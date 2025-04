Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Comunicato della Brigata Frustalupi – Tifosi Antifascisti

Noi, membri della Brigata Frustalupi, tifosi laziali antifascisti, abbiamo deciso di far sentire la nostra voce. Con orgoglio abbiamo esposto uno striscione in Piazza della Libertà, nel cuore di Roma, proprio nei pressi del luogo dove è nata la nostra amata Società Sportiva Lazio.

Con questo gesto, ci uniamo alla campagna internazionale “*Show ISRAEL the Red Card*”, per denunciare e condannare i crimini del sionismo e l’apartheid imposto al popolo palestinese. Israele sta portando avanti un genocidio a Gaza sotto gli occhi del mondo, con bombardamenti indiscriminati, massacri di civili, distruzione di ospedali e campi profughi. Nessuno può restare in silenzio di fronte a questa barbarie.

Mentre gli stati complici fingono di non vedere, il nostro compito è schierarci senza esitazione dalla parte della resistenza palestinese e della giustizia.

Il nostro impegno nasce dalla convinzione che il calcio debba essere uno strumento di unione e lotta contro l’odio, e che il vero spirito laziale si fondi su valori di giustizia, solidarietà e rispetto per tutti. Pur non avendo profili social e scegliendo di comunicare in questo modo diretto, riteniamo fondamentale che il nostro messaggio raggiunga tutti i gruppi di tifosi laziali (e non) aperti alla lotta contro l’intolleranza. Con il nostro vessillo ben saldo, invitiamo chi condivide questi ideali a unirsi a noi in questa battaglia per ripristinare i valori del nostro stadio e della nostra società. Insieme possiamo fare la differenza e far capire che fascismo e discriminazione non hanno spazio, né dentro né fuori dal campo.

Viva il calcio libero da odio. Viva la libertà. Palestina libera.

Brigata Frustalupi