Chi crea, chi consuma: divari di genere nella cultura digitale e nei media

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Una rassegna di dati verificabili su istruzione, produzione di contenuti online, consumi mediatici e interesse politico per genere. Un documento complementare, dedicato all’asimmetria nel discorso pubblico istituzionale su violenza e genere, approfondisce un filone distinto emerso nella stessa ricerca.
Introduzione
Negli ultimi anni si è imposta, in ampi settori del giornalismo e del
dibattito pubblico, una narrazione che tende a presentare il maschile come un
problema da correggere — un residuo “tossico” da rieducare — mentre
il femminile viene spesso descritto come intrinsecamente più maturo, empatico e
meritevole. Questa cornice, ricondotta a una generalizzazione di ordine financo
etico e morale su interi generi, nella misura in cui ignora i dati che
raccontano una realtà più complessa — e, per certi versi, capovolta rispetto al
senso comune mediatico — appare fuorviante.
Questo testo prova a rifuggire ogni semplificazione: non sostiene che un
genere sia moralmente superiore all’altro, né che lo sia l’altro per
contrappasso. Riporta invece dati verificabili — con le fonti — su quattro
ambiti spesso citati in modo impreciso nel dibattito pubblico: i risultati
scolastici, la produzione di contenuti culturali ed educativi online, i consumi
mediatici per genere, e l’interesse per la politica.
1. Il divario
educativo che pochi raccontano
Mentre il discorso pubblico insiste spesso su un presunto svantaggio
strutturale femminile nell’istruzione, i dati dei paesi OCSE mostrano da tempo
la tendenza opposta. Lo studioso Richard V. Reeves, ex senior fellow della
Brookings Institution e oggi presidente dell’American Institute for Boys and
Men, ha documentato che in 35 dei 38 paesi OCSE le donne sono più numerose
degli uomini nell’istruzione terziaria, spesso con margini ampi — l’Islanda, il
paese più “egualitario” secondo il Global Gender Gap Report, ha il
divario più ampio al mondo nell’iscrizione universitaria a favore delle donne.
Negli Stati Uniti, secondo l’analisi di Reeves ed Ember Smith per
Brookings, nel 2020 il 41% delle giovani donne aveva una laurea contro il 32%
dei giovani uomini: un divario di nove punti percentuali a sfavore maschile,
che si traduce in circa 1,6 milioni di laureate in più rispetto ai laureati
nella stessa fascia d’età. Il divario emerge già alle superiori, dove le
ragazze si diplomano più spesso in tempo e ottengono risultati nettamente
migliori nei test di lettura, mentre nel 2020 il calo delle iscrizioni
universitarie legato alla pandemia è stato sette volte più marcato per gli
uomini che per le donne.
Eppure, questo innegabile vantaggio strutturale in partenza sparisce
magicamente dal dibattito non appena si varca la soglia del mercato del lavoro,
dove la lente ideologica si capovolge pur di mantenere intatto lo status di
vittima. Secondo la narrazione dominante, infatti, il fatto che la sommatoria
dei redditi maschili sia più alta di quella femminile non implicherebbe una
maggiore propensione degli uomini al lavoro o al sacrificio, ma dimostrerebbe
inconfutabilmente che le donne sono discriminate. Questo assunto ignora
volutamente che il cosiddetto gender pay gap si fonda su una manipolazione
statistica: la sommatoria in oggetto, infatti, prescinde totalmente dalle ore
effettivamente lavorate, dalle mansioni scelte, dai turni notturni e dalla
propensione al rischio aziendale, omettendo peraltro un dettaglio cruciale,
ovvero che pagare qualcuno di meno a parità di mansione è una pratica già
severamente vietata per legge.
A fronte di questa palese distorsione della realtà materiale, ci si
chiede per quale cortocircuito logico questi stessi dati dovrebbero
improvvisamente dimostrare che le donne siano intellettualmente e moralmente
superiori agli uomini. La realtà dei fatti e i numeri mostrano semplicemente
che i divari di genere corrono in entrambe le direzioni, e che una narrazione
pubblica che ne racconta sistematicamente solo una — omettendo il crollo
educativo maschile per concentrarsi su statistiche salariali falsate — non è
soltanto incompleta, ma ideologicamente corrotta.
2. Chi produce
cultura e conoscenza online, a titolo gratuito
Un secondo ambito utile per verificare empiricamente affermazioni diffuse
riguarda la produzione di contenuti culturali ed educativi online, spesso
realizzata senza compenso diretto.
Il caso più documentato è Wikipedia. Le rilevazioni della Wikimedia
Foundation e diversi studi accademici indipendenti convergono da oltre un
decennio su una cifra stabile: circa l’80-90% dei contributori attivi
dell’enciclopedia sono uomini. Un’indagine pubblicata su PLoS ONE ha rilevato
che le donne rappresentano appena l’11,6% degli editor analizzati, con un
rapporto di almeno 3 a 1 in ogni spazio del progetto; tra gli editor più attivi
(quelli che fanno la maggior parte del lavoro effettivo) il divario è ancora
più marcato. Si tratta, per definizione, di lavoro non retribuito,
enciclopedico e privo di ritorno economico diretto: un indicatore piuttosto
puro di chi investe volontariamente tempo nella produzione di conoscenza
pubblica.
