Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Fuori le basi USA e NATO dall’Italia!



Il prossimo 4 aprile ricorreranno i 77 anni dell’adesione dell’Italia alla NATO. 77 anni di occupazione militare, di trame nere, di protettorato politico sull’azione dei governi e diktat sulla nostra politica estera, di partecipazione ad ogni scorribanda militare comandata dagli USA.

È oramai evidente la responsabilità dei gruppi imperialisti USA-NATO nella promozione di una nuova guerra mondiale, con il sostegno al regime di Kiev e al genocidio compiuto a Gaza dai sionisti d’Israele ed oggi con le aggressioni contro Venezuela, Cuba e Iran. Il servilismo dei nostri governi verso la NATO ci costa caro: aumenta la spesa militare a scapito dei servizi pubblici, aumenta il costo della vita a causa delle speculazioni che la guerra genera, aumenta la repressione del dissenso e la propaganda di guerra arriva fin dentro scuole e università. La presenza nel nostro paese di basi, caserme, antenne, poligoni di tiro, radar e depositi di munizioni, direttamente gestiti e collegati alla NATO e agli USA, è una vera e propria occupazione che prosciuga risorse, inquina e rende intere porzioni del paese appannaggio degli interessi guerrafondai e imperialisti. Una presenza che ci rende potenziali bersagli della reazione dei paesi aggrediti. Come gli abitanti del più popolato quartiere di Roma, Cinecitta’, ostaggio del Comando Operativo dei Vertici Interforze (COVI), cabina di comando delle Forze Armate da cui viene pianificata la partecipazione italiana alle scorribande USA nel mondo.

Mobilitiamoci e organizziamoci contro le basi USA-NATO nel nostro paese.

Appuntamenti

Mercoledì 1 aprile, h.18.00 appuntamento in via Calpurnio Fiamma 136 per un volantinaggio e comunicazione al quartiere, contro la NATO e le sue guerre.

Sabato 4 aprile, per tutto il corso della giornata, flash mob, striscioni, cartelli, contenuti social per affermare che 77 ANNI DI NATO SONO ABBASTANZA, FUORI LE BASI USA-NATO DALL’ITALIA!

Martedì 7 aprile, h.18.00 presidio – assemblea popolare davanti alla base COVI di via di Centocelle, per protestare contro il coinvolgimento dell’Italia nelle guerre di USA e NATO nel mondo, per organizzare l’informazione del quartiere dal basso sui rischi e le conseguenze dell’occupazione militare dei territori

FACCIAMO FRONTE COMUNE NELLA LOTTA CONTRO LE BASI USA – NATO NEL NOSTRO PAESE!

FUORI L’ITALIA DALLA NATO – FUORI LA NATO DALL’ITALIA!

FUORI I GUERRAFONDAI DAI QUARTIERI POPOLARI!

coordinamentonazionalenonato@proton.me