estremismo, malattia infantile del comunismo”, anche se c’è da dire che i “punkettari” anarcoidi protagonisti degli incidenti di ieri a Torino col comunismo c’azzeccano ben poco, ma credo che ci capiamo.

Ora, siccome non sono un’anima bella né uno che ama la retorica, so perfettamente che il tema della forza e anche dell’uso della violenza ha a che vedere con la politica come i pesci hanno a che vedere con il mare. Ma proprio per questo la forza e talvolta la violenza devono essere esercitate “cum grano salis”, cioè con grande intelligenza politica, soltanto quando le condizioni oggettive lo impongono e soprattutto quando l’uso della forza è comprensibile ad una grande maggioranza di persone.

Faccio un esempio. Nel luglio del 1960, quindi in un’altra epoca storica e relativamente a pochi anni dal crollo definitivo del fascismo, la Democrazia Cristiana formò un governo monocolore (il famoso governo Tambroni) con l’appoggio dichiarato del MSI, il partito neofascista. Di fatto fu un tentativo di imprimere un svolta ultrareazionaria alla politica e alla società italiana. Contro quella svolta scesero in piazza centinaia di migliaia di lavoratori e ci furono scontri molti violenti in molte città italiane che provocarono anche numerose vittime tra i manifestanti, e in questo caso è doveroso ricordare l’eccidio di Reggio Emilia, dove cinque giovani militanti del PCI furono uccisi dalla polizia. Ma anche a Roma e soprattutto a Genova ci furono degli scontri furiosi con le forze dell’ordine. A Genova la classe operaia genovese, con i portuali in testa, fu protagonista di una fiera battaglia antifascista. Quella grande mobilitazione di piazza aveva alle spalle il favore di una larga maggioranza di popolo, non solo quello comunista e socialista ma anche di settori sociali che facevano riferimento ai partiti dell’area laica e del cattolicesimo sociale e democratico, e portò alla caduta del governo Tambroni.

Non credo ci sia da aggiungere nient’altro.