Un fenomeno analogo emerge su YouTube nell’ambito della didattica. Uno
studio pubblicato sul Journal of New Approaches in Educational Research, che ha
analizzato i 204 canali EduTuber di maggior successo in Spagna, conclude che
esiste un gender gap significativo tra i creatori di contenuti educativi, con
una minore presenza sia di creatrici sia di pubblico femminile — mentre le
donne, quando presenti come creatrici o come pubblico, si concentrano
soprattutto su contenuti codificati come “femminili” (bellezza,
fitness, racconto di vita quotidiana). Un altro studio sui canali EduTuber
nell’ambito STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) conferma un
pattern simile. Una ricerca più datata ma spesso citata (Wotanis e McMillan,
2014) ha rilevato che solo l’8% dei canali YouTube più seguiti in generale
apparteneva a donne.
Un contrappeso interessante, e altrettanto verificabile, viene dal
settore opposto: la produzione di contenuti a pagamento su piattaforme di
abbonamento come OnlyFans. Secondo i dati più solidi disponibili — tratti dai
bilanci depositati nel Regno Unito da Fenix International, la società madre
della piattaforma, e dal report di settore “State of OnlyFans 2026” —
circa l’84% dei creator è donna, mentre circa l’87% degli abbonati paganti è
uomo; le creator donne guadagnano inoltre, in media, significativamente più dei
creator uomini a parità di piattaforma. Altre fonti di settore, meno rigorose
ma convergenti, stimano la quota femminile tra i creator tra il 65% e l’84%. Il
quadro complessivo che emerge unendo questo dato a quello precedente è più
interessante di qualunque tesi a senso unico: nella produzione di contenuti
gratuita e volontaria orientata al sapere (Wikipedia, EduTuber, STEM)
prevalgono nettamente gli uomini, mentre nella produzione di contenuti a
pagamento nel settore degli abbonamenti per adulti prevalgono nettamente le
donne.
Va detto con onestà che il quadro reale può essere più complesso di uno
schema binario “uomini per passione, donne per soldi”: ma se esistono
asimmetrie sia nella produzione volontaria di sapere sia nella monetizzazione
del lavoro creativo, esse vanno lette insieme, non isolate a piacimento.
3. Consumi mediatici:
la schiacciante preferenza femminile per il gossip e le dinamiche
interpersonali
Sul fronte dei consumi, i dati confermano che esistono differenze di
genere reali nei generi televisivi preferiti. Un’indagine di Roy Morgan
Research su un campione di oltre 50.000 persone in Australia mostra che il
reality show è seguito settimanalmente dal 45% delle donne contro il 37% degli
uomini. Lo stesso studio mostra che gli uomini guardano più sport (36% contro
28% delle donne) e che il telegiornale è seguito in proporzioni quasi identiche
da entrambi i generi.
Il dato aggregato su “reality show” nel suo complesso nasconde
però differenze marcate tra sottogeneri, che emergono chiaramente se si guarda
a quali specifici programmi le donne guardano in prevalenza. I reality
costruiti attorno a dinamiche sentimentali, gossip e relazioni di coppia hanno
infatti un pubblico nettamente e stabilmente a maggioranza femminile: Real
Housewives of Atlanta ha un pubblico femminile al 76% (Nielsen, “Reality
TV Hot 30”, 2016); Vanderpump Rules è seguito per il 75% da donne; Love
Island UK per circa il 72%; Big Brother USA per circa il 60% (dati di settore
compilati da Gitnux, 2026, da trattare con la cautela dovuta a fonti
aggregatrici secondarie, ma coerenti con le rilevazioni Nielsen sopra citate).
Un’indagine YouGov sul pubblico di Love Island conferma il quadro qualitativo:
rispetto alla popolazione generale britannica, chi guarda il programma dichiara
con frequenza più che doppia un interesse per “persone e celebrità”
(54% contro 24%), “bellezza” (40% contro 18%) e “sesso e
relazioni” (42% contro 24%).
Questo pattern è diverso da quello dei reality costruiti su competenza
tecnica, sopravvivenza o sforzo fisico, che restano misti o a maggioranza
maschile (Gold Rush 66% uomini, The Challenge 62% uomini, secondo Nielsen e
dati di settore) — a conferma che il divario di genere nei consumi non riguarda
“il reality show” come categoria unica, ma specifici sottogeneri
legati a contenuti relazionali ed emotivi.
4. Chi si interessa
di politica
Un ultimo ambito, direttamente collegato alla domanda se le donne siano
sotto-rappresentate in politica per ostacoli esterni o per minore interesse
personale, riguarda i dati reali sul consumo di informazione politica per
genere. Secondo la rilevazione ISTAT “La partecipazione politica in
Italia” (2024), il 54,1% degli uomini si informa settimanalmente di
politica contro il 42,5% delle donne; il divario è più marcato
sull’informazione quotidiana (27,6% contro 19,0%). Si tratta di un divario
reale ma in progressiva riduzione nel tempo: nel 2003 era di 18,5 punti
percentuali (66,7% contro 48,2%), oggi è di 11,6 punti — una convergenza dovuta
però in parte al calo di interesse degli stessi uomini, non solo a un aumento
di quello delle donne.
