Anne Carson ha ricevuto il Nobel per la letteratura. E’ stata scelta perché donna. La letteratura non è un valore in sé, non conta il messaggio racchiuso tra le parole, sono altri i parametri con cui si sceglie il premiato. Il Nobel è dunque solo un mezzo per affermare le idee delle classi dirigenti. In questo momento storico bisogna alimentare la lotta tra uomini e donne, per cui, ancora una volta si evidenza con il Nobel alla Carson l’ingiustizia subita dalle donne; solo in 19 hanno ricevuto l’agognato riconoscimento, pertanto per riparare al passato si sceglie una donna, poi il resto è secondario…. Pare che alla notizia abbia detto “Siete Pazzi!”… Di follie ne abbiamo viste in questi decenni.

In Italia ci sono poeti di eccezionale valore completamente ignorati, sono uomini e fuori dalle carriere accademiche, pertanto non sono riconosciuti dai circuiti finanziari e culturali nel loro spessore. Forse è meglio, il tempo darà loro giustizia, e la libertà dai pubblici riconoscimenti favorisce la creatività. La Carson è nota per la poesia: Stanze, Sessi, Seduzione., oltre che per le opere stilisticamente innovative. La poesia è parte di Decreazione. Cominciamo a comprendere l’affinità, neanche tanto sotterranea, tra la Carson e il mondo liberista-liberale. La poesia ha un incipit che tutto rivela:

E’ bello essere neutri.

Voglio avere gambe senza senso.

Ci sono cose insopportabili.

Capiamo bene il motivo della scelta. L’identità è un peso di cui liberarsi. L’inno alla morte della forma e la decreazione non possono che confermare il tempo presente e renderlo “presente che non passa”. L’innovazione si tinge di conservazione politica e sociale, infatti la poesia afferma ancora:

Bevi tutto il sesso che c’è.

Insomma niente di nuovo sotto il cielo dell’innovazione. Abbiamo bisogno di politica, di principi e di realtà, invece sempre la solita solfa del “sesso” che non scandalizza nessuno e non suscita nulla, semplicemente invita a chiudersi in un privato giocoso, mentre il capitalismo avanza, ed infatti:

Disprezzo, principi reali, questa

piccola taglia

del morire

La mia poesia personale è un

fallimento.

Non voglio essere una persona.

Noi, invece, abbiamo bisogno di dare valore alla vita, ai progetti e di formare persone capaci di capire e lottare contro la barbarie, e solo chi ha una identità forte può contribuire ad innovare una realtà omicida e genocida come la nostra. Avere una identità non significa usarla come fosse una testa d’ariete contro le altrui identità, anzi solo chi ha una identità può comunicare e dialogare, coloro che invece sono informi sono solo presenze passive a cui il sistema applaude. Temi quali l’incomunicabilità, il non senso e l’apertura ad un essere generico e indefinito sono ormai frusti, davvero necessitiamo di orientarci diversamente e faticosamente.

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