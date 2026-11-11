Un suggerimento ad Alessandro Di Battista

Ieri sera ho ascoltato l’ottimo Alessandro Di Battista a “dimartedì” su La7.

Tutto ciò che ha detto era totalmente condivisibile. Una sola osservazione.

Ad un certo momento Floris gli ha mostrato un video dove in un convegno Laura Ravetto di Futuro Nazionale, lodava le sorti magnifiche e progressive del “patriarcato mediterraneo”, una delle bislacche trovate mediatiche di Roberto Vannacci.

Di Battista ha commentato sostenendo in buona sostanza che quando la realtà materiale – il carovita, la disoccupazione, la precarietà del lavoro, la guerra – diventa stringente, la gente non ha tempo da perdere con le fesserie retoriche e pseudo populiste di Vannacci. Per questo, passato il primo momento iniziale, Futuro Nazionale è già dato in calo nei sondaggi.

Tutto vero, giusto e condivisibile.

Di Battista avrebbe però dovuto aggiungere che anche i deliri wokisti, pseudo genderisti, politicamente corretti e neo-trans femministi che hanno caratterizzato la “sinistra” per lo meno negli ultimi trent’anni, stanno sullo stesso piano di quelli di Vannacci e sodali e hanno anzi contribuito a spingere larghi settori popolari verso la destra. E la costruzione di una formazione politica autenticamente alternativa sia alla destra che all’attuale “sinistra” deve prevedere la cesura netta con i deliri ideologici sia dell’una che dell’altra.

Sia chiaro che questa mia vuole essere ed è una critica costruttiva. Auguro innanzitutto ad Alessandro Di Battista di tornare in perfetta salute e auspico altresì che possa candidarsi a guidare, alle prossime elezioni politiche, quella forza politica alternativa al “sistema unico dei due poli”, insieme ad altre forze e movimenti dell’area del dissenso, a cominciare da Agorà, fondata dal Prof. Angelo d’Orsi.

Una siffatta formazione potrebbe gettare le fondamenta ed essere propedeutica per la costruzione di quel nuovo grande soggetto politico Socialista in grado di rappresentare il mondo del lavoro e i ceti popolari di questo Paese. Un soggetto che manca da troppo tempo.

Fonte foto: https://www.la7play.it/dimartedi/video/alessandro-di-battista-governo-non-ha-una-lira-meloni-fa-distrazione-di-massa-con-i-decreti-27-10-2026-663556 (da Google)