Il quadro internazionale conferma la stessa direzione: un report del
Reuters Institute for the Study of Journalism, basato su sondaggi in 11 paesi,
rileva che gli uomini si dichiarano più interessati alle notizie in generale
(in Germania, ad esempio, il 72% degli uomini contro il 63% delle donne), e in
particolare più interessati alle notizie politiche, mentre le donne seguono
maggiormente notizie di salute ed educazione.
Questo dato non dimostra, da solo, che la minore presenza femminile in
politica sia interamente spiegabile con un minore interesse personale tuttavia
un dato aggregato sull’interesse per l’argomento, reale e misurato nel tempo da
un’istituzione statistica indipendente, è un elemento che una spiegazione
esclusivamente centrata sull’esclusione strutturale (tra l’altro non sostenuta
da alcun elemento oggettivo e di realtà) non può ignorare.
Conclusione
Il quadro che emerge da fonti verificabili è più interessante, e più
scomodo per qualunque tesi precostituita, di quanto lascino intendere le
narrazioni a senso unico. Esistono divari reali che penalizzano i ragazzi
nell’istruzione; esistono divari reali nella produzione volontaria e retribuita
di contenuti culturali online, con una minore presenza femminile in alcuni
ambiti (Wikipedia, EduTuber, STEM), mentre la direzione si inverte nella
produzione di contenuti a pagamento in ambito sessuale; esistono differenze
reali, ma moderate nel complesso e marcate solo in sottogeneri specifici, nei
consumi televisivi; esiste un divario reale e misurato nell’interesse per la
politica. Nessuno di questi dati autorizza a concludere che un genere sia
moralmente, intellettualmente o culturalmente superiore all’altro: autorizza
solo a diffidare tanto delle narrazioni che colpevolizzano sistematicamente gli
uomini quanto di quelle, speculari, che liquidano le donne come frivole o
opportuniste.
Resta aperto, e onestamente tale, il dibattito di fondo sul peso relativo
di scelta individuale e condizionamento sociale in questi gap: da un lato la
ricerca sul peso degli stereotipi impliciti fin dall’infanzia, dall’altro il
cosiddetto “paradosso dell’uguaglianza di genere” (Stoet e Geary,
2018), secondo cui nei paesi con maggiore parità alcuni gap di scelta tra materie
scientifiche e umanistiche non si riducono ma talvolta si ampliano — un filone
che ha a sua volta ricevuto critiche metodologiche pubblicate (Richardson et
al., 2020). Nessuna delle due tesi estreme può essere trattata come conclusione
scientifica acquisita. L’onestà intellettuale, in entrambe le direzioni,
consiste nel seguire i dati anche quando complicano la tesi di partenza.
Fonti
Reeves, R. V., Smith, E., “Boys left behind: Education gender gaps
across the US”, Brookings Institution, 2022.
Reeves, R. V., Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It
Matters, and What to Do About It, Brookings Institution Press, 2022.
Reeves, R. V., “Gender gaps run both ways: the data”, Of Boys
and Men (Substack), 2025.
“Gender bias on Wikipedia”, voce di approfondimento basata su
dati Wikimedia Foundation (2024) e survey UNU-MERIT (2010).
Studio PLoS ONE (2021) sulla partecipazione di genere tra gli editor di
Wikipedia.
“The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly
Influencing It”, Journal of New Approaches in Educational Research, 2021.
“Women on YouTube: Representation and participation through the Web
Scraping technique”, Comunicar, 2020 (analisi dei canali STEM EduTuber).
Wotanis, L., McMillan, L., “Performing Gender on YouTube”,
2014.
Desirely, “OnlyFans Statistics” (dati su bilanci Fenix
International UK e report “State of OnlyFans 2026”), 2026.
EarthWeb, “6 Key OnlyFans Demographics”, 2026.
Roy Morgan Research, “News and reality shows fuel Aussie TV
viewing” / “Women prefer Reality TV, Dramas &
Home/Lifestyle/Travel whereas men opt for Sport”, 2018-2019.
YouGov, “What kind of person watches Love Island?”, 2019.
Gitnux, “140+ Reality Shows Statistics”, 2026 (fonte
secondaria, dati di settore).
Stoet, G., Geary, D. C., “The Gender-Equality Paradox in Science,
Technology, Engineering, and Mathematics Education”, Psychological
Science, 2018.
Richardson, S. S. et al., “Is There a Gender-Equality Paradox in
STEM? Commentary on Stoet and Geary (2018)”, Psychological Science, 2020.
ISTAT, “La partecipazione politica in Italia”, 2024.
Reuters Institute for the Study of Journalism, report su donne e consumo di notizie, dati comparativi su 11 paesi.