Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia

Esprimiamo la nostra più piena e totale solidarietà nei confronti del collega giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, vittima di un vile quanto criminale attentato. E’ un atto di gravissima intimidazione non solo nei confronti di Ranucci, della redazione di Report e della sua famiglia ma di tutto il giornalismo d’inchiesta. Al momento non è dato sapere con certezza chi siano gli autori di questo criminale gesto, ma ci auguriamo, anche se nello stesso tempo nutriamo dei dubbi, che sia gli esecutori materiali che soprattutto i mandanti possano essere individuati al più presto dalle autorità competenti.

Siamo ovviamente certi che Sigfrido Ranucci e la redazione di Report non si lasceranno intimidire e continueranno il loro lavoro con la stessa tenacia e convinzione con cui lo hanno svolto finora.

Ci mettiamo a disposizione, per quelle che sono le nostre modeste possibilità, per qualsiasi iniziativa che possa in qualche modo essere di sostegno a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia.

La redazione de L’Interferenza.

Fonte foto: da Google