La restanza, la guerra e il socialismo d’importazione. Cronache di un pensiero critico in via d’estinzione

Tra retorica dei territori, geopolitica delle coincidenze e una sinistra che aspetta dall’America persino il permesso di riscoprire il socialismo.



Leggere i giornali, soprattutto quelli locali, sta diventando un esercizio pericoloso per l’umore e per la tenuta del sistema nervoso. Si comincia con la tristezza, si passa all’irritazione e si finisce per domandarsi se certi articoli non costituiscano un’offesa all’intelligenza del lettore. Naturalmen-te esistono ancora giornalisti capaci di approfondire, verificare e dubitare, ma individuarli richiede un impegno crescente. Del resto, anche i giornalisti hanno famiglia, mutui e bollette da pagare. E il pensiero critico non sempre aiuta a conservare il posto di lavoro.

Il problema, tuttavia, è più generale: viviamo in un sistema politico e culturale nel quale le parole sostituiscono progressivamente le cose, la comunicazione prende il posto dell’analisi e l’adesione alle narrazioni dominanti diventa una virtù. Tre questioni apparentemente distanti — la restanza, la guerra russo-ucraina e l’entusiasmo per il socialismo americano — aiutano a comprendere il fenomeno.

Cominciamo dalla restanza, concetto che possiede una dignità antropologica, legata anche alle riflessioni di Vito Teti sul rapporto tra individui, comunità e territori. Il problema nasce quando una categoria interpretativa viene trasformata nell’ennesimo slogan per convegni, bandi e comunicati stampa. Bisogna fermare lo spopolamento, convincere i giovani a restare, valorizzare le comunità locali. Tutto condivisibile. Peccato che si dimentichi un dettaglio: per restare bisogna poter vivere, non semplicemente sopravvivere. Servono lavoro stabile, salari dignitosi, servizi efficienti, infrastrutture e prospettive economiche. Le classi dirigenti della Prima Repubblica, pur con sprechi, clientelismi e contraddizioni, avevano almeno compreso che investimenti pubblici, infrastrutture e attività produttive potevano creare direttamente occupazione. Oggi abbiamo perfezionato una macchina burocratica capace di finanziare progetti per promuovere il lavoro senza necessariamente produrre lavoro stabile. Abbiamo sostituito la politica industriale con la politica dei bandi. E poi ci meravigliamo se i giovani partono.

La domanda dovrebbe essere semplice: che cosa rimane quando il finanziamento termina e il convegno si conclude? Quante imprese durature sono nate? Quanti posti di lavoro sono stati creati? Quale capacità produttiva è stata costruita? Senza risposte, la restanza rischia di diventare il nome poetico della rassegnazione, magari accompagnato dall’implicita colpevolizzazione di chi decide di cercare altrove un futuro. Passiamo alle pagine internazionali, dove l’irritazione aumenta.

