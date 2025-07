Un disegno di legge Zan della destra: la nuova formula per il ddl femminicidio

E’ apparsa sulla stampa la notizia che la senatrice Giulia Bongiorno ha presentato un’emendamento al disegno di legge 1433, c.d. ddl “femminicidio” di cui è relatrice, che introduceva appunto questa nuova fattispecie di reato. A quanto pare le critiche sulla vaghezza della prima formulazione sono state in qualche modo recepite da coloro che hanno presentato il ddl a marzo 2025. E’ il caso di leggere il nuovo emendamento e comprenderne le conseguenze, che a dire il vero sembrano alquanto disturbanti, se il primo era vago, questo sembra scarsamente efficace e non riduce la sensazione d’incertezza specie nella prima parte. Esso recita [1]:

“Quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o è conseguenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di donna.”

Analizziamo i tratti dell’emendamento, laddove essi vanno in contrasto con la Costituzione ovvero dove essi fanno riferimento ad un sesso in particolare: “in quanto donna” o “della sua condizione di donna”.

L’”in quanto donna” è uno dei capisaldi del concetto di femminicidio, concetto nato oltreoceano sociologicamente e in modo arbitrario confluito in una sorta di pseudo-diritto penale (pseudo perché al momento non esiste nei codici) che è una derivazione di modelli mutuati dal femminismo tramite autrici come Diana Russel e Marcela Lagarde. Nel diritto penale tuttavia è necessario precisare cosa significhi esattamente, per cui nell’emendamento “in quanto donna” è ricondotto a due azioni (atti) commessi dall’omicida: discriminazione e odio.

L’odio è un ingrediente in molti casi necessario di un omicidio (anche se non sempre è così, X uccide Y ma il mandante è Z… per motivi magari economici, ma nè X nè Z odiano Y, lo fanno solo per eliminare un concorrente, Z potrebbe anche non conoscerlo affatto personalmente), specialmente nei delitti familiari un omicidio è causato spesso dall’odio, in cui altri moventi distinti, ad esempio quelli economici o sentimentali, fanno emergere un sentimento di odio specifico per quella persona, donna o uomo che sia. Per cui l’odio non sembra essere caratterizzante a meno di non avere a che fare con un odiatore seriale di donne, che reggerebbe l’”in quanto donna”, cosa che però è rara e richiama l’idea che a commettere un femminicidio sia solo un serial killer di donne, un uomo che odia le donne in generale. Nell’azione di odio il ddl non sembra essere diverso dall’articolo 575 cp ovvero omicidio che ammette una casistica certamente più ampia e in cui un “movente” vago come l’odio è solo un caso molto speciale.

Discriminazione è un azione più sottile: in che modo si stabilisce che vi è discriminazione? Per la Treccani il termine implica: …diversità di comportamento o di riconoscimento di diritti nei riguardi di determinati gruppi politici, razziali, etnici o religiosi (la legge stabilisce pene precise per i casi in cui la discriminazione assuma carattere delittuoso o induca ad atti di violenza). Il che significa due cose: che il gruppo in questione sono le donne tutte, quindi è un gruppo caratterizzato dal sesso (o genere). Questo è già un po’ strano poiché non si tratta di un gruppo minoritario, ma della metà più qualcosa della popolazione che per la Costituzione ha pari diritti, per cui l’azione discriminatoria nel senso di riconoscimento di diritti sembra ricondursi alla negazione di diritti sanciti dal nostro ordinamento: un unico caso potrebbe essere compreso in questo schema, l’omicidio di Saman Abbas, alla quale la famiglia ha negato il diritto all’autodeterminazione, anche questo sancito dalla Costituzione, proprio perché “in quanto donna”. Più difficile appare considerare una diversità di comportamento sempre secondo Treccani. Se mi comporto in modo discriminatorio fino al punto di uccidere, molto probabilmente sto anche odiando per cui risulta difficile separare discriminazione da odio.

