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“Notiziona”: Pina Picierno lascia il PD

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Pina Picierno ha lasciato il PD per veleggiare verso l’area calendian-renziana (ben rappresentata da un foglio come, appunto, Il Foglio), cioè quella per eccellenza centrista (non si sa bene cosa significhi questo oggi…), liberale-liberista, europeista, guerrafondaia, filo NATO, filosionista, anti Brics, antirussa, anticinese e anti tutto ciò che non è di strettissima osservanza occidentalista e, naturalmente, sostenitrice del riarmo europeo. Tutto sommato però una mossa astuta, non tanto per lei quanto per Schlein e i dirigenti del PD che ora potranno dire che il loro è un partito di Sinistra e continuare a coglionare un bel po’ di gente che ancora crede che lo sia. Altro da dire non c’è.

Pina Picierno lascia il PD : r/Italia

Fonte foto: da Google

2 commenti per ““Notiziona”: Pina Picierno lascia il PD

  1. Giulio larosa
    4 Giugno 2026 at 14:42

    Il pd è pina picierno e pina picierno è il.pd. rientra in questa assuta simbiosi oscena anche l entrarre e uscire specie quando c è da occupare qualche poltrona a spese dei lavoratori. Fuori o dentro nulla cambia.

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  2. ndr60
    4 Giugno 2026 at 14:51

    In effetti la signora Pina insieme a Fantozzi-Calenda fa un figurone, quanto alla Mariangela scimmiesca, c’è solo l’imbarazzo della scelta 🙂

    Rispondi

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