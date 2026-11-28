Il suicidio di De Gennaro è diventato l’argomento dominante sulle reti nazionali e locali, l’alternativa ai presunti scoop su Garlasco e un buon piatto offerto alla morbosa voracità mediatica. La politica è incapace di mediare tra società ed istituzioni, l’avvento del maggioritario, il populismo giudiziario e il pan penalismo andrebbero utilizzati come categorie interpretative di quanto avvenuto negli ultimi decenni di storia italiana.

La crisi della rappresentanza, il Parlamento ormai trasformato in una scatola vuota dove si vota a colpi di maggioranza senza quasi mai approfondire gli argomenti (eccezion fatta per i centri studi di Camera e Senato e i lavori di UPB), il trionfo della governance, della governabilità e del maggioritario hanno attraversato decenni nei quali ritroviamo protagonista lo stesso De Gennaro, la cui carriera è degna della massima attenzione: da poliziotto antimafia a capo della Polizia e dei Servizi fino a manager della più importante impresa di armi.

Una carriera moderna che ricorda quanto negli Usa avviene da tempo ossia la porta scorrevole tra incarichi politici e a manageriali. Non è una questione tecnica o di governabilità, come potremmo dire anche del passaggio dal proporzionale al maggioritario, di riconoscimento al valore umano e professionale. Se la governabilità diventa una sorta di nuova morale pubblica, il passaggio dai vertici della Polizia a importanti incarichi manageriali, lo sviluppo di carriere pubbliche e private avviene dentro un contesto di potere che domina il nostro paese da lustri. E nessuno venga a parlarci retoricamente di merito, l’ideologia della performance è servita solo a ridurre il potere di acquisto dei salariati mettendoli in competizione.

Come il maggioritario prometteva il superamento della crisi della rappresentanza, la figura dei super poliziotti nel tempo è servita per imprimere alla società una svolta securitaria, far sentire il cittadino minacciato non dalla miseria o dalla perdita dei posti di lavoro, non dalla erosione del potere di acquisto e dal rullar dei tamburi di guerra. Il cittadino si indigna davanti al disordine, alla microcriminalità, vuole ordine e sicurezza pensando che il deterioramento delle sue condizioni di vita abbia bisogno di quell’antidoto.

Se il consenso non è più prodotto di mediazione sociale, il maggioritario diventa un dispositivo punitivo, i pacchetti sicurezza la risposta ordinaria per deviare l’attenzione pubblica sulla necessità di imporre la restrizione delle agibilità collettive come soluzione obbligata dal disordine che minaccia le nostre esistenze. E il conflitto diventa un problema di ordine pubblico, motivo per scatenare repressione sociale.

Con la morte di De Gennaro non avremo forse risposte sul G8 di Genova e sulla mattanza messicana, sarà più difficile capire gli eventi dei primi anni novanta ma anche indagare sul ruolo dello Stato e dei servizi nel passaggio da Prima a Seconda Repubblica, sempre che non si voglia prendere per buone verità precostituite. E le verità precostituite non sono mai di aiuto come del resto le ore di inutile dibattito televisivo sul sentito dire.

Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Giovanni_De_Gennaro.jpg (da Google)