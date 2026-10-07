Chi crea, chi consuma: divari di genere nella cultura digitale e nei media

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Una rassegna di dati verificabili su istruzione, produzione di contenuti online, consumi mediatici e interesse politico per genere. Un documento complementare, dedicato all’asimmetria nel discorso pubblico istituzionale su violenza e genere, approfondisce un filone distinto emerso nella stessa ricerca.

Introduzione

Negli ultimi anni si è imposta, in ampi settori del giornalismo e del dibattito pubblico, una narrazione che tende a presentare il maschile come un problema da correggere — un residuo “tossico” da rieducare — mentre il femminile viene spesso descritto come intrinsecamente più maturo, empatico e meritevole. Questa cornice, ricondotta a una generalizzazione di ordine financo etico e morale su interi generi, nella misura in cui ignora i dati che raccontano una realtà più complessa — e, per certi versi, capovolta rispetto al senso comune mediatico — appare fuorviante.

Questo testo prova a rifuggire ogni semplificazione: non sostiene che un genere sia moralmente superiore all’altro, né che lo sia l’altro per contrappasso. Riporta invece dati verificabili — con le fonti — su quattro ambiti spesso citati in modo impreciso nel dibattito pubblico: i risultati scolastici, la produzione di contenuti culturali ed educativi online, i consumi mediatici per genere, e l’interesse per la politica.

1. Il divario educativo che pochi raccontano

Mentre il discorso pubblico insiste spesso su un presunto svantaggio strutturale femminile nell’istruzione, i dati dei paesi OCSE mostrano da tempo la tendenza opposta. Lo studioso Richard V. Reeves, ex senior fellow della Brookings Institution e oggi presidente dell’American Institute for Boys and Men, ha documentato che in 35 dei 38 paesi OCSE le donne sono più numerose degli uomini nell’istruzione terziaria, spesso con margini ampi — l’Islanda, il paese più “egualitario” secondo il Global Gender Gap Report, ha il divario più ampio al mondo nell’iscrizione universitaria a favore delle donne.

Negli Stati Uniti, secondo l’analisi di Reeves ed Ember Smith per Brookings, nel 2020 il 41% delle giovani donne aveva una laurea contro il 32% dei giovani uomini: un divario di nove punti percentuali a sfavore maschile, che si traduce in circa 1,6 milioni di laureate in più rispetto ai laureati nella stessa fascia d’età. Il divario emerge già alle superiori, dove le ragazze si diplomano più spesso in tempo e ottengono risultati nettamente migliori nei test di lettura, mentre nel 2020 il calo delle iscrizioni universitarie legato alla pandemia è stato sette volte più marcato per gli uomini che per le donne.

Eppure, questo innegabile vantaggio strutturale in partenza sparisce magicamente dal dibattito non appena si varca la soglia del mercato del lavoro, dove la lente ideologica si capovolge pur di mantenere intatto lo status di vittima. Secondo la narrazione dominante, infatti, il fatto che la sommatoria dei redditi maschili sia più alta di quella femminile non implicherebbe una maggiore propensione degli uomini al lavoro o al sacrificio, ma dimostrerebbe inconfutabilmente che le donne sono discriminate. Questo assunto ignora volutamente che il cosiddetto gender pay gap si fonda su una manipolazione statistica: la sommatoria in oggetto, infatti, prescinde totalmente dalle ore effettivamente lavorate, dalle mansioni scelte, dai turni notturni e dalla propensione al rischio aziendale, omettendo peraltro un dettaglio cruciale, ovvero che pagare qualcuno di meno a parità di mansione è una pratica già severamente vietata per legge.

A fronte di questa palese distorsione della realtà materiale, ci si chiede per quale cortocircuito logico questi stessi dati dovrebbero improvvisamente dimostrare che le donne siano intellettualmente e moralmente superiori agli uomini. La realtà dei fatti e i numeri mostrano semplicemente che i divari di genere corrono in entrambe le direzioni, e che una narrazione pubblica che ne racconta sistematicamente solo una — omettendo il crollo educativo maschile per concentrarsi su statistiche salariali falsate — non è soltanto incompleta, ma ideologicamente corrotta.

2. Chi produce cultura e conoscenza online, a titolo gratuito

Un secondo ambito utile per verificare empiricamente affermazioni diffuse riguarda la produzione di contenuti culturali ed educativi online, spesso realizzata senza compenso diretto.

Il caso più documentato è Wikipedia. Le rilevazioni della Wikimedia Foundation e diversi studi accademici indipendenti convergono da oltre un decennio su una cifra stabile: circa l’80-90% dei contributori attivi dell’enciclopedia sono uomini. Un’indagine pubblicata su PLoS ONE ha rilevato che le donne rappresentano appena l’11,6% degli editor analizzati, con un rapporto di almeno 3 a 1 in ogni spazio del progetto; tra gli editor più attivi (quelli che fanno la maggior parte del lavoro effettivo) il divario è ancora più marcato. Si tratta, per definizione, di lavoro non retribuito, enciclopedico e privo di ritorno economico diretto: un indicatore piuttosto puro di chi investe volontariamente tempo nella produzione di conoscenza pubblica.