Il conflitto russo-ucraino continua a essere raccontato attraverso notizie su attacchi informatici, destabilizzazioni, minacce ibride e operazioni attribuite a Mosca. Non sostengo che siano necessariamente false, ma che dovrebbero essere sottoposte allo stesso rigore critico riservato a qualsiasi altra fonte. Soprattutto, considero grave la tendenza a raccontare questa guerra come se la storia fosse cominciata il 24 febbraio 2022. Quella data segna l’invasione russa su larga scala dell’Ucraina, una violazione della sovranità di uno Stato indipendente. Riconoscerlo non significa cancellare quanto accaduto prima. La crisi affonda le radici nel deterioramento dei rapporti tra Russia e Occidente, nell’allargamento della NATO, nelle tensioni interne ucraine e negli interessi geopolitici delle potenze. Il 2014 rappresenta uno spartiacque: le proteste di Maidan, nate anche da un autentico malcontento popolare verso il governo di Viktor Yanukovych, sfociarono in una crisi istituzionale segnata dalla violenza e dalla fuga del presidente. La sua successiva rimozione parlamentare non seguì la procedura ordinaria di impeachment prevista dalla Costituzione. È un elemento che merita attenzione, senza negare il carattere popolare delle proteste né trasformare automaticamente l’intera vicenda in un complotto straniero. Definire Maidan una rivoluzione democratica oppure un colpo di Stato significa proporre interpretazioni differenti di un processo complesso. Personalmente ritengo che gli elementi di rottura costituzionale siano stati troppo spesso minimizzati nella narrazione occidentale. Ciò non cancella le responsabilità russe nell’annessione della Crimea e nel sostegno ai separatisti del Donbass. Il pensiero critico, se vuole essere tale, deve applicare gli stessi criteri anche ai fatti scomodi per le proprie convinzioni. La questione delle popolazioni russofone, le controversie linguistiche e identitarie e il conflitto nel Donbass sono altrettanto importanti. Sarebbe sbagliato considerare tutti i russofoni sostenitori di Mosca, ma anche ignorare le tensioni che attraversarono la società ucraina. Nelle regioni di Donetsk e Lugansk gruppi separatisti proclamarono unilateralmente entità indipendenti; Kiev avviò operazioni militari per recuperare il controllo dei territori, mentre il sostegno russo contribuì decisamente all’aggravamento della guerra. Secondo le stime delle Nazioni Unite, tra il 2014 e il 2021 il conflitto provocò complessivamente tra 14.200 e 14.400 morti, comprendendo civili e combattenti delle diverse parti. Le vittime civili furono almeno 3.404, inclusi i 298 morti del volo MH17. Una tragedia che precede di otto anni l’invasione del 2022 e che meriterebbe maggiore spazio nella memoria europea. E poi c’è Odessa. Il 2 maggio 2014, durante violenti scontri tra gruppi contrapposti, morirono 48 persone, in gran parte nell’incendio della Casa dei Sindacati. Le ricostruzioni internazionali documentarono violenze da entrambe le parti, omissioni delle forze dell’ordine, ritardi nei soccorsi e gravi carenze investigative. Nel marzo 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato responsabilità dello Stato ucraino per non aver adottato misure adeguate a prevenire le violenze, proteggere le persone e garantire indagini efficaci. Perché questa tragedia non ha occupato un posto più riconoscibile nella memoria politica europea? La dignità delle vittime non dovrebbe dipendere dalla loro utilità geopolitica.

Altrettanto significativo è il fallimento degli accordi di Minsk del 2014 e del 2015, che prevedevano il cessate il fuoco, ritiro degli armamenti pesanti, disposizioni sull’autonomia di determinate aree del Donbass, elezioni locali e ripristino del controllo ucraino sulle frontiere. Non furono pienamente applicati. Kiev e Mosca interpretavano diversamente la sequenza degli impegni, mentre le violazioni del cessate il fuoco e il sostegno russo ai separatisti compromettevano il percorso negoziale. Ma quale responsabilità ebbero anche i garanti europei nel non riuscire a trasformare quegli accordi in una pace duratura? Comprendere le cause di una guerra non significa giustificare chi la scatena. Significa riconoscere che gli Stati perseguono interessi economici, militari e geopolitici, non soltanto principi morali. Personalmente ritengo che la trasformazione dell’Ucraina in uno dei principali terreni di confronto tra Russia e Occidente abbia contribuito significativamente alla crisi, senza per questo negare il diritto degli ucraini a scegliere autonomamente il proprio futuro. Anche l’ipotesi che alcuni settori delle classi dirigenti occidentali abbiano considerato il conflitto un’opportunità per indebolire strategicamente Mosca merita discussione, distinguendo però le valutazioni politiche dalle intenzioni dimostrate.

In questo quadro considero particolarmente significativo il ruolo della Gran Bretagna. Londra ha sostenuto militarmente Kiev e assunto una posizione di netta contrapposizione alla Russia. Le controverse ricostruzioni sui negoziati di Istanbul del 2022 e sulla visita di Boris Johnson a Kiev meriterebbero approfondimenti rigorosi. Non esistono prove sufficienti per affermare che Johnson abbia impedito la firma di un accordo di pace già definito, ma rimangono interrogativi sulle posizioni occidentali e sulle ragioni del fallimento delle trattative. Colpisce inoltre la frequenza con cui notizie relative a presunte operazioni clandestine, attacchi informatici e minacce russe trovano risonanza nella stampa britannica. Non possiedo elementi per attribuire ai servizi britannici una strategia sistematica di manipolazione o sabotaggio diplomatico. Ritengo però legittimo interrogarsi sulle fonti, sui tempi e sulla funzione politica di determinate notizie. Le coincidenze non sono prove, ma nemmeno un motivo per rinunciare alle verifiche. Dovrebbe essere precisamente questo il lavoro del giornalismo.

