Tra mito e oblio: dietro al green la decadenza dell’automotive

Nel 2035 in teoria dovrebbero esserci solo auto elettriche ma è assai probabile che la situazione, già nei prossimi mesi, cambi rapidamente specie dopo la svolta verso il fossile di Trump e la decisione di Stellantis di sospendere le ricerche per produrre l’auto elettrica.

Correva l’anno 2025 quando Stellantis lanciava l’Elettrico facile salvo poi, un anno dopo, a inizio Febbraio 2026, rinunciare all’elettrico dopo una rimessa economica di oltre 22 miliardi di euro.

La domanda alla quale rispondere è tuttavia un’altra: perchè alcune aziende dell’est asiatico vanno avanti nella ricerca, nello sviluppo dell’auto elettrica acquisendo tecnologie avanzate mentre invece l’Occidente, e soprattutto il vecchio continente, sono ancora indietro?

L’idea, errata, che le auto cinesi siano tecnologicamente arretrate stride con la realtà nella quale i marchi cinesi, alcuni legati da join venture con multinazionali europee, sono decisamente avanti, sfornano prodotti di alta qualità e a prezzi decisamente inferiori agli europei tanto da guadagnarsi quote crescenti di mercato in paesi storicamente produttori di automobili.

Dietro alla rinuncia delle auto elettriche ci sono varie spiegazioni, l’appiattimento sulle politiche trumpiane, la scommessa di allargarsi nei mercati statunitensi dopo avere delocalizzato produzioni e impoverito gli stabilimenti europei (nel caso Stellantis quelli italiani), le difficoltà di reperire metalli rari e quanto altro è indispensabile per le batterie e le componenti dell’elettrico.

Resta il fatto che la concorrenza dei colossi orientali nel settore meccanico è spietata, sono multinazionali e stati che da tempo investono in ricerca e sviluppo per le auto elettriche.

Avete capito bene? Il vecchio continente doveva essere all’avanguardia nella produzione di macchine a zero impatto ambientale, al contrario si scopre, come gli Usa, legato alle produzione tradizionali. Stellantis dopo due anni di crisi, con migliaia di posti di lavoro perduti e un calo delle vendite importante, annuncia l’abbandono dell’elettrico puntando sul mercato Usa.

L’Europa storicamente dipende da materie prime che non possiede, manganese, litio, cobalto, grafite, nichel che deve acquistare dalla Cina che i metalli rari li possiede.

Il green cambia innumerevoli equilibri, escono rafforzate le potenze in possesso dei metalli rari e in base ai rapporti di forza vengono influenzate le stesse politiche energetiche ed ambientali.

L’abbandono delle fonti fossili è irreversibile ma prima che avvenga ci saranno colpi di coda e anni di incertezze.

L’Europa non ha una filiera dell’elettrico, ha tutte le competenze necessarie ma è ancora indietro, dilaniata da divisioni interne. La Germania da anni sta premendo nella direzione green consapevole di dover colmare le lacune rispetto alla Cina; paesi economicamente più deboli sono ancora indecisi e pronti a saltare sul carro trumpiano schierato senza remore a favore del fossile.

La Germania da anni contesta i sussidi dello Stato cinese ai loro produttori, eppure i marchi cinesi sono entrati prepotentemente nei mercati europei, a partire da quello italiano, guadagnando quote crescenti e in tempi decisamente rapidi. I dazi europei ai prodotti cinesi avevano come obiettivo impedire l’arrivo di auto tecnologicamente avanzate e a prezzi decisamente più bassi dei prodotti Ue, al contempo la scelta di chiudersi all’elettrico potrebbe determinare danni ancor maggiori all’industria europea oltre a peggiorare la qualità della vita e dell’ambiente con tassi di inquinamento che dovrebbero essere drasticamente ridotti. Perfino la inquinata Cina da tempo sta affrontando la sfida ecologista con serietà e investimenti, la crisi economica che attanaglia l’Europa potrebbe invece determinare gravi ritardi sul fronte ambientale. Il green deal sembrava avere unito il vecchio continente ma con l’arrivo alla presidenza Usa di Trump e i dazi imposti ai prodotti europei gli equilibri iniziano a cambiare, la decarbonizzazione fino a un anno fa appariva una occasione da prendere al volo anche per ammodernare il sistema produttivo e ridurre allo stesso tempo l’impatto ambientale.

La guerra in Ucraina, l’economia di guerra ha determinato un sostanziale arretramento dell’Ue, a farne le spese sono gli investimenti, i capitoli in ricerca e sviluppo e anche la produzione dell’auto elettrica. Tutto dipenderà dalla autonomia politica del vecchio continente, dagli investimenti in ricerca e sviluppo, dall’approvvigionamento energetico e dei metalli rari, di certo se il polo imperialista europeo ha un futuro non lo troverà rimanendo subordinato agli Usa.

Fonte foto: Altair (da Google)