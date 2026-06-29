Il sintomo Vannacci. Sette tesi sulla crisi della politica

Prima
tesi
Il cosiddetto fenomeno Vannacci rappresenta uno
degli effetti della crisi antropologica che attraversa l’Italia e l’Occidente
nel suo insieme. La sua forza risiede nella capacità di dare forma politica a
un disagio già largamente diffuso, di offrire un nome e una direzione a
qualcosa che esisteva prima di lui e che continuerà a esistere dopo. Sarebbe
dunque un errore interpretarlo semplicemente come un episodio mediatico o come una
deviazione temporanea del consenso: esso appartiene a un processo storico più
ampio, nel quale le tradizionali forme della rappresentanza moderna hanno
progressivamente perduto la capacità di organizzare l’esperienza collettiva. I
partiti, le ideologie, le grandi narrazioni politiche del Novecento avevano
svolto una funzione precisa nella produzione del senso. Esse fornivano agli
individui un orizzonte entro cui collocare la propria esistenza sociale. Queste
strutture si sono svuotate — hanno smarrito la capacità
di abitare l’esperienza reale delle persone — e il campo è rimasto vuoto.
È stato occupato da altro: forme di identificazione più immediate, più
viscerali, più capaci di parlare direttamente al corpo e alla paura.
Comprendere Vannacci significa dunque comprendere l’ordine che lo ha reso
possibile, e farlo senza la consolazione di poterlo liquidare come fenomeno
eccezionale o transitorio.
Seconda
tesi
La globalizzazione economica, il paradigma
neoliberale e la rivoluzione tecnico-digitale hanno determinato quella che io
definisco e-city: uno spazio
iperconnesso, abitato da soggetti mobili e sradicati, in cui il ritmo
accelerato del presente ha liquidato memoria e attesa come categorie dell’esperienza
umana. La e-city non è semplicemente
la città elettronica contemporanea nel senso urbanistico del termine: è una
forma di vita e un regime temporale. È un’organizzazione dell’esperienza che seleziona
secondo criteri di adattabilità, velocità e produttività. Chi è in grado di sincronizzarsi
con questo ritmo — di aggiornare continuamente le proprie competenze, di
abitare la mobilità e la precarietà, di costruire la propria identità come
progetto individuale perpetuamente rinegoziabile — trova nella e-city un ambiente riconoscibile.
Accanto alla città elettronica — e come
sua conseguenza sistemica necessaria, non come suo fallimento contingente — si
estende la no-city: il rovescio
oscuro della connessione globale, lo spazio dell’esclusione, del degrado e
della paura in cui si raccolgono tutti coloro che il sistema non riesce o non
vuole assorbire. La no-city non è l’esterno
della e-city: ne è il prodotto
diretto, la condizione di possibilità nascosta, il negativo senza il quale la
positività dell’inclusione non potrebbe definirsi. Ogni accelerazione della e-city produce una corrispondente
espansione della no-city: ogni nuovo
standard di produttività genera una nuova soglia di esclusione, ogni nuova
forma di connessione produce un nuovo scarto.
La frammentazione che ne risulta non riguarda
soltanto il sistema politico: investe la struttura stessa dell’esperienza,
dissolve la continuità delle tradizioni e erode la possibilità di riconoscersi in
un orizzonte comune. La memoria storica viene attivamente espulsa da un regime
temporale che ha nel presente assoluto il proprio imperativo. L’attesa progettuale
— quella dimensione in cui l’individuo si proietta
verso un futuro condiviso, in cui la politica trova il suo senso più proprio — diventa
una forma di vita troppo costosa per il sistema. In questo vuoto, allora,
proliferano identità sempre più frammentate e conflittuali, che sostituiscono
la comunità con appartenenze difensive e antagonistiche, e che trovano nella
designazione del nemico l’unico collante disponibile.