Certo se io uccido ledo il tuo diritto a vivere e in un certo senso anche al diritto all’autodeterminazione o alla libertà. Qui però la prima frase sembra essere semplicemente un preambolo della seconda la quale caratterizza il “femminicidio”, non tanto nell’”in quanto donna” ma nella libertà di troncare una relazione affettiva che al contempo una lesione dei diritti all’autodeterminazione e un atto d’odio. In effetti la frase ‘ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di donna‘ sembra riprendere il motivo della discriminazione: soggezione, limitazione possono essere considerati dei sinonimi o comunque termini che rientrano nella lesione di diritti e quindi nel termine discriminazione e in sostanza lo ‘spiegano’.

Si noti che l’emendamento potrebbe essere modificato semplicemente abolendo in quanto donna e di donna e la condizione potrebbe essere quella di un qualsiasi gruppo umano soggetto a discriminazioni, per cui una riformulazione, compatibile anche con la Costituzione, potrebbe essere:

“Quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa conseguenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di appartenenza ad un determinato gruppo umano.”

E’ curioso come eliminando il riferimento al rifiuto, l’emendamento si leggerebbe: “Quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa conseguenza del subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di appartenenza ad un determinato gruppo umano”; nel quale si sente un’affinità con qualcosa di simile all’aborrito (dalla destra) ddl Zan, mai approvato. Si tratta in entrambi i casi di un grave cedimento all’idea fondante del diritto penale moderno, ovvero che la responsabilità penale è individuale. Sorge il sospetto che questo ddl piaccia anche alla c.d. “sinistra” anche per questo motivo: esso non fa che avallare delle politiche “identitarie” in questo caso relative alle sole donne.

Naturalmente, nessuno dei proponenti del ddl 1433, vuole una versione coerente con la Costituzione dello stesso (figurati cosa gliene importa della Carta più volte aggirata da leggi sovranazionali e mai realizzata realmente nelle sue indicazioni generali), la motivazione di fondo del ddl è di tipo puramente politico, dato che vi è evidenza che negli ultimi anni gli omicidi di donna sono in calo, ed in particolare quelli in famiglia (sul Sole 24ore veniva dato il numero di 59 per il 2024, numero che però include sicuramente casi di omicidi pietatis causa o di soggetti con malattie mentali note, tanto che conteggi più affidabili danno un numero intorno a 40 casi). Si vuole in sostanza con un’operazione classica securitaria di destra venire incontro alle paturnie della “sinistra” per cercare di dimostrare che la violenza sulle donne sta a cuore anche a questo governo (è sintomatico che il ddl “femminicidio” sia stato presentato in pompa magna l’8 marzo). Le argomentazioni parallele o a sostegno di alcuni magistrati, come il procuratore di Tivoli, sono fumose e non basate seriamente su un’analisi dei dati (il solo fatto di citare percentuali fa venire il sospetto che c’è un tentativo di nascondere i dati reali: argomento classico che i femminicidi sono aumentati in percentuale, ma il motivo è che sono diminuiti di molto gli omicidi di uomini). Traballante è anche la tesi del paragone tra “mafia” e “mascolinità tossica” (concetto ripreso da studi sociologici dubbi) poiché non esiste una struttura parallela con una cupola dei “maschi tossici” a meno di non voler combattere contro mulini a vento.

Non esiste un modo di prevenire pochi omicidi l’anno su 58 milioni di persone ciascuno dei quali è un evento casuale del tutto indipendente dall’altro, eccetto forse quei pochi casi in cui la vittima aveva già sporto denuncia. Negli ultimi anni si è assistito all’uso massiccio di codici rossi e braccialetti elettronici alla prima denuncia della donna, forse hanno salvato qualche mezza dozzina di casi in tutto, ma dato lo scarso numero del fenomeno è come trovare un ago in un pagliaio: c’è sempre qualcosa che sfugge, spesso sono casi in cui non sono mai state fatte denunce pregresse. Anche l’emersione del fenomeno mi sembra un’argomentazione fallace: più emerso di così con mezzo milione di persone al funerale di Giulia Cecchettin sembra che sia più alto dell’Everest come fenomeno nell’immaginazione popolare.

