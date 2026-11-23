Ho partecipato agli scioperi e alle manifestazioni che si sono svolte nelle scorse settimane indette dai vari sindacati, che hanno visto la partecipazione di moltissimi giovani e giovanissimi, in larga maggioranza studenti delle scuole superiori. Diciamo pure che questi ultimi costituivano il grosso dei partecipanti.

Ora, quando centinaia e centinaia di migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro le politiche neoliberiste, la guerra e il riarmo è sempre un fatto molto positivo a prescindere, specie in un’epoca di passioni tristi, qual è la nostra. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica, purtroppo, e alcune riflessioni si rendono necessarie.

La prima.

Come già detto, la grande maggioranza dei partecipanti alle manifestazioni erano studenti. Di lavoratori, per la verità, ce n’erano pochini, quasi tutti del pubblico impiego e della scuola. La grande massa dei lavoratori e delle lavoratrici che prestano servizio nelle imprese private, nelle industrie piccole, medie e grandi, nel terziario di vario genere (cioè la gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici), erano pressochè assenti. Non ho i dati ma credo che l’adesione agli scioperi sia stata molto bassa in questi settori.

Questo, ovviamente, non è casuale, per varie ragioni. Intanto l’offensiva neoliberista è stata fortissima negli ultimi decenni e, soprattutto nelle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura produttiva del paese, è diventato difficilissimo per i lavoratori organizzarsi a livello sindacale. Ci si ritiene già fortunati ad avere un posto di lavoro e ci si guarda bene dal mettersi contro i “propri” padroni. Il mondo del lavoro ha perso potere contrattuale, è stato diviso, frammentato in mille rivoli e scientemente indebolito con la complicità dei sindacati ufficiali. L’offensiva è stata condotta a più livelli, economico, politico e anche ideologico-culturale. Non c’è più coesione fra i lavoratori, non c’è più coscienza politica (di classe, avremmo detto una volta…) che è stata lucidamente distrutta, e ogni persona si sente sola nel mondo, fragile, ricattabile, tanto più sul posto di lavoro, come una monade fra tante, isolata e in competizione con tutte le altre. Una volta gli scioperi generali erano in grado di paralizzare il paese e di far cadere i governi. Oggi, come dicevo poc’anzi, soltanto una minoranza di lavoratori, quelli del pubblico impiego e della scuola, cioè i dipendenti pubblici, aderiscono agli scioperi, e solo in parte. Ma sono scioperi del tutto innocui che non impensieriscono minimamente le classi dirigenti e il governo, anche perché non hanno quasi nessuna conseguenza sul piano economico, tranne quelli dei lavoratori dei trasporti, della logistica e dei porti che, pur avendo un peso specifico importante, sono comunque una minoranza, e in ogni caso anch’essi hanno risentito dell’offensiva degli ultimi decenni, né poteva essere altrimenti. A tutt’oggi sono proprio questi ultimi quelli più politicizzati e sindacalizzati, di fatto il punto di riferimento e l’avanguardia potenziale per una grande massa di lavoratori che però al momento versa nelle condizioni di subordinazione di cui sopra. Per non parlare dei milioni di precari che oggi sono praticamente invisibili e in una condizione di tale precarietà e ricattabilità che gli rende impossibile organizzarsi a livello sindacale.

La seconda, non meno importante della prima.

L’atmosfera che si respira in queste manifestazioni è quella di un sostanziale “identitarismo di sinistra”. Gli slogan, le parole d’ordine e la postura complessiva sono tutti contro la destra, non solo quella di governo (anche Vannacci è ovviamente uno dei bersagli preferiti), di fatto identificata come la sola responsabile delle politiche neoliberiste e guerrafondaie. In altre parole, siamo ancora alla sinistra “buona” contro la destra “cattiva”. Questo il leit motiv delle manifestazioni, con annesso naturalmente tutto l’armamentario ideologico politicamente coretto, trans femminista, slogan gridati al femminile, cioè con la schwa al posto della desinenza maschile. Gli slogan più scanditi sono “Siamo tutte antifasciste” e “Meloni e Vannacci boia”.

Ciò dimostra quanto il livello coscienziale sia basso, nonostante le apparenze e il sincero fervore che si respira in queste proteste. Manifestazioni con un diverso e più alto tasso di coscienza politica vedrebbero slogan sia contro Meloni e Vannacci che contro Schlein, Renzi e più o meno il variegato codazzo del cosiddetto “campo largo”, sia contro la destra ora al governo che contro la “sinistra” ora alla finta opposizione ma in tempi trascorsi al governo, egualmente responsabile, come la destra, delle politiche neoliberiste, della precarizzazione del lavoro, del livello infimo dei salari e delle pensioni, della privatizzazione del pubblico e naturalmente delle politiche guerrafondaie al seguito dell’UE e della NATO. E invece nulla di tutto ciò, il nemico viene individuato sempre e soltanto nel fascismo alle porte. Un fascismo concepito non nella forma storica e politica che ha assunto e che tuttora assume (pensiamo oggi, ad esempio, al regime ucraino che ha una forte componente neonazista al suo interno) nei vari contesti storici ma come una sorta di categoria meta e trans-politica, per descrivere tutto ciò che di cattivo esiste al mondo. In questo modo la “sinistra” assolve se stessa e chiama a raccolta il suo popolo che poi, nella gran parte, è ormai formato da un ceto sociale medioborghese per lo più garantito. Ma, soprattutto, è il sistema capitalista (oggi neoliberale) dominante che in tal modo si assolve trasformando i fascismi in una sorta di accidente, di male assoluto della storia quando invece questi sono dei prodotti, fra gli altri, proprio di quello stesso sistema.

Questo basso livello di coscienza politica, scientemente alimentato dalla “sinistra”, non solo quella liberale ma anche radicale e pseudo antagonista che si presta a questo gioco, funge da sostanziale depistaggio e impedisce la crescita di una consapevolezza politica e di classe più elevata ed avanzata che permetta di individuare il nemico in tutta la sua estensione, articolazione e complessità. Si rimane insomma nell’ambito della solita polarizzazione destra/sinistra, nelle loro concrete e attuali declinazioni, quindi all’interno del sistema neoliberale dominante che in tal modo si auto alimenta. Quando e se il centrosinistra dovesse vincere le prossime elezioni queste mobilitazioni di piazza, come purtroppo è sempre avvenuto, evaporeranno.

Si evince da tutto ciò quanto la strada per la costruzione di un fronte sociale e politico autenticamente alternativo e antagonista al sistema neoliberale sia estremamente faticosa, complessa e lunga.

Fonte foto: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/26_ottobre_27/il-corteo-del-30-ottobre-a-roma-studenti-pro-pal-movimenti-riunioni-tecniche-per-decidere-il-percorso-1a43cd19-9862-4cfe-bc48-244fee970xlk.shtml (da Google)