I delitti anomici nascono proprio sull’oltrepassamento del patriarcato

Sulle vite di Gino ed Elena Cecchettin si sono abbattuti una tragedia e un dolore di proposizioni immani. Di fronte a tanto, chiunque può perdere il senno. È un dolore che non può essere immaginato, ma solo vissuto, se si ha la sfortuna di imbattersi in esso.

Altro conto è l’operazione ideologica di cui sono diventati strumenti (se più o meno consapevoli non so e neanche voglio ipotizzarlo). Altro conto sono le interpretazioni e le griglie di lettura della realtà che, in quanto tali, possono essere condivise o criticate. E possono a maggior ragione essere criticate quando finiscono per diventare esemplari delle posizioni pubbliche alla luce delle quali vengono di fatto impostate tutte, senza eccezione, le proposte, le iniziative e gli interventi di “formazione” e di “sensibilizzazione” sulla cosiddetta “violenza di genere” intesa sempre e solo come violenza del sesso maschile su quello femminile.

Tra queste posizioni, unilaterali e sbilanciate, e il dolore subito non esiste alcun automatismo. La criminalizzazione dell’intero genere maschile non è di certo la soluzione e non è di alcun aiuto rispetto allo scopo dichiarato di promuovere relazioni sane tra i sessi. Direi che è vero esattamente il contrario, soprattutto quando si affronta un tema così delicato con i più giovani, ai quali, di fronte alla complessità del mondo, non bisognerebbe dare ricette schematiche e deduttive, ma provare ad aprire domande.

All’interno di questa cornice, invece, si compie l’operazione di far di fatto decadere il principio giuridico di responsabilità individuale, che si pretende di estendere all’intero genere maschile. Si compie un’enormità grossolana che però ha il vento in poppa dell’ideologia dominante. Naturalmente ci si guarda bene dal compiere lo stesso indebito passaggio dal particolare al generale, dai pochissimi alla totalità, quando a commettere crimini sono donne. La greve generalizzazione che rende tutti colpevoli vale solo al maschile e poggia sul cardine meta-narrativo che la società sia patriarcale nell’essenza. Ma questo presupposto – del resto mai analizzato e blindato nel discorso pubblico – è tanto falso quanto quello, strettamente collegato, che attribuisce costitutivamente la violenza solo al maschile.

Non intendo vedere il film su Giulia Cecchettin, intanto perché erronea e fuorviante è la narrazione che lo sostiene – e della quale è un veicolo di ulteriore penetrazione – quella della criminalizzazione dell’intero genere maschile e del dogma secondo il quale la società sarebbe patriarcale. E poi perché non accetto e non avallo che le vittime di un crimine diventino strumenti ideologici.

La società odierna, occidentale in particolare, ha progressivamente smesso di essere patriarcale a partire dalla rivoluzione industriale. La parità, tuttavia, non è stata affatto raggiunta all’insegna del rispetto della dignità umana, bensì imposta dal Capitalismo che ha infine equiparato uomini e donne in quanto soggetti di consumo. Non innalzando la dignità delle donne ma degradando la dignità di tutti. In ultima analisi, il Capitalismo neoliberale ha superato il sistema patriarcale ma ha anche spazzato via le tutele sociali e i legami comunitari in nome dell’individualismo, della competizione e del merito al centro del catechismo neoliberista, esaltati e portati all’estremo dal nuovo ordine digitale.

L’ideologia del mercato è entrata in profondità mercificando ogni aspetto dell’umano. È entrata dentro le relazioni. I subalterni l’hanno interiorizzata, lasciandosi convincere che ciascuno potesse e dovesse diventare Impresa di sé stesso; che il mercato fosse il luogo in cui si realizza la libertà di ciascuno. Da ultimo, il capitalismo digitale e nomade ha instaurato un individualismo orizzontale ed estetico radicale. Questo tipo di capitalismo ha ridotto l’umano a merce sotto le false insegne della libertà e della pretesa sua illimitata estensione. Il capitalismo digitale è di nuovo tipo perché sollecita l’attività desiderante degli individui senza soluzione di continuità, rimuovendo sia l’ostacolo che l’Altro. L’ostacolo, e cioè le condizioni ambientali sempre particolari e circoscritte entro le quali si può operare, diventa un insopportabile limite. Una macchia che turba la perfezione levigata e instagrammabile. Nel “nuovo ordine digitale”, insieme all’ostacolo sparisce anche l’Altro, e con entrambi ogni necessaria complessa dinamica di mediazione alla base della realtà relazionale. Si rimuove la negazione, il conflitto, la contraddizione. Questi processi, che corrono lungo gli ultimi quattro decenni e si iperbolizzano con il nuovo ordine digitale, non soltanto non hanno nulla a che vedere con il patriarcato, ma sono nati storicamente a cominciare dal suo oltrepassamento, lo presuppongono.

È l’individuo, distrutto ogni tessuto comunitario, ad essere definitivamente atomizzato dalle feroci logiche estrattive del capitalismo digitale: l’individuo, uomo o donna che sia non fa in questo senso alcuna differenza. Una volta che l’Altro sia stato rimosso – perché ognuno incontra in realtà la propria immagine – instaurando l’inferno dell’Identico, per usare le parole di B. C. Han, ogni rifiuto diventa più difficile da gestire e può diventare intollerabile perché costituisce un’obiezione all’illimitata attività desiderante trasformata in diritto. Questo vale indistintamente per ambo i sessi e per la violenza agita tanto dagli uomini sulle donne che dalle donne sugli uomini (e tra uomo e uomo e tra donna e donna). Quelli erroneamente ascritti a un inesistente patriarcato sono delitti anomici.

Il patriarcato-prezzemolo e le fiaccolate antimaschili non soltanto non risolvono alcunché, ma spostano, travisano e traslano il problema. Sono i cardini di una guerra orizzontale che, in quanto tale, arde per la gioia delle élite.

Fonte foto: Famiglia Cristiana (da Facebook)