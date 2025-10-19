Attualità e Politica
Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia
Esprimiamo la nostra più piena e totale solidarietà nei confronti del collega giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, vittima di un vile quanto criminale attentato. E’ un atto di gravissima intimidazione non solo nei confronti di Ranucci, della redazione di Report e della sua famiglia ma di tutto il giornalismo d’inchiesta. Al momento non è dato sapere con certezza chi siano gli autori di questo criminale gesto, ma ci auguriamo, anche se nello stesso tempo nutriamo dei dubbi, che sia gli esecutori materiali che soprattutto i mandanti possano essere individuati al più presto dalle autorità competenti.
Siamo ovviamente certi che
Sigfrido Ranucci e la redazione di Report non si lasceranno intimidire e
continueranno il loro lavoro con la stessa tenacia e convinzione con cui lo hanno
svolto finora.
Ci mettiamo a disposizione, per
quelle che sono le nostre modeste possibilità, per qualsiasi iniziativa che
possa in qualche modo essere di sostegno a Sigfrido Ranucci e alla sua
famiglia.
La redazione de L’Interferenza.
Fonte foto: da Google