Un fenomeno analogo emerge su YouTube nell’ambito della didattica. Uno studio pubblicato sul Journal of New Approaches in Educational Research, che ha analizzato i 204 canali EduTuber di maggior successo in Spagna, conclude che esiste un gender gap significativo tra i creatori di contenuti educativi, con una minore presenza sia di creatrici sia di pubblico femminile — mentre le donne, quando presenti come creatrici o come pubblico, si concentrano soprattutto su contenuti codificati come “femminili” (bellezza, fitness, racconto di vita quotidiana). Un altro studio sui canali EduTuber nell’ambito STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) conferma un pattern simile. Una ricerca più datata ma spesso citata (Wotanis e McMillan, 2014) ha rilevato che solo l’8% dei canali YouTube più seguiti in generale apparteneva a donne.

Un contrappeso interessante, e altrettanto verificabile, viene dal settore opposto: la produzione di contenuti a pagamento su piattaforme di abbonamento come OnlyFans. Secondo i dati più solidi disponibili — tratti dai bilanci depositati nel Regno Unito da Fenix International, la società madre della piattaforma, e dal report di settore “State of OnlyFans 2026” — circa l’84% dei creator è donna, mentre circa l’87% degli abbonati paganti è uomo; le creator donne guadagnano inoltre, in media, significativamente più dei creator uomini a parità di piattaforma. Altre fonti di settore, meno rigorose ma convergenti, stimano la quota femminile tra i creator tra il 65% e l’84%. Il quadro complessivo che emerge unendo questo dato a quello precedente è più interessante di qualunque tesi a senso unico: nella produzione di contenuti gratuita e volontaria orientata al sapere (Wikipedia, EduTuber, STEM) prevalgono nettamente gli uomini, mentre nella produzione di contenuti a pagamento nel settore degli abbonamenti per adulti prevalgono nettamente le donne.

Va detto con onestà che il quadro reale può essere più complesso di uno schema binario “uomini per passione, donne per soldi”: ma se esistono asimmetrie sia nella produzione volontaria di sapere sia nella monetizzazione del lavoro creativo, esse vanno lette insieme, non isolate a piacimento.

3. Consumi mediatici: la schiacciante preferenza femminile per il gossip e le dinamiche interpersonali

Sul fronte dei consumi, i dati confermano che esistono differenze di genere reali nei generi televisivi preferiti. Un’indagine di Roy Morgan Research su un campione di oltre 50.000 persone in Australia mostra che il reality show è seguito settimanalmente dal 45% delle donne contro il 37% degli uomini. Lo stesso studio mostra che gli uomini guardano più sport (36% contro 28% delle donne) e che il telegiornale è seguito in proporzioni quasi identiche da entrambi i generi.

Il dato aggregato su “reality show” nel suo complesso nasconde però differenze marcate tra sottogeneri, che emergono chiaramente se si guarda a quali specifici programmi le donne guardano in prevalenza. I reality costruiti attorno a dinamiche sentimentali, gossip e relazioni di coppia hanno infatti un pubblico nettamente e stabilmente a maggioranza femminile: Real Housewives of Atlanta ha un pubblico femminile al 76% (Nielsen, “Reality TV Hot 30”, 2016); Vanderpump Rules è seguito per il 75% da donne; Love Island UK per circa il 72%; Big Brother USA per circa il 60% (dati di settore compilati da Gitnux, 2026, da trattare con la cautela dovuta a fonti aggregatrici secondarie, ma coerenti con le rilevazioni Nielsen sopra citate). Un’indagine YouGov sul pubblico di Love Island conferma il quadro qualitativo: rispetto alla popolazione generale britannica, chi guarda il programma dichiara con frequenza più che doppia un interesse per “persone e celebrità” (54% contro 24%), “bellezza” (40% contro 18%) e “sesso e relazioni” (42% contro 24%).

Questo pattern è diverso da quello dei reality costruiti su competenza tecnica, sopravvivenza o sforzo fisico, che restano misti o a maggioranza maschile (Gold Rush 66% uomini, The Challenge 62% uomini, secondo Nielsen e dati di settore) — a conferma che il divario di genere nei consumi non riguarda “il reality show” come categoria unica, ma specifici sottogeneri legati a contenuti relazionali ed emotivi.