Terza
tesi
Vannacci deve essere interpretato come il prodotto
di questa trasformazione, non come la sua origine. Egli intercetta la figura del
non allineato: l’individuo inadatto al ritmo della e-city, che porta nel corpo stesso il segno del disallineamento. Il
disallineato non è semplicemente il povero o il marginale nel senso
classico della tradizione sociologica: è qualcosa di più radicale e di più
diffuso. È chi sperimenta nella propria vita quotidiana — nel
lavoro, nel territorio, nelle relazioni, nel senso del tempo — un’incapacità
di sincronizzarsi con il linguaggio della e-city
progressista, e sente quest’incapacità come fallimento personale. Il sistema, d’altronde,
è costruito precisamente per produrre questa traduzione: trasforma l’esclusione
collettiva in colpa individuale, converte la questione politica in questione
psicologica, offre terapia dove servirebbe conflitto democratico.
Il disagio del disallineato è corporeo,
ritmico, esistenziale. È il corpo che non riesce a stare ai tempi della
produzione, che si ammala di precarietà, che porta nel sonno disturbato e nella
stanchezza cronica il peso dello sradicamento. È la sensazione —
difficilmente articolabile in termini politici, ma immediatamente riconoscibile
nell’esperienza vissuta — di essere fuori tempo, fuori luogo, fuori misura
rispetto a un mondo che continua ad accelerare in maniera spersonalizzante. Quanto
più l’individuo viene trasformato in soggetto isolato, mobile e privo di
riferimenti stabili, tanto più cresce il bisogno di ricostruire forme di
identità percepite come solide, di trovare un terreno su cui posare i piedi, un
confine che dica: qui finisco io, qui cominci tu, qui comincia qualcosa che
posso chiamare mio.
Il successo della proposta vannacciana rivela così
una contraddizione interna al modello contemporaneo: l’universalizzazione dei
mercati e delle reti produce simultaneamente una domanda crescente di appartenenza
e di riconoscimento che il mercato neoliberista non è in grado di soddisfare.
Vannacci offre una risposta a una questione reale — è questo il
motivo per cui liquidarlo come ignoranza o come regressione è politicamente
inutile oltre che intellettualmente disonesto. La risposta vannacciana al
problema, tuttavia, è sbagliata nella sua struttura profonda: promette comunità
soltanto dove c’è identità, offre radicamento ma lo trasforma in un confine
blindato. La comunità che costruisce è quella di chi si riconosce contro un nemico
comune, non una comunità che condivide una condizione e una prospettiva. In
altre parole, è una comunità del risentimento, che trasforma la rabbia
dell’esclusione in orgoglio di appartenenza ma che non dispone degli strumenti
per modificare l’ordine che produce l’esclusione stessa.
Quarta
tesi
In questo
meccanismo il progressismo culturale contemporaneo svolge una funzione che non
può essere elusa. Non si tratta di liquidarlo come ideologia delle oligarchie —semplificazione
che appartiene al repertorio della destra — ma di riconoscere che esso costituisce, nella sua
forma dominante, il linguaggio egemone della e-city: il codice attraverso cui la mobilità, la fluidità
identitaria e l’apertura cosmopolita vengono presentate non come condizioni
storicamente prodotte e politicamente discutibili, ma come valori universali,
come il lato giusto della storia, come la forma normale dell’umano adeguato al
proprio tempo. Chi non si riconosce in questo codice — chi è radicato in un territorio depresso, chi ha
un’identità lavorativa rigida, chi vive in modo non fluido il proprio corpo, la
propria appartenenza, il proprio senso del tempo — non viene semplicemente escluso dalla e-city sul piano economico: viene anche giudicato sul piano
culturale. Viene letto come arretrato, come resistente al progresso e come
portatore di una sensibilità inadeguata.
Tutto ciò, non so
quanto consciamente, costituisce una forma di violenza simbolica che il
progressismo (di destra o di sinistra che sia) tende sistematicamente a non
riconoscere in sé stesso. In modo particolare, non lo riconosce la sinistra — dato che
quest’ultima soprattutto si pensa come critica del potere anziché come sua
espressione. La forma di dominio della e-city,
infatti, non si esercita soltanto attraverso l’esclusione economica ma anche mediante
la definizione di ciò che è dicibile, desiderabile, normale. E il progressismo
culturale dominante — quello delle istituzioni, dei media, delle università,
delle grandi organizzazioni internazionali — partecipa attivamente a questa
definizione, spesso senza rendersene conto, poiché la identifica con l’emancipazione.
