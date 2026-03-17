Una cosa è certa. Se alla Casa Bianca invece di Trump ci fosse stato uno o una del partito democratico, la “sinistra” europea si sarebbe accodata all’ennesima guerra imperialista degli USA, così come già fece in occasione delle guerre contro la Serbia, la Siria e la Libia. Anzi, in questo caso l’appoggio sarebbe stato ancor più sostenuto, dal momento che c’è di mezzo l’Iran, cioè ciò che di più mostruoso esiste al mondo secondo le due narrazioni occidentali, quella di destra e quella di “sinistra” (entrambe organiche all’ordine sociale dominante) che si contendono il controllo di quella che chiamo “psico-sfera”. Quella di “sinistra” (la s rigorosamente minuscola e le virgolette sono d’obbligo…) è relativamente un po’ più sofisticata (e forse per questo anche più pericolosa), mentre quella di destra è più rozza (siamo ormai ai raduni sull’Anticristo…) ma forse proprio per questo in grado di “catturare” tante menti deboli. Il problema – e anche bello grosso – è che la maggior parte delle persone continua ancora a dar credito a queste due narrazioni.

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