Violenza nelle scuole

C’è un gran vociare sulla scuola, dopo gli ennesimi episodi di violenza contro i docenti, ma è solo un vociare su un tema che non esige un grande impegno politico e finanziario da parte del Governo, e assicura abile propaganda in vista delle elezioni con gli interventi spot su tetto ad alunni stranieri, metal detector e inasprimento delle sanzioni. Si parla di scuola, per non porre il focus su temi verso i quali il Governo ha mostrato il suo volto liberista: pensioni, lavoro, politica estera, stato sociale, sanità e caro carburanti.

Ancora una volta la scuola è vilipesa, perché usata per deviare l’attenzione dalle urgenze del paese. La scuola è una delle urgenze, ma si interviene con provvedimenti repressivi e si evita l’intervento strutturale sugli organici, sugli edifici e sugli “stipendi proletari” dei docenti. Se il dibattito sulla violenza nella scuola fosse serio, si dovrebbe porre il problema in termini differenti. Con l’autonomia scolastica, mai messa in discussione dalla destra e dalla sinistra, la scuola è diventata un’azienda e gli alunni dei clienti da accontentare, sempre, altrimenti si perde la direzione con conseguente fusione con altre scuole. Per raggiungere quota 900 iscritti, alunni e genitori sono accontentati nei loro desideri pur di conservare i clienti. Ciò ha messo in moto un clima di violenza insinuante e quotidiana. I genitori scontenti dei voti accorrono dal dirigente, alunni non scolarizzati e cresciuti nel culto del proprio “ego” non tollerano che si mostrino loro limiti e lacune nella preparazione, dinanzi a ciò, la reazione è spesso violenta con parole e gesti e i docenti devono subire silenziosamente; se osano porre il problema, sono colpevolizzati. I contenuti sono ormai una chimera, per cui è necessario interessare gli alunni con progetti e attività semiludiche, alla fine il docente si trasforma in un intrattenitore che cerca di conquistare il cliente. Anche i voti facili e i contenuti diluiti sono una forma di violenza, poiché gli alunni sono conquistati, così si crede, con l’illusione di una preparazione che non risponde al vero.

Si diventa, di conseguenza, parte di un processo che induce ad una falsa percezione di sé, assieme alle famiglie, e gli adolescenti “all’apparir del vero” rispondono con la depressione o con l’aggressività. L’attenzione e la capacità di pensare prima di agire sono a volte inesistenti, pertanto taluni adolescenti agiscono senza riflettere sulle conseguenze e senza empatizzare. Sono monadi dolorose che dipendono dai loro desideri immediati. La scuola, dunque, si è trasformata in questi decenni in un “centro di cattiva socializzazione” con i docenti sempre pronti a prendere la forma che il “cliente esige”. In questo clima di inquietante “edonismo didattico” i docenti sono oggetto di pubblico disprezzo perché deboli dinanzi ai processi di aziendalizzazione. Gli accoltellamenti dei docenti sono l’espressione massima di un clima di violenza strisciante nelle scuole e dell’abbandono dei minori dinanzi ai social. Senza genitori e senza maestri hanno nei social i “genitori e gli amici”. La solitudine genera infelici senza punti di riferimento. Scuola e famiglia sono state sostituite dai “cattivi maestri” dei social e dei media; è la “libertà atomistica” del liberismo che non si osa mettere in discussione.

La violenza è prismatica e ha tanti volti, ma tutti conducono alla disperazione e al mercato quale ipostasi che incombe sulle vite aggiogate. La scuola insegna a competere, si deforma la natura umana e si invitano gli studenti a competere e a “vivere contro i loro pari”. La competizione, parola onnipresente nei documenti scolastici, insegna a sgomitare e ad emergere, pertanto alunni che provengono da condizioni culturali e affettive disastrate, e ce ne sono tanti, è facile che possano scaricare l’infelice aggressività su figure socialmente poco apprezzate. Inclusione e competizione non sono conciliabili, si usa l’inclusione come mezzo per mascherare le dinamiche di “esclusione” generate dalla “competizione”. L’aggressività nelle scuole è, anche, il frutto dell’abbandono dei valori costituzionali (socialità etica e solidale) per la grammatica liberista. La violenza è strutturale, dunque, essa è nelle relazioni e nel lavoro, perché il liberismo è competizione e dominio, pertanto fin quando si continuerà a rappresentare la realtà in modo semplicistico e strumentale la violenza continuerà a proliferare e ogni volta ci si meraviglierà dinanzi agli episodi di “cronica violenza” che si ripetono, in modo sempre eguale, e dinanzi ai quali va in scena la solita rappresentazione teatrale con annunci roboanti di provvedimenti autoritari, che vorrebbero essere risolutivi. Si parla alla pancia delle persone e, non certo all’anima pensante, per cui nulla cambierà e il degrado si espande inesorabile.

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