Il risentimento che ne nasce non è irrazionale: è la risposta prevedibile di
chi si sente dire che il suo disagio è colpa sua, e che la sua incapacità di
adattarsi è un problema di mentalità.
Questo non
significa che le battaglie per il riconoscimento delle identità minoritarie
siano prive di legittimità o di urgenza: significa che esse non possono costituire
il centro di una politica che voglia davvero rispondere allo sradicamento
prodotto dal tecnocapitalismo. Una sinistra che abbia rinunciato alla critica
strutturale dell’economia in favore della gestione culturale delle identità non
ha risolto la contraddizione tra universalismo dei mercati e domanda di
radicamento: l’ha semplicemente ignorata, lasciando il campo libero a chi
promette appartenenza senza toccare i rapporti di produzione. Evidentemente Futuro nazionale non è la causa di
questo vuoto. Ne è, anche in questo senso, il sintomo.
Quinta
tesi
C’è però una dimensione che la sola analisi
strutturale non riesce a illuminare completamente. Il disagio dello
sradicamento produce anche — e forse prima — domanda
di chiusura. L’identità rigida, il confine netto, il nemico riconoscibile sono
oggetti di desiderio reale, investimenti affettivi profondi, fonti di un
godimento che sarebbe ingenuo o disonesto non riconoscere.
Il modello neoliberale non si limita a escludere:
forma anche i desideri di chi esclude ed è escluso. Produce soggettività che
interiorizzano la competizione come orizzonte naturale dell’esistenza, che
percepiscono la solidarietà come debolezza e la vulnerabilità come vergogna. In
questo senso il disallineato rispetto a questo orizzonte non è soltanto
vittima di un sistema che lo espelle: è anche, in parte, il prodotto di quel
sistema sul piano del desiderio — qualcuno che ha imparato a volere ciò che il sistema
stesso gli offre come compensazione all’esclusione: l’orgoglio identitario, il
senso di appartenenza a una comunità assediata, il piacere sottile di avere
finalmente un nemico su cui scaricare la propria irrilevanza. C’è una
soddisfazione nel risentimento che non va confusa con la sua giustificazione: è
reale, ha una struttura e tende a riprodursi.
Il risentimento non è semplicemente il risultato di
una carenza — di riconoscimento, di redistribuzione, di
rappresentanza — colmabile con l’offerta del suo contrario. Il
risentimento è anche una forma di attaccamento, una struttura affettiva che
organizza l’esperienza e le conferisce senso, che trasforma la passività dello
sradicamento in attività dell’identificazione. Chi si riconosce nel nemico ha
trovato, proprio attraverso quell’identificazione, qualcosa di prezioso: una
posizione nel mondo, una direzione dello sguardo e una comunità di odio che è
pur sempre una comunità.
La fobocrazia — il governo attraverso la
paura, che trasforma l’insicurezza diffusa in strumento di controllo anziché in
domanda di trasformazione — non funziona per
imposizione ma per risonanza. La paura che intercetta è genuina, reale,
radicata nell’esperienza concreta della no-city
ma trova nel soggetto una disponibilità affettiva che è già stata formata dal
modello neoliberale stesso: la disponibilità a tradurre il disagio strutturale
in conflitto identitario, a convertire la condizione comune di sradicamento in
differenza radicale rispetto all’altro. Il nemico — lo
straniero, il diverso, l’élite cosmopolita, il burocrate di Bruxelles — viene
anche desiderato dal basso, perché risponde a un bisogno affettivo reale.
L’odio, va detto, ha il vantaggio di essere
immediatamente comprensibile, affettivamente accessibile, capace di produrre
appartenenza senza richiedere elaborazione: è la forma più elementare di
comunità disponibile quando tutte le altre sono crollate.
