Anne Carson ha ricevuto il Nobel per la letteratura.
E’ stata scelta perché donna. La letteratura non è un valore in sé, non conta
il messaggio racchiuso tra le parole, sono altri i parametri con cui si sceglie
il premiato. Il Nobel è dunque solo un mezzo per affermare le idee delle classi
dirigenti. In questo momento storico bisogna alimentare la lotta tra uomini e
donne, per cui, ancora una volta si evidenza con il Nobel alla Carson l’ingiustizia
subita dalle donne; solo in 19 hanno ricevuto l’agognato riconoscimento,
pertanto per riparare al passato si sceglie una donna, poi il resto è
secondario…. Pare che alla notizia abbia detto “Siete Pazzi!”… Di follie ne
abbiamo viste in questi decenni.
In Italia ci sono poeti di eccezionale valore
completamente ignorati, sono uomini e fuori dalle carriere accademiche,
pertanto non sono riconosciuti dai circuiti finanziari e culturali nel loro
spessore. Forse è meglio, il tempo darà loro giustizia, e la libertà dai
pubblici riconoscimenti favorisce la creatività. La Carson è nota per la poesia:
Stanze, Sessi, Seduzione., oltre che per le opere stilisticamente
innovative. La poesia è parte di Decreazione. Cominciamo a comprendere
l’affinità, neanche tanto sotterranea, tra la Carson e il mondo
liberista-liberale. La poesia ha un incipit che tutto rivela:
E’ bello essere neutri.
Voglio avere gambe senza senso.
Ci sono cose insopportabili.
Capiamo bene il motivo della scelta. L’identità è un
peso di cui liberarsi. L’inno alla morte della forma e la decreazione non
possono che confermare il tempo presente e renderlo “presente che non passa”.
L’innovazione si tinge di conservazione politica e sociale, infatti la poesia
afferma ancora:
Bevi tutto il sesso che c’è.
Insomma niente di nuovo sotto il cielo
dell’innovazione. Abbiamo bisogno di politica, di principi e di realtà, invece
sempre la solita solfa del “sesso” che non scandalizza nessuno e non suscita
nulla, semplicemente invita a chiudersi in un privato giocoso, mentre il
capitalismo avanza, ed infatti:
Disprezzo, principi reali, questa
piccola taglia
del morire
La mia poesia personale è un
fallimento.
Non voglio essere una persona.
Noi, invece, abbiamo bisogno di dare valore alla vita, ai progetti e di formare persone capaci di capire e lottare contro la barbarie, e solo chi ha una identità forte può contribuire ad innovare una realtà omicida e genocida come la nostra. Avere una identità non significa usarla come fosse una testa d’ariete contro le altrui identità, anzi solo chi ha una identità può comunicare e dialogare, coloro che invece sono informi sono solo presenze passive a cui il sistema applaude. Temi quali l’incomunicabilità, il non senso e l’apertura ad un essere generico e indefinito sono ormai frusti, davvero necessitiamo di orientarci diversamente e faticosamente.
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