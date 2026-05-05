Attualità e Politica

Il traffico è come ‘a livella

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Un paio di giorni fa mi sono ritrovato in mezzo ad un ingorgo con migliaia di automobili imbottigliate fra Viale Castrense e la tangenziale est di Roma. Per quanto mi riguarda il traffico non è un problema perché fin da adolescente giro in motorino e uso l’automobile solo quando è strettamente necessario e quasi mai per circolare all’interno del raccordo anulare della città. Fosse per me l’industria automobilistica sarebbe già fallita da un pezzo, ma questo è un altro discorso.Svicolo con lo scooter in mezzo al delirio di macchine e, fra i tanti altri inchiodati sotto il sole a passo d’uomo, sorpasso un tizio alla guida di una Ferrari con una bella donna seduta al suo fianco. La prima considerazione mi sorge spontanea: la strafiga fa parte degli optional oppure, viceversa, è la Ferrari che consente al tizio di avere la strafiga? Si apra il dibattito…Seconda considerazione. Puoi anche avere la Ferrari, e quindi essere ricco e avere la strafiga ma in quelle ore trascorse in mezzo al delirio di lamiere diventi un coglione qualsiasi come tutti gli altri. E vale, naturalmente, anche per la strafiga. Conclusione. Il traffico è forse la cosa più democratica che esiste al mondo oltre, naturalmente, la morte. Aveva ragione il principe De Curtis ma si era dimenticato del traffico…

Tangenziale est di Roma. Al via i lavori di messa in sicurezza della parte sopraelevata

Fonte foto: da Google

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