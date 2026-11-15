Un mio amico, militante politico e sindacale di una importante regione del nord Italia, mi ha raccontato che nella sua regione, gli studenti e le studentesse dei collettivi studenteschi sia universitari che della scuola secondaria superiore, durante le assemblee usano ormai abitualmente esprimersi con lo schwa. In altre parole si esprimono con la desinenza femminile, anche perchè non esiste una modalità vocale per pronunciare la schwa (per lo meno fino a quando non la inventeranno…).

Quindi, per capirci, quando devono dire noi studenti, dicono noi “studente” con la schwa al posto della E (lo schwa non lo posso scrivere perché non esiste sulla tastiera del mio pc…), cioè come se pronunciassero “studente” o tutt’al più, restando in un italiano più civile, studentesse. Ergo, uno studente maschio deve dire “noi studente” o “siamo tutte studente” o tutt’al più “noi studentesse”. Può sembrarci una follia, e in effetti lo è, ma è così.

Ora, qualche considerazione.

La prima. E’ evidente che chi ha tempo da perdere con queste sciocchezze non ha problemi reali, materiali ma anche immateriali (essere affetti, ad esempio, da depressione, per le ragioni più disparate, non è un fatto materiale nel senso proprio del termine ma è comunque un problema reale) e sostanzialmente sta giocando. E se gioca – il cane si morde la coda – significa che può permetterselo, e quindi non ha problemi reali.

La seconda. Quanto detto ci dice che questa fuffa “wokista” è l’ideologia di riferimento di una parte della borghesia, quella cosiddetta “progressista e di sinistra” che, repetita iuvant, è fondamentalmente integrata al sistema anche se finge di criticarlo. Poi ovviamente c’è la fuffa ideologica della borghesia tradizionalmente destrorsa e perbenista, ma questa la conosciamo da un pezzo.

La terza. Ad alcuni potrà sembrare che occuparsi di queste faccende sia una perdita di tempo per quanto sono stucchevoli, ma è un errore pensarla in questo modo perché questa “roba” qui ha occupato la scena politica e mediatica degli ultimi tre decenni almeno ed è stata ciò che ha caratterizzato e continua a caratterizzare le “sinistre” occidentali (ma anche una buona parte del mondo liberale e neoliberale) in più o meno tutte o quasi le loro declinazioni.

La quarta. Finchè saremo intasati e intossicati da questa “roba” qui dove pensiamo di poter andare?

La quinta. Liberarcene è propedeutico alla costruzione di un soggetto politico realmente antagonista e alternativo all’ordine sociale, politico e ideologico dominante.

Fonte foto: https://donna.fanpage.it/lo-schwa-la-vocale-che-aiuta-litaliano-a-essere-piu-inclusivo-come-si-scrive-e-come-si-pronuncia/ (da Google)