Le elezioni americane di metà mandato del novembre 2026 aggiungono ulteriori interrogativi. Donald Trump, per il quale non nutro particolari simpatie, così come non ne nutro per l’establishment democratico, deve confrontarsi con equilibri congressuali capaci di condizionare la politica estera. Il rischio è che lo scontro tra democratici e repubblicani trasformi anche la guerra in uno strumento di competizione interna, favorendone il prolungamento. Non considero improbabile che il conflitto possa continuare ancora per anni, in assenza di una prospettiva negoziale credibile.

Anche negli Stati Uniti esistono posizioni articolate: Bernie Sanders, pur sostenendo il diritto dell’Ucraina a difendersi, ha richiamato l’attenzione sui costi della guerra e sull’importanza della diplomazia. Il mio timore è che una parte influente delle istituzioni europee continui a privilegiare la dimensione militare senza costruire una strategia diplomatica altrettanto incisiva. Naturalmente una pace sostenibile non può prescindere dalla sovranità ucraina, ma neppure ridursi a una competizione nella quale nessuna potenza vuole apparire sconfitta. La deterrenza è uno strumento, non un progetto politico. E a pagare il prezzo più alto continuano a essere le popolazioni coinvolte.

Arriviamo così alla questione che considero culturalmente più scandalosa: la subalternità di una parte del ceto politico e intellettuale italiano nei confronti degli Stati Uniti. Da decenni assistiamo all’importazione di linguaggi, categorie e priorità del dibattito americano. Non contesto lo scambio culturale, che rappresenta una ricchezza, ma la rinuncia a elaborare un pensiero autonomo. Una parte della sinistra italiana sembra attendere con trepidazione ogni novità proveniente dal Partito Democratico americano. E quale sarebbe l’ultima sorprendente scoperta? Il socialismo. Dopo Marx, Engels, Gramsci, Turati, Rosselli, il movimento operaio europeo, le lotte sindacali, la socialdemocrazia e la costruzione dello Stato sociale, dobbiamo aspettare che qualche politico americano ci spieghi l’importanza della redistribuzione della ricchezza, dei servizi pubblici e dei diritti dei lavoratori. Il paradosso è straordinario. Idee che in Europa hanno alimentato oltre un secolo di conflitti politici e conquiste sociali vengono ripresentate come innovazioni perché attraversano l’Atlantico in direzione opposta. E una parte dei nostri progressisti applaude come se avesse assistito alla scoperta dell’acqua calda. Non è il socialismo americano a suscitare perplessità. Anzi, il ritorno negli Stati Uniti del dibattito sulle disuguaglianze e sul potere economico è interessante. È la reazione di certa intellettualità italiana a risultare sconcertante. Abbiamo avuto una delle più importanti tradizioni socialiste e comuniste d’Europa e oggi sembriamo aver bisogno di un certificato americano per tornare a parlarne. Una dimostrazione eloquente di subalternità culturale. Trovo significativo, in questo senso, l’entusiasmo suscitato da James Talarico, esponente democratico statunitense e studente di teologia presbiteriana, che utilizza il linguaggio religioso a sostegno della giustizia sociale e in contrapposizione al nazionalismo cristiano. Una figura certamente interessante, ma che dovrebbe suscitare approfondimento anziché l’ennesimo innamoramento mediatico. Il presbiterianesimo affonda le radici nella tradizione calvinista, con la centralità della Scrittura, la sovranità divina e, nelle formulazioni classiche, la predestinazione. Sarebbe scorretto dedurne automaticamente un rifiuto del welfare o una concezione della povertà come colpa individuale: il mondo presbiteriano contemporaneo comprende posizioni differenti, anche molto avanzate in materia di giustizia sociale. La domanda, dunque, è un’altra: perché una parte della sinistra italiana si entusiasma per la riscoperta americana del rapporto tra fede e giustizia sociale, dimenticando la ricchezza della propria tradizione? La Dottrina sociale della Chiesa cattolica, dalla Rerum Novarum alla Laborem Exercens, ha elaborato riflessioni fondamentali sul lavoro, sulla dignità della persona, sulla solidarietà, sulla proprietà e sulla responsabilità pubblica. Non è una dottrina socialista, ma costituisce un patrimonio culturale che ha profondamente influenzato la politica europea. Non si tratta di contrapporre cattolicesimo e protestantesimo, bensì di chiedersi perché abbiamo bisogno di riscoprire attraverso l’America questioni sulle quali possediamo già una tradizione intellettuale vastissima. Il problema non è Talarico. È il provincialismo di chi scambia per una rivoluzione culturale ciò che non ha più la pazienza di studiare nella propria storia.