Il problema non è la radicalizzazione di singoli
attori politici ma la progressiva incapacità della società di produrre
mediazioni collettive che siano affettivamente efficaci — che
parlino non soltanto agli interessi ma ai desideri, non soltanto alla ragione
ma al corpo. Le istituzioni democratiche, quando smettono di essere luoghi in
cui le contraddizioni sociali trovano elaborazione, si trasformano in
scenografie: conservano la forma della rappresentanza svuotandola della
sostanza. E lo svuotamento è percepito visceralmente da chi sente che il
proprio voto non modifica nulla, che le proprie condizioni di vita rimangono
immutate indipendentemente dal colore dei governi, che il sistema politico
parla una lingua che non corrisponde alla propria esperienza — e
soprattutto, che non corrisponde alla propria vita affettiva, al modo in
cui si sente il mondo, si teme il futuro, si desidera un posto riconoscibile in
cui stare.
Finché le classi dirigenti continueranno a
interpretare questo disagio come anomalia comunicativa o deficit culturale —
come se il problema fosse che gli elettori non capiscono, anziché che il sistema
non risponde a domande di senso concrete — resteranno incapaci di
comprendere che quel disagio non si risolve né con il progressismo cosmopolita
né con il populismo nazionalistico. Entrambi, per strade opposte, evitano la
domanda più scomoda: non come si governa il risentimento, ma come lo si trasforma.
La questione che ne discende è difficile: come si
offre qualcosa che sia affettivamente più potente del risentimento, capace di
produrre un investimento altrettanto intenso senza passare attraverso la
designazione del nemico? Come si trasforma il desiderio del confine in
desiderio della soglia per via di esperienze, pratiche, forme di vita che
rendano il riconoscimento reciproco più soddisfacente della contrapposizione?
Non esiste risposta semplice. Se si vogliono delle risposte sensate, tuttavia, occorre
cominciare col porre correttamente le domande.
Sesta tesi
La questione decisiva non riguarda il destino
politico di Vannacci ma la possibilità di una risposta all’altezza del problema
che egli, deformandolo, rappresenta. Una risposta che non può consistere nella
semplice restaurazione di appartenenze pre-politiche — etnia,
territorio, tradizione intesa come patrimonio da custodire contro le forze
dissolventi della modernità — perché una comunità così
intesa non è che l’immagine speculare della e-city:
ugualmente chiusa nella propria autoreferenzialità, ugualmente incapace di fare
dell’estraneità una risorsa, ugualmente fondata sull’esclusione come principio
costitutivo. Chi propone il recinto come risposta allo sradicamento non ha
compreso il senso profondo lo sradicamento: ha soltanto spostato il confine.
Il nodo fondamentale consiste piuttosto nella
costruzione di ciò che si potrebbe chiamare una comunità di soglia: uno
spazio politico e antropologico in cui il disallineamento diventa condizione
riconoscibile, condivisa, politicamente gestibile. La soglia, in questa
accezione costituisce lo spazio in cui la distinzione stessa tra incluso ed
escluso viene rimessa in questione, in cui l’inadeguatezza smette di essere un
attributo del soggetto e diventa la descrizione di una relazione politica da
elaborare. Abitare la soglia non significa rassegnarsi all’esclusione né
aspirare all’inclusione nei termini imposti dalla e-city: significa trasformare la propria condizione di eccedenza in
punto di partenza di una politica diversa.
La filosofia della soglia non si definisce
per esclusione — contro il nemico, lo straniero, il diverso — ma per
riconoscimento reciproco di una condizione comune. Non è la comunità di chi
condivide un’identità, ma quella di chi condivide l’esperienza del
disallineamento. Il corpo del disallineato — con la
sua stanchezza, la sua resistenza involontaria, la sua impossibilità di
adattarsi — è anche, paradossalmente, il luogo in cui il sistema
mostra la propria insufficienza antropologica e la propria incapacità di
esaurire l’esperienza umana. In questo senso, esso costituisce il luogo
politico par excellence, in virtù di
una condizione vissuta: è il punto in cui l’universalismo tecnocapitalistico
trova il proprio limite, laddove la resistenza è già un fatto concreto.
