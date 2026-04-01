Scempio Italia. L’ennesima umiliazione nasce da un sistema marcio

L’eliminazione è arrivata. Ancora una volta. Con la
solita sceneggiatura che conosciamo a memoria: nervosismo, confusione tattica,
un’espulsione che diventa alibi, e alla fine il silenzio tombale di chi non sa prendersi
le proprie responsabilità fino in fondo. Occorre avere il coraggio di guardare
in faccia la realtà. Il calcio italiano è immerso in una situazione ambientale
e culturale orrenda, e l’ultima débâcle
ne è solo la logica conseguenza.
Partiamo dalle fondamenta. Gli stadi: monumenti
fatiscenti, vuoti o semi-vuoti, proprietà dei comuni che strozzano i bilanci,
mentre in mezza Europa gli impianti sono centri di business e identità.
C’è poi una questione europea che fingiamo di
non vedere. Il mercato unico, con la sua logica di libera circolazione dei
lavoratori, nel calcio ha prodotto l’effetto opposto a quello che servirebbe
alle nazionali: ha accelerato la desertificazione dei territori locali. Oggi un
club italiano può riempire la rosa con giocatori presi da ogni angolo d’Europa
(e del mondo) senza alcun vincolo, e questo non è più “apertura” ma semplice
convenienza economica. Il vivaio diventa un costo, il prodotto locale un optional. Il risultato è che la capacità
di produrre talenti si è prosciugata: i posti sono occupati da chi arriva da
fuori con un curriculum già pronto e zero radicamento. E intanto le leghe
europee più ricche – Premier League
in testa – pompano miliardi che da noi nessuno può investire, trasformando i
nostri campionati in campi di addestramento per giovani rampanti o ultima
spiaggia per vecchie glorie. Senza regole che proteggano i vivai e i territori,
la libertà di mercato provoca inesorabilmente la morte delle periferie. E noi,
calcisticamente, va ammesso senza reticenze, siamo diventati una periferia.
E la gestione padronale della Federazione? Quella è la
ciliegina sulla torta. Una Federcalcio che sembra più un condominio in guerra
tra comproprietari che un ente con un progetto. Da anni si litiga su poltrone e
riforme, ma il risultato è sempre lo stesso: la nazionale arriva agli
appuntamenti importanti con le polveri bagnate.
Puntualmente, quando arriva il momento di giocare,
emergono anche scelte tecniche che lasciano basiti. L’Italia si ritrova in
dieci uomini, situazione di emergenza, e invece di stringere i denti con
pragmatismo, si insiste con quinti di ruolo difensivo, regalando il possesso e
l’iniziativa all’avversario. Non c’è una linea, non c’è una lettura della
partita. Ma c’è di più: i quinti scelti per quella fase non potevano essere
Politano e Dimarco, due giocatori che danno il meglio di sé come spinta, non
come contenimento. E infatti la sostituzione di Dimarco con Spinazzola mostra
ulteriormente che Gattuso non aveva capito niente: non si trattava di cambiare
un esterno con un altro esterno, ma di aver sbagliato l’impostazione a monte,
pensando di difendere con interpreti abituati a fare tutta un’altra parte del
campo. E poi la sostituzione di Kean – inspiegabile, quasi autolesionista – che
toglie proprio quell’unica possibilità di tenere palla e ripartire. Sembrava la
mossa di chi ha paura, non di chi vuole gestire.
Purtroppo, con tutto il rispetto per l’uomo e per ciò
che ha rappresentato in campo, Gattuso non è un allenatore che avesse la
caratura per prendersi la responsabilità di una nazionale che galleggia in un
mare di problemi strutturali. Mandarlo allo sbaraglio, in una situazione così
complicata, è stato un atto di irresponsabilità, quasi una scelta di comodo per
tamponare. Non aveva il tempo, non aveva le gerarchie, non aveva nemmeno il
profilo per imporre una svolta. E lo si è visto. Lo si è lasciato solo, esposto
ad un fallimento inevitabile.
E dopo tanti anni fallimentari – con tre qualificazioni mondiali perse, un Europeo ridicolo appena giocato, roba che per qualsiasi altra nazionale sarebbe stata una catastrofe epocale – ancora hanno il coraggio di presentarsi senza dimissioni. Non un passo indietro, non un gesto di dignità. A questo punto non serve un nuovo dirigente, serve un chimico. Qualcuno che sappia sciogliere la colla che hanno messo sotto il proprio culo.
A monte di tutto c’è una cultura politica che nel calcio trova
il suo specchio più fedele. Quella dell’emergenza perpetua, del commissario che
deve venire a mettere ordine perché nessuno è mai stato capace di fare un vero progetto.
Quella della fedeltà personale che conta
più delle competenze, del posto che si dà all’amico o all’uomo-immagine prima
che al capace. È lo stesso tarlo che mangia le istituzioni italiane da decenni:
si aspetta sempre l’uomo solo al comando che risolva per miracolo quello che la
gestione ordinaria non ha mai voluto affrontare. Poi l’uomo solo fallisce –
Gattuso, come altri prima – e si ricomincia daccapo, senza mai cambiare una
virgola del disegno. La malattia è che da trent’anni si governa a colpi di
deroghe, di scollinamenti, di “tanto poi si vede”. E la nazionale, ormai, è
diventata il termometro perfetto di questo declino: arriva agli appuntamenti
senza identità, senza un percorso, con l’allenatore di turno abbandonato in
mezzo al guado.
Pertanto, la paralisi non è più solo tecnica o tattica – è culturale, è politica. Fino a quando non si avrà il coraggio di smontare pezzo per pezzo questa baracca, continueremo a raccontarci la favola del “calcio italiano” mentre fuori – sia a livello di club sia a livello di nazionale – ci battono con disinvoltura e disprezzo crescente.