A questo punto viene spontaneo pensare ad Alberto Sordi e Corrado Guzzanti. Il primo ha raccontato l’italiano disposto ad adattarsi a qualsiasi potere pur di restare dalla parte del vincitore. Il secondo ha rappresentato magistralmente il vuoto di una politica ridotta a slogan, formule e imitazioni. Una parte del nostro ceto politico e intellettuale sembra uscita da un’improbabile collaborazione tra i loro personaggi: da Sordi ha ereditato il conformismo e l’opportunismo, da Guzzanti, involontariamente, la caricatura di un linguaggio capace di apparire profondo senza mettere in discussione quasi nulla. Il conformismo contemporaneo, del resto, non richiede necessariamente ordini espliciti. Basta anticipare ciò che conviene dire, adattare il linguaggio alle sensibilità dominanti ed evitare domande che potrebbero compromettere appartenenze e carriere. Non serve una censura organizzata quando l’autocensura funziona perfettamente.

Anche il dibattito sul salario minimo offre un esempio di questa superficialità. Si annuncia di volerlo portare a nove o dieci euro l’ora, come se bastasse indicare una cifra per risolvere la povertà lavorativa. Non nego l’utilità di una soglia legale né la necessità di garantire retribuzioni dignitose. Ma il problema è strutturale e riguarda contrattazione collettiva, produttività, distribuzione del valore aggiunto, fiscalità, precarietà, lavoro irregolare e organizzazione del sistema produttivo. Un salario minimo può essere uno strumento importante, non il sostituto di una politica industriale e di una strategia di sviluppo. La differenza è quella tra una misura e un progetto politico. Le misure si annunciano facilmente in conferenza stampa; i progetti richiedono studio, capacità amministrativa e assunzione di responsabilità. Qualità decisamente meno spendibili nell’epoca della comunicazione permanente. Alla fine, la restanza, la narrazione della guerra e il socialismo d’importazione non sono questioni così distanti. Hanno un elemento comune: la progressiva sostituzione dell’analisi delle condizioni materiali con la produzione di linguaggi e rappresentazioni. Si celebra la restanza senza affrontare il problema del lavoro. Si racconta la guerra trascurando troppo spesso la complessità storica e gli interessi geopolitici. Si applaude il socialismo americano dopo aver svuotato di contenuto gran parte della tradizione socialista europea. Si propongono soluzioni attraverso slogan, evitando di affrontare i meccanismi economici e istituzionali che producono i problemi. E il giornalismo, che dovrebbe esercitare una funzione critica nei confronti del potere, troppo spesso diventa il megafono di queste rappresentazioni. Non chiedo ai giornalisti di condividere le mie opinioni. Chiedo di porre domande, verificare le fonti, distinguere i fatti dalle interpretazioni, indagare gli interessi e non trattare il lettore come un destinatario passivo di verità confezionate. Pretendo naturalmente lo stesso rigore per le mie interpretazioni. Perché contestare una narrazione dominante non rende automaticamente vera quella alternativa, e denunciare la propaganda altrui non autorizza a sostituirla con una propaganda di segno opposto.

Vorrei soprattutto che tornassimo a discutere di politica partendo dalle persone, dal lavoro, dai salari, dalla distribuzione della ricchezza, dai servizi pubblici e dalla pace. Che i territori fossero messi nelle condizioni di produrre opportunità anziché soltanto convegni. Che la diplomazia non fosse considerata una debolezza. Che la sinistra europea recuperasse la propria autonomia culturale. E che il giornalismo ritrovasse il coraggio di porre domande anche quando le risposte potrebbero risultare sgradite. Perché il pensiero critico non consiste nel sostituire una propaganda con un’altra. Consiste nel non concedere a nessun potere il monopolio dell’interpretazione della realtà. E se oggi persino questa pretesa appare eccessiva, allora il problema è davvero serio. Siamo arrivati al punto in cui, dopo il caffè, rischiano di servirci direttamente l’anestesia.