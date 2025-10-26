Le contraddizioni del sindacato rappresentativo e le scelte che non fa

“Siamo in piazza perché dobbiamo rimettere al centro i problemi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi sono poveri pur lavorando, dobbiamo rimettere al centro il futuro dei giovani. Serve un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali”.

Sono le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla piazza romana nel corso della manifestazione nazionale denominata “Democrazia al lavoro” .

Una singola frase estrapolata dal contesto può essere travisata per qualche campagna mediatica, non è nel nostro interesse polemizzare con la Cgil o con il centrosinistra ma aprire una discussione sulle questioni dirimenti per lavoratori e lavoratrici.

Focalizzeremo quindi l’attenzione su tre soli aspetti per non deviare il discorso verso argomenti secondari: salari, welfare e tasse.

“C’è bisogno di aumentare i salari, di far pagare le tasse a chi non le paga, c’è bisogno di una vera riforma fiscale, di investire seriamente sulla sanità, di politiche industriali, di investimenti pubblici e privati molto consistenti”.

Come non concordare con Landini e la Cgil?

Ma sono proprio i mezzi e gli strumenti atti a raggiungere questi obiettivi che ci separano dal principale sindacato italiano le cui posizioni poi, per mancanza di idee e povertà di dibattito interno, vengono riprese acriticamente dal centro sinistra.

Come si aumentano i salari? Sottoscrivendo contratti nazionali con pieno recupero del potere di acquisto e con una paga oraria sotto la quale non scendere. E qui iniziano i dolori in casa Cgil, circa 5 milioni di lavoratori e lavoratrici hanno contratti, siglati anche dalla Cgil, con paghe orarie inferiori ai fatidici 9 euro orari. E’ quindi possibile elargire consigli e offrire delle cure quando si è complici delle cause della malattia stessa?

Un altro aspetto importante da considerare è la detassazione dei premi di risultato. La Cgil è parte integrante del partito unico della riduzione delle tasse sul lavoro pensando che questa sia in fondo una delle soluzioni per innalzare i salari. In realtà da quando sono detassati i premi i profitti delle imprese sono cresciute e la quota di ricchezza destinata al lavoro diminuita. E allo stesso tempo sono cresciuti infortuni, malattie sul lavoro e incidenti mortali insieme al progressivo innalzamento dell’età pensionabile.

Se guardiamo la manovra di Bilancio tra riforma Irpef e detassazione del salario accessorio, o di secondo livello, i benefici in busta paga sono di gran lunga inferiori ad aumenti in busta paga decretati da un meccanismo automatico di adeguamento dei salari dal costo della vita. Perchè la Cgil non prende atto che i meccanismi propri dei rinnovi contrattuali (ad esempio la miseria della indennità di vacanza contrattuale) sono tra le cause della erosione del potere di acquisto? Forse perchè quei meccanismi perversi sono frutto di intese siglate dalla stessa Cgil?

Chiudiamo su un ultimo punto, ossia il welfare aziendale. Da anni nei contratti nazionali invece di aumentare i salari si preferisce elargire beni e servizi che poi portano acqua al mulino della sanità privata e tengono in piedi inutili carrozzoni come gli Enti bilaterali . E al contempo, invece di difendere la previdenza pubblica, ritroviamo il sindacato a perorare la causa della previdenza integrativa. Come sarà possibile difendere il welfare universale se si è parte attiva nella promozione di sanità e previdenza integrativa?

Abbiamo toccato alcuni punti salienti sui quali non avviare polemiche con la Cgil ma un confronto nei luoghi di lavoro, sono poi i temi sui quali si alimentano le principali contraddizioni tra proclami e annunci da una parte e l’arrendevole pratica sindacale e politica dall’altra.

Se Landini deve ancora decidere sullo sciopero generale contro questa Legge di Bilancio, qualcuno (ad esempio la Cub prima e poi Usb) ha già deciso di scendere in piazza e bloccare il paese, la data è quella del 28 Novembre, a pochi giorni dalla approvazione di una Legge che non aumenterà i salari ma solo le disuguaglianze sociali. E per chiudere il nostro ragionamento: qualcuno ci spieghi dove prenderemo i soldi per il welfare a forza di finanziare le imprese con sgravi e aiuti fiscali che poi non sono serviti a offrire posti di lavoro a tempo indeterminato e senza tutele crescenti.

