Sono stati i russi?

Si susseguono gli allarmi bomba con tanto di e mail che minacciano “il genocidio degli italiani”. Tali minacce sono all’interno di un fenomeno più ampio, ovvero gli attacchi hacker che hanno colpito supermercati e aeroporti con tanto di firma.

Sarebbe un gruppo russo a causare i disservizi. I media e i giornali non hanno dubbi, sono i russi che ci minacciano. In uno stato democratico la pratica del dubbio e la verifica conseguente dovrebbero essere la norma. La cautela nell’indicare i responsabili è parte della cultura del diritto. In una realtà di polemisti, in cui ogni omicidio truculento trova spazio mediatico con annessi dubbi e discussioni di esperti improvvisati, nessuno solleva dubbi. Sono i russi, pertanto per logica conseguenza ci minacciano e, dunque, bisogna difendersi, produrre armi e continuare la guerra ad oltranza.

Il sillogismo è semplice, immediato e di impatto. Hannah Arendt, in questo caso, potrebbe vivamente aiutarci. La Arendt ha sempre descritto i regimi totalitari come “sistemi nei quali domina una ferrea logica non verificata”. C’è il rischio che si cada in tale prospettiva. In realtà sono decenni che tale postura domina con i suoi “rigori logici pericolosi”. Dove non c’è il dubbio, l’indagine e la ricerca sono sostituite con “semplicismi funzionali agli interessi delle oligarchie”. Gli attacchi non possono che essere condannabili perché vili, e questo è un dato incontrovertibile, ciò malgrado è possibile sollevare qualche dubbio.

La firma è ben strana. Si commette un reato e ci si firma, e dato che gli attacchi sarebbero firmati da un gruppo russo o filorusso costoro giocano male la loro partita. Ha senso porre in campo attacchi vili in un momento in cui la Russia, anch’essa, cerca di intavolare trattative di pace? Perché i russi dovrebbero aggredire a livello informatico l’Italia che, malgrado la partecipazione al conflitto, si è mostrata spesso tiepida verso il conflitto in corso e con una popolazione che in grandissima parte vuole la pace? Gli italiani stanno verificando in questi mesi gli effetti della guerra e l’interruzione dell’acquisto di gas dalla Russia, mentre gli Stati Uniti stipulano accordi. Dovrebbe bastare questo ai russi, in quanto la guerra sta producendo effetti deleteri nel quotidiano di italiani ed europei, mentre la classe politica inneggia alla guerra, da destra a sinistra.

L’inflazione divora i salari e il carburante è intoccabile e mentre la guerra è sempre più impopolare con conseguenti manifestazioni di piazza per inflazione e tagli ai servizi sociali, i russi intervengono per rinfocolare l’odio e i desideri guerrieri degli italiani. Tutto è strano e anomalo. Vi potrebbe essere una seconda ipotesi da verificare, ovvero gli attacchi non potrebbero essere diretti da gruppi interni che “vogliono la guerra e sono al servizio dei signori della guerra”? In un momento in cui la guerra è impopolare gli attacchi che colpiscono e interrompono il quotidiano vivere degli italiani e degli europei potrebbero servire a far percepire la guerra come necessità, giacché la guerra ibrida consente di penetrare nel fronte interno dei civili e farci sentire parte del fronte di guerra.

Sono solo ipotesi, ma non dimentichiamoci che abbiamo vissuto la “strategia della tensione” negli anni settanta del secolo appena trascorso, pertanto la storia dovrebbe insegnarci cautela e a sospettare delle evidenze troppo palesi in una realtà sociale oscura e sempre sull’orlo della manipolazione. Per il resto ciò che inquieta è una democrazia dove non si sollevano domande o dubbi. K. Popper ci ha insegnato che data una tesi bisogna corroborarla con una controprova al fine di verificarne l’esattezza. Popper liberale e liberista, certo, non condividerebbe l’impostazione scevra da dubbi dell’attuale corso della democrazia. Le indagini faranno il loro corso e la pratica del “dubbio” non può che essere d’ausilio.

Fonte foto: https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/banche-italiane-attaccate-da-filo-russi-siti-giu-per-poco-tempo/ (da Google)