Referendum, giovani e Costituzione: tra semplificazione politica e trasformazioni strutturali

Nell’ ultimo appuntamento referendario si è registrato un dato che ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti: una maggiore partecipazione giovanile, in parte proveniente da precedenti bacini di astensione. Secondo alcune letture, una quota significativa di questi nuovi votanti si sarebbe orientata verso il “No”, spinta non tanto da una valutazione tecnica del quesito quanto da una forte identificazione politica e simbolica.

Una delle chiavi interpretative più diffuse attribuisce questo aumento della partecipazione alla semplificazione del messaggio politico. Il referendum, per sua natura binaria, riduce la complessità a una scelta secca: sì o no. Tuttavia, ciò che realmente incide è il modo in cui questa scelta viene raccontata. In diversi casi, il voto è stato presentato non come una decisione su un tema specifico – ad esempio una riforma del sistema giurisdizionale – ma come un atto carico di significati più ampi: un “no” alla guerra, un “no” a determinate figure politiche internazionali, un “no” a presunte derive autoritarie. In questo contesto si inserisce anche la contrapposizione fascismo / antifascismo, utilizzata come chiave di lettura dominante. Si tratta di una cornice comunicativa potente, capace di mobilitare, soprattutto tra i più giovani, ma che rischia di risultare eccessivamente semplificatoria rispetto al merito delle questioni istituzionali. Il voto referendario finisce così per essere interpretato come un atto identitario, più che come una valutazione consapevole di una riforma.

Parallelamente, emerge un nodo più profondo, spesso trascurato nel dibattito pubblico: quello relativo alla trasformazione della Costituzione italiana nel corso degli ultimi decenni È un dato di fatto che la Carta sia stata modificata numerose volte. Tra queste modifiche, un passaggio particolarmente rilevante è rappresentato dalla riforma dell’Articolo 81 della Costituzione italiana, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio. Questa modifica segna, secondo una certa interpretazione, un punto di svolta. La Costituzione del 1948 nasce infatti con una forte impronta sociale: l’articolo 1 definisce l’Italia come una Repubblica fondata sul lavoro, mentre l’articolo 3 impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l’uguaglianza sostanziale dei cittadini. In questa prospettiva, il lavoro non è solo un elemento economico, ma il fondamento della cittadinanza politica, e lo Stato è chiamato a perseguire condizioni di piena occupazione e salari dignitosi. A supporto di questo impianto, la Costituzione prevede strumenti fondamentali come: la funzione sociale della proprietà privata, che ne limita l’esercizio in contrasto con l’interesse collettivo; la tassazione progressiva, che redistribuisce le risorse per sostenere il sistema sociale, politico ed economico.

L’introduzione del pareggio di bilancio, insieme ad altre riforme – tra cui quelle del Titolo V – e ai vincoli derivanti dall’integrazione europea, ha modificato il contesto in cui questi principi vengono attuati. Secondo una lettura critica, ciò avrebbe comportato uno spostamento verso una gestione delle politiche pubbliche maggiormente orientata alla stabilità finanziaria e compatibile con logiche di mercato, rendendo più difficile realizzare pienamente gli obiettivi sociali originari.

È importante, tuttavia, distinguere tra principi e trasformazione della loro applicazione. I principi fondamentali della Costituzione non sono stati formalmente alterati; ciò che è cambiato è il quadro entro cui essi vengono interpretati e attuati. Ne deriva una tensione costante tra l’impianto sociale della Carta e i vincoli economici contemporanei. Alla luce di questo, risulta riduttivo sostenere che un voto referendario, soprattutto quando motivato da narrazioni semplificate, rappresenti automaticamente una “difesa della Costituzione”.

Allo stesso modo, è infondata l’idea che ogni tentativo di riforma costituzionale sia destinato a essere respinto: la storia repubblicana mostra esiti differenti, a seconda dei contesti politici e delle proposte. Il punto centrale, piuttosto, sembra essere un altro: il rapporto tra politica democratica e vincoli esterni, tra capacità decisionale degli Stati e influenza di poteri tecnocratici e sovranazionali. È su questo terreno che si gioca oggi una delle principali sfide delle democrazie contemporanee. In conclusione, la partecipazione dei giovani ai referendum rappresenta un segnale positivo di coinvolgimento civico. Tuttavia, affinché questo coinvolgimento si traduca in una reale consapevolezza democratica, è necessario superare le semplificazioni e riportare il dibattito sul piano dell’analisi critica e informata, all’altezza della complessità delle trasformazioni in atto.