C’è anche da dire che nel più generale fenomeno della “violenza sulle donne” spesso si sente dire da anni che non è completamente emerso e che ancora molte non denunciano, che dire allora però degli uomini vittime di violenza? Anche molti di loro non denunciano. Non sembra che i numeri giustifichino un allarme sociale per le donne e per quanto riguarda gli uomini semplicemente nessuno, salvo poche associazioni, ne parla. Sfugge poi che la violenza nelle coppie non è un fenomeno che riguarda solo chi si separa o divorzia, ma è ubiquamente diffusa anche tra i celibi, i conviventi o i coniugati. Mentre qualche femminista vorrebbe ridurre tutto alle dinamiche della separazione, che c’entra sì, ma non certo in tutti i casi (come se Turetta o altri assassini fossero tutti padri separati), da cui forse deriva l’allarmismo gratuito sull’essere ben 3500 i figli minori di madri uccise in un “femminicidio” in cinque anni. Un calcolo banale mostra che forse sono un decimo di quella cifra (senza considerare che molti sono ora maggiorenni) [3]. Come allarmismo viene fatto sull’abbassamento di età delle vittime [4].

Torniamo, dopo questa digressione, al diritto. Scritto come è scritto o anche modificato ci dobbiamo chiedere a cosa serve il ddl femminicidio? Si deve ricordare che spesso in questi casi vi è omicidio-suicidio, per cui incrociando i vari dati sembra che punibile con l’ergastolo siano solo un numero limitato di casi. Va da se poi che non esiste in molti di questi casi alcun effetto dissuasivo: chi uccide, o se preterintenzionale ne ha coscienza dopo, sa bene che sarà considerato un relitto sociale per cui non ha nemmeno interesse a quanto accadrà, se non si uccide spesso è perché non ha il coraggio di farlo per istinto di autoconservazione. Le misure dissuasive in questi casi hanno pochissimo effetto se non quella di soddisfare il generale abbrutimento forcaiolo dei ‘benpensanti’. Ma al di là di questo sembra che l’emendamento stesso restringa la possibilità della sua applicazione, complicando l’azione penale. Come giudicare ad esempio il caso Impagnatiello? Peraltro giustamente condannato all’ergastolo anche in appello di recente. Nel suo caso era lui che voleva lasciare la compagna non lei a cui era negata la libertà. In presenza di questa legge avrebbe avuto l’ergastolo a causa del ddl oppure no? Odio? Discriminazione? Certamente la difesa si sarebbe appellata all’assenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva. Quello di Impagnatiello non è l’unica situazione di questo tipo, sebbene sia più frequente quella descritta dall’emendamento.

Nei 26 “femminicidi” riportati su femminicidio.italia [5] nei primi sei mesi di quest’anno, solo 7 ricadono nella fattispecie indicata dall’emendamento, di cui ben 5 commessi da stranieri. In compenso ci sono stati 10 omicidi-suicidi, e, come spesso accade molti non sono riusciti a suicidarsi (tra questi uno dei due italiani che ha ucciso l’ex perché voleva lasciarlo). Negli altri casi l’applicazione dell’emendamento è complessa poiché si tratta di casi in cui vi sono storie pregresse legate a prostituzione, probabile malattia mentale, droga e nessun rapporto di coppia prima dell’omicidio. In sostanza ad andare bene il ddl si applicherebbe a un quarto dei delitti, meno probabilmente degli stessi omicidi-suicidi. Una cifra assolutamente risibile di un numero già basso solo per questo ci sarebbe bisogno di deturpare il codice penale con leggi di dubbia costituzionalità?

