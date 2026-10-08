La condanna a morte desta più scalpore (e indignazione) se inflitta alle donne

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Pochi giorni fa, lo scorso trenta settembre, ha fatto scalpore l’esecuzione non riuscita di Christa Pike, condannata a morte e detenuta da trent’anni in un carcere del Tennessee. Per l’occasione i media sono insorti a gran voce e sui social sono spuntati post e contenuti che denunciavano la brutalità del sistema americano.

Non è qui però che si analizzerà l’efferatezza dell’omicidio per la quale la donna è stata condannata, e nemmeno discuteremo su quanto sia sbagliata e ingiusta la pena di morte (e lo è). Il tema di approfondimento parte piuttosto da un altro aspetto: ossia di come sia bastato che una donna fosse protagonista in questo oscuro lato del mondo perché l’opinione pubblica si accorgesse di questa oscurità: sono infatti insorti movimenti, giornali, politici e organizzazioni come Amnesty International, facendo leva su quanto sia ingiusto il sistema e sulla brutale infanzia subita dalla Pike (e su quanto questa infanzia di stupri e traumi rappresenti un’attenuante).

Si dà però il caso che i condannati a morte negli stati uniti siano praticamente solo individui di sesso maschile: dal 1608 ad oggi infatti sono stati condannati a morte 16.132 uomini a fronte di 576 donne. Spesso a parità di reato molte donne sono state risparmiate dai giudici laddove un uomo sarebbe stato condannato ma, soprattutto, dovrebbe far riflettere il fatto che nonostante ogni anno vengano giustiziati diversi uomini (ventinove nel 2026 solo negli USA) non si assiste mai ad una indignazione così rumorosa o ad un appello così convinto alle attenuanti del condannato, al suo passato e alla sua infanzia tremenda (eppure mi giocherei una mano sul fatto che molti criminali detenuti nelle carceri, americane e non, hanno avuto un’infanzia costellata di traumi).

Questa, come tante altre vicende, fa emergere e mette in rilievo come la nostra società sia stata influenzata da un femminismo che è riuscito a far interiorizzare alle masse l’idea che la storia dell’umanità sia la storia di uomini che opprimono le donne operando violenza e prevaricazione. Questa narrazione ha finito per alimentare un odio generalizzato nei confronti del genere maschile.

Ciascuno di noi può avere la propria opinione sulle ricadute concrete e sulla utilità di una simile ideologia, ma l’idea che la frammentazione e la divisione sociale e umana derivanti da questo fenomeno facciano gli interessi del capitale e delle oligarchie dominanti è sicuramente tra le più veritiere.