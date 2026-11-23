Questo cartellino è più eloquente di un saggio di ottocento pagine sulla funzione del bipolarismo identitario nella postdemocrazia.

Tu guarda la spudoratezza di codesto coniglio mannaro: l’altro giorno ha lanciato l’esca identitaria, i pesci hanno immancabilmente abboccato, e allora ha preparato il retino e la padella per friggere.

Ecco spiegata la gazzarra parlamentare dell’altro giorno: lo stercorario dirimpettaio ha galvanizzato i suoi al grido di “quei vigliacchi dei partigiani hanno ammazzato Gentile!”, il coniglio mannaro ha risposto “zitti, fascisti!”

Entrambi, nel fine settimana, sono andati a genuflettersi a Ursula e a Zelensky.

Agitare simulacri, produrre stimoli skinneriani, lucrare sulle risposte identitarie, riporre il gregge. Il mestiere di codesti figuri ributtanti è tutto qui. Due terzi degli italiani hanno capito il gioco e si ritirano schifati? Che gliene frega a costoro, l’importante è tenere agganciata la claque, il parlamento lo hanno chiuso con la legge elettorale, i media sono presidiati, gli industriali li ingrassano, in basso non si muove foglia.

Quanto a noi, per ora ci permettono di continuare a maledirli in questo sfogatoio, “perché nell’Occidente della libertà di parola e di opinione si lasciano parlare anche i putiniani”.

Appena le cose diventeranno serie, si stuferanno e ci cancelleranno. È già successo nel passato recente, in Inghilterra hanno già ricominciato.

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