Giusto per un’ultima digressione, è possibile trovare sul sito della World Bank una stima degli omicidi di donne in tutto il mondo fino al 2021 [6]. L’Italia, come sappiamo si situa con un’incidenza dello 0.4 per 100000 abitanti, molti paesi Europei hanno, come sappiamo numeri superiori (Francia 0.7, Germania 0.8, Finlandia 1.0), solo la Spagna, Belgio, Irlanda e alcuni paesi del Golfo e piccoli paesi hanno numeri inferiori: Spagna 0.4, Irlanda 0.3, Belgio 0.2, Arabia Saudita 0.3, Bahrain 0.2 e pochi altri; da sfatare è il mito che nell’Islam le donne siano più protette, molti paesi arabi o musulmani hanno numeri superiori all’Italia: Egitto 0.5, Marocco 0.5, Algeria 0.7, Iran 0.6, Turchia 1.0, Kuwait 1.1, Afghanistan 1.3. Il paese con l’incidenza più alta in Europa è la Lettonia con 3.6 seguita dalla Moldavia con 1.6. Stati Uniti e Russia hanno rispettivamente 2.9 e 3.3. Ma quello che veramente sorprende è il caso di alcuni paesi latino americani, dove vi è una criminalità devastante e dove l’idea di femminicidio ha trovato maggior applicazione, eccone una lista parziale: El Salvador 4.0 (ovvero 10 volte l’Italia), Colombia 4.1, Venezuela 5.1, Guatemala 6.1, Messico 6.2, in quest’ultimo paese quindi ci sono 15 volte omicidi di donne più che da noi in rapporto alla popolazione. Questi dati crudi, raccolti dove disponibili (mancano dati per alcuni grandi paesi come la Cina ad esempio), apparentemente indicano solo la cifra complessiva di donne uccise (non è facile capire in tutti i casi come sono stati raccolti, se ad esempio contengono o meno gli infanticidi di sesso femminile), l’incidenza di 0.4 italiana deriva da circa 100 omicidi all’anno, se però usassimo il dato del Sole 24 ore riportato sopra, 59, essa sarebbe all’incirca 0.2, ovvero allo stesso livello dei paesi più sicuri al mondo per le donne (da notare che per la Spagna nel 2024 vi sono stati 57 “femminicidi” [7], cosa che porta la Spagna ad un valore di 0.23).

[1] Femminicidio, sarà decisivo il rifiuto della relazione, Giovanni Negri, Il Sole 24 ore, 26 giugno 2025.

[2 In Italia più di 3500 orfani di femminicidio negli ultimi 5 anni: viaggio nella vita dei “figli invisibili” . La notizia è una bufala, anche con cento donne uccise ogni anni tutte e cento avrebbero dovuto 7 figli a testa. Nel 2018 Sono stati 47 minori figli di madri vittime di femmincidio, nel 2024 sono stati 20 (anche a causa del calo dei delitti), sono contati anche quelli che sono ora maggiorenni (i dati sono elaborati sulla base di quelli di femminicidio.italia). Ipotizzando anche 50 minori l’anno, per cinque anni sarebbero 250.

[3] Omicidi di minori di sesso femminile sono stati: 4 nel 2019; 3 nel 2020; 4 nel 2021; 2 nel 2022; 2 nel 2023; 1 nel 2024 e fino adesso 1 nel 2025. Di donne con età minore di 25 anni: 10 nel 2019; 4 nel 2020; 8 nel 2021; 7 nel 2022; 8 nel 2023; 4 nel 2024 e per ora 3 nel 2025. Età media: 37,4 nel 2019 (ci sono stati due neonate tra i casi); 42,3 nel 2020; 42,5 nel 2021; 42,1 nel 2022; 43,1 nel 2023; 43,9 nel 2024; 42,0 nel 2025 fino adesso (i dati sono elaborati sulla base di quelli di femminicidio.italia). Va notato che alcuni di questi “femminicidi” andrebbero più realisticamente contati come “infanticidi” poiché il minore ha meno di cinque anni e in diversi casi è ucciso dalla madre.

[4] Lista dei femminicidi in Italia nel 2025

[5] Intentional homicides, female (per 100,000 female), World Bank

[6] Femminicidi in Italia e in Europa: com’è la situazione e cosa dicono i numeri , Veronica Miglio, Geopop, 4 aprile 2025 (dato calcolato su 57 femminidici in Spagna).

