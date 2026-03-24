La Repubblica delle banane (con bucce ovunque)

Il popolo italiano – quella creatura bizzarra e imprevedibile che i sondaggisti davano per domata – ha detto No con un’affluenza da fare invidia a molte elezioni politiche. Un No sonoro, quasi festoso. Una bocciatura con applauso finale.

Nordio ha commentato la sconfitta della sua riforma con la frase: “Ho impiegato tutte le mie energie per spiegarla in termini accessibili.” Il che significa, tradotto: ho fatto tutto il possibile per renderla comprensibile, e gli italiani l’hanno capita benissimo – e hanno detto No. Una vittoria della chiarezza comunicativa raramente così controproducente.

Bartolozzi, la capo di gabinetto, aveva già fatto il lavoro sporco settimane prima, invitando a votare Sì, “così ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione.” Una frase che ha ottenuto il risultato straordinario di far sembrare Nordio un moderato e di regalare all’opposizione tre settimane di materiale gratuito. Mai si è scusata. Ha precisato che intendeva la magistratura politicizzata. La distinzione non ha convinto nessuno, a partire dagli elettori.

Salvini era a Budapest. Ha impiegato ore per commentare. Quando lo ha fatto, ha detto che “rimane necessario migliorare il sistema della giustizia.” Una frase che si può pronunciare in qualsiasi momento della storia repubblicana senza rischio di smentita.

Tajani ha garantito, a urne chiuse, che “la riforma della giustizia rimane un tema sul tavolo e non rinunceremo mai ad occuparcene.” Una promessa che suona come il cameriere che, dopo aver rovesciato il piatto, assicura che in cucina stanno già preparando qualcos’altro. Tajani ottiene un risultato raro: fa ridere più del suo imitatore Crozza che non riesce ad ottenere il suo grande successo.

Delmastro, nel frattempo, ha tenuto banco con vicende societarie familiari di rara complessità e ambiguità, e che la premier ha dichiarato di aver appreso dalla stampa. Il sottosegretario alla Giustizia, evidentemente, aveva altro a cui pensare.

E poi la Schlein, che ha commentato la vittoria del No con “Abbiamo vinto” – quel “abbiamo” generoso e inclusivo con cui i politici si appropriano dei risultati del popolo con la naturalezza di chi trova un portafoglio e lo considera uno scherzo del destino a suo favore. Ha aggiunto che “batteremo Meloni alle prossime Politiche” – come se il voto referendario fosse già un comizio elettorale e gli italiani, invece di difendere la Costituzione, stessero facendo il tifo per lei.

Il popolo, dal canto suo, ha votato, ha vinto, e se ne è tornato a casa.