Costruire una politica a partire dalla filosofia della soglia significa
innanzitutto restituire al disagio la sua dimensione collettiva e strutturale,
sottraendolo alla privatizzazione che il sistema gli impone. Significa creare
le condizioni — istituzionali, culturali, simboliche — perché
il disallineato possa riconoscersi in altri disallineati. Significa,
in ultima analisi, rifondare la democrazia come spazio di elaborazione dell’esperienza
condivisa nel quale la paura possa trasformarsi in domanda politica, il
disagio in progetto, l’isolamento in solidarietà.
Fintanto che questa costruzione resterà assente — fintanto
che la sinistra continuerà a offrire supporto ideologico di tipo
fluido-identitario dove serve critica strutturale del tecnocapitalismo, e la
destra continuerà a offrire identità chiuse dove serve un richiamo della comune
esposizione all’esclusione — figure analoghe a Vannacci
continueranno a emergere. Non per caso, ma perché esse rispondono a un bisogno
reale con una risposta sbagliata, e quella risposta continuerà a sembrare l’unica
disponibile.
Settima
tesi
Più che essere politica in senso tecnico, la filosofia
della soglia è anzitutto una questione poetica. Meglio, è politica
perché è essenzialmente e radicalmente creatrice. Si tratta di produrre
un’esperienza che renda il riconoscimento reciproco più desiderabile dell’odio.
Ed è esattamente ciò che la politica contemporanea ha dimenticato di saper
fare.
La soglia diventa reale solo quando qualcuno l’attraversa
per primo. Il problema non è concettuale ma di coraggio della forma: chi
produce, oggi, le esperienze in cui il disallineamento diventa riconoscimento?
Forse l’arte — non intesa soltanto in senso professionale, quella è
quasi del tutto catturata dal sistema, ma come precorritrice necessaria della
politica: il luogo in cui le forme dell’esperienza vengono elaborate già prima
che la politica istituzionale sappia nominarle.
Se è così, la domanda ultima non è come si
costruisce la comunità della soglia, ma chi può immaginarla — e se
esiste ancora, in questo sistema, uno spazio in cui quella stessa immaginazione
possa sopravvivere senza essere immediatamente convertita in in brand da diffondere sul mercato.
Quest’immaginazione ha una struttura paradossale: è
la più diretta e la più difficile da articolare. Il corpo che non si
sincronizza sa qualcosa che il corpo sincronizzato non sa — ma
fatica a dirlo, perché il linguaggio disponibile è quello della e-city,
costruito per nominare l’adattamento, non il suo rovescio. Il disallineato è
muto per eccesso rispetto agli strumenti espressivi disponibili. Ed è
precisamente qui che risiede la posta in gioco di una politica estetica
intesa radicalmente: forgiare le parole che ancora non esistono — quelle
capaci di nominare ciò che finora è rimasto indicibile perché nessun sistema di
rappresentanza aveva interesse a renderlo dicibile.
La comunità di soglia comincia qui:
nell’incontro tra afasie. Nel riconoscimento reciproco di chi condivide non
un’identità ma un’impossibilità di dirsi — e che proprio in quell’impossibilità
condivisa trova, paradossalmente, il primo abbozzo di una lingua comune.
Bibliografia
minima
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tecnica. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2018.
- Martone, Antonio. NoCity. Paura e democrazia
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- Mouffe, Chantal. Per un populismo di sinistra.
Roma-Bari: Laterza, 2018.
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origini economiche e politiche della nostra epoca. Torino: Einaudi, 1974.
- Rosa, Hartmut. Accelerazione e alienazione. Per
una teoria critica del tempo nella tarda modernità. Torino: Einaudi, 2015.
- Rosa, Hartmut. Risonanza. Una sociologia della
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