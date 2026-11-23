Ho partecipato agli scioperi e
alle manifestazioni che si sono svolte nelle scorse settimane indette dai vari
sindacati, che hanno visto la partecipazione di moltissimi giovani e
giovanissimi, in larga maggioranza studenti delle scuole superiori. Diciamo
pure che questi ultimi costituivano il grosso dei partecipanti.
Ora, quando centinaia e centinaia
di migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro le politiche
neoliberiste, la guerra e il riarmo è sempre un fatto molto positivo a
prescindere, specie in un’epoca di passioni tristi, qual è la nostra. Tuttavia
non è tutto oro quello che luccica, purtroppo, e alcune riflessioni si rendono necessarie.
La prima.
Come già detto, la grande
maggioranza dei partecipanti alle manifestazioni erano studenti. Di lavoratori,
per la verità, ce n’erano pochini, quasi tutti del pubblico impiego e della
scuola. La grande massa dei lavoratori e delle lavoratrici che prestano
servizio nelle imprese private, nelle industrie piccole, medie e grandi, nel
terziario di vario genere (cioè la gran parte dei lavoratori e delle
lavoratrici), erano pressochè assenti. Non ho i dati ma credo che l’adesione agli
scioperi sia stata molto bassa in questi settori.
Questo, ovviamente, non è
casuale, per varie ragioni. Intanto l’offensiva neoliberista è stata fortissima
negli ultimi decenni e, soprattutto nelle piccole e medie imprese che
costituiscono l’ossatura produttiva del paese, è diventato difficilissimo per i
lavoratori organizzarsi a livello sindacale. Ci si ritiene già fortunati ad
avere un posto di lavoro e ci si guarda bene dal mettersi contro i “propri”
padroni. Il mondo del lavoro ha perso potere contrattuale, è stato diviso,
frammentato in mille rivoli e scientemente indebolito con la complicità dei
sindacati ufficiali. L’offensiva è stata condotta a più livelli, economico,
politico e anche ideologico-culturale. Non c’è più coesione fra i lavoratori,
non c’è più coscienza politica (di classe, avremmo detto una volta…) che è
stata lucidamente distrutta, e ogni persona si sente sola nel mondo, fragile,
ricattabile, tanto più sul posto di lavoro, come una monade fra tante, isolata e
in competizione con tutte le altre. Una volta gli scioperi generali erano in
grado di paralizzare il paese e di far cadere i governi. Oggi, come dicevo poc’anzi,
soltanto una minoranza di lavoratori, quelli del pubblico impiego e della
scuola, cioè i dipendenti pubblici, aderiscono agli scioperi, e solo in parte. Ma
sono scioperi del tutto innocui che non impensieriscono minimamente le classi
dirigenti e il governo, anche perché non hanno quasi nessuna conseguenza sul
piano economico, tranne quelli dei lavoratori dei trasporti, della logistica e
dei porti che, pur avendo un peso specifico importante, sono comunque una
minoranza, e in ogni caso anch’essi hanno risentito dell’offensiva degli ultimi
decenni, né poteva essere altrimenti. A tutt’oggi sono proprio questi ultimi quelli
più politicizzati e sindacalizzati, di fatto il punto di riferimento e l’avanguardia
potenziale per una grande massa di lavoratori che però al momento versa nelle
condizioni di subordinazione di cui sopra. Per non parlare dei milioni di
precari che oggi sono praticamente invisibili e in una condizione di tale precarietà
e ricattabilità che gli rende impossibile organizzarsi a livello sindacale.
La seconda, non meno importante
della prima.
L’atmosfera che si respira in
queste manifestazioni è quella di un sostanziale “identitarismo di sinistra”.
Gli slogan, le parole d’ordine e la postura complessiva sono tutti contro la
destra, non solo quella di governo (anche Vannacci è ovviamente uno dei
bersagli preferiti), di fatto identificata come la sola responsabile delle
politiche neoliberiste e guerrafondaie. In altre parole, siamo ancora alla sinistra
“buona” contro la destra “cattiva”. Questo il leit motiv delle manifestazioni, con
annesso naturalmente tutto l’armamentario ideologico politicamente coretto,
trans femminista, slogan gridati al femminile, cioè con la schwa al posto della
desinenza maschile. Gli slogan più scanditi sono “Siamo tutte antifasciste” e “Meloni
e Vannacci boia”.
Ciò dimostra quanto il livello
coscienziale sia basso, nonostante le apparenze e il sincero fervore che si
respira in queste proteste. Manifestazioni con un diverso e più alto tasso di
coscienza politica vedrebbero slogan sia contro Meloni e Vannacci che contro
Schlein, Renzi e più o meno il variegato
codazzo del cosiddetto “campo largo”, sia contro la destra ora al governo che
contro la “sinistra” ora alla finta opposizione ma in tempi trascorsi al
governo, egualmente responsabile, come la destra, delle politiche neoliberiste,
della precarizzazione del lavoro, del livello infimo dei salari e delle
pensioni, della privatizzazione del pubblico e naturalmente delle politiche
guerrafondaie al seguito dell’UE e della NATO. E invece nulla di tutto ciò, il
nemico viene individuato sempre e soltanto nel fascismo alle porte. Un fascismo
concepito non nella forma storica e politica che ha assunto e che tuttora
assume (pensiamo oggi, ad esempio, al regime ucraino che ha una forte
componente neonazista al suo interno) nei vari contesti storici ma come una
sorta di categoria meta e trans-politica, per descrivere tutto ciò che di
cattivo esiste al mondo. In questo modo
la “sinistra” assolve se stessa e chiama a raccolta il suo popolo che poi,
nella gran parte, è ormai formato da un ceto sociale medioborghese per lo più
garantito. Ma, soprattutto, è il sistema capitalista (oggi neoliberale) dominante
che in tal modo si assolve trasformando i fascismi in una sorta di accidente,
di male assoluto della storia quando invece questi sono dei prodotti, fra gli
altri, proprio di quello stesso sistema.
Questo basso livello di coscienza
politica, scientemente alimentato dalla “sinistra”, non solo quella liberale ma
anche radicale e pseudo antagonista che si presta a questo gioco, funge da
sostanziale depistaggio e impedisce la crescita di una consapevolezza politica
e di classe più elevata ed avanzata che permetta di individuare il nemico in
tutta la sua estensione, articolazione e complessità. Si rimane insomma nell’ambito
della solita polarizzazione destra/sinistra, nelle loro concrete e attuali
declinazioni, quindi all’interno del sistema neoliberale dominante che in tal
modo si auto alimenta. Quando e se il centrosinistra dovesse vincere le
prossime elezioni queste mobilitazioni di piazza, come purtroppo è sempre
avvenuto, evaporeranno.
Si evince da tutto ciò quanto la strada per la costruzione di un fronte sociale e politico autenticamente alternativo e antagonista al sistema neoliberale sia estremamente faticosa, complessa e lunga.
Fonte foto: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/26_ottobre_27/il-corteo-del-30-ottobre-a-roma-studenti-pro-pal-movimenti-riunioni-tecniche-per-decidere-il-percorso-1a43cd19-9862-4cfe-bc48-244fee970xlk.shtml (da Google)