Dio è morto da un pezzo, sostituito prima dal Denaro e poi dalla Tecnica, di cui l’Intelligenza Artificiale è l’ultima protesi. Il Denaro (e quindi il Capitale) e la Tecnica sono i nostri padroni. Il combinato disposto del Denaro e della Tecnica, cioè il dominio tecno-capitalista, produce la Guerra. Che è alle porte. Non è una “cosa” lontana e, Dio non voglia (ma Dio è morto…), potrebbe arrivare presto a bussare anche a casa nostra.

Sarebbe dunque il caso di smettere di baloccarci con le tante fesserie con cui normalmente ci fanno baloccare e con le quali scegliamo di baloccarci (per paura, per conformismo, per cercare di rimuovere la realtà concreta) e cercare di fermare questo pericolosissimo treno in corsa. Le rivoluzioni sono proprio questo: fermare il treno che corre all’impazzata verso il baratro.

Ci vuole il balzo della tigre, come diceva Walter Benjamin, forse una delle menti più lucide del secolo scorso. Ma se ci riducono a pecore e accettiamo di farci ridurre a pecore, come potremo mai fare il balzo della tigre?

E allora, come diceva Gramsci, dobbiamo studiare, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, dobbiamo agitarci perché abbiamo bisogno del nostro entusiasmo, e dobbiamo organizzarci perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza. E, più modestamente, aggiungo io, abbiamo bisogno del nostro coraggio, perché (anche) senza di questo non si va da nessuna parte.

Fonte foto: https://www.taichimilanoemonza.it/e-lora-della-tigre-bianca-un-cammino-tra-sogno-e-realta-covid19/ (da Google)