Un suggerimento ad Alessandro Di Battista

Ieri sera ho ascoltato l’ottimo
Alessandro Di Battista a “dimartedì” su La7.
Tutto ciò che ha detto era totalmente
condivisibile. Una sola osservazione.
Ad un certo momento Floris gli ha
mostrato un video dove in un convegno Laura Ravetto di Futuro Nazionale, lodava
le sorti magnifiche e progressive del “patriarcato mediterraneo”, una delle bislacche
trovate mediatiche di Roberto Vannacci.
Di Battista ha commentato
sostenendo in buona sostanza che quando la realtà materiale – il carovita, la
disoccupazione, la precarietà del lavoro, la guerra – diventa stringente, la
gente non ha tempo da perdere con le fesserie retoriche e pseudo populiste di
Vannacci. Per questo, passato il primo momento iniziale, Futuro Nazionale è già
dato in calo nei sondaggi.
Tutto vero, giusto e
condivisibile.
Di Battista avrebbe però dovuto
aggiungere che anche i deliri wokisti, pseudo genderisti, politicamente
corretti e neo-trans femministi che hanno caratterizzato la “sinistra” per lo
meno negli ultimi trent’anni, stanno sullo stesso piano di quelli di Vannacci e
sodali e hanno anzi contribuito a spingere larghi settori popolari verso la
destra. E la costruzione di una formazione politica autenticamente alternativa
sia alla destra che all’attuale “sinistra” deve prevedere la cesura netta con i
deliri ideologici sia dell’una che dell’altra.
Sia chiaro che questa mia vuole
essere ed è una critica costruttiva. Auguro innanzitutto ad Alessandro Di
Battista di tornare in perfetta salute e auspico altresì che possa candidarsi a
guidare, alle prossime elezioni politiche, quella forza politica alternativa al
“sistema unico dei due poli”, insieme ad altre forze e movimenti dell’area del
dissenso, a cominciare da Agorà, fondata dal Prof. Angelo d’Orsi.
Una siffatta formazione potrebbe gettare le fondamenta ed essere propedeutica per la costruzione di quel nuovo grande soggetto politico Socialista in grado di rappresentare il mondo del lavoro e i ceti popolari di questo Paese. Un soggetto che manca da troppo tempo.
Fonte foto: https://www.la7play.it/dimartedi/video/alessandro-di-battista-governo-non-ha-una-lira-meloni-fa-distrazione-di-massa-con-i-decreti-27-10-2026-663556 (da Google)