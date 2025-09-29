Attualità e Politica

La pax americana in terra palestinese

 1 Commento


Con il consueto ritardo tipico di un giornalismo disabituato a fare notizia attraverso le fonti, studiando e documentando la lettura quotidiana della realtà, veniamo a conoscenza di un Piano Usa di ben 21 punti dedicato alla Palestina. ll piano propone campi “volontari” e “su larga scala” , in sostanza la cacciata dalla Striscia di gran parte della popolazione palestinese. Reuters già a inizio estate parlava di campi  profughi per la popolazione palestinese, dentro e fuori la Striscia di Gaza  impropriamente definiti “zone di transito umanitario”  https://it.euronews.com/2025/07/07/gaza-chi-governera-la-striscia-il-giorno-dopo .  

Il piano è noto da tempo, conosciuto dai paesi occidentali e non, prevede la sistematica espulsione dei palestinesi dalla loro terra, un grande progetto che va a coronare il disegno di espellere gli autoctoni dalla loro terra per favorire speculazioni immobiliari, l’insediamento di colonie e villaggi turistici sotto la pax israeliana.  

Vediamo insieme i 21 punti aggiungendo qualche considerazione ma lasciando al lettore le opportune riflessioni  

  1. Trasformare Gaza in un’area libera da “estremismo e terrorismo”. Detto in altri termini Israele e gli Usa vogliono cancellare ogni traccia della Resistenza palestinese imponendo una pax che poi coinciderà con la espulsione degli autoctoni per non intralciare progetti speculativi
  2. Ricostruire completamente la Striscia. In estrema sintesi si torna alla Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant di Tacitiana memoria
  3. Terminare la guerra appena le due parti accettano, e fermare le operazioni militari israeliane con l’inizio del ritiro graduale da Gaza. Non un piano di pace negoziato con reciproci riconoscimenti ma una soluzione imposta e calata dai vincitori con una sorta di pulizia etnica ai danni del popolo palestinese
  4. Restituire tutti gli ostaggi vivi e i corpi dei morti entro 48 ore dall’accettazione pubblica dell’accordo da parte di Israele. Sono mesi che i familiari israeliani chiedono al loro Governo di adoperarsi per il recupero delle salme
  5. Rilasciare centinaia di prigionieri palestinesi condannati all’ergastolo e oltre 1000 detenuti dall’inizio della guerra, e consegnare i corpi di centinaia di palestinesi. Nelle carceri israliane sono detenuti migliaia di uomini e donne, molti minorenni, per il fermo amministrativo, da anni privati della libertà senza una prova e un regolare processo.
  6. Concedere un’amnistia condizionata ai membri di Hamas che desiderano partire.
  7. Far affluire aiuti a Gaza a un ritmo di almeno 600 camion al giorno, con la riqualificazione delle infrastrutture e l’ingresso di attrezzature per la rimozione delle macerie. Da due anni i rifornimenti alimentari sono fermati dall’Idf e dai coloni come ogni altro aiuto umanitario, l’assenza di cibo, di elettricità e acqua potabile è causa della morte di migliaia di civili
  8. Distribuire gli aiuti attraverso le Nazioni Unite, la Mezzaluna Rossa e organizzazioni internazionali neutrali senza l’interferenza di alcuna parte. Gli stessi organismi internazionali ai quali è stata preclusa la possibilità di portare aiuti concreti alla popolazione civile vengono oggi invocati in qualità di soggetti e realtà preoposte agli aiuti umanitari
  9. Gestire Gaza da parte di un governo transitorio temporaneo di tecnocrati palestinesi sotto la supervisione di un’autorità internazionale guidata da Washington in collaborazione con partner arabi ed europei.La impresentabile Autorità nazionale palestinese ormai largamente minoritaria tra i palestinesi viene rimessa in gioco dopo essere stata delegittimata dal popolo palestinese
  10. Creare un piano economico per la ricostruzione di Gaza.
  11. Creare una zona economica con tasse e dazi ridotti.
  12. Impedire lo spostamento forzato dei palestinesi. Una autentica beffa se pensiamo che la Striscia di Gaza sarà nel frattempo ridotta a macerie e la popolazione costretta a trovare riparo in altri paesi
  13. Disarmare Hamas e impedirle di governare. La democrazia occidentale che impartisce lezioni al mondo ma poi non accetta la volontà dei popoli (Hamas alle elezioni sarebbe largamente maggioritaria)
  14. Fornire garanzie di sicurezza da parte di stati regionali per garantire l’impegno di tutte le parti.
  15. Formare una forza di stabilità internazionale temporanea guidata da americani e arabi per supervisionare la sicurezza e addestrare la polizia locale.Ricordiamoci di quanto accaduto con le Guerre Usa e Nato e la pax americana negli ultimi lustri
  16. Ritiro graduale dell’esercito israeliano.
  17. Possibilità di attuare parzialmente il piano in caso di rifiuto di Hamas.
  18. Impegno di Israele a non effettuare attacchi in Qatar. (con i soldi delle petromonarchie sarà più facile applicare ed estendere gli Accordi di Abramo)
  19. Avviare programmi per smantellare il pensiero estremista.
  20. Preparare la strada per la creazione di uno Stato palestinese in futuro.
  21. Avviare un dialogo politico completo tra Israele e i palestinesi.
Fonte immagine: google.

1 commento per “La pax americana in terra palestinese

  1. La Redazione
    29 Settembre 2025 at 22:51

    Dopo la conferenza stampa di Trump e Netanyahu il piano, diffuso da alcuni giornali, è diventato di 20 punti, nella pratica esattamente quelli riportati nell’articolo eccetto il punto 18 che è scomparso.