4. Chi si interessa di politica

Un ultimo ambito, direttamente collegato alla domanda se le donne siano sotto-rappresentate in politica per ostacoli esterni o per minore interesse personale, riguarda i dati reali sul consumo di informazione politica per genere. Secondo la rilevazione ISTAT “La partecipazione politica in Italia” (2024), il 54,1% degli uomini si informa settimanalmente di politica contro il 42,5% delle donne; il divario è più marcato sull’informazione quotidiana (27,6% contro 19,0%). Si tratta di un divario reale ma in progressiva riduzione nel tempo: nel 2003 era di 18,5 punti percentuali (66,7% contro 48,2%), oggi è di 11,6 punti — una convergenza dovuta però in parte al calo di interesse degli stessi uomini, non solo a un aumento di quello delle donne.

Il quadro internazionale conferma la stessa direzione: un report del Reuters Institute for the Study of Journalism, basato su sondaggi in 11 paesi, rileva che gli uomini si dichiarano più interessati alle notizie in generale (in Germania, ad esempio, il 72% degli uomini contro il 63% delle donne), e in particolare più interessati alle notizie politiche, mentre le donne seguono maggiormente notizie di salute ed educazione.

Questo dato non dimostra, da solo, che la minore presenza femminile in politica sia interamente spiegabile con un minore interesse personale tuttavia un dato aggregato sull’interesse per l’argomento, reale e misurato nel tempo da un’istituzione statistica indipendente, è un elemento che una spiegazione esclusivamente centrata sull’esclusione strutturale (tra l’altro non sostenuta da alcun elemento oggettivo e di realtà) non può ignorare.

Conclusione

Il quadro che emerge da fonti verificabili è più interessante, e più scomodo per qualunque tesi precostituita, di quanto lascino intendere le narrazioni a senso unico. Esistono divari reali che penalizzano i ragazzi nell’istruzione; esistono divari reali nella produzione volontaria e retribuita di contenuti culturali online, con una minore presenza femminile in alcuni ambiti (Wikipedia, EduTuber, STEM), mentre la direzione si inverte nella produzione di contenuti a pagamento in ambito sessuale; esistono differenze reali, ma moderate nel complesso e marcate solo in sottogeneri specifici, nei consumi televisivi; esiste un divario reale e misurato nell’interesse per la politica. Nessuno di questi dati autorizza a concludere che un genere sia moralmente, intellettualmente o culturalmente superiore all’altro: autorizza solo a diffidare tanto delle narrazioni che colpevolizzano sistematicamente gli uomini quanto di quelle, speculari, che liquidano le donne come frivole o opportuniste.

Resta aperto, e onestamente tale, il dibattito di fondo sul peso relativo di scelta individuale e condizionamento sociale in questi gap: da un lato la ricerca sul peso degli stereotipi impliciti fin dall’infanzia, dall’altro il cosiddetto “paradosso dell’uguaglianza di genere” (Stoet e Geary, 2018), secondo cui nei paesi con maggiore parità alcuni gap di scelta tra materie scientifiche e umanistiche non si riducono ma talvolta si ampliano — un filone che ha a sua volta ricevuto critiche metodologiche pubblicate (Richardson et al., 2020). Nessuna delle due tesi estreme può essere trattata come conclusione scientifica acquisita. L’onestà intellettuale, in entrambe le direzioni, consiste nel seguire i dati anche quando complicano la tesi di partenza.

Fonti

Reeves, R. V., Smith, E., “Boys left behind: Education gender gaps across the US”, Brookings Institution, 2022.

Reeves, R. V., Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It, Brookings Institution Press, 2022.

Reeves, R. V., “Gender gaps run both ways: the data”, Of Boys and Men (Substack), 2025.

“Gender bias on Wikipedia”, voce di approfondimento basata su dati Wikimedia Foundation (2024) e survey UNU-MERIT (2010).

Studio PLoS ONE (2021) sulla partecipazione di genere tra gli editor di Wikipedia.

“The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It”, Journal of New Approaches in Educational Research, 2021.

“Women on YouTube: Representation and participation through the Web Scraping technique”, Comunicar, 2020 (analisi dei canali STEM EduTuber).

Wotanis, L., McMillan, L., “Performing Gender on YouTube”, 2014.

Desirely, “OnlyFans Statistics” (dati su bilanci Fenix International UK e report “State of OnlyFans 2026”), 2026.

EarthWeb, “6 Key OnlyFans Demographics”, 2026.

Roy Morgan Research, “News and reality shows fuel Aussie TV viewing” / “Women prefer Reality TV, Dramas & Home/Lifestyle/Travel whereas men opt for Sport”, 2018-2019.

YouGov, “What kind of person watches Love Island?”, 2019.

Gitnux, “140+ Reality Shows Statistics”, 2026 (fonte secondaria, dati di settore).

Stoet, G., Geary, D. C., “The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education”, Psychological Science, 2018.

Richardson, S. S. et al., “Is There a Gender-Equality Paradox in STEM? Commentary on Stoet and Geary (2018)”, Psychological Science, 2020.

ISTAT, “La partecipazione politica in Italia”, 2024.

Reuters Institute for the Study of Journalism, report su donne e consumo di notizie, dati comparativi